Германия ожидает продления договора о транзите российского газа через Украину до 2034 года, - спикер правительства Зайберт
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Украина должна оставаться транзитной страной для российского газа, Берлин ожидает, что транзитный договор с РФ будет продлен, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства "Северного потока-2" Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, существующий транзитный договор "действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность продления договора до 2034 года".
"Мы ожидаем, что этот договор будет продлен", - сказал Зайберт.
Топ комментарии
+8 Lyk Omore
показать весь комментарий07.06.2021 13:45
+7 Артм Воронцов
показать весь комментарий07.06.2021 13:31
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"Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства "Северного потока-2" Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор"......
простите но он что идиот, или не знает чего стоят договора с расеей??........
Основной союзник США по НАТО Германия может в любой момент заблокировать транзит газа в Европу по всем веткам и "лапти, да лапти, да лапти мои.. так же если ГТС Украины не будет качать российский газ кацапня потеряет влияние на всю восточную Европу .
И о каком ещё "влиянии на Восточную Европу" ты говоришь ? Да кацапов в гробу видели что в Польше, что в Чехии, что в Болгарии. Нету у них там никакого влияния. Единственное исключение - Сербия, но она тоже стремится в ЕС, и соответственно и там пуйлу ничего не светит.
Смысл в СП-2 совсем другой. Я думаю после окончания строительства Украине будет поставлен ультиматум: вода в Крым или газ в Украину. И вот тогда уже никакой "реверс" не поможет.