Экс-чиновник Администрации президента и СНБО подозревается в госизмене: ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
По материалам контрразведки Службы безопасности Украины, следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины бывшему чиновнику с допуском по форме 2 Администрации Президента и Аппарата СНБОУ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене ДОКУМЕНТЫ
Досудебное следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства.
Как сообщается, 1 июня 2021 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.
Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
В подробных деталях - кому, куда, за что и сколько заносить - штоли?
Или в их функционировании еще какие-то детали бывают?
мій варіант: будь хто з ОПУ
Гнать к чертям собачим эту прокурско-судейско-мусорскую мафию имени портнова!
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
да в какой стране мире есть такое?
что за идиоты это придумали?
20-е 21 века. Папа Ермака работает в ГРУ (пик карьеры-торгпред в Афганистане), Николай Платонович в то время был помощником у посла Б.Иванова,многолетнего начальника ПГУ, а крестником Патрушева был О.Калугин, многолетний помощник Б.Иванова в ПГУ. А фюрер в то время работал в отделе Патрушева. И что их обединяет -Питер. (Дима Гордон до сих пор публикует интервью с О.Калугиным в Ютубе). Ну а Ермак, судя по последним судорогам в законодательстве, есть представителем питерских в ОПу правда на общественных началах.(пока что)И эта идея перевыборов всех. интересно. Однако.