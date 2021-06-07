Германия ожидает продления договора о транзите российского газа через Украину до 2034 года, - спикер правительства Зайберт

Украина должна оставаться транзитной страной для российского газа, Берлин ожидает, что транзитный договор с РФ будет продлен, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства "Северного потока-2" Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, существующий транзитный договор "действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность продления договора до 2034 года".

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"Мы ожидаем, что этот договор будет продлен", - сказал Зайберт.