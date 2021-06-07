В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда: "Потому что Крым мы не отдадим"
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В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда, потому что оккупированный Крым страна-агрессор отдавать не собирается.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Россия не пойдет просить кого-то снять санкции. Понятно, что мы не будем каяться за то, чего мы не делали. Понятно, что Крым-то мы не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами", - отметил он.
В то же время, Панкин заявил, что России нужно говорить о готовности к новым санкциям.
"Безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся "под сукном" и которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, в которых это будут сочтено нужным", - добавил он.
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Россия развалится гораздо раньше.
******** так долго не продержится под санкциями-расспадется