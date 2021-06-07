Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров"
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине.
Об этом он сообщил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы начинаем проект "Зеленая страна". Мы поставили перед собой амбициозную, но досягаемую цель – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие 3 года мы будем стремиться высадить в Украине 1 миллиард деревьев", - заявил Зеленский.
Он также добавил, что в Украине разработан законопроект в сфере управления отходами.
"К сожалению, в то время, когда многие страны уже перерабатывают 99% отходов, в Украине на вторичную переработку попадает только 6%. Сегодня разработан современный законопроект об управлении отходами, который внедрит предотвращение их образования, повторное использование, переработку отходов на вторичное сырье и грамотную утилизацию", - сказал он.
По словам президента, также разработан проект закона о предупреждении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения.
"Он запустит масштабную модернизацию промышленности и минимизирует уровень промышленных загрязнений", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
1000000000365х3)= 913242 дерева ежедневно
Миллион деревьев каждый день и зимой тоже без выходных.
Кумир зебилов опять обделался
- когда будем сажать - уже осенью или, весной, как раньше?
А виконання - то вже як доведеться. Як з НАТО....
І на Марсі не забудь про яблоні....
Ещё трупы собак с обочин не собрали...
2020 рік. В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів
"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."
Але розпочинають з зачистки того, що дивом залишилось. У Сєвєродонецьку планують знищити 12 Га здорового дорослого соснового лісу просто у межах міста під гіпотетичне будівництво обллікарні, хоча альтернативних локацій без лісу навколо достатньо. І це у місцевості, яка вигоріла минулого року вщент - десятки квадратних кілометрів лісів було знищено пожежами.
А как же миллион дорог - они где будут проходить?
tZE inform
@tZEinform
·9 мин
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" Факты против болтовни "Экология Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом. "
Этот идиот даже считать НЕ умеет!