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НКРЭКУ должна устранить возможности для махинаций с ценами на энергорынке, - первый замминистра энергетики Власенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

НКРЭКУ должна устранить возможности для махинаций с ценами на энергорынке, - первый замминистра энергетики Власенко

Министерство энергетики рассчитывает, что регулятор НКРЭКУ в кратчайшие сроки устранит махинации и злоупотребления с ценами на рынке электроэнергии.


Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.


"До момента принятия такого законопроекта (об обязательности электронных аукционов, - прим.), конечно, нужно принять безотлагательные меры урегулирования ситуации. И мы рассчитываем на соответствующую инициативу от регулятора, НКРЭКУ ", - отметил заммистра в колонке для издания "НВ.Бизнес ".


Злоупотребления трейдеров, которые сейчас имеют место из-за несовершенства правил НКРЭКУ, приводят к неоправданным убыткам государственных генерирующих компаний.


"В течение мая-июня этого года средневзвешенная цена электроэнергии (базового продукта) на рынке "на сутки вперед" была существенно ниже, чем задекларированная себестоимость ее производства. От этого страдает в первую очередь государственный "Энергоатом", который обеспечивает доступность электроэнергии для населения", - отметил замминистра.


Эти махинации, по словам Власенко, ставят под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону, что в интересах российский импортеров.
"Первая и ближайшая опасность - это некачественная подготовка в ближайшее отопительного сезона. Несвоевременное выполнение плановых ремонтов, отставание от графика подготовки оборудования. Это может привести к существенному дефициту электроэнергии. И сразу, по странному "случайному" совпадению обстановки, появятся адепты восстановления импорта из России и Беларуси, буквально на днях запретили ", - отметил замминистра.


В перспективе созданные НКРЭКУ возможности для махинаций и злоупотреблений угрожают интеграции Украины в ENTSO-E, отметил Юрий Власенко.
Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп. / КВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.
Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.
По расчетам экспертов, только в мае из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ государственный "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.
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Свєжо пітанійо... да сєрєтца с трудом...
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07.06.2021 13:02 Ответить
Здрастепажалста! Ваша нкрека и есть первоисточник всякого дерьма и махинаций. Под суд.
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07.06.2021 13:06 Ответить
Уже за місяць в українців з'явиться нова платіжка, котра стосується газопостачання: тепер доведеться оплачувати ще й обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Законодавець зобов'язав кожного клієнта укласти договір із фірмою-підрядником, котра буде проводити ремонт та перевіряти справність мереж і приладів у будинках. Останні 3 роки цим ніхто не займається.
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07.06.2021 19:39 Ответить
 
 