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Канадский патронный завод в Украине: без вопросов к ГК "Укроборонпром" снова не обошлось

Новости Цензор.НЕТ Общество

В частности, неясна роль одной из компаний, которая создана месяц назад и с которой подписано важное соглашение.



Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев в своем сообщении о подписании "с канадскими партнерами Соглашения по производству боеприпасов к стрелковому оружию" указал две компании, которые должны принять участие в этом проекте.

Если на участие компании Waterbury-Farrel (хотя в оригинале ее название пишется без дефиса) вопросов вроде нет, то о втором партнере это сказать трудно.

Канадский патронный завод в Украине: без вопросов к ГК Укроборонпром снова не обошлось 01

Согласно официальным данным Канады, компания GL Munitions Inc. создана менее чем два месяца назад


Компания с таким названием - GL Munitions Inc., по данным официального сайта правительства Канады (Government of Canada), зарегистрированная 19 апреля 2021 и даже не имеет  собственного сайта. Эта информация уже вызвала определенную острую реакцию от сообщества, это можно увидеть по комментариям на собственной странице гендиректора Концерна.

Канадский патронный завод в Украине: без вопросов к ГК Укроборонпром снова не обошлось 02
Стоит также добавить, что информация о подписании Соглашения есть только на Facebook Юрия Гусева (и репост на странице "Укроборонпром"), но на новом сайте информация о "важнейшем проекте, призванном решить одну из главных проблем украинской оборонной промышленности - отсутствие полноценного патронного завода " , отсутствует и упоминается лишь о "меморандуме" с "Агентством правительства Канады".

Канадский патронный завод в Украине: без вопросов к ГК Укроборонпром снова не обошлось 03

На официальном сайте Концерна информации о компании и соглашение по производству боеприпасов к стрелковому оружию нет


"Канадская коммерческая корпорация и Укроборонпром подписали соглашение о содействии экономическому сотрудничеству в критически важном стратегическом секторе обороны Украины", - сообщила пресс-служба Концерна без детализации, о каком именно "критически важный стратегическом секторе" идет речь и вообще не упоминая о компании GL Munitions Inc . и Waterbury-Farrel.


Стоит добавить, что это не первый проект, который освещал новый глава "Укроборонпром" и который вызывает определенные вопросы. Так, в феврале с. г. Юрий Гусев сообщил об организации "лицензионной сборки американских вертолетов", которую запланировано сделать "уже в этом году на Одесском авиационном заводе". С готовностью первого вертолета к 30-летию Независимости Украины.

Канадский патронный завод в Украине: без вопросов к ГК Укроборонпром снова не обошлось 04
В свою очередь, на сайте Концерна назвали модель машины - Bell UH-1 Iroquois, чем вызвали удивление не только у украинских экспертов, а и у зарубежных изданий. Впоследствии были открыты данные об участниках этого проекта, которые ставят под некоторое сомнение его целесообразность и способность к реализации.
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Топ комментарии
+16
почти уверена, что учредитель компании - лыжный инструктор одного из канадских курортов..., надеюсь в Канаде есть лыжные курорты? если нет, тогда - это фитнесс-тренер...
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07.06.2021 14:18
+15
Фитнесс-тренер лыжного инструктора.
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07.06.2021 14:21
+8
этот упитанный юноша Гусев, получает по 1 млн грн зарплаты в месяц..
а работа его заключается в создании фейков, и уничтожению обороноспособности страны..
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07.06.2021 14:47
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почти уверена, что учредитель компании - лыжный инструктор одного из канадских курортов..., надеюсь в Канаде есть лыжные курорты? если нет, тогда - это фитнесс-тренер...
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07.06.2021 14:18 Ответить
Фитнесс-тренер лыжного инструктора.
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07.06.2021 14:21 Ответить
Начали с патронов , закончили вертолётами . "Очень всё понятно" .
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07.06.2021 14:19 Ответить
Десь у власних спальнях міняють мокрі від сліз подушки безталанні Свинарчука. 😊
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07.06.2021 14:26 Ответить
из цытат прошлого: Сын бывшего народного депутата, экс-главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского Антон больше не работает в государственном концерне «Укроборонпром» Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося - Цензор.НЕТ 3513

но дело его живет!!!
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07.06.2021 15:02 Ответить
Первый признак коррупции, это реакция: "Не ваше собачье дело!" Ну или полная отмороженность.

А то что подобные сделки не афишируются, это понятно. РФ очень внимательно мониторит этот вопрос. И при любой попытке Украины закупить современные системы вооружений, и уж тем более построить военный завод, РФ начинает сумасшедшее давление, включая прямой экономический шантаж.
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07.06.2021 14:27 Ответить
может завод и построят, лет так через 8-10, если канадцам хватит терпения не передумать. Напрмер, проэкт, который студент стройфака курса 4-го-5-го может сделать за месяц долл 1-2 тыс, будут делать года два за пару сот лимонов долл, потом оборудование привезут немного не то, потом порох не тот , потом пожар зненацька блин.....
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07.06.2021 14:51 Ответить
Верно. Единственная причина по которой в Украине нет своего производства боеприпасов - это отсутствие политической воли и тотальная коррупция!
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07.06.2021 15:12 Ответить
Еслиб Премьером был М. Саакашвилли всё былоб отлично никаких кидал небылоб. потому человек сам ответственный и кадры подобрал-бы ответственные.
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07.06.2021 19:48 Ответить
Семь лет это патронное позорище длиться,доврались уже до того что заявили,что хлопок на порох тяжело купить. Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося - Цензор.НЕТ 1546
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07.06.2021 14:28 Ответить
Ну, прямо, по написаному, як беня запоівідав, коли гроші з "привату" крав.
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07.06.2021 14:42 Ответить
Як ви без мізків існуєте? Повна маячня, та ще й хрін знає на яку тему. Феноменально.
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07.06.2021 20:26 Ответить
Свинарчук 2 ? премьера от укроборонпрома?)
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07.06.2021 14:46 Ответить
этот упитанный юноша Гусев, получает по 1 млн грн зарплаты в месяц..
а работа его заключается в создании фейков, и уничтожению обороноспособности страны..
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07.06.2021 14:47 Ответить
ну вот. люди уже сомневаются в чистоте помыслов и замыслов нашей ЗЕвласти. а что могет быть проще, чем дать исчерпывающую инфу по участникам соглашения со стороны украины. потому, что сомнений в доброчестности канадской стороны у нас нет. канада это доказала делами своими. так ждем, что пояснит наш оборонпром и его голова. все просто.
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07.06.2021 15:02 Ответить
Ну наконец-то пульки для воздушек в продаже появятся. Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося - Цензор.НЕТ 7720
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07.06.2021 15:02 Ответить
я пока ещё советские никак додекоммунизировать не могу - пачек 6 осталось ))
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07.06.2021 18:22 Ответить
Так Порох вже три патронних завода збудував.
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07.06.2021 15:25 Ответить
А зачем вам заводы? Ведь "вайна выгодна порошенко" и "как только он уйдёт - вайна закончицца" и "лично я, в своей галаве вайну закончил" и "все вы теперь ***********" Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося - Цензор.НЕТ 7992
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07.06.2021 17:00 Ответить
Опять же, где фейсконтроль? Ну что с такой жирной ряхой делать в оборонпроме? Только мутить и красть! Надо же ряху хорошо кормить.
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07.06.2021 15:56 Ответить
Клоун требует результата (хоть какого-нибудь), вот и выдаём желаемое за действительное
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07.06.2021 16:00 Ответить
Ну вот однажды уже выдали желаемое за действительное по 152 куда сунули деньги куда . кому всё никак не могут выяснить
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07.06.2021 20:25 Ответить
Вы бы доверили свои деньги человеку с рожей дебила?
А президент дал ему руководить Укроборонпромом.
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07.06.2021 17:22 Ответить
Очередные лыжные тренеры появились
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07.06.2021 17:31 Ответить
власть в Украине погрязла во лжи и коррупции
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07.06.2021 18:05 Ответить
мудрі вчаться на чужих помилках, розумні на своїх, а дурні взагалі не вчаться
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07.06.2021 19:56 Ответить
Хто не клоун той аферюга - новиє ліца ва всєй красє Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося - Цензор.НЕТ 1843
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07.06.2021 21:06 Ответить
 
 