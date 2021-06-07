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Новости За рубежом Санкции против России
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В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда: "Потому что Крым мы не отдадим"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда:

В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда, потому что оккупированный Крым страна-агрессор отдавать не собирается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Россия не пойдет просить кого-то снять санкции. Понятно, что мы не будем каяться за то, чего мы не делали. Понятно, что Крым-то мы не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами", - отметил он.

В то же время, Панкин заявил, что России нужно говорить о готовности к новым санкциям.

"Безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся "под сукном" и которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, в которых это будут сочтено нужным", - добавил он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+46
1975й год.....В МИД ССР заявили, что санкции против Советского Союза будут всегда: "Потому, что прибалтийские республики были и будут в составе СССР НАВСЕГДА!!!"

Ой-вэй))))))))
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07.06.2021 14:08
+42
Не отдадите вы, отдадут другие. И возможно не только Крым. В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда: "Потому что Крым мы не отдадим" - Цензор.НЕТ 4673
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07.06.2021 13:59
+37
Гітлер теж говорив про "Тисячолітній рейх" А він закінчився через 23 роки! Китайці недарма зняли обмеження на народжуваність - через 10-15 років основною нацією що проживатиме в Сибіру будуть китайці!!!
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07.06.2021 13:59
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Всегда - это очень долго.
Россия развалится гораздо раньше.
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07.06.2021 18:03 Ответить
В ходе Советско-китайского пограничного конфликт на острове Даманском погибло со стороны СССР, по официальным данным 58 убитыми и 94 раненными. А в 2004 Путин отдал КНР спорный остров и ещё 337 км² впридачу, это на памятку тем кто говорит, что Крым НаШ навсегда
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07.06.2021 18:05 Ответить
Ничего он не отдавал))) Остров остался за китайцами в результате того конфликта) А он только закрепил это на бумаге)
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12.12.2021 04:58 Ответить
санкции против россии будут всегда-громко сказано!

******** так долго не продержится под санкциями-расспадется
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07.06.2021 19:11 Ответить
кацапи, не переживайте! Вас в Криму постріляють, як ви постріляли українців в 2014-ому, і ви звідти втечете, і тоді з вас санкції знімуть.
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07.06.2021 20:51 Ответить
ВЫВОД ! НЕ БУДЕТ РОССИИ И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО !)
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07.06.2021 21:35 Ответить
Последние дни Роиси....
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07.06.2021 22:11 Ответить
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