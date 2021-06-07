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Новости Политика Украины
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Сегодняшняя деятельность СНБО очень напоминает Политбюро ЦК КПСС, Зеленскому предложили "магию простых решений", - нардеп "Батькивщины" Власенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодняшняя деятельность СНБО очень напоминает Политбюро ЦК КПСС, Зеленскому предложили

Нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко заявил, что сегодняшняя деятельность СНБО очень сильно напоминает деятельность Политбюро ЦК КПСС в период Советского Союза.

Об этом парламентарий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, то, что сегодня делает СНБО - это "чистая шариковщина".

"Понимаете, каждая ветвь власти в государстве занимается своей работой. Парламент принимает законы. Исполнительная власть законы исполняет и занимается экономикой. Суды судят людей. Это если мы живем с вами в государстве. Если же мы с вами живем в каком-то ином образовании, например, в банде, - тогда это происходит по-другому. Там решает старший, пахан, сходка кто-то еще… Мне сегодняшняя деятельность СНБО очень сильно напоминает деятельность Политбюро ЦК КПСС в период Советского Союза. Это был орган, не имевший никаких формальных полномочий. Но при этом он решал все вопросы в стране. К сожалению, СНБО сейчас стал на этот путь. Кто-то предложил президенту магию простых решений", - объяснил Власенко.

Нардеп отметил, что контрабанда не уменьшилась, несмотря на то, что были введены санкции против контрабандистов.

"Доходы таможни за май месяц упали на 500 миллионов гривен по сравнению с апрелем, когда СНБО "назначал контрабандистов". Просто потоки перераспределили. Нужные люди сели на правильные потоки, контрабанда продолжает идти. Вместо того, чтобы системно реформировать таможню и правоотношения в обществе (например, изменять систему налогообложения на такую, чтобы бизнесу было выгодно работать и платить налоги, изменять систему таможенных пошлин и иных платежей), нам сказали: да у нас есть простые решения - давайте мы десяток людей "назначим контрабандистами"! И наши граждане, у которых пустые холодильники, которые получают минимальную пенсию и сидят на субсидиях, - они перестают смотреть в холодильник и начинают аплодировать этим решениям. Потому что наконец-то кто-то из более богатых попал под санкции! Извините, но это чистая шариковщина – все отнять и поделить. Но - уже между своими", - подчеркнул Власенко.

Полный текст интервью с нардепом "Батькивщины" Сергеем Власенко читайте здесь.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
эти украинцы все расскажут как надо, и быдло73 будет радоваться.
Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2810 бі
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07.06.2021 14:37
+7
Шо значит "предложили"? Оно живёт в простых решениях, бо на остальное не хватает мозга.


Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"
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07.06.2021 14:37
+6
Каждое слово не мальчика, но мужа.
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07.06.2021 14:31
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Каждое слово не мальчика, но мужа.
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07.06.2021 14:31 Ответить
гарну траву підігнали знову ? Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2467 Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 8843
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07.06.2021 14:36 Ответить
Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2057
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07.06.2021 14:40 Ответить
"Сегодня на одного украинца приходится 155 деревьев".... Ишак не учился, не понимает, что такое миллиард! если считать по 8 часов в день без выходных, одна цифра в секунду, понадобится 90 лет.
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07.06.2021 14:44 Ответить
Есть категория "бывалых политиков", которые любое решение называют сложным (если оно не связано с личным обогащением и обеспечением перманентного пребывания себя любимого в политике)... Пусть народ думает, что они там "избранные" изнывает под грузом государственных задач... Но, начинать надо, как в геометрии Эвклида, с простых и понятных аксиом. ПЕРВАЯ - "Не может НИ ОДНОЙ СЕКУНДЫ чиновник (таможенник и т.д.) жить во дворце и при этом оставаться чиновником". А как эту аксиому реализуют на практик - не суть... А разводить сентенции и оправдывать "сотусовщиков по касте избранных" время давно прошло! Надеюсь...
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07.06.2021 17:46 Ответить
Идем к Путинской, ой простите Зеленой диктатуре! Ура товарищи! (73% )
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07.06.2021 14:33 Ответить
эти украинцы все расскажут как надо, и быдло73 будет радоваться.
Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2810 бі
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07.06.2021 14:37 Ответить
А где Арестович? ну как же вы без него!!! Ёпт
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07.06.2021 15:24 Ответить
Шо значит "предложили"? Оно живёт в простых решениях, бо на остальное не хватает мозга.


Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"
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07.06.2021 14:37 Ответить
Сбствнно на єту "магию простых решений" и клюнуло 73 процента украинских граждан - на преЗЕдента Голобородька - простым людям, кажется что все просто : просто выбрать "парня из народа" (который на самом оказался офшорным миллионером с недвижимостью даже в окупированном Крыму!), просто зайти в Раду и "перестрелять всех депутатов", как это сделал Голобородько в кино... и все будет тогда хорошо Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 133
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07.06.2021 14:37 Ответить
Нічого спільного з Політбюро КПРС, воно скоріше нагадує "сходку ОЗГ", які ділять територію.
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07.06.2021 14:39 Ответить
Это называется "экспрприация экспроприаторов" - переход от феодализма к капитализму.
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07.06.2021 14:42 Ответить
Адепти БАБківщини тільки і можуть срач розводити
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07.06.2021 14:43 Ответить
Боротьба за електорат? І СН, і "Батькіащина сповідують майже ідентичний популізм, ті самі прості рішення, те саме" забрати і поділити". Просто у" Батьківщини"виборець більш бідній. Це як більшовики і меншовики. Дві течії однієї РСДРП.
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07.06.2021 14:53 Ответить
Так и есть,штампуют решения,не имея на это полномочий. Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 5095
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07.06.2021 15:10 Ответить
73% від тих, хто прийшов на вибори 2019р., обрали подібного до себе. Совки обрали совка.
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07.06.2021 15:28 Ответить
Власенко просто не нравится что это бубочка делает, а не Юля, а он сам не на месте бенядиктовой.
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07.06.2021 15:53 Ответить
Все правильно, только Власенко сам состоит в такой же партиии занимающейся такой же шариковщиной, только по другим темам. По земле, например, играя на ограниченности в головах народонаселения , Жулька устраивает популистические шоу, шоб отстоять право латифундистов на бесплатную землю и неуплату налогов.
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07.06.2021 16:03 Ответить
В свое время Юля - воровка протягивала судебные решения, запрещающие ее критиковать, да и с Овощем ширку мутила. Мы то все помним...
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07.06.2021 18:23 Ответить
 
 