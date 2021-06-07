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Комитет Рады выступает против закупки "бронеавтобусов" и требует от Минобороны закупать пикапы для передовой, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет Рады выступает против закупки

В 11.00 запланировано начало заседание комитета по обороне и безопасности Верховной Рады, где продолжат рассматривать вопросы организации закупок для министерства обороны 2021-го года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Среди вопросов - питание, вещевое обеспечение. Несмотря на вынесение комитетом недоверия к замминистра обороны Халимону - он остается в своем кресле и продолжает лоббировать лояльную ему фирму, которой МО отдало 90% всех закупок в армии", - рассказал он.

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"Среди скандальных вопросов, которые уже три раза Минобороны выносило на рассмотрение комитета - закупка бронеавтомобилей "Козак-2". Однако большинство депутатов выступают против продолжения дальнейших закупок тяжелой техники типа MRAP для оснащения наших войск. Опыт эксплуатации бронеавтомобилей "Козак-2" и "Варта" показал, что 13-15 тонные двуосные бронемашины на черноземе Донбасса показывают слабую проходимость, маневренность, не экономичны. Поскольку на выдачу топлива - жесткие лимиты, то стоимость заправки имеет также большое значение. Стоимость "Козак-2" доходит до 11 миллионов гривен за единицу, но применять их можно только на второй линии, на хороших дорогах. Казалось бы, уже накоплен огромный опыт эксплуатации бронеавтомобилей, которые закупали с с 16-го по 20-й года, так зачем после всех разборок на эту тему продолжать?" - добавил журналист.

"На передовой, там, где наибольшая потребность в надежной технике, такие бронемашины не применяются. До сих пор на 8-м году войны большая часть транспортных задач на первой линии выполняется волонтерскими машинами. В то время как войскам нужны маневренные экономичные пикапы, и именно такой транспорт депутаты комитета требуют закупать от Министерства обороны. Вместо этого замминистр по вооружению Миронюк и начальник вооружения Шевцов продолжают упрямо выносить на рассмотрение вопрос с "бронеавтобусами" за 11 миллионов за штуку", - акцентировал Бутусов.

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"Министерство обороны и командование ВСУ должны, наконец, спуститься из своего мира розовых пони на землю, и посмотреть, как на самом деле выполняются задачи на фронте, какими средствами, и начать строить свои планы госзакупок исходя из потребностей войск. И еще - Министерство обороны, которое продолжает формировать годовой план Гособоронзаказа в июне (!), просто неадекватно исполняет свои обязанности", - отметил он. 

"Судя по тому, что войска не получают и не получат в 2021-м необходимый автотранспорт, не получат тепловизионные прицелы, не получат оптико-электронные средства разведки, наблюдения и целеуказания, не получат дроны - разведывательные и ударные для применения в пехоте на передовой, оборонное планирование у нас по-прежнему отсутствует, и по-прежнему без масштабной помощи волонтеров и расходов со своих зарплат армии не обойтись. Несколько беспилотников на фронт депутаты комитета по обороне купили, скидываясь между собой, потому что Минобороны и ГШ ВСУ отказываются включать закупку квадрокоптеров в потребности ВСУ! В общем, надеюсь, комитет сумеет отстоять свою позицию", - резюмировал Бутусов.
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Топ комментарии
+20
Что не день, то у ЗЕленых мудаков обосраные штаны.
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07.06.2021 12:01
+12
Зато шашлыки какие вкусные, некоторые их прямо с рук едят и не брезгуют
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07.06.2021 12:05
+8
Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов - Цензор.НЕТ 465
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07.06.2021 12:10
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Страница 2 из 2
А чи є сенс зменшувати розміри техніки? Хто йде по такому шляху? Ніхто! Ізраїль, який постійно воює не боїться великих важких броньованих бронемашин, він з танків знімає башти і навішує додаткову броню і виходить БМП Намер, яку вже закуповують США, враховуючі їх виключну ефективність! То яким шляхом пропонуєте йти Ви - броневелосипеди, бо в них важко влучити чи повноцінні броньовані фортеці які витримують будь яку зброю?
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09.06.2021 12:56 Ответить
"А чи є сенс зменшувати розміри техніки?" - ЕСТЬ 100 %
Нет, только да ТЕХ стран, у которых есть ВЕСЬ спектр необходимой им техники и они этот спектр легко применяют в любой комбинации в любое время в любом месте !
Мы этого НЕ ИМЕЕМ ! И нам ВАЖНО иметь МЕНЬШИЕ габариты, для повышения "эффективности" и живучести !
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09.06.2021 13:31 Ответить
Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1341
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09.06.2021 15:03 Ответить
Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов - Цензор.НЕТ 804
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09.06.2021 15:03 Ответить
і доведеться повертатись до китайських Great Wall Wingle 5 4х4...
на базі яких робились мед.авто для армії Богдан2251
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07.06.2021 12:12 Ответить
А сам Great Wall Wingle 5 4х4 зроблений на базхі старої доброї Toyota Hilux...
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07.06.2021 12:26 Ответить
Китайські цивільні машини які злочинно поставляв в ЗСУ порошенко, показали свою повну непридатність для використання в ЗСУ
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07.06.2021 12:47 Ответить
Не знаю, не заглядав їм під капот чи під дно... По Києву іноді бачу, їздять
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07.06.2021 12:52 Ответить
По Києву це не показник
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07.06.2021 13:03 Ответить
"злочинно поставляв в ЗСУ порошенко" - предлагаю их изъять. Подождём рехферендума от Зе о необходимости таких машин в войсках. Пока вернуть в войска буханки Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5048
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07.06.2021 13:31 Ответить
В чем конкретно непридатнисть?
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07.06.2021 16:52 Ответить
Китайський джип Богдан не має незалежної підвіски, не має укороченого переднього та заднього звісу, щоб долати пересічену місцевість, не має позашляхових систем понижених швидкостей та жорсткого блокування дифереціалів, не має потужного багатопаливного військового двигуна, не має підкачки коліс, не має автономного генератора для живлення військового та медичного електрообладнання! Це дешева китайська підйопка.
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08.06.2021 18:26 Ответить
А какие сантарки это все имеют?
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08.06.2021 19:42 Ответить
Газ-66
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08.06.2021 20:10 Ответить
Прэлестно. Посоветуйте зелёнка попросить у пуци возобновить выпуск шишиг.Насколько я понимаю, санитарные машины типа Богдан, Буртек используются на втором этапе эвакуации, от сборного пункта до ближайшего опорного госпиталя. При этом, перемещаются по дорогам с твердым покрытием преимущественно. И конкурентами для них не перевязочные на базе уже сгнивших ГАЗ-66 являлись, а буханки.
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08.06.2021 21:06 Ответить
Навіщо відновлювати випуск застарілої техніки, потрібно розробляти нову техніку, яка дозволяє отримати більші можливості, потрібно ставити пневмопідвіску, щоб на трасі була можливість опускати машину, щоб пересуватись в швидкісному режимі, це вже можна собі замовити на будь яке авто на СТО!!!! а ми на військову техніку не можемо поставити, млять! Потрібно ставити електронні системи стабілізації, щоб броньована машина легко входила в повороти на швидкості, підгальмовуючи потрібним колесом, потрібно ставити керовані стабілізатори, щоб змінювати жорсткість підвіски в залежності від ситуації та швидкості, потрібно ставити гібридну силову установку, щоб мати можливість живити бойові та медичні системи безпосередньо від батарей і економити на пальному. ******** розвиток автомобільних технологій дає широкий простір для створення передової військової техніки.
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08.06.2021 21:13 Ответить
Все это интересно, только причем бронетехника к медэвакам второй линии? Зачем их бронировать? Кто разработает это новое авто, в каком десятилетии и сколько десятилетий будут закупать 1000 штук? После того, как ответите, можно говорить о пользе Богданов, или дальнейшей эксплуатации 45-летних шишиг и буханок.
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08.06.2021 22:41 Ответить
Так мова ж йде про пікапи для першої лінії оборони, міфічні пікапи заради яких хочуть зупинити закупівлі MRAP бронемашин!
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08.06.2021 22:52 Ответить
Ну вы то выше писали, что Богдан редиска не абсолютный вездеход да ещё и не бронированный, по этому возить в госпиталь от Майорска до Бахмута, или от Бугаса до Волновали на них никак нельзя.
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09.06.2021 01:03 Ответить
Медичний евакуаційни автомобіль має вивозити поранених з поля бою, а далі поранені мають транспортуватись звичайними швидкісними бусами до шпиталів та районних лікарень.
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09.06.2021 18:24 Ответить
Автомобили как и этапы эвакуации делятся на 3 сектора - поля боя - сборный пункт роты, вездеход или легкий бронированный тягач; 2 этап сборный пункт - ближайший опорный госпиталь - специализированные пикапы повышенной проходимости с мед. оборудованием, 3 этап - уже от опорного до специализированного госпиталя - обычным мед транспортом.

Богданы, Буртэки - для 2-го этапа (съехать с трассы на несколько км по проезжим дорогам), с поля боя никто на них не собирает, разве что накроют артогнем тыловые части. А бронированные у нас БММ-4М, МТЛБ-С, БТР-70М и проч.
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09.06.2021 19:52 Ответить
добрий родовід
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07.06.2021 13:03 Ответить
чехи для своєї армії 1200 шт. Toyota Hilux закупили
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07.06.2021 16:59 Ответить
Чехи воюють з ядерною росією?
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08.06.2021 18:13 Ответить
"Розовиє поні" не у МО, а серед журналістів, депутатів і віруючих секти чесного Зєлєнского. А от з система зелених, формально очолюваних "прастим парнжс із народна", - найсправжнісіньке реалісти, які заробляють бабло поки це можливо, завдяки шансу, який їм надали 73 відсотки виборців.
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07.06.2021 12:03 Ответить
Посадить их в пикапы и вывезти на линию (0), пусть посидят там в пикапах 🤣🤣🤣🤣🤣
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07.06.2021 12:08 Ответить
Посадить в Козаки можно но на передовую вывезти не получится без тягачей.
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07.06.2021 12:11 Ответить
Нові Козаки 2М1 мають військову незалежну підвіску на додачу до традиційно надміцного корпусу і можуть долати грязь так само як БТР та танки!
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07.06.2021 12:58 Ответить
Ты не просто идиот. Ты - идиот упорный: " Опыт эксплуатации бронеавтомобилей "Козак-2" и "Варта" показал, что 13-15 тонные двуосные бронемашины на черноземе Донбасса показывают слабую проходимость, маневренность, не экономичны. "
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07.06.2021 13:03 Ответить
Ще 100 разів повторіть собі цей фейк на який ви дрочите, але це все одно не стане фактом. MRAP бронемашини Козак мають величезну прохідність, навіть кращу ніж гусенична техніка, а по дорозі колісні MRAP бронемашини мають в рази більшу швидкість та маневреність, що в умовах великої кількості доріг дає космічну перевагу над гусеничною технікою!
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08.06.2021 18:13 Ответить
Да ты идиот не просто упорный, а упоротый!
Тебе говорят, что на передовой где НЕТ ДОРОГ нужны лёгкие пикапчики, которые три человека смогут вытолкуть из любой грязи. При чём тут 15 тонные машины?
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08.06.2021 18:39 Ответить
Млять, купляй собі хоч електросамокат, якщо маєш гроші, але за державні кошти буде куплятись не всяка куйня а бронетехніка яка потрібна для ЗСУ.
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08.06.2021 18:40 Ответить
Беда Украины - это идиоты с дивана, ко торые лучше военных знают что им нужно.
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09.06.2021 09:32 Ответить
Між тим що військові хочуть купити і тим що потрібно купляти є певна різниця. Військові хочуть купити пікап щоб їм було комфортно кататись по передовій, а кататись по передовій не потрібно, кожна доставка продуктів, боєкомплекту та військового персоналу на позиції має плануватись як військова операція, з прикриттям та шляхами відходу у випадку зустрічі з диверсантами. А Ви пропонуєте купити військовим джипи, яким взагалі не має бути місце на передовій! Некуй кататись просто так по передовій!
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09.06.2021 12:52 Ответить
Гладко было на бумаге - да забыли про овраги!
Мае плануватися.... А перекинуть двух человек к соседу - писать запрос на 15ти тоннку? А вода из-за жары кончилась раньше запланированного? А застряла санитарная машина?
Да и мало ли чего может случиться. Необходимость в пикапчиках - это не за пивом ездить, а результат опыта РЕАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ !
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09.06.2021 16:04 Ответить
Кількість загиблих та поранених від підривів на мінах вже перевищує втрати від вогневих контактів з ворогом та від ворожих артобстрілів - ось це реальність. Перекинути двох людей на пікапчику, або зганяти за водою і підірватись на мінах і втратити і машину і військовий персонал - ось що реально відбувається на фронті! А потім покалічені бійці стають важким тягарем для країни на довгі роки! Тому водічку та солдат возити тільки на MRAP бронемашинах, бо це війна а не покатушки!
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09.06.2021 18:08 Ответить
Точно! Для настоящей борьбы с подрывами нужно бойцам запретить передвигаться пешком и выдать каждому по 15-ти тонке с бронированным дном!
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09.06.2021 18:50 Ответить
Потрібно заборонити кататись туди сюди на машинах. Фронт це не сільська дискотека де можна безконтрольно кататись за цигарками та горілкою в магазин.
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09.06.2021 19:08 Ответить
Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов - Цензор.НЕТ 465
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07.06.2021 12:10 Ответить
Если у Осла нет никаких планов ни стратегии, у кабмина вообще нет и не было никакого плана то откуда такой план возьмется у МО, которое тоже из квартала95?
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07.06.2021 12:10 Ответить
на два дня обьявить военное положение и расстрелять за саботаж в военное время
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07.06.2021 12:12 Ответить
Правильно. Решением СНБО.
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07.06.2021 12:17 Ответить
Питання вже вирішене - будуть лімузіни.
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07.06.2021 12:13 Ответить
Предлагаю зетипиллам обьявить большую стройку -2, только уже в МО. Построить автобаны прям до передовой. Тогда туда можно будет Бубочке ездить даже на том Ролс-Ройсе который он себе заказал для парада. Гамнакамандующий! Панимаешь...
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07.06.2021 12:16 Ответить
МО вообще нужно разогнать и набрать молодых.
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07.06.2021 12:17 Ответить
Новых лиц. Не все еще пристроены в квартале95.
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07.06.2021 12:18 Ответить
после стольких ляпов эти люди ещё на должностях, WTF?...... деградируем мы с вами как "суспільство"......
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07.06.2021 12:19 Ответить
А чего вы удивляетесь?7Это всё Зедебилы и Земудаки сформированные их бывших кухарок, баянистов., клоунов, слесарей и шахтров! Ихняя цель наворовать быстрее пока их не поменяли на других!! А ВСУ им до одного места!! Как и зеленскому!!
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07.06.2021 12:50 Ответить
легко бронированный тяжелый вездеход конечно нужен в ближнем тылу армии. насчет экономичности ... ну вы понимаете, что для броневичка весом свыше 10т и перевозящему солдат и грузы по бездорожью - даже смешно говорить! а вот для действий в городских условиях боя - машина то что надо. да с боевым модулем - самое оно!
а вот сегодня в условиях стабильного фронта и "перемирия" все таки подвоз всего что надо в зону боевых действий пока что возможно на простых транспортерах типа тех же "зилов и мазов" . чисто как транспорт.
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07.06.2021 15:30 Ответить
А еще минобороны не закупает новые разроботки вооружения. Отдает госзакупки в одни руки и продолжает строить свои дома и дачи.
И это все конечно по ошибке, без злого умысла. Ведь там работают сплошные патриоты и кристально честные люди. Ведь всех шпионов и воров давно посадили.
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07.06.2021 15:46 Ответить
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