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Закон об олигархах будет вынесен на всеукраинский референдум, если не найдет поддержки в парламенте, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Закон об олигархах будет вынесен на всеукраинский референдум, если не найдет поддержки в парламенте, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести закон об олигархах на всеукраинский референдум, если он не соберет достаточного количества голосов народных депутатов в Верховной Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За мой президентский срок мы избавимся от всех олигархов, я давал такое слово и я иду к этому. Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с большим бизнесом,… если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения этого законопроекта, оттягивания, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка – это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум", - сказал Зеленский на брифинге на поляк форума "Украина 30. Экология" в понедельник в Киеве.

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При этом он подчеркнул, что не хотел бы выносить на референдум этот вопрос и надеется, что в Верховной Раде найдется нужное количество голосов в поддержку инициированного им законопроекта.

"Но я считаю искренне, что это не вопрос референдума… Референдум – это праздник, на который идут люди, это как выборы: мы ходим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах… был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более-менее можем пройти парламент, и все-все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали – не просто отдельные партии, а мажоритарщики… все они должны поддержать этот закон", - сказал Зеленский.

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Напомним, ранее Зеленский внес в парламент законопроект об олигархах.

Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
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Топ комментарии
+33
Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1209
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07.06.2021 11:51
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Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, - Зеленский - Цензор.НЕТ 260
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07.06.2021 11:52
+27
Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9678
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07.06.2021 11:50
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Яка цікава схема, називається тиск на парламент. А це вже перевищення повноважень Закон про олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум, якщо він не знайде підтримки в парламенті, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4899 Ще одна майбутня справа, ще один потенціальний строк.
Але незрозуміло навіщо йому тиснути на парламент, якщо якого партія це монобільшість і їм непотрібен ніхто, щоб приймати закони.
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07.06.2021 15:02 Ответить
И сам он идиот, и его избиратели не очень с умом дружат. Вот же подфартило Украине с ************.
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07.06.2021 16:02 Ответить
Пішов нах*й зі своїми референдумами . Ми це вже проходили в 14 році. І зараз знаємо яке ти брехло .
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07.06.2021 16:28 Ответить
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