Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"

Посольство США в Украине прокомментировало новую форму сборной Украины по футболу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства.

"Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - отметили в посольстве и добавили хэштег #КримЦеУкраїна.

Напомним, ранее была представлена форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. На форме будет очертание территории Украины, в том числе с временно оккупированным Крымом и Донбассом.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Украинская ассоциация футбола ответила России на критику в адрес новой формы сборной.

Читайте: Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА