Иран пообещал Украине доступ к делу о сбитом самолете МАУ, - замгенпрокурора Мамедов

Иранская сторона по результатам третьего раунда переговоров с Украиной по делу о сбитом самолете "Международных авиалиний Украины" (МАУ, Киев) рейса PS752 возле Тегерана пообещала предоставить следствию Украины доступ к материалам дела.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"Родственники жертв PS752 спрашивают о завершении переговоров Украины и Ирана. Официального подтверждения о начале судебного процесса мы так и не получили. Однако Иран пообещал предоставить следствию Украины доступ к материалам дела в суде в Тегеране, а также данные по квалификации преступления и меры ответственности", - рассказал Мамедов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".