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Послы G7 призвали Раду одобрить реформу СБУ: Это будет большим шагом вперед

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы G7 призвали Раду одобрить реформу СБУ: Это будет большим шагом вперед

Послы стран Группы семи приветствовали представленный 3 июня проект реформы Службы безопасности Украины и призвали Верховную Раду принять его.

Об этом говорится в Twitter послов G7, передает Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 приветствуют проект закона о СБУ, который был представлен 3 июня. Он обеспечивает надежную основу для реальных реформ, постепенного отказа от досудебных полномочий следственных органов, уменьшение штата и демилитаризации. Мы приветствуем лидерство президента Зеленского в проведении этой реформы", - говорится в заявлении послов.

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"Послы призывают украинский парламент воспользоваться этой значительной возможностью и принять этот закон. Если его внедрить, это будет большим шагом вперед в развитии СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с передовой международной практикой" - отметили дипломаты.

Послы G7 призвали Раду одобрить реформу СБУ: Это будет большим шагом вперед 01
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Топ комментарии
+3
а лейтенанту Баканову куда деваться??? обратно в КВН 95-квартал????
Вы там вообще рамсы попутали шоли!!!????
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07.06.2021 14:10
+1
Якби ще і сказади як. А то шмаркля їх почне вчити грі на роялі в своєму стилі.
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07.06.2021 14:05
+1
Навіть їм кловун навішав локшини на вуха. Проффесіонал.
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07.06.2021 14:08
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Шо! Уволить всех клоунов и пiд-рашек? На это вiслюк не сможет пойти.
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07.06.2021 14:05 Ответить
Семь друзей Марьяши Безуглой
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07.06.2021 15:19 Ответить
Якби ще і сказади як. А то шмаркля їх почне вчити грі на роялі в своєму стилі.
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07.06.2021 14:05 Ответить
Навіть їм кловун навішав локшини на вуха. Проффесіонал.
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07.06.2021 14:08 Ответить
Дякуємо, шановні дороговказувачі. Послы G7 призвали Раду одобрить реформу СБУ: Это будет большим шагом вперед - Цензор.НЕТ 1415
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07.06.2021 14:09 Ответить
а лейтенанту Баканову куда деваться??? обратно в КВН 95-квартал????
Вы там вообще рамсы попутали шоли!!!????
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07.06.2021 14:10 Ответить
Эта контора все время живет тем,что большой бизнес кошмарит.
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07.06.2021 14:11 Ответить
Это будет большим шагом вперед ? Шаги какие-то неуверенные . Может надо зеле заняться безопасностью страны без советчиков ?
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07.06.2021 14:13 Ответить
СБУ - это бывшее КГБ. Украине нужно с нуля создать спецслужбу и не одну и обязанности разделить. И нужно вообще все органы новые создавать, а не те, что на базе советских ибо там кишит русской агентурой.
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07.06.2021 14:39 Ответить
Джі севен пропонують нам зробити реформу СБУ,яка має заключатись в тому,що кожна країна з семірки матиме там своїх представників...
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07.06.2021 17:05 Ответить
Для початку хоча б клоуна з посади голови звільнити...
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07.06.2021 18:08 Ответить
 
 