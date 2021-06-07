РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4917 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия
23 382 44
Администрация_Президента (1581) прокуратура (4868) СБУ (18699) государственная измена (950)

Экс-чиновник Администрации президента и СНБО подозревается в госизмене: ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины, следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины бывшему чиновнику с допуском по форме 2 Администрации Президента и Аппарата СНБОУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене ДОКУМЕНТЫ

Досудебное следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства.

Как сообщается, 1 июня 2021 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.

Также читайте: С 2014 года в суды направили 1960 производств о госизмене и терроризме, - СБУ

Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
15 лет с возможностью досрочного восстановления на должности через печерский суд
показать весь комментарий
07.06.2021 14:20
+18
Ой, та неужели ж тАТАРОВА в цугундер упекли?
показать весь комментарий
07.06.2021 14:29
+12
Як інтригуче! Оце той невідомий і здав спецоперації по вагнерівцях кацапам з білорусами ще у 2014-му році!!! І до чого тут Зєлєнскій?
показать весь комментарий
07.06.2021 14:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это точно Нэмо...
показать весь комментарий
07.06.2021 14:18 Ответить
Экс-чиновник Администрации президента подозревается в госизмене: ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5565 точно не я
показать весь комментарий
07.06.2021 14:21 Ответить
Немо(лат) - никто.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:29 Ответить
зеленский
показать весь комментарий
07.06.2021 16:20 Ответить
15 лет с возможностью досрочного восстановления на должности через печерский суд
показать весь комментарий
07.06.2021 14:20 Ответить
Як інтригуче! Оце той невідомий і здав спецоперації по вагнерівцях кацапам з білорусами ще у 2014-му році!!! І до чого тут Зєлєнскій?
показать весь комментарий
07.06.2021 14:29 Ответить
той, що здав операцію, не є державним чиновником. він прийшов просто так погуляти, використав для цього ідею Андрійка Богдана про громадську роботу і, ясна річ, як покарання громадський осуд.
показать весь комментарий
07.06.2021 23:40 Ответить
Стаття про державну зраду поширюється не лише на державних чиновників, але й на пересічних громадян. 😊 Тому і суд є не громадським, а кримінальним. Хоча в наших умовах можливо громадський був би ефективнішим.
показать весь комментарий
08.06.2021 09:58 Ответить
Ой, та неужели ж тАТАРОВА в цугундер упекли?
показать весь комментарий
07.06.2021 14:29 Ответить
Ага, и Ермака ))
показать весь комментарий
07.06.2021 14:43 Ответить
Имя, сестГа! Экс-чиновник Администрации президента подозревается в госизмене: ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - прокуратура - Цензор.НЕТ 519
показать весь комментарий
07.06.2021 14:39 Ответить
И не я 😊
показать весь комментарий
07.06.2021 14:43 Ответить
у меня даже алиби есть а ты как? Ексчиновник Адміністрації президента підозрюється в держзраді: йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1230
показать весь комментарий
07.06.2021 14:47 Ответить
где был например 1 апреля 2014? Ексчиновник Адміністрації президента й РНБО підозрюється в держзраді: йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 3035
показать весь комментарий
07.06.2021 15:18 Ответить
я бы еще к генералу Ковалю присмотрелся.. он 11 лет был главным кадровиком при Литвинах в погран службе.. что бы такого гуся и не вербанул ФСБ, не верится..
показать весь комментарий
07.06.2021 14:50 Ответить
ну він же десантник,афганець і "всьо такое". А там двурушників немає, такі персони просто тікають з поля бою (Хомчак,Литвин-юніор,Коваль)
показать весь комментарий
07.06.2021 23:46 Ответить
Ермак?
показать весь комментарий
07.06.2021 14:54 Ответить
Это чиновник категории "А", при нынешней власти таких не ловят.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:02 Ответить
при нынешней ловят только патриотов, не удивлюсь если Кривоносу дело шьют
показать весь комментарий
07.06.2021 15:25 Ответить
А як це взагалі розуміти що у нас кишенькові злодії сидять у в"язницях а зрадники,душогуби, корупціонери і хабарники під домашнім арештом? Ексчиновник Адміністрації президента й РНБО підозрюється в держзраді: йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 2233
показать весь комментарий
07.06.2021 15:07 Ответить
Виктор! в 70-80 годах с легкой руки известного тогда публициста Аркадия Ваксберга через "Литературную Газету" был запущен термин "дело трьох попугаев". Суть в чем, посадили зятя Брежнева по "узбекскому делу" на девять лет, сумма 900 000 руб подношений. и тут же посадили на три года пацана, укравшего попугая на рынке, стоимостью 300 руб.
показать весь комментарий
07.06.2021 23:54 Ответить
Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.Источник: https://censor.net/ru/v3269879

В подробных деталях - кому, куда, за что и сколько заносить - штоли?
Или в их функционировании еще какие-то детали бывают? Ексчиновник Адміністрації президента й РНБО підозрюється в держзраді: йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 1230
показать весь комментарий
07.06.2021 15:15 Ответить
для нас с тобой "неизвестные"
показать весь комментарий
07.06.2021 23:55 Ответить
Максимум через три роки буде таке повідомлення про зеленого ексчиновника, а скоріше всього всіх відразу.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:19 Ответить
Ексчиновник Адміністрації президента й РНБО підозрюється в держзраді: йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 7119
показать весь комментарий
07.06.2021 15:34 Ответить
"Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины" - честно говоря, всю Украину, по-моему, интересует ответ на этот вопрос: "Шо они там вообще делают?"
показать весь комментарий
07.06.2021 15:35 Ответить
кратко, занимаются исконно еврейским бизнесом -торгуют воздухом
показать весь комментарий
07.06.2021 23:58 Ответить
Якось все так таємничо. Вони і до рішення суду прізвище оприлюднювати не будуть?
показать весь комментарий
07.06.2021 15:39 Ответить
Пока фейк і попу лізм.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:41 Ответить
Ермака с зеЛяй когда задерживать будут?сразу после конца срока зелЬки
показать весь комментарий
07.06.2021 15:56 Ответить
Зеленский уже заслужил тюрьму ...,а вопрос только когда:после окончания срока или еще до?
показать весь комментарий
07.06.2021 16:21 Ответить
яка вдача ))),можно Зебубкі тепер розказувати ...хто злив інфу про "Вагнеровців " , бо бачите ,Байден послав, НАТО не запросило ,Захід начхав, а тепер є надія ""я всё могу объяснить "
показать весь комментарий
07.06.2021 16:10 Ответить
Для тих хто першим подумав на Єрмака. Він не має допуску до держ таємниць. і ніколи б його не отримав маючи батька офіцера ГРУ.
мій варіант: будь хто з ОПУ
показать весь комментарий
07.06.2021 16:23 Ответить
Знайшли 'цапа відбувайло' , зараз повісять 'вагнерівців' на нього й іньше.
показать весь комментарий
07.06.2021 16:25 Ответить
Всі ці деталі розписані законом.Цікаві замовники,після останніх заяв це можуть бути і західні.
показать весь комментарий
07.06.2021 16:31 Ответить
Если это не агент Козырь, то это не новость.
показать весь комментарий
07.06.2021 17:12 Ответить
"суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста" это за такое то? фантастика
показать весь комментарий
07.06.2021 18:35 Ответить
ермак?, портнов?, татаров?, там всю ОПу можно брать без следствия и суда, - не ошибешься.
показать весь комментарий
07.06.2021 18:57 Ответить
Когда уже этих ******-"коллективного януковича" будут утилизировать?
Гнать к чертям собачим эту прокурско-судейско-мусорскую мафию имени портнова!
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
показать весь комментарий
07.06.2021 19:00 Ответить
тварь Родину продала, а его под домашний арест??!!
да в какой стране мире есть такое?
что за идиоты это придумали?
показать весь комментарий
07.06.2021 19:14 Ответить
Ермака?
показать весь комментарий
07.06.2021 20:00 Ответить
А имя экс чиновника, слабо написать, или у вас всё, как всегда - покрыто тайной???
показать весь комментарий
07.06.2021 21:38 Ответить
краткий екскурс. 30 годы Что в ИНО НКВД обьединяло извстных "разведчиков"Кривицкого,Рейса,Уманского,Илька,Зарубиной и т.д- место рождения пгт.Пидволочиск Тернопольско й области. К тому же они были родственниками. Зарубина "сдала" своего кавалера,одесского мошенника и племянника Троцкого убившего посла Мирбаха Блюмкина. Ильк обоснованно подозревался в убийстве и ограблении резидента в рейхсвере в 1932 году, Рейс прогулял кассу резидентуры, а Кривицкий не выполнил приказ убрать Рейса, своего брата. А Артузов их "покрывал".Кроме Зарубиной(ее выпустил лично Берия) никто не выжил.
20-е 21 века. Папа Ермака работает в ГРУ (пик карьеры-торгпред в Афганистане), Николай Платонович в то время был помощником у посла Б.Иванова,многолетнего начальника ПГУ, а крестником Патрушева был О.Калугин, многолетний помощник Б.Иванова в ПГУ. А фюрер в то время работал в отделе Патрушева. И что их обединяет -Питер. (Дима Гордон до сих пор публикует интервью с О.Калугиным в Ютубе). Ну а Ермак, судя по последним судорогам в законодательстве, есть представителем питерских в ОПу правда на общественных началах.(пока что)И эта идея перевыборов всех. интересно. Однако.
показать весь комментарий
08.06.2021 00:54 Ответить
 
 