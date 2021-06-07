Комитет Рады выступает против закупки "бронеавтобусов" и требует от Минобороны закупать пикапы для передовой, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В 11.00 запланировано начало заседание комитета по обороне и безопасности Верховной Рады, где продолжат рассматривать вопросы организации закупок для министерства обороны 2021-го года.
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Среди вопросов - питание, вещевое обеспечение. Несмотря на вынесение комитетом недоверия к замминистра обороны Халимону - он остается в своем кресле и продолжает лоббировать лояльную ему фирму, которой МО отдало 90% всех закупок в армии", - рассказал он.
"Среди скандальных вопросов, которые уже три раза Минобороны выносило на рассмотрение комитета - закупка бронеавтомобилей "Козак-2". Однако большинство депутатов выступают против продолжения дальнейших закупок тяжелой техники типа MRAP для оснащения наших войск. Опыт эксплуатации бронеавтомобилей "Козак-2" и "Варта" показал, что 13-15 тонные двуосные бронемашины на черноземе Донбасса показывают слабую проходимость, маневренность, не экономичны. Поскольку на выдачу топлива - жесткие лимиты, то стоимость заправки имеет также большое значение. Стоимость "Козак-2" доходит до 11 миллионов гривен за единицу, но применять их можно только на второй линии, на хороших дорогах. Казалось бы, уже накоплен огромный опыт эксплуатации бронеавтомобилей, которые закупали с с 16-го по 20-й года, так зачем после всех разборок на эту тему продолжать?" - добавил журналист.
"На передовой, там, где наибольшая потребность в надежной технике, такие бронемашины не применяются. До сих пор на 8-м году войны большая часть транспортных задач на первой линии выполняется волонтерскими машинами. В то время как войскам нужны маневренные экономичные пикапы, и именно такой транспорт депутаты комитета требуют закупать от Министерства обороны. Вместо этого замминистр по вооружению Миронюк и начальник вооружения Шевцов продолжают упрямо выносить на рассмотрение вопрос с "бронеавтобусами" за 11 миллионов за штуку", - акцентировал Бутусов.
"Министерство обороны и командование ВСУ должны, наконец, спуститься из своего мира розовых пони на землю, и посмотреть, как на самом деле выполняются задачи на фронте, какими средствами, и начать строить свои планы госзакупок исходя из потребностей войск. И еще - Министерство обороны, которое продолжает формировать годовой план Гособоронзаказа в июне (!), просто неадекватно исполняет свои обязанности", - отметил он.
"Судя по тому, что войска не получают и не получат в 2021-м необходимый автотранспорт, не получат тепловизионные прицелы, не получат оптико-электронные средства разведки, наблюдения и целеуказания, не получат дроны - разведывательные и ударные для применения в пехоте на передовой, оборонное планирование у нас по-прежнему отсутствует, и по-прежнему без масштабной помощи волонтеров и расходов со своих зарплат армии не обойтись. Несколько беспилотников на фронт депутаты комитета по обороне купили, скидываясь между собой, потому что Минобороны и ГШ ВСУ отказываются включать закупку квадрокоптеров в потребности ВСУ! В общем, надеюсь, комитет сумеет отстоять свою позицию", - резюмировал Бутусов.
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Нет, только да ТЕХ стран, у которых есть ВЕСЬ спектр необходимой им техники и они этот спектр легко применяют в любой комбинации в любое время в любом месте !
Мы этого НЕ ИМЕЕМ ! И нам ВАЖНО иметь МЕНЬШИЕ габариты, для повышения "эффективности" и живучести !
на базі яких робились мед.авто для армії Богдан2251
Богданы, Буртэки - для 2-го этапа (съехать с трассы на несколько км по проезжим дорогам), с поля боя никто на них не собирает, разве что накроют артогнем тыловые части. А бронированные у нас БММ-4М, МТЛБ-С, БТР-70М и проч.
Тебе говорят, что на передовой где НЕТ ДОРОГ нужны лёгкие пикапчики, которые три человека смогут вытолкуть из любой грязи. При чём тут 15 тонные машины?
Мае плануватися.... А перекинуть двух человек к соседу - писать запрос на 15ти тоннку? А вода из-за жары кончилась раньше запланированного? А застряла санитарная машина?
Да и мало ли чего может случиться. Необходимость в пикапчиках - это не за пивом ездить, а результат опыта РЕАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ !
а вот сегодня в условиях стабильного фронта и "перемирия" все таки подвоз всего что надо в зону боевых действий пока что возможно на простых транспортерах типа тех же "зилов и мазов" . чисто как транспорт.
И это все конечно по ошибке, без злого умысла. Ведь там работают сплошные патриоты и кристально честные люди. Ведь всех шпионов и воров давно посадили.