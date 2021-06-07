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"Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Программа "Свобода слова Савика Шустера" остается лидером по просмотрам среди всех политических программ не только на ТВ, но и в интернете.

Об этом собщают в Facebook программы, информирует Цензор.НЕТ.

"Свобода слова Савика Шустера" идет на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ страны вместе взятых", - говорится в сообщении.

В пятницу, 4 июня, вышел последний эфир программы в этом сезоне. "Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир уже 3 сентября.

"За 9 месяцев этого сезона мы создали 36 программ. ... И зрители оценили наш вклад. По итогам сезона, наш проект смотрели лучше, чем проекты ближайших конкурентов вместе взятых. Средний рейтинг согласно аудитории 18+ (вся Украина) "Свободы слова Савика Шустера" в 2021 году составил 3,16%, что больше суммы средних рейтингов программ "Право на власть" (1,83%) и "Свободы слова" на ICTV (1,24%). И это без учета трансляции программы и повторов на телеканале "Украина-24", - отметила команда программы.

Кроме того, "Свобода слова Савика Шустера" остается лидером не только на ТВ, но и в интернете.

"Количество наших подписчиков на YouTube - более 260 тыс. Наши эфиры только в течение этого сезона посмотрело более 10 млн человек. Средняя продолжительность просмотра почти 40 минут. За нашей страницей в Facebook следят более 270 тыс. человек, что суммарно выше общего количества подписчиков страниц ближайших конкурентов", - отметили  создатели программы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
На шашлык с лопаты заработал!!
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07.06.2021 12:00
+29
"Свобода слова Савика Шустера" получила самый высокий рейтинг среди всех политических программ Украины вместе взятых - Цензор.НЕТ 9909
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07.06.2021 12:03
+17
Вот, что шашлыки животворящие делают!
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07.06.2021 12:04
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На шашлык с лопаты заработал!!
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07.06.2021 12:00 Ответить
"Свобода слова Савика Шустера" получила самый высокий рейтинг среди всех политических программ Украины вместе взятых - Цензор.НЕТ 9909
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07.06.2021 12:03 Ответить
насправді ось його мангал "Свобода слова Савика Шустера" получила самый высокий рейтинг среди всех политических программ Украины вместе взятых - Цензор.НЕТ 80

"Свобода слова Савика Шустера" получила самый высокий рейтинг среди всех политических программ Украины вместе взятых - Цензор.НЕТ 6350
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07.06.2021 12:06 Ответить
"Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - Цензор.НЕТ 3641
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07.06.2021 12:16 Ответить
Израиль?
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07.06.2021 12:18 Ответить
весь
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07.06.2021 12:25 Ответить
Какие мерзкие продажные морды, хочу дожить до того времени, когда этои шампура будут у них в других местах. Зализали бубачке так очко, что непросрется говнокомандующий. И все как один достойны приговора по статье Государственная измена Родине.
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07.06.2021 12:45 Ответить
Вот, что шашлыки животворящие делают!
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07.06.2021 12:04 Ответить
"Ключница шашлыки жарила" "Свобода слова Савика Шустера" получила самый высокий рейтинг среди всех политических программ Украины вместе взятых - Цензор.НЕТ 7458
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07.06.2021 12:05 Ответить
Якщо шустрик свої "успіхи" перебільшив - то не в критичну для визнання брехнею цифру.
Але оці цифри (було би ще краще їх порівняти з аналогічними замірами рейтингів ток-шоу на 5-му, Прямому та Еспресо) яскраво свідчать про те, як промиваються мізки лохторату; і чому 73% голосують проти європейського і цивілізаційного шляху України.
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07.06.2021 12:08 Ответить
Видимо шашлыки ооочень вкусные были и жопу вылизали на отлично, вот и рейтинг наивысший!
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07.06.2021 12:10 Ответить
Будет тебе самый высокий рейтинг! "Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - Цензор.НЕТ 2919

"Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - Цензор.НЕТ 7818
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07.06.2021 12:11 Ответить
нашо ви дивитесь той телевізор?
нашо ви создаєте рейтинг Славікам Шустрим?
шо ви від того маєте в голові, окрім калу?
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07.06.2021 12:11 Ответить
Кал постійно треба освіжати, щоб не було застою.))
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07.06.2021 12:18 Ответить
3,16 % рейтингу ( а в інших ще менше ) , на всю Україну , це майже ніщо . Це значить що - із 100 чол , Шустрого дивляться лише троє . "Свобода слова Савіка Шустера" повернеться в ефір 3 вересня: "Йдемо на літні канікули з найвищим рейтингом серед усіх політичних програм України" - Цензор.НЕТ 601 .- 3 , з найбільш " відбитими" мізками .
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07.06.2021 12:20 Ответить
О скока крестиков) сявик уже неприкасаем? "Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - Цензор.НЕТ 8919
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07.06.2021 12:12 Ответить
аякже! Там же є один постійний почесний гость... %)
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07.06.2021 12:17 Ответить
угу. Настільки все очевидно що хочеться блювануть...
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07.06.2021 12:19 Ответить
Савік- Дічь!

"Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - Цензор.НЕТ 845
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07.06.2021 12:18 Ответить
Лет десять уже будет, наверное, как некий пропагандист, сявка шустрый, надувает политические шарики на украинском тв. Эта какая-то безнадега на информационном фронте! Через этого, пардон жида, ведется грубая обработкаполировка мозгов укроваты, которые и так всегда набекрень, потому что в них не заложено ничего живого, только внедренные всасывающие функции и закостенелые мертвые догмы, которые за них голосуют и страдают, потом, от собственной исключительностибеспомощности. Это уже колапс укртв! Дальше двигаться в сторону, этих, тимошенок, бойков, клоунов, которые там надуваются - это путь в никуда.
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07.06.2021 12:19 Ответить
Шустер- прикоритний ;журналіст;.
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07.06.2021 12:19 Ответить
ух ты, оказывается сявик шустрый популярен. я думал о нем давно забыли, а он, оказывается, еще какое-то "шоу" до сих пор дерижирует.
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07.06.2021 12:19 Ответить
ушли переваривать шашлык
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07.06.2021 12:19 Ответить
"....с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - краще вас лише паРаша тудей і Кісєльов.
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07.06.2021 12:20 Ответить
Це говорить лише про те , що наше населення продовжує вестися на олігархічні шоу , як повелося на кіно "слуга нарду" і продовжить в подальшому, замість аналітично мислити і включати РОЗУМ, обмінювати ПРІЗВИЩА олігархічних кланів по "рекомендації бігмордів і олігархічного ТВ, на рейтинг і піар яких і працю цей Шустрий!
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07.06.2021 20:28 Ответить
сявіку, особливо після вчорашіх фото, слово журналіст треба викинуть з резюме.
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07.06.2021 12:21 Ответить
"Свобода слова Савіка Шустера" йде на літні канікули з найвищим рейтингом серед усіх політичних програм країни разом узятих" Джерело: https://censor.net/ua/n3269838
єдине про що це свідчить - про величезний відсоток довбойобів в країні.
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07.06.2021 12:26 Ответить
100%
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07.06.2021 12:47 Ответить
Я вобще не понимаю нафига Роися начинала войну. Погорячилось *****.

С 73% дегенератов в Украине вполне можно было при помощи Гордонов и Шустеров справиться.
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07.06.2021 12:26 Ответить
Власник каналів обмежив Савіку ефір до 2 годин 45 хвилин, з яких півгодини реклама. Повноцінних обговорень через це не відбувається. Ну і тематика та зміст впали тепер відповідно до загального занепаду.
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07.06.2021 12:30 Ответить
Брехня.
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07.06.2021 12:34 Ответить
И самым высоким заработком от папы Бени. Братья по обрезанию не дадут пропасть Савику Шустрому.
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07.06.2021 12:39 Ответить
пердёшь
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07.06.2021 12:42 Ответить
Pecunia non olet...
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07.06.2021 12:53 Ответить
Все прокаженные на этом гнидосборнике рыжего оллигарха.
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07.06.2021 13:02 Ответить
Да уж ! Лучшие из худших .
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07.06.2021 13:02 Ответить
Якщо зважити на те, що незалежних політичних програм в Україні немає, таке собі досягнення.
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07.06.2021 13:19 Ответить
кто это говно ещё смотрит
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07.06.2021 14:20 Ответить
Шустрик добре прилаштувався в Україні, вже років п'ятнадцять не вилазить з теле єфіру ,дуже полюбив гроші від олігархів,громадянин іншої держави чого ти сюди лізеш.
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07.06.2021 14:59 Ответить
для "шустрика", любой шашлык жратва .Но та жратва ,которой кормит он народ ,подобна действию от "зе квартала" ,накушавшись которой "умный нарид" ,"чумным народом стал" и голос свой , какая разница ,кому? взял по приколу и отдал
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07.06.2021 15:00 Ответить
Крім реклами і всякого блаблабла і заробітку савіка от і вся користь з програми
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07.06.2021 17:15 Ответить
 
 