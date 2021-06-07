Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"
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Посольство США в Украине прокомментировало новую форму сборной Украины по футболу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства.
"Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - отметили в посольстве и добавили хэштег #КримЦеУкраїна.
Напомним, ранее была представлена форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. На форме будет очертание территории Украины, в том числе с временно оккупированным Крымом и Донбассом.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
Украинская ассоциация футбола ответила России на критику в адрес новой формы сборной.
Пожалуйста, подождите...
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(Хто розуміє, що таке символи, - зацінить.)
Тож тримаймо кулаки і готуймося вболівати за наших!
Героям слава!
пс. Чогось я думаю, Зелі форма теж не подобається.
Але сказати нічого не посміє
Вывод: встречают по форме, вынесут по содержимому.
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