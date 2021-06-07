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Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Власенко о возвращении Яценко в

Во фракции "Батькивщина" хотят посмотреть, как нардеп Антон Яценко будет руководить партийной организацией в Черкасской области.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко.

По словам парламентария, многих коллег по фракции смущало возвращение Яценко.

"Но у меня встречный вопрос - возможно, риторический. Я не ставлю под сомнение авторитет журналистов, которые занимаются расследованиями и пишут статьи. Но если все так плохо, где реакция правоохранительных органов? Еще раз: я не ставлю под сомнение ничего, но где это все? Где приговоры?" - подчеркнул Власенко.

"На сегодняшний день господин Яценко - исполняющий обязанности главы Черкасской областной партийной организации. ... Конечно, мы хотим посмотреть, как он будет руководить организацией; что будет делать, помимо руководства организацией. И, конечно же, если к нему будут вопросы, мы будем принимать решение. При этом хочу отметить, что голосование по Яценко в очередной раз опровергло миф о, скажем так, диктаторской сущности нашей фракции. Высказывались разные мнения - и в результате обсуждения было принято решение. И хочу заметить, Яценко трижды избирался депутатом в мажоритарном округе и побеждал ( в том числе и "зеленых") с одним из наивысших результатов в стране", - добавил наррдеп.

Интервью с нардепом "Батькивщины" Сергеем Власенко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 мая 2021 года Антон Яценко вошeл в состав фракции "Батькивщина", которую покинул в 2011 году, присоединившись к "Партии регионов".

В Верховную Раду IX созыва Яценко был избран как беспартийный самовыдвиженец по округу №200 (Черкасская область) и до 18 мая 2021 года не входил в состав ни одной фракции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вернувшийся в "Батькивщину" нардеп Яценко демонстративно не встал во время исполнения гимна. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
ну, с юльками давно все понятно. им говно жрать - как два байта переслать
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07.06.2021 12:40
+10
Портнова, Лозінського і Королєвську вернете?
А може ще й Олійника? Він ж от якраз теж з Черкащини))
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07.06.2021 12:43
+8
действительно. если нет реакции - значит всё хорошо.
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07.06.2021 12:41
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Правила форума Совет форумчан
ну, с юльками давно все понятно. им говно жрать - как два байта переслать
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07.06.2021 12:40 Ответить
А как быть с этим фруктом? Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 1362
Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 9366
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07.06.2021 14:16 Ответить
Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 1145 Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 1145 Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 1145 Яценко "в кубе"

Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 2150
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07.06.2021 14:23 Ответить
действительно. если нет реакции - значит всё хорошо.
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07.06.2021 12:41 Ответить
Портнова, Лозінського і Королєвську вернете?
А може ще й Олійника? Він ж от якраз теж з Черкащини))
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07.06.2021 12:43 Ответить
з Нестерівки. колись виступав у нас на заводику..цирк тай годі.. Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 8715
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07.06.2021 13:04 Ответить
лозінський мурчить на всю західну кіровоградщину. до Синюхи страшно вже підходить. його охорона може і на корм щукам відправить. Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 3801
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07.06.2021 13:07 Ответить
Коли Юлю знову будуть судити Олійник сам прибуде, щоб Юлю знову втопити, як він це робив на суду у Кірєєва
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07.06.2021 13:09 Ответить
Реекція органу.
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07.06.2021 12:43 Ответить
Все знают про мошеннические схемы Яценко по ограблению народа - но предъявить ему нечего. Ибо эти схемы со своими прокладками Яценко пропихивал через Верховную Раду, а значит - с точки зрения УПК предъявить ему нечего.
Власенко это прекрасно знает, но делает морду кирпичем.
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07.06.2021 12:46 Ответить
только за Умань Тоху можно 10 раз законопатить..но кто ж его посадит.. Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 3803
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07.06.2021 13:05 Ответить
Где реакция правоохранительных органов на слив операции "вагнеровцев"?
Где реакция правоохранительных органов на коррупцию Татарова и Ермака?

Где реакция правоохранительных органов на незаконный захват Нафтогаза?

ТЮлеводы кивают на правоохранительные органы, прекрасно зная, что с ними у ЗЕ все согласовано.
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07.06.2021 12:46 Ответить
Ану розкажи Власєнко , те ваше бидло , демонстративно сиділо під час виконання гімну України ,, де ваші бздютівскі питання до нього .?? Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 3061 . ДЕ бл.. ??? Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 141 .
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07.06.2021 12:47 Ответить
Так, тут Яценко дав маху. Пєця зараз з таким патріотичним виразом на обличчі співає Гімн, тримаючи руку на грудях, що навіть я не повірив би, що він ходив д'яконом з попами МП, якщо б не бачив фото
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07.06.2021 13:28 Ответить
так правоохранители тоже в большинстве выходцы из йулиного гнезда Нардеп Власенко о возвращении Яценко в "Батькивщину": Если все так плохо, как пишут СМИ, то где реакция правоохранительных органов? - Цензор.НЕТ 6462
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07.06.2021 12:47 Ответить
Там же, де і реакція керівництва "Батьківщини".
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07.06.2021 12:47 Ответить
То есть такое понятие как "репутация" для юлькапартии это пустой звук.
Да и вдвойне забавней слышать это от представителя той партии, на лидера которой правоохранительные органы в свое время "отреагировали".
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07.06.2021 12:51 Ответить
Яка Чудова відповідь. ((((
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07.06.2021 12:54 Ответить
Під дурачка закосив...акі зеля.
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07.06.2021 12:58 Ответить
Pecunia non olet...
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07.06.2021 12:59 Ответить
Тобто, те, що цей покидьок антиукраїнська мразота, Йулю та її ад'ютанта Власенка влаштовує.

"Вернувшийся в "Батькивщину" нардеп Яценко демонстративно не встал во время исполнения гимна. ВИДЕО"


https://censor.net/ru/video_news/3267164/vernuvshiyisya_v_batkivschinu_nardep_yatsenko_demonstrativno_ne_vstal_vo_vremya_ispolneniya_gimna_video
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07.06.2021 13:03 Ответить
Законы пишут и принимают нардепы.
Нардепы практически все коррупционеры, решалы и схемщики.
Будут ли нардепы принимать законы позволяющие реально посадить в тюрьму коррупционеров, решал и схемщиков?
....
Пчелы против меда бывают?
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07.06.2021 13:06 Ответить
В усьому винувата Юлька з Батьківщиною.
Учора навіть видатний економіст-лібертаріанець М.Кухар на програмі Є.Кисельова (Кисельов від нього у захваті) сказав, що Україна досягла таких шалених економічних успіхів завдяки усуненню Тимошенко від влади.
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07.06.2021 13:06 Ответить
Шалених успіхів, це потрійному спаду в економіці? І потрійному збільшенню зовнішнього боргу?
Життя українців погіршилось трохи на інший розмір за 12 років без Тімошенко - вдесятеро.
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07.06.2021 13:12 Ответить
Так ото ж, а в Кухара життя покращилось. Те ж саме він переводить на усіх пересічних. Претензії до Юльки в нього за реприватизацію Криворіжсталі і до "її" намірів реприватизувати 30 тис. об'єктів. Хтозна, звідки вони це беруть, але лохи вірять.
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07.06.2021 17:55 Ответить
Власенко критикує Веніславського за виправдовування ЗЄшмаркліних правопорушень і тут же виправдовує Яценка в стилі "судом не доведено" - цинік хєров!
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07.06.2021 13:08 Ответить
Юльке - воровке такие кадры и надо. Я еще помню как она рыгов брала на перевоспитание, которые потом дружно ушли от нее. Бабло для нее главное.
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07.06.2021 13:11 Ответить
А они у нас существуют эти органы с 1991 года или вписались в новую систему. Судя по тому что происходит в течении уже 30 лет они выполняют декоративно выставочную роль, особенно в отношении к 10 - 15% так сказать "граждан".
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07.06.2021 13:38 Ответить
Крутится чмо как уж на сковородке. А моральная чистоплотность? Не, не слышал.
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07.06.2021 14:29 Ответить
А вы докажите. Бе-бе-бе-бе. Юльки красавелы. Денежки не пахнут.
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07.06.2021 16:47 Ответить
 
 