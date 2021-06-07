РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4881 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
4 594 97
Зеленский (16565) лес (604) указ (528)

Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине.

Об этом он сообщил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы начинаем проект "Зеленая страна". Мы поставили перед собой амбициозную, но досягаемую цель – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие 3 года мы будем стремиться высадить в Украине 1 миллиард деревьев", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконно в Украине за год вырубили леса на более чем 400 млн грн, - Гослесагентство

Он также добавил, что в Украине разработан законопроект в сфере управления отходами.

"К сожалению, в то время, когда многие страны уже перерабатывают 99% отходов, в Украине на вторичную переработку попадает только 6%. Сегодня разработан современный законопроект об управлении отходами, который внедрит предотвращение их образования, повторное использование, переработку отходов на вторичное сырье и грамотную утилизацию", - сказал он.

По словам президента, также разработан проект закона о предупреждении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения.

Также читайте: Незаконный оборот древесины в Украине составляет около 5 млрд грн в год, - Абрамовский

"Он запустит масштабную модернизацию промышленности и минимизирует уровень промышленных загрязнений", - добавил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
Пока что уже 2 года все идет с точностью до наоборот - незаконная вырубка леса увеличилась при ЗЕ в разы.
показать весь комментарий
07.06.2021 12:24
+18
Ахахаха))))за 10лет???пнх ,зедегенерат -из тюряги тебе никто командовать не даст
показать весь комментарий
07.06.2021 12:24
+15
...знаем мы твои леса, вальдемар... Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 9397
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 7347
показать весь комментарий
07.06.2021 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока что уже 2 года все идет с точностью до наоборот - незаконная вырубка леса увеличилась при ЗЕ в разы.
показать весь комментарий
07.06.2021 12:24 Ответить
кроме того, очередная реформа - объединение лесхозов и сокращение персонала
показать весь комментарий
07.06.2021 12:41 Ответить
Ну я этому дегенерату уже не удивляюсь
1000000000365х3)= 913242 дерева ежедневно
Миллион деревьев каждый день и зимой тоже без выходных.
Кумир зебилов опять обделался
показать весь комментарий
07.06.2021 18:52 Ответить
А ведь ЗЕлохи поверят...
показать весь комментарий
07.06.2021 20:27 Ответить
вопрос на этот миллион:
- когда будем сажать - уже осенью или, весной, как раньше?
показать весь комментарий
07.06.2021 12:53 Ответить
Поздно, Малюска уже распродаёт тюрьмы.
показать весь комментарий
07.06.2021 13:57 Ответить
тогда - на плантации...сажать
показать весь комментарий
07.06.2021 14:31 Ответить
И что сажать...
Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 5348
показать весь комментарий
07.06.2021 14:08 Ответить
всё...
показать весь комментарий
07.06.2021 14:32 Ответить
07 червня 2021 року. Гору Маковицю, що на Ужгородщині нищать лісоруби під час "сезону тиші". Іван Куля показав відео "лютого трешу" на цьому об'єкті природи, свіжі пні, суцільна вирубка, вщент розбиті лісові дороги. Екоінспекція не бачить цього неподобства.

Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 6077
показать весь комментарий
07.06.2021 15:04 Ответить
а на Марс полететь -хотя стоп - это уже реальность - в отличии от лозунгов клоуна
показать весь комментарий
07.06.2021 12:24 Ответить
нада высаживать коку. эх, запануем! Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 8013
показать весь комментарий
07.06.2021 12:35 Ответить
а ты шо из - этих?))
показать весь комментарий
07.06.2021 12:37 Ответить
тысячи процентов прибыли плюс мощная работоспособность населения))))
показать весь комментарий
07.06.2021 12:44 Ответить
а из тех))
показать весь комментарий
07.06.2021 12:45 Ответить
шо трава не то?
показать весь комментарий
07.06.2021 12:44 Ответить
не путайте леса с полями
показать весь комментарий
07.06.2021 12:45 Ответить
Лучше б легалайз травьі сделал- промьашленность за пару лет скаканула...
показать весь комментарий
07.06.2021 14:02 Ответить
Ахахаха))))за 10лет???пнх ,зедегенерат -из тюряги тебе никто командовать не даст
показать весь комментарий
07.06.2021 12:24 Ответить
Вава, коноплю саджати будеш?
показать весь комментарий
07.06.2021 12:24 Ответить
уже посадил и вырастил, судя по его словесному поносу Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 1474
показать весь комментарий
07.06.2021 13:04 Ответить
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектар" - Цензор.НЕТ 2710
показать весь комментарий
07.06.2021 12:25 Ответить
Та не, не похоже... Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 4225
показать весь комментарий
07.06.2021 12:45 Ответить
Цей поц уже десятиліттямимислить ? Тут би вижита за одну його каденцію а воно вже на десятиліття зазіхнуло
показать весь комментарий
07.06.2021 12:25 Ответить
ну так всё верно. выздыхаем, и лес пилять некому будет.
показать весь комментарий
07.06.2021 12:37 Ответить
Отож бо - одні лише амбіції, а зробленого - нуль!!!
показать весь комментарий
07.06.2021 12:41 Ответить
ну так - це те на що можна скомуніздити гроші...., зробити гарну ТВ картинку - та фуй ти провіриш чи висаджені Ліси...- все по зЄ-постановці дешевого піару...- але е що це ще хавають....
показать весь комментарий
07.06.2021 12:26 Ответить
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектар" - Цензор.НЕТ 9158
показать весь комментарий
07.06.2021 12:26 Ответить
Ясно.
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектар" - Цензор.НЕТ 9401
показать весь комментарий
07.06.2021 12:26 Ответить
опять где-то обгадилось раз в лес потянуло...
показать весь комментарий
07.06.2021 12:27 Ответить
Ну, стосовно планів - 73/43%зебілів ніхто не перевершить...
А виконання - то вже як доведеться. Як з НАТО....
показать весь комментарий
07.06.2021 12:27 Ответить
Корабєльних сосєн?
І на Марсі не забудь про яблоні....
показать весь комментарий
07.06.2021 12:27 Ответить
Увеличить разве что на отчетах и компьютере.При Яныке тоже требовали от всех подавать посевы гречки которых в природе не было. Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 2864
показать весь комментарий
07.06.2021 12:27 Ответить
Оно о себеуже во втором лице вещает? МЫ, Божьей милостью Вольдемар Первый ...... И вообще то оно говорило про одну каденцию, а тут уже 10 лет. Впрочем 10 лет ему уже светит, как минимум. Вот только не знаю, есть ли в Украине ИК с производством по озеленению?
показать весь комментарий
07.06.2021 12:27 Ответить
как ребенка назовешь, тем он и станет - ВАЗ (Владимир Александрович Зеленский), а всем хочется уже на свежих авто кататься)
показать весь комментарий
07.06.2021 13:08 Ответить
Зима прийде, саджати будемо.

Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 60
показать весь комментарий
07.06.2021 12:28 Ответить
А че не 10 млн? Вот же толпо*п. Наш поспел везде пострел.
показать весь комментарий
07.06.2021 12:29 Ответить
Так вот что он имел когда говорил про "саджати".. Тьфу..
показать весь комментарий
07.06.2021 12:30 Ответить
Зелёная страна, зелёный президент, зелёное небо, зеленая фасоль, зелёная миля, зелёная трава,сидел в траве кузнечик, совсем как огуречик, зелёненький он был.Помню во времена Горбачева боролись с зелёным змеем
показать весь комментарий
07.06.2021 12:30 Ответить
и к чему эта борьба привела...)
показать весь комментарий
07.06.2021 13:09 Ответить
оно будет врать, пока ему кляп в тупой собачий рот не вставят
показать весь комментарий
07.06.2021 12:31 Ответить
так и тогда не перестанет - писать начнет
показать весь комментарий
07.06.2021 13:07 Ответить
Пусть едут учиться в Венгрию - вот где красиво и грамотно засаживают лесами территории
показать весь комментарий
07.06.2021 12:31 Ответить
И они же руками тупорылых украинцев пилят его в Украине.
показать весь комментарий
07.06.2021 12:34 Ответить
Та подождите!
Ещё трупы собак с обочин не собрали...
показать весь комментарий
07.06.2021 12:34 Ответить
и не только в Венгрии ,хотя с Вами согласен ,ближайший пример
показать весь комментарий
07.06.2021 12:38 Ответить
Так еще не весь старый вывезли, что бы на его месте новый садить...
показать весь комментарий
07.06.2021 12:31 Ответить
У смартфоні? 😁
показать весь комментарий
07.06.2021 12:31 Ответить
Мели Емеля твоя неделя.
показать весь комментарий
07.06.2021 12:32 Ответить
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 5162
показать весь комментарий
07.06.2021 12:32 Ответить
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 4861
показать весь комментарий
07.06.2021 12:33 Ответить
ЗЕленый глобус Украины? Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 9150
показать весь комментарий
07.06.2021 12:46 Ответить
"Когда прекратится вырубка лесов?" Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 5337

2020 рік. В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів
"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."

Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 1858
показать весь комментарий
07.06.2021 12:47 Ответить
Ты смотри! А ведь говорит же умнейшие речи. Если б еще научился еше хоть что-то делать и начатое доводить до конца, цены б ему не было. Хотя "маємо те , що маємо!"
показать весь комментарий
07.06.2021 12:34 Ответить
Даже попугай может говорить правильные вещи. А вот делать не может.
показать весь комментарий
07.06.2021 12:35 Ответить
Це його робота, вчити тексти і грати ролі.
показать весь комментарий
07.06.2021 12:48 Ответить
оно озвучивает то, что для него написали - откуда такие мысли в его голову забрести могли?
показать весь комментарий
07.06.2021 13:09 Ответить
...знаем мы твои леса, вальдемар... Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 9397
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 7347
показать весь комментарий
07.06.2021 12:35 Ответить
Значит скоро начнут продавать леса)))
показать весь комментарий
07.06.2021 12:36 Ответить
тля, а збільшити "процент жиров у маслє" - це наступня ініціятива?
показать весь комментарий
07.06.2021 12:36 Ответить
А это где, в Конча-Заспи и даче ЗЕ?
показать весь комментарий
07.06.2021 12:36 Ответить
Типовий Манілов з "Мертвих душ" Гоголя .
показать весь комментарий
07.06.2021 12:39 Ответить
Влучно Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 5388
показать весь комментарий
07.06.2021 12:58 Ответить
Запам"ятайте істину - живе вчорашнім, розказує про майбутнє і нічого не робить сьогодні - популіст одним реченням.
показать весь комментарий
07.06.2021 12:40 Ответить
залатые слова
показать весь комментарий
07.06.2021 12:49 Ответить
В Карпатах лесовоз раз в 2 километра на дороге встречается)
показать весь комментарий
07.06.2021 12:43 Ответить
Сохраните хоть то, что есть. Судя по гугл картам, страна уверенно превращается в степь
показать весь комментарий
07.06.2021 12:44 Ответить
А что этот недопрезидент Зеленский собирается и надеется ещё 10 лет над Украиной и нами издеваться ??? Нам такой ""Хоккей"" не нежен!!
показать весь комментарий
07.06.2021 12:44 Ответить
..."цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров"...

Але розпочинають з зачистки того, що дивом залишилось. У Сєвєродонецьку планують знищити 12 Га здорового дорослого соснового лісу просто у межах міста під гіпотетичне будівництво обллікарні, хоча альтернативних локацій без лісу навколо достатньо. І це у місцевості, яка вигоріла минулого року вщент - десятки квадратних кілометрів лісів було знищено пожежами.
показать весь комментарий
07.06.2021 12:45 Ответить
Кто поставил себе цель? Лесорубы и чиновники ждущие откаты??!!! Угомонись ...
показать весь комментарий
07.06.2021 12:48 Ответить
Как он посадит миллион лесов?
А как же миллион дорог - они где будут проходить?
показать весь комментарий
07.06.2021 12:54 Ответить
Теоретично можливо, вирубати праліс, посадити ялинки для новорічних свят і вуаля.
показать весь комментарий
07.06.2021 13:04 Ответить
І всіх лісорубів на велосипеди, ну як Зеленський
Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 46
показать весь комментарий
07.06.2021 12:56 Ответить
Помесь Манилова, Голохвастова, Хлестакова и Шарикова! Зелебобики, кого вы выбрали?! Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 6878
показать весь комментарий
07.06.2021 13:00 Ответить
телеперсонажа выбрали
показать весь комментарий
07.06.2021 13:11 Ответить
То есть...слезать с трона это чмо не собирается...
показать весь комментарий
07.06.2021 13:01 Ответить
ой, как-то сразу вспомнилось, как один проФФессор обещал к 2020 (если не ошибаюсь) увеличить население Украины до 50 млн Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 9955
показать весь комментарий
07.06.2021 13:02 Ответить
Не треба збільшувати, перестаньте рубати, він сам збільшиться.
показать весь комментарий
07.06.2021 13:03 Ответить
дурню дурно, шлите кокс бочками. Дозы меньше ему не помогают.
показать весь комментарий
07.06.2021 13:07 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·9 мин

Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" Факты против болтовни "Экология Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом. "
показать весь комментарий
07.06.2021 13:08 Ответить
А начать "зеленые фантазии" например с озеленения городов (парков, скверов) нет? Сложно? Строительно-чиновничья мафия не позволит?
показать весь комментарий
07.06.2021 13:13 Ответить
Я так понимаю это заявка на второй срок ЗЕ и его команды.
показать весь комментарий
07.06.2021 13:22 Ответить
Так Зесранець таки вже на друний термын розпланувався?..
показать весь комментарий
07.06.2021 13:23 Ответить
Дайте ему калькулятор
показать весь комментарий
07.06.2021 13:42 Ответить
Балаболка сегодня в ударе. Мощной струей поливает свой электоральный планктон сказочными обещаниями. Обещания сказочные, струя настоящая.
показать весь комментарий
07.06.2021 13:45 Ответить
Фантазёр . Цена на газ растёт . Я уже в "Розетке" заказал новую бензопилу . Пилю бесплатно деревья в частном секторе .
показать весь комментарий
07.06.2021 13:51 Ответить
Чудова ідея, але 1 млн га за десять років- це 100 тис га в рік, тобто 1 тис кв км, тобто квадрат приблизно 32 на 32 кілометри. Є ресурси таке робити?
показать весь комментарий
07.06.2021 14:20 Ответить
Посадки, але не лісів, будуть але не через 10, а через 3 Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 6770
показать весь комментарий
07.06.2021 14:31 Ответить
ЗЕ, июнь месяц, а правительство не разработало программу на 2021 год. А ты о 2031 г.
показать весь комментарий
07.06.2021 14:43 Ответить
Опять хороший Кокс подкинулм Гидранту
показать весь комментарий
07.06.2021 15:49 Ответить
Можно помедленнее, пожалуйста, не успеваем записывать!
показать весь комментарий
07.06.2021 19:13 Ответить
Где-то, я это уже слышал))))))))) Короче, придет весна, 1 млн гектаров сажать будемо!!!
показать весь комментарий
07.06.2021 20:35 Ответить
Подарите этому недоразумению,в кресле президента, учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса!
Этот идиот даже считать НЕ умеет!
показать весь комментарий
07.06.2021 22:39 Ответить
Это усе клясс! А какая цена саженцев? Помнится Рыбак " мэр" Донецка клены по полторы тысячи закупил при курсе доллара один к пяти.Так сказать " озеленил город."
показать весь комментарий
16.10.2021 01:22 Ответить
 
 