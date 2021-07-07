"США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер"

США надеются на дальнейшие шаги Украины, в том числе в судах, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров, заявил и.о. помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

"Мы приветствуем шаги украинского правительства, предпринятые ранее в этом году, чтобы ввести санкции против коррупционеров, и мы приветствуем работу украинского гражданского общества для разоблачения коррупции. Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь этих коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы", - сказал Рикер в видеообращении к участникам конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что Соединенные Штаты предприняли шаги для того, чтобы применить санкции или ввести визовые ограничения для коррупционеров, которые подрывали демократические процессы.

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"В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в Соединенные Штаты в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию", - отметил и.о. помощника госсекретаря.

Рикер добавил, что США надеются увидеть дальнейшие шаги по обеспечению независимости и целостности институций судебной системы Украины, чтобы обеспечить международные стандарты прозрачности в корпоративном управлении и принять законы, необходимые для реформирования правоохранительных органов.