Канадский патронный завод в Украине: без вопросов к ГК "Укроборонпром" снова не обошлось

В частности, неясна роль одной из компаний, которая создана месяц назад и с которой подписано важное соглашение.





Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев в своем сообщении о подписании "с канадскими партнерами Соглашения по производству боеприпасов к стрелковому оружию" указал две компании, которые должны принять участие в этом проекте.

Если на участие компании Waterbury-Farrel (хотя в оригинале ее название пишется без дефиса) вопросов вроде нет, то о втором партнере это сказать трудно.

Согласно официальным данным Канады, компания GL Munitions Inc. создана менее чем два месяца назад



Компания с таким названием - GL Munitions Inc., по данным официального сайта правительства Канады (Government of Canada), зарегистрированная 19 апреля 2021 и даже не имеет собственного сайта. Эта информация уже вызвала определенную острую реакцию от сообщества, это можно увидеть по комментариям на собственной странице гендиректора Концерна.



Стоит также добавить, что информация о подписании Соглашения есть только на Facebook Юрия Гусева (и репост на странице "Укроборонпром"), но на новом сайте информация о "важнейшем проекте, призванном решить одну из главных проблем украинской оборонной промышленности - отсутствие полноценного патронного завода " , отсутствует и упоминается лишь о "меморандуме" с "Агентством правительства Канады".

На официальном сайте Концерна информации о компании и соглашение по производству боеприпасов к стрелковому оружию нет



"Канадская коммерческая корпорация и Укроборонпром подписали соглашение о содействии экономическому сотрудничеству в критически важном стратегическом секторе обороны Украины", - сообщила пресс-служба Концерна без детализации, о каком именно "критически важный стратегическом секторе" идет речь и вообще не упоминая о компании GL Munitions Inc . и Waterbury-Farrel.



Стоит добавить, что это не первый проект, который освещал новый глава "Укроборонпром" и который вызывает определенные вопросы. Так, в феврале с. г. Юрий Гусев сообщил об организации "лицензионной сборки американских вертолетов", которую запланировано сделать "уже в этом году на Одесском авиационном заводе". С готовностью первого вертолета к 30-летию Независимости Украины.



В свою очередь, на сайте Концерна назвали модель машины - Bell UH-1 Iroquois, чем вызвали удивление не только у украинских экспертов, а и у зарубежных изданий. Впоследствии были открыты данные об участниках этого проекта, которые ставят под некоторое сомнение его целесообразность и способность к реализации.