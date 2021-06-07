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Власенко Сергей (1361) земельная реформа (292) Батькивщина (2004) рынок земли (250)

Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

В партии "Батькивщина" сообщила о проведении "земельного референдума". В политсиле рассказали о целях данной инициативы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко.

Так, парламентарий рассказал, как будут проводить "земельный референдум".

"Регистрация инициативной группы. Сбор трех миллионов подписей. Передача подписей в ЦИК. Проверка подписей. Подтверждение подписей. Принятие решения ЦИКом о соответствии всех необходимых процедур. Указ президента о референдуме. Проведение референдума. Абсолютно очевидно, что более 70% людей сегодня не поддерживает тот рынок земли, который принимается. Соответственно, отвечая на вопрос, согласны ли вы с тем, что украинская земля не может продаваться никому, кроме украинского государства, больше 70% голосуют за этот вопрос. После этого в Верховную Раду Украины вносится новый законопроект о рынке земли, написанный базируясь на абсолютно новых позициях", - объяснил Власенко.

По словам нардепа, приобретать паи сможет только Украина - и по существующим реальным рыночным ценам.

"Государство формирует банк сельскохозяйственной земли. И до 80% земли передается для обработки украинским фермерам на льготных условиях, для чего создается специальный аграрный банк. Оставшиеся 20% остается в стратегическом запасе государства. Этот закон принимается. И после этого у нас начинает работать реальный рынок сельскохозяйственной земли. ... Государство, являясь монополистом, передает землю в аренду фермерам. Таким образом мы развиваем фермерство. Это государственнический подход к рынку земли. Но - после референдума, если люди скажут нам "да", - добавил Власенко.

В то же время, нардеп заявил, что "закон о референдуме - это не закон о референдуме": "Так, как он прописан, референдум могут провести только крупные политические партии и государство".

Полный текст интервью с нардепом "Батькивщины" Сергеем Власенко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Напомним, ранее "Батькивщина" поддержала проведение референдума относительно рынка земли. К его организации согласились присоединиться 17 тысяч человек.

Также читайте: КС отложил рассмотрение дела о конституционности земельной реформы

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах - Цензор.НЕТ 386
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07.06.2021 13:32
+9
Ага, катит такое Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 4649
Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 6744
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07.06.2021 13:58
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Землю крестьянам ,фабрики рабочим !!! Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах - Цензор.НЕТ 280Где матрос Железняк ?
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07.06.2021 13:23 Ответить
Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах - Цензор.НЕТ 386
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07.06.2021 13:32 Ответить
Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах - Цензор.НЕТ 304
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07.06.2021 13:41 Ответить
Железняк в другой фракции)
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07.06.2021 15:30 Ответить
Фермеры смогут купить/осилить максимум по 20 га. Потому больше чем 20 га и не стоит продавать. В западной части ФРГ никто больше 20 га и не покупает. В Восточной части некоторые колхозы выкупили свои бывшие земли до 200 га.
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07.06.2021 13:28 Ответить
Средний размер фермерского надела в США - 180 га.
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07.06.2021 13:50 Ответить
Но США огромная страна, которая на севере (без Аляски) на широте Одессы, а на юге это вечное лето + множество больших рек.

В Австрии, в Альпийской зоне, максимум 2 Га в руки, но фермерская семья зарабатывает не менее 100 000 евро в год!!!

И есть такое понятие, для Украины, как экологически чистая или неэкологически чистая с/х продукция. Фермер не сможет обрабатывать более 10 Га без химических удобрений. Имея 10 ГА, в год работают только на 3 Га (трепильская система севооборота и отдыха земли).

И для производства экологически чистой продукции нужно развивать фермерские хозяйства со стадом коров до 20 штук, и объединять их в кооперативы, как это повсеместно в той же Германии.

Но с нашим качеством чернозёмов мы страшные конкуренты для фермеров из ЕС, так как можем накормить экологически чистым продовольствием до 350 млн человек, а спрос на такую продукцию высокий и никаких квот!!!
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07.06.2021 14:18 Ответить
ты профан в сельском хозяйстве или дурак?
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07.06.2021 14:29 Ответить
Он поклонник Юлички Валадимировны. Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 3772
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07.06.2021 20:45 Ответить
Ну тогда с ним всё понятно: это глупый т_Юлькин профан...
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08.06.2021 12:46 Ответить
Без кооперации будет трудно.
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07.06.2021 17:07 Ответить
Так в планах именно кооперация фермеров (но не в коем случае ни насильственная), + создание ими же небольших кооперативных банков (как в ФРГ). А вообще экс-министр с/х Иван Кириленко имеет не только опыт, но и стройную концепцию создания и развития малого фермерства в Украине.
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07.06.2021 17:58 Ответить
Что же мешало экс-министру Кириленко под руководством экс-премьера Тимошенко в свое время реализовать эту "стройную концепцию"?)
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08.06.2021 00:32 Ответить
Малое фермерство в Украине, - это когда фермеры сдают свою землю в аренду крупным агрохолдингам, и живут за счёт арендной платы. Ты курва метр не в курсе, нет?
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08.06.2021 12:48 Ответить
Я таких курв как ты, в миллиметрах измеряю, так как и до сантиметрового формата вы не дотягиваете.
Сдача земли в аренду, это просто земельная рента, а фермер, это когда землю обрабатываешь сам.
В Конституции Земли Гессен (вы наверняка знаете, что в ФРГ каждая Земля имеет свою Конституцию) прямо написано. что концентрация в одних руках больших наделов земли (латифундия) является угрозой национальной безопасности государства и такая земля немедленно конфисковывается в государственную собственность.
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08.06.2021 18:06 Ответить
В Австрии, в Альпийской зоне, максимум 2 Га в руки, но фермерская семья зарабатывает не менее 100 000 евро в год!!!

На первую страницу Нового экономического курса Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 1798 Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 1047
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07.06.2021 20:44 Ответить
А все ,кто захочет,могут свои референдумы проводить?я просто думала,что только зекретины -они же казну и все фонды разворовывают...
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07.06.2021 13:30 Ответить
А чо? В криму и ордло прокатило.
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07.06.2021 13:34 Ответить
А жрать будете гуманитарку. Хотели как лучше, а выйдет опять новое Зимбабве.
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07.06.2021 13:33 Ответить
Или Мадагаскар с Аргентиной после "агрореформ" местных либерастов под диктовку МВФ. Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах - Цензор.НЕТ 6558
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07.06.2021 13:43 Ответить
Бєню це не влаштовує і ніякого референдуму не буде.
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07.06.2021 13:34 Ответить
Ваня Суліма, тут Вану ображають!
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07.06.2021 13:35 Ответить
Узбагойся, ваш Админ обо всех ваньках позаботится. Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах - Цензор.НЕТ 2740
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07.06.2021 13:44 Ответить
Я поставлю підпис.
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07.06.2021 13:36 Ответить
Не катит Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах - Цензор.НЕТ 3376
"Список подписантов и фермеров прилагается" - добавил Власенко. Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах - Цензор.НЕТ 6632
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07.06.2021 13:40 Ответить
Ага, катит такое Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 4649
Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 6744
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07.06.2021 13:58 Ответить
70% земли - уже в руках селян в виде пайов. Он хочет это отнять и поделить?
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07.06.2021 13:43 Ответить
Налоги влупят на доход с пая, что людям будет дешевле отдать землю , чем заплатить, вот и вся схема
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07.06.2021 13:56 Ответить
НЕТ. Просто когда кто-то захочет продать свой пай, то продаст государству.
А Зелин закон сегодня лишь узаконивает воровство земли, которое происходило после введения моратория на продажу. Вместо наведения порядка и покарания виновных, просто узаконивание наворованного.
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07.06.2021 14:22 Ответить
Уявляю, як Пєця, що нахапавсь сотні тисяч га за копійки, зрозуміє, що без референдуму він не зможе продати ці гектари в 50 разів дорожче, як він планував, і отримати численні мільярди доларів прибутку. Він червоний, як рак, у гніві вламується в свою ботоферму і з диким вигуком: "За що я вам бл...м плачу???!!!", - валить з ніг наотмаш хуком першого ж троля(може Гига? Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 4357 ). Другого з ноги. Третій залазить під стіл, Пєця його за штани тягне і пикою єлозить по клаві! І оре, оре, оре!!! Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 9723 Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 8042
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07.06.2021 15:41 Ответить
Таки четверть земли раздербанят ?
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07.06.2021 13:55 Ответить
Может мне кто ни будь объяснить, о каких 80% идет речь?
Насколько я знаю, в Украине большая часть земли (более 70%) находится в частной собственности. Они собираться остаток 30% разделить в пропорции 80 / 20 и раздать? А что с текущими арендаторами?
Или речь о всей земле? Забрать у владельцев и раздать 80 % ?
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07.06.2021 13:58 Ответить
Все в этих ЗЕконах, кроме дерибана еще не захваченной земли, направлено для того, чтобы отобрать за бесценок (или совсем бесплатно) землю у имеющихся фермеров и тех, кто до этого получил свои паи (и их наследников) при роспуске колхезов и совхезов.
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07.06.2021 14:02 Ответить
Они хотят добровольно-принудительно выкупить у селян их землю за копейки в пользу государства (принудительно потому, что никому, кроме государства, продать нельзя, а за копейки потому, что без конкуренции цена будет нерыночной). А потом из этого самого фонда сдавать в аренду другим фермерам. Опять же за копейки, видимо, но с дополнительным финансированием ответственному чиновнику в карман. Схема в духе ЮВТ)
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07.06.2021 14:22 Ответить
Сейчас продали 1500 Га, в Житомирской области. Продали не просто землю, а месторождение титанового сырья, да в придачу с двумя селами на этой территории. Цена за Га равняется 1000 грн. Так продают и покупают правящие Украиной евреи. А государство будет покупать по РАЗУМНОЙ цене.
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07.06.2021 14:25 Ответить
Тут хотят помочь фермерам типа Кернела, Нашей рябы и т.п. чтобы дешевле была аренда и никто ничего не мог продать. О каком рынке речь, если покупатель один - продажный государственный коррупционный земельный банк!!!
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07.06.2021 14:23 Ответить
А с/х земля не может быть товаром и объектом свободной продажи.
Новый дом можно построить, новый автомобиль можно собрать.
Новую Землю сделать невозможно, потому как вы не Господь Бог!!!

Землю поливали своей кровью тысячи поколений наших предков и принадлежит она не только ныне живущим, но и еще НЕ РОДИВШИМСЯ НАШИМ ПОТОМКАМ!!! Какое мы имеем право продавать то, что принадлежит не нам!!!
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07.06.2021 14:33 Ответить
Хватит нести чушь. Во всем мире может быть, а у нас не может быть. Езжайте в Зимбабве и живите там, там землю не продают.
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07.06.2021 15:10 Ответить
Вы неграмотны или провокатор.
Вы скажите про продажу земли королеве Великобритании, которой принадлежит почти вся земля. Вы скажите это канадцам, у которых 92% земли не продается. Вы скажите это французам, а заодно узнайте, КАК они защищают свои с/х земли. Ну и спросите у израильтят, как они купили земли у палестинцев и почему теперь 94% земель Израиля запрещено продавать.
А чушь про Зимбабве оставьте Милованову, Сольскому и Зеленскому.
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07.06.2021 17:00 Ответить
Оно быдло. Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 2512 Что такому опыт в законодательстве по обороту с/х земли Канады, США, Франции, или даже Польши, если у него способ "мышления" зимбабвийский. Говно в черепной коробке взбурлило и оно пердить про "весь мир".
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07.06.2021 17:28 Ответить
Быдло с утра в зеркале увидишь. Я тебя не оскорблял
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08.06.2021 00:29 Ответить
Глупостей про королеву Великобритании, которой якобы принадлежит вся земля (планета, наверное) уже достаточно, чтобы не читать дальше))) Виндзоры владеют сравнительно большим количеством земли в Великобритании, но уж точно не всей)
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08.06.2021 00:26 Ответить
Дурачок, читайте внимательнее то, что написано мною.
Цитирую себя.
"Вы скажите про продажу земли королеве Великобритании, которой принадлежит почти вся земля"

Отползайте, нулёвый "эксперт"
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08.06.2021 18:00 Ответить
Ах, почти вся) Даааа, тяжелый случай. Объясню на пальцах.

1) Площадь Великобритании - 243 809 кв. км.
2) Во владении Короны находится 18 454 га земли в Англии и Уэльсе (источник: https://www.bbc.com/russian/uk/2015/06/150625_uk_how_reach_is_the_queen ) Иными словами - 185 кв. км.
3) А теперь минутка занимательной математики: это 0,08 % от общей площади.

Ну да, "почти вся") Можно, конечно, пересчитать в отношении пригодных к с/х земель, но уверяю, что и там тоже "почти вся" не получится. Будешь дальше со мной спорить?
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11.06.2021 02:34 Ответить
Вы смешали в кучу "ящики с гвоздями и ящики с рыбой".
Не вся площадь Великобритании является сельскохозяйственными землями. Считать нужно от всего объема с/х земель, которые в Объединенном королевстве делятся на пастбища (их запрещено распахивать0 и пахотные земли.
Кроме того, есть земля принадлежащая непосредственно Елизавете II, а есть КОРОННЫЕ ЗЕМЛИ, которые являясь собственностью короны, находятся в распоряжении правительств Шотландии, Ирландии и так далее.

"Сельское хозяйство Великобритании в настоящее время - одно из самых продуктивных и механизированных в мире. Общая площадь сельскохозяйственных угодий - 58,3 млн га (76 % всех земель страны). В структуре сельскохозяйственного производства преобладает - животноводство. Молочное и мясомолочное скотоводство, развито также свиноводство (беконный откорм), мясное овцеводство и птицеводство."

http://www.cawater-info.net/review/agro_uk.htm

Ну и тут, про Коронные земли
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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11.06.2021 16:36 Ответить
Прекрасно, хотя я об этом тоже говорил. Где в Ваших ссылках подтверждение тезиса о "почти всей" земле?
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12.06.2021 15:36 Ответить
На нашем же любимом Цензоре была статья https://biz.censor.net/resonance/3097702/skolko_stoit_zemlya_v_stranah_evrosoyuza , прочитав которую можно увидеть, что рынок земли в Великобритании - открытый, а в частной собственность находится 90% земель.
Будете дальше спорить? )
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12.06.2021 15:39 Ответить
За основу была взята информация аналитического центра EasyBusiness.Источник: https://biz.censor.net/r3097702

==================================
Вы не знаете про заказные статьи? Вон при Януковиче даже нашли в США аудиторскую фирму, которая написала фейковый вывод про Газовый контракт подписанной при Тимошенко. Юлю даже посадили на 7 лет, основываясь на этой подделке. Правда когда она вышла из заключения, то ее адвокаты обжаловали все это в суде США. И что на выходе? А на выходе на три года, за умышленную фальсификацию аудита сели все сотрудники этой компании, а Ю. Тимошенко эта компания выплатила 5,5 млн. долларов за возмещение морального ущерба.

Теперь про статью по вашей ссылке. Заказная. Не упомянуты Канада, израиль, США... Кроме того, умышленно проигнорирован тот факт, что в абсолютном большинстве стран мира продают ПРАВО на пользование землей, с правом передачи по наследству, но никак не право ВЛАДЕНИЯ землей. Манипулятивная статья, и таких сегодня много раскидано в нете.
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12.06.2021 19:58 Ответить
В общем, все, что не укладывается в Ваши светлые коммунистические идеалы, это заказуха) Ясно-понятно)

Вот статья на Цензоре про США, Канаду и Австралию: https://biz.censor.net/resonance/3142111/skolko_stoit_zemlya_v_ssha_kanade_i_avstralii

Вот Вам Израиль, первая попавшаяся ссылка в гугле на продажу с/х участка, с ценой: http://www.reii.ru/assets/616 Можете купить при желании)

Вот Вам про США, ради прикола: https://forbes.ua/ru/news/podruzhzhya-geytsiv-stalo-naybilshimi-vlasnikami-silskogospodarskikh-zemel-v-ssha-zavdyaki-merezhi-pidstavnikh-kompaniy-nbc-10062021-1824

Можно ссылочку на то, как сотрудники аудиторской компании сели? Любопытно будет почитать на досуге)
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12.06.2021 20:10 Ответить
У меня как раз светлые, но ярко выраженные АНТИ оммунистические идеалы, как и ярко выраженные АНТИлиберальные идеалы. Из известных вам идеологий мне ближе консерватизм, но я сторонник рыночной, социально ориентированной экономики, при которой нет бедных, нет райкомов партии и нет олигархов.

Переубждать вас, видимо пустая трата времени. Вот возьмем Израиль, так там в обороте всего 6% с/х земель, от всего объема - то есть фактически ничего.
В США государство уже который год скупает земли в гос собственность и это в стране, которую создали колонисты, ЗАВОЕВЫВАЯ каждый клочок или покупая его у индейских вождей. Теперь в США уже 48% с/х земли в гос собственности. Ну и так далее

Читайте на здоровье Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 9964
https://hromadske.ua/ru/posts/advokatskaya-firma-iz-ssha-zaplatila-dollar11-mln-chtoby-izbezhat-iska-timoshenko-nyt

А про посадки аудиторов, ссылку найти сложно, по причине своеобразного законодательства в США - ограничение на доступ к личной информации, уже отсидели свои сроки и вышли на свободу.
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12.06.2021 22:32 Ответить
Для начала, нужно договориться по поводу терминов, потому что у Вас с ними большие проблемы)

Антикоммунистический и антилиберальный (в вопросах экономики) - это немного взаимоисключающие параграфы) Дальше. Пример яркого экономиста-консерватора - Маргарет Тэтчер. Она проводила жесткие либеральные реформы, чтобы вытянуть Великобританию из той ж, в которую ее загнали правительства социалистов-лейбористов. В том числе, проводила масштабную приватизацию, максимально избавлялась от госсобственности и госрегулирования. Ничего общего с Юлиными левыми сказочками для дурачков это не имеет. Так что, это я - консерватор, а не Вы)

Никакое законодательство про ограничение на доступ к личной информации не ограничивает доступ к тому, что кого-то осуждают и сажают в тюрьму. Если сажают, конечно) Иначе бы мы ничего не узнали про того же Лазаренко, к примеру. Или Манафорта. Поэтому рекомендую перестать заглядывать в рот ЮВТ и ее клевретам и не воспринимать все, что оттуда исходит в качестве святой правды)
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13.06.2021 02:00 Ответить
А чего тут договариваться. Я вполне понимаю суть разницы между ними, как и то, что их объединяет. Вам надо, вы меня и спрашивайте, как трактовать мой подход к вопросу, если не поняли.

Тэтчер применяла либеральные рычаги, но вот кризис 2009-го года показал, что Либерализм полностью исчерпал свой ресурс. Похожим образом, кризис 1989-1991-го годов показал, что социалистическая модель экономики полностью исчерпала свой ресурс. Вы постоянно ходите повернув голову назад? Сомневаюсь. А вот в экономике вы явно зациклились на одном месте, как раньше "заедала" пластинка на проигрывателе с иглой.

Тэтчер закрывала не просто не рентабельные шахты, а шахты с глубиною добычи более 1000 метров, когда технически просто невозможно предотвратить время от времени встречающиеся выбросы метана и соответственно его взрыв - о жизнях шахтеров она тогда позаботилась.

Теперь про Либерализм и приватизацию, двумя простыми примерами, которые кладут на лопатки любого моего оппонента по этой теме.

1. Авария на АЭС "Фокусима", в Японии. Она была приватизирована и частный покупатель стриг себе прибыль с её эксплуатации. А вот когда АЭС рванула, то владелец просто не в состоянии был устранить последствия аварии и по полной программе впряглось правительство Японии и потратило колоссальные деньги на ликвидацию последствий. Этот пример доказывает, что продавать АЭС в частные руки нельзя и это просто преступно.

2. Возьмите в аренду хорошую яхту и выйдите в открытый океан. там вы увидите огромнейшее количество полиэтиленового мусора, пластиковых бутылок и прочего - всё это прямой результат либеральной модели экономики, когда для владельца прибыль превыше всего и плевать он хотел на экологию не только одной страны, но и всей планеты.

Вывод. Рынок сам себя не регулирует, потому что просто не в состоянии этого сделать. А вот государство как раз и может ПОДПРАВИТЬ рыночное ценообразование. В конце-то концов, надеюсь вы не станете утверждать, что существует НАСТОЯЩИЙ рынок газа, рынок нефти, рынок электроэнергии, рынок поставки воды в города? Или станете? Но ведь это или естественные монополии, с которыми в тех же США (например) ведут очень жесткие переговоры Антимонопольный комитет и власти Штатов. Или, как цена на нефть, это чисто спекулятивная цена, не имеющая ничего общего с рынком.
Вы бы еще предложили приватизировать по 5 метров (в ширину) государственной границы ))))
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13.06.2021 14:42 Ответить
Да, консерватизм ПРИМЕРНО ближе. пример, чтобы хоть как-то вам было понятно, о чем речь. Ведь теория "Рыночной, социально ориентированной экономики", совсем молодая, её-то и начали разрабатывать лишь после 2010-го года и пока ни в одной стране мира она не внедрена.

В СМИ попадает лишь информация об осуждении судом. После отбытия срока наказания она остается в базе данных правоохранительной системы, но удаляется с информационных порталов. Вы не знали?
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13.06.2021 14:48 Ответить
Шахтеры, о жизнях которых позаботилась Тэтчер, ее благородства тогда, мягко говоря, не оценили)

Рыночная социально ориентированная экономика существует не первое десятилетие, например, в скандинавских странах. Нифига либерализм себя не исчерпал. Эта модель продолжает работать в ведущих развитых странах.

Ничего с информационных порталов не удаляется. Все остается доступным.

Цена нефти (газа и т.д.) в мире помимо спекулятивных моментов имеет прямое отношение к рынку. Монополисты могут быть в отдельно взятой стране, но в мировых масштабах есть множество поставщиков и множество потребителей. И от объема добычи и объема потребления (баланса спроса и предложения) цена зависит напрямую. Иногда даже картельные сговоры не помогают ценой манипулировать)

АЭС "Фукусима-1" не была приватизирована, она изначально была построена частной компанией. И в США АЭС строят частные компании. И эксплуатируют тоже они. И атомные подводные лодки с МБР-ами с ядерными боеголовками тоже строят частные компании) Должен быть эффективный контроль, но это не вопрос формы собственности. Форма собственности не гарантирует безопасности, у нас был соответствующий пример в нашей стране, и не один)

Про экологию и мусор. Как будто в Совке или Китае кто-то сильно заботился (заботится) об экологии. Вот и крупнейший загрязнитель мирового океана пластиком находится в Юго-Восточной Азии, это Китай, страна с высокой степенью регулирования и участия государства в экономике. Ситуация с экологией гораздо лучше в демократических цивилизованных странах с рыночной экономикой.
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14.06.2021 14:27 Ответить
И научитесь отличать право на продажу и покупку земли, от продажи права НА ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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07.06.2021 17:02 Ответить
Мабуть Власенко хоче, щоб Зєлє міжнародні спекулянти влаштували якийсь нещасний випадок. Бо Зєля аванс за продаж України у них взяв, вже його промотав, віддавати нема чим.
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Зєлє, для власної безпеки, треба не тільки терміново подавати у відставку, а і сідати в одиночну камеру для довічних в'язнів, щоб його там не могли дістати кредитори. А не треба було нікому нічого обіцяти! Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 6070
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07.06.2021 14:08 Ответить
Думаете в Оманском офшоре для этого отдыхал? Счета открывал в самой грязной помойке мира?
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07.06.2021 14:27 Ответить
А пофіг. Без референдуму всі рухи грошей за землю будуть такими, що не мають юредичної сили. Тобто земля залишиться у власності держави, а спекулянти отримають дулю. Нехай витрачаються.
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07.06.2021 14:39 Ответить
Шекели не отслеживаются
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07.06.2021 14:46 Ответить
А пофіг. Можна встигнути вивезти метр гумусу, але теріторію не вкрадеш. Ну, є ще варіант повдавити всіх українців, щоб і позиватись не було кому на крадіжку. Але без нашої згоди це буде не просто. Тим більш українців зараз по всьому світові порозкидано, що це стає взагалі неможливим.
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07.06.2021 14:56 Ответить
Поэтому надо МАССОВО прийти на референдум и проголосовать против распродажи земли по сценарию Зеленского.
Поэтому, если будет надо, то прийти под Конституционный суд и помочь судьям отменить закон, нарушивший 22 статьи Конституции.
Поэтому, если даст НАШ Бог, прийти на внеочередные выборы и не голосовать за этих мерзавцев из СН, Голоса и ПЕС.
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07.06.2021 16:54 Ответить
С таким коммунистическим задором пусть сразу проводят референдум по поводу отмены паспортов для селян и восстановления принудительного труда в колхозах. Что за идиоты, боже мой.
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07.06.2021 14:19 Ответить
Вот ты не идиот, а просто враг Украины без всяких там "божемой". Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах - Цензор.НЕТ 3406 Какие в хрена колхезы, где ты их увидел?
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07.06.2021 17:31 Ответить
А какого хрена Власенко с Воной решили, что имеют право определять, как селянам распоряжаться собственной собственностью? Кому, как и за сколько ее продавать. Они им не рабы, "друг" Украины)
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08.06.2021 00:27 Ответить
Зеленский и Порошенко вместе продали украинскую землю.
У кого есть ещё сомнение, что Зеленский - это был проект Порошенко на выборах-2019?.
Зе оказался слабохарактерным разочарованием. От Зе требовалось только одно - не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее...
Единственная причина, почему Зе стал президентом Украины - это Порошенко. Всенародная искренняя и абсолютно бесплатная ненависть к Порошенко породила феномен Зе и «Слуги народа». И от Зе требовалось в генеральной линии этого сериала только одного - не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее. Он объединился с нашим врагом, став его младшим партнером.
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07.06.2021 14:20 Ответить
Вакарчук теж допоміг своїм "картавим голосом". Три фракції голоснули за продаж України.
Зєлю геть. Дострокові.
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07.06.2021 14:47 Ответить
Юлька всегда лоббировала аграриев. Наверное долю имеет. Вот только какого им все на льготных условиях отдавать. Итак все втихаря разворовали.
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07.06.2021 14:20 Ответить
Село - основа генофонда украинской нации.
Латифундисты, типа Веревского, Порошенко, Сольского... зальют поля химией, которая потечет и в реки и в грунтовые воды. Городские думают их не коснется? Так станут пить отравленную химией воду и есть овощи только с нитратами.
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07.06.2021 14:30 Ответить
Тебе назвать сотню главных латифундистов Украины, или сам найдешь их список, чтоб увидеть, что никакой юльки в нем нет?
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07.06.2021 17:33 Ответить
так она и бомж. Вилку дать?
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07.06.2021 17:57 Ответить
Ну, да, она же обязательно все на себя должна записывать, включая ломбарды)
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08.06.2021 00:28 Ответить
Я вже бачу, як цей "Банк сільськогосподарської землі" очолює такий собі Антон Яценко. Недарма повернувся Антоха до баби Юлі: кругом у ЗМІ пішла хвиля PR-статей, "інтерв'ю", "рейтингів Тимошенко". Бабульок і дідульок готують до чергового плебісциту операції "Не дістанься ж ти нікому"
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07.06.2021 14:44 Ответить
Давай краще про "ширку". "Ширка" - улюблена тема мародерських тролів.
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07.06.2021 15:00 Ответить
У цим мерзотників специфіка мозку (чи того, що його у них замінює) така, що вони тої ширки Голос-Соєві-ЗЕлуплені впритул не бачать.
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07.06.2021 17:37 Ответить
100%
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07.06.2021 15:11 Ответить
А 7 миллионов владельцев паев ты в.них землю забереш будеш висеть на гилляке бык косоглазый
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07.06.2021 17:04 Ответить
 
 