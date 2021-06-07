Нардеп "Батькивщины" Власенко о цели "земельного референдума": В Раду внесут новый законопроект, 80% земли отдадут фермерам, а 20% - останутся в стратегических запасах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В партии "Батькивщина" сообщила о проведении "земельного референдума". В политсиле рассказали о целях данной инициативы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко.
Так, парламентарий рассказал, как будут проводить "земельный референдум".
"Регистрация инициативной группы. Сбор трех миллионов подписей. Передача подписей в ЦИК. Проверка подписей. Подтверждение подписей. Принятие решения ЦИКом о соответствии всех необходимых процедур. Указ президента о референдуме. Проведение референдума. Абсолютно очевидно, что более 70% людей сегодня не поддерживает тот рынок земли, который принимается. Соответственно, отвечая на вопрос, согласны ли вы с тем, что украинская земля не может продаваться никому, кроме украинского государства, больше 70% голосуют за этот вопрос. После этого в Верховную Раду Украины вносится новый законопроект о рынке земли, написанный базируясь на абсолютно новых позициях", - объяснил Власенко.
По словам нардепа, приобретать паи сможет только Украина - и по существующим реальным рыночным ценам.
"Государство формирует банк сельскохозяйственной земли. И до 80% земли передается для обработки украинским фермерам на льготных условиях, для чего создается специальный аграрный банк. Оставшиеся 20% остается в стратегическом запасе государства. Этот закон принимается. И после этого у нас начинает работать реальный рынок сельскохозяйственной земли. ... Государство, являясь монополистом, передает землю в аренду фермерам. Таким образом мы развиваем фермерство. Это государственнический подход к рынку земли. Но - после референдума, если люди скажут нам "да", - добавил Власенко.
В то же время, нардеп заявил, что "закон о референдуме - это не закон о референдуме": "Так, как он прописан, референдум могут провести только крупные политические партии и государство".
Полный текст интервью с нардепом "Батькивщины" Сергеем Власенко для Цензор.НЕТ читайте здесь.
Напомним, ранее "Батькивщина" поддержала проведение референдума относительно рынка земли. К его организации согласились присоединиться 17 тысяч человек.
Пожалуйста, подождите...
В Австрии, в Альпийской зоне, максимум 2 Га в руки, но фермерская семья зарабатывает не менее 100 000 евро в год!!!
И есть такое понятие, для Украины, как экологически чистая или неэкологически чистая с/х продукция. Фермер не сможет обрабатывать более 10 Га без химических удобрений. Имея 10 ГА, в год работают только на 3 Га (трепильская система севооборота и отдыха земли).
И для производства экологически чистой продукции нужно развивать фермерские хозяйства со стадом коров до 20 штук, и объединять их в кооперативы, как это повсеместно в той же Германии.
Но с нашим качеством чернозёмов мы страшные конкуренты для фермеров из ЕС, так как можем накормить экологически чистым продовольствием до 350 млн человек, а спрос на такую продукцию высокий и никаких квот!!!
Сдача земли в аренду, это просто земельная рента, а фермер, это когда землю обрабатываешь сам.
В Конституции Земли Гессен (вы наверняка знаете, что в ФРГ каждая Земля имеет свою Конституцию) прямо написано. что концентрация в одних руках больших наделов земли (латифундия) является угрозой национальной безопасности государства и такая земля немедленно конфисковывается в государственную собственность.
На первую страницу Нового экономического курса
"Список подписантов и фермеров прилагается" - добавил Власенко.
А Зелин закон сегодня лишь узаконивает воровство земли, которое происходило после введения моратория на продажу. Вместо наведения порядка и покарания виновных, просто узаконивание наворованного.
Насколько я знаю, в Украине большая часть земли (более 70%) находится в частной собственности. Они собираться остаток 30% разделить в пропорции 80 / 20 и раздать? А что с текущими арендаторами?
Или речь о всей земле? Забрать у владельцев и раздать 80 % ?
Новый дом можно построить, новый автомобиль можно собрать.
Новую Землю сделать невозможно, потому как вы не Господь Бог!!!
Землю поливали своей кровью тысячи поколений наших предков и принадлежит она не только ныне живущим, но и еще НЕ РОДИВШИМСЯ НАШИМ ПОТОМКАМ!!! Какое мы имеем право продавать то, что принадлежит не нам!!!
Вы скажите про продажу земли королеве Великобритании, которой принадлежит почти вся земля. Вы скажите это канадцам, у которых 92% земли не продается. Вы скажите это французам, а заодно узнайте, КАК они защищают свои с/х земли. Ну и спросите у израильтят, как они купили земли у палестинцев и почему теперь 94% земель Израиля запрещено продавать.
А чушь про Зимбабве оставьте Милованову, Сольскому и Зеленскому.
Цитирую себя.
"Вы скажите про продажу земли королеве Великобритании, которой принадлежит почти вся земля"
Отползайте, нулёвый "эксперт"
1) Площадь Великобритании - 243 809 кв. км.
2) Во владении Короны находится 18 454 га земли в Англии и Уэльсе (источник: https://www.bbc.com/russian/uk/2015/06/150625_uk_how_reach_is_the_queen ) Иными словами - 185 кв. км.
3) А теперь минутка занимательной математики: это 0,08 % от общей площади.
Ну да, "почти вся") Можно, конечно, пересчитать в отношении пригодных к с/х земель, но уверяю, что и там тоже "почти вся" не получится. Будешь дальше со мной спорить?
Не вся площадь Великобритании является сельскохозяйственными землями. Считать нужно от всего объема с/х земель, которые в Объединенном королевстве делятся на пастбища (их запрещено распахивать0 и пахотные земли.
Кроме того, есть земля принадлежащая непосредственно Елизавете II, а есть КОРОННЫЕ ЗЕМЛИ, которые являясь собственностью короны, находятся в распоряжении правительств Шотландии, Ирландии и так далее.
"Сельское хозяйство Великобритании в настоящее время - одно из самых продуктивных и механизированных в мире. Общая площадь сельскохозяйственных угодий - 58,3 млн га (76 % всех земель страны). В структуре сельскохозяйственного производства преобладает - животноводство. Молочное и мясомолочное скотоводство, развито также свиноводство (беконный откорм), мясное овцеводство и птицеводство."
http://www.cawater-info.net/review/agro_uk.htm
Ну и тут, про Коронные земли
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
Будете дальше спорить? )
==================================
Вы не знаете про заказные статьи? Вон при Януковиче даже нашли в США аудиторскую фирму, которая написала фейковый вывод про Газовый контракт подписанной при Тимошенко. Юлю даже посадили на 7 лет, основываясь на этой подделке. Правда когда она вышла из заключения, то ее адвокаты обжаловали все это в суде США. И что на выходе? А на выходе на три года, за умышленную фальсификацию аудита сели все сотрудники этой компании, а Ю. Тимошенко эта компания выплатила 5,5 млн. долларов за возмещение морального ущерба.
Теперь про статью по вашей ссылке. Заказная. Не упомянуты Канада, израиль, США... Кроме того, умышленно проигнорирован тот факт, что в абсолютном большинстве стран мира продают ПРАВО на пользование землей, с правом передачи по наследству, но никак не право ВЛАДЕНИЯ землей. Манипулятивная статья, и таких сегодня много раскидано в нете.
Вот статья на Цензоре про США, Канаду и Австралию: https://biz.censor.net/resonance/3142111/skolko_stoit_zemlya_v_ssha_kanade_i_avstralii
Вот Вам Израиль, первая попавшаяся ссылка в гугле на продажу с/х участка, с ценой: http://www.reii.ru/assets/616 Можете купить при желании)
Вот Вам про США, ради прикола: https://forbes.ua/ru/news/podruzhzhya-geytsiv-stalo-naybilshimi-vlasnikami-silskogospodarskikh-zemel-v-ssha-zavdyaki-merezhi-pidstavnikh-kompaniy-nbc-10062021-1824
Можно ссылочку на то, как сотрудники аудиторской компании сели? Любопытно будет почитать на досуге)
Переубждать вас, видимо пустая трата времени. Вот возьмем Израиль, так там в обороте всего 6% с/х земель, от всего объема - то есть фактически ничего.
В США государство уже который год скупает земли в гос собственность и это в стране, которую создали колонисты, ЗАВОЕВЫВАЯ каждый клочок или покупая его у индейских вождей. Теперь в США уже 48% с/х земли в гос собственности. Ну и так далее
Читайте на здоровье
https://hromadske.ua/ru/posts/advokatskaya-firma-iz-ssha-zaplatila-dollar11-mln-chtoby-izbezhat-iska-timoshenko-nyt
А про посадки аудиторов, ссылку найти сложно, по причине своеобразного законодательства в США - ограничение на доступ к личной информации, уже отсидели свои сроки и вышли на свободу.
Антикоммунистический и антилиберальный (в вопросах экономики) - это немного взаимоисключающие параграфы) Дальше. Пример яркого экономиста-консерватора - Маргарет Тэтчер. Она проводила жесткие либеральные реформы, чтобы вытянуть Великобританию из той ж, в которую ее загнали правительства социалистов-лейбористов. В том числе, проводила масштабную приватизацию, максимально избавлялась от госсобственности и госрегулирования. Ничего общего с Юлиными левыми сказочками для дурачков это не имеет. Так что, это я - консерватор, а не Вы)
Никакое законодательство про ограничение на доступ к личной информации не ограничивает доступ к тому, что кого-то осуждают и сажают в тюрьму. Если сажают, конечно) Иначе бы мы ничего не узнали про того же Лазаренко, к примеру. Или Манафорта. Поэтому рекомендую перестать заглядывать в рот ЮВТ и ее клевретам и не воспринимать все, что оттуда исходит в качестве святой правды)
Тэтчер применяла либеральные рычаги, но вот кризис 2009-го года показал, что Либерализм полностью исчерпал свой ресурс. Похожим образом, кризис 1989-1991-го годов показал, что социалистическая модель экономики полностью исчерпала свой ресурс. Вы постоянно ходите повернув голову назад? Сомневаюсь. А вот в экономике вы явно зациклились на одном месте, как раньше "заедала" пластинка на проигрывателе с иглой.
Тэтчер закрывала не просто не рентабельные шахты, а шахты с глубиною добычи более 1000 метров, когда технически просто невозможно предотвратить время от времени встречающиеся выбросы метана и соответственно его взрыв - о жизнях шахтеров она тогда позаботилась.
Теперь про Либерализм и приватизацию, двумя простыми примерами, которые кладут на лопатки любого моего оппонента по этой теме.
1. Авария на АЭС "Фокусима", в Японии. Она была приватизирована и частный покупатель стриг себе прибыль с её эксплуатации. А вот когда АЭС рванула, то владелец просто не в состоянии был устранить последствия аварии и по полной программе впряглось правительство Японии и потратило колоссальные деньги на ликвидацию последствий. Этот пример доказывает, что продавать АЭС в частные руки нельзя и это просто преступно.
2. Возьмите в аренду хорошую яхту и выйдите в открытый океан. там вы увидите огромнейшее количество полиэтиленового мусора, пластиковых бутылок и прочего - всё это прямой результат либеральной модели экономики, когда для владельца прибыль превыше всего и плевать он хотел на экологию не только одной страны, но и всей планеты.
Вывод. Рынок сам себя не регулирует, потому что просто не в состоянии этого сделать. А вот государство как раз и может ПОДПРАВИТЬ рыночное ценообразование. В конце-то концов, надеюсь вы не станете утверждать, что существует НАСТОЯЩИЙ рынок газа, рынок нефти, рынок электроэнергии, рынок поставки воды в города? Или станете? Но ведь это или естественные монополии, с которыми в тех же США (например) ведут очень жесткие переговоры Антимонопольный комитет и власти Штатов. Или, как цена на нефть, это чисто спекулятивная цена, не имеющая ничего общего с рынком.
Вы бы еще предложили приватизировать по 5 метров (в ширину) государственной границы ))))
В СМИ попадает лишь информация об осуждении судом. После отбытия срока наказания она остается в базе данных правоохранительной системы, но удаляется с информационных порталов. Вы не знали?
Рыночная социально ориентированная экономика существует не первое десятилетие, например, в скандинавских странах. Нифига либерализм себя не исчерпал. Эта модель продолжает работать в ведущих развитых странах.
Ничего с информационных порталов не удаляется. Все остается доступным.
Цена нефти (газа и т.д.) в мире помимо спекулятивных моментов имеет прямое отношение к рынку. Монополисты могут быть в отдельно взятой стране, но в мировых масштабах есть множество поставщиков и множество потребителей. И от объема добычи и объема потребления (баланса спроса и предложения) цена зависит напрямую. Иногда даже картельные сговоры не помогают ценой манипулировать)
АЭС "Фукусима-1" не была приватизирована, она изначально была построена частной компанией. И в США АЭС строят частные компании. И эксплуатируют тоже они. И атомные подводные лодки с МБР-ами с ядерными боеголовками тоже строят частные компании) Должен быть эффективный контроль, но это не вопрос формы собственности. Форма собственности не гарантирует безопасности, у нас был соответствующий пример в нашей стране, и не один)
Про экологию и мусор. Как будто в Совке или Китае кто-то сильно заботился (заботится) об экологии. Вот и крупнейший загрязнитель мирового океана пластиком находится в Юго-Восточной Азии, это Китай, страна с высокой степенью регулирования и участия государства в экономике. Ситуация с экологией гораздо лучше в демократических цивилизованных странах с рыночной экономикой.
__________
Зєлє, для власної безпеки, треба не тільки терміново подавати у відставку, а і сідати в одиночну камеру для довічних в'язнів, щоб його там не могли дістати кредитори. А не треба було нікому нічого обіцяти!
Поэтому, если будет надо, то прийти под Конституционный суд и помочь судьям отменить закон, нарушивший 22 статьи Конституции.
Поэтому, если даст НАШ Бог, прийти на внеочередные выборы и не голосовать за этих мерзавцев из СН, Голоса и ПЕС.
У кого есть ещё сомнение, что Зеленский - это был проект Порошенко на выборах-2019?.
Зе оказался слабохарактерным разочарованием. От Зе требовалось только одно - не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее...
Единственная причина, почему Зе стал президентом Украины - это Порошенко. Всенародная искренняя и абсолютно бесплатная ненависть к Порошенко породила феномен Зе и «Слуги народа». И от Зе требовалось в генеральной линии этого сериала только одного - не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее. Он объединился с нашим врагом, став его младшим партнером.
Зєлю геть. Дострокові.
Латифундисты, типа Веревского, Порошенко, Сольского... зальют поля химией, которая потечет и в реки и в грунтовые воды. Городские думают их не коснется? Так станут пить отравленную химией воду и есть овощи только с нитратами.
чергового плебісцитуоперації "Не дістанься ж ти нікому"