Комитет Рады выступает против закупки "бронеавтобусов" и требует от Минобороны закупать пикапы для передовой, - Бутусов

В 11.00 запланировано начало заседание комитета по обороне и безопасности Верховной Рады, где продолжат рассматривать вопросы организации закупок для министерства обороны 2021-го года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Среди вопросов - питание, вещевое обеспечение. Несмотря на вынесение комитетом недоверия к замминистра обороны Халимону - он остается в своем кресле и продолжает лоббировать лояльную ему фирму, которой МО отдало 90% всех закупок в армии", - рассказал он.

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"Среди скандальных вопросов, которые уже три раза Минобороны выносило на рассмотрение комитета - закупка бронеавтомобилей "Козак-2". Однако большинство депутатов выступают против продолжения дальнейших закупок тяжелой техники типа MRAP для оснащения наших войск. Опыт эксплуатации бронеавтомобилей "Козак-2" и "Варта" показал, что 13-15 тонные двуосные бронемашины на черноземе Донбасса показывают слабую проходимость, маневренность, не экономичны. Поскольку на выдачу топлива - жесткие лимиты, то стоимость заправки имеет также большое значение. Стоимость "Козак-2" доходит до 11 миллионов гривен за единицу, но применять их можно только на второй линии, на хороших дорогах. Казалось бы, уже накоплен огромный опыт эксплуатации бронеавтомобилей, которые закупали с с 16-го по 20-й года, так зачем после всех разборок на эту тему продолжать?" - добавил журналист.

"На передовой, там, где наибольшая потребность в надежной технике, такие бронемашины не применяются. До сих пор на 8-м году войны большая часть транспортных задач на первой линии выполняется волонтерскими машинами. В то время как войскам нужны маневренные экономичные пикапы, и именно такой транспорт депутаты комитета требуют закупать от Министерства обороны. Вместо этого замминистр по вооружению Миронюк и начальник вооружения Шевцов продолжают упрямо выносить на рассмотрение вопрос с "бронеавтобусами" за 11 миллионов за штуку", - акцентировал Бутусов.

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"Министерство обороны и командование ВСУ должны, наконец, спуститься из своего мира розовых пони на землю, и посмотреть, как на самом деле выполняются задачи на фронте, какими средствами, и начать строить свои планы госзакупок исходя из потребностей войск. И еще - Министерство обороны, которое продолжает формировать годовой план Гособоронзаказа в июне (!), просто неадекватно исполняет свои обязанности", - отметил он.

"Судя по тому, что войска не получают и не получат в 2021-м необходимый автотранспорт, не получат тепловизионные прицелы, не получат оптико-электронные средства разведки, наблюдения и целеуказания, не получат дроны - разведывательные и ударные для применения в пехоте на передовой, оборонное планирование у нас по-прежнему отсутствует, и по-прежнему без масштабной помощи волонтеров и расходов со своих зарплат армии не обойтись. Несколько беспилотников на фронт депутаты комитета по обороне купили, скидываясь между собой, потому что Минобороны и ГШ ВСУ отказываются включать закупку квадрокоптеров в потребности ВСУ! В общем, надеюсь, комитет сумеет отстоять свою позицию", - резюмировал Бутусов.