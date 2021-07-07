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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Борьба с коррупцией
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США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер

США надеются на дальнейшие шаги Украины, в том числе в судах, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров, заявил и.о. помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

"Мы приветствуем шаги украинского правительства, предпринятые ранее в этом году, чтобы ввести санкции против коррупционеров, и мы приветствуем работу украинского гражданского общества для разоблачения коррупции. Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь этих коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы", - сказал Рикер в видеообращении к участникам конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что Соединенные Штаты предприняли шаги для того, чтобы применить санкции или ввести визовые ограничения для коррупционеров, которые подрывали демократические процессы.

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"В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в Соединенные Штаты в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию", - отметил и.о. помощника госсекретаря.

Рикер добавил, что США надеются увидеть дальнейшие шаги по обеспечению независимости и целостности институций судебной системы Украины, чтобы обеспечить международные стандарты прозрачности в корпоративном управлении и принять законы, необходимые для реформирования правоохранительных органов.
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Топ комментарии
+37
это в ответ на завывания членотряса о встрече с байденом в любое время на любой территории
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07.06.2021 14:23
+31
Ваван не поймёт. Подумает - просто так языком болтают, как и он.
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07.06.2021 14:29
+23
Ага . Они олигархов узаконивают . США ожидают от Украины привлечения коррупционеров к ответственности: надеемся увидеть дальнейшие шаги, в том числе в судах, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2590
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07.06.2021 14:21
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Таких дяденек да и отдать под суд?
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07.06.2021 17:49 Ответить
У Зеленского может жопа лопнуть от такого "шпагата", простите за грубость.
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07.06.2021 20:12 Ответить
Який суд? Український....?Кажуть , що без повної реформи суддівського ОЗУ(ОПГ) ніякі реформи, нічого доброго і ефективного не буде, українська Держава не відбудеться!?! Грабуй, вбивай, роби , що хочеш, були б гроші, все відмажуть і управи на них зараз нема?!
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08.06.2021 04:17 Ответить
це, як пчьоли проти меду.
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07.06.2021 17:50 Ответить
Коломойського відправити до США - це справедливо.
Зеленське подарувати кунсткамері Санкт Петербургу - чудовий екземпляр дурня, та й в очі пуйла зможе подивитись (з банки формаліну).
А що робити з 73???
Є ідеї?
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07.06.2021 17:53 Ответить
Є! Видавати по відру "халявних" помиїв щоденно.
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07.06.2021 23:00 Ответить
- Да и хер с ними, - отмахнулся Арестович. - Наберем вместо них умных афганцев. Один афганец трех украинских дебилов стоит. Подумать только, 73 процента населения страны... Джерело: https://censor.net/ua/r3287672
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13.09.2021 19:41 Ответить
Белый дом со своей разведкой разве не понимает с чьей руки кормиться Зеленский??? Таким путем ничего не сделается. Разве что Зеленский попытается обмануть Белый Дом и создать законы против олигархов, которые не будут работать - симуляцию работы покажет. Украине нужен свой Тедди Рузвельт, который случайно стал президентом в результате того, что его предшественника - ставленника олигархов застрелили. Произошел сбой системы неожиданный и пришел Тедди Рузвельт и он ввел Акт Шермана и начал борьбу с олигархами. Так вот у нас не Тедди Рузвельт, а ставленник олигархов. Смотрите причину и следствие по данным - олигархи за правление Зеленского стали богаче в 3 раза умножив капитал, а народ стал в 3 раза беднее за правление Зеленского. Зеленский не борется с олигархами, а работает со своей партией и министрами на обогащение олигархов и в ущерб народу. И олигархи при Зеленском станут еще богаче дальше, а народ станет еще беднее!!!
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07.06.2021 17:55 Ответить
Дарагой, не Зеленский кормится, а вы с рук Коломойского
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07.06.2021 20:07 Ответить
Ну допустим если не с бородатог, так откуда вы харчуетесь?
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07.06.2021 20:09 Ответить
Не трогайте бубочку, он хороший, он невиноватый, да?
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07.06.2021 21:42 Ответить
Тому й так сказали бо все чудово розуміють.
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07.06.2021 23:01 Ответить
Щас Вован в ответ еще пару уголовных дел на Байдена откроет.
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07.06.2021 17:55 Ответить
А народ Украины расчитывает шо коломойский должен быть зарыт заживо в р-не Бабиного или Быковни.
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07.06.2021 18:08 Ответить
Білий дім не запрошує Зеленського. Провал.
https://www.youtube.com/watch?v=UcyWPRgGmrU
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07.06.2021 18:09 Ответить
В Украине нет судов.
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07.06.2021 18:11 Ответить
абсолютно верно, только нужно вспомнить кто их "реформировал".
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08.06.2021 00:09 Ответить
Неуважаемий зебот, засунь свою методичку себе вжопу. В Украине било 6 презов и только Порох что-то делал, тому и виноват бо зебильониш сцикун, надеюсь не успеет убежать как яник.
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08.06.2021 00:18 Ответить
+++++++++
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08.06.2021 06:17 Ответить
не знаю кто там зебот, или ржавый порохобот с ихними методичками, просто в отличии от тебя я не имею идолов, а потому могу трезво смотреть на вещи. а ты не хочешь ничего воспринимать адекватно, вот и разница между нами.
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08.06.2021 10:44 Ответить
У Пороха мильон недостатков, но по сравнению с зебилоидом он гений.
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08.06.2021 13:29 Ответить
ЗеЛю вместе с беНяй садить будем.очень скоро
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07.06.2021 18:24 Ответить
ради власти кинет он беню при случае аж на ура!
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07.06.2021 18:56 Ответить
Обосрется.
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09.06.2021 09:46 Ответить
Жид Зеленский трус и никогда не посадит второго жида Коломойского!!
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07.06.2021 18:58 Ответить
Их судить надо вместе.
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07.06.2021 19:21 Ответить
Да запросто.. Как только Австрия выдаст Фирташа США или Испании ( которая тоже требует его выдачи) Или и там нет " методов против Кости Сапрыкина".
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07.06.2021 19:01 Ответить
"США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер"
_Херовые вы арифметики, раз такое высчитали. Или калькулятор паламатый.
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07.06.2021 19:10 Ответить
А Украина расчитывала что США блокирует строительство СП2 .
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07.06.2021 19:17 Ответить
Для идиотов в медецинском смысле - под суд беню отдать - надо нам. Это у нас тут беня ворует и страна деградирует. Но у нас к сожалению население на 73% состоит из быдла.
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07.06.2021 21:45 Ответить
утешает одно что в бензоколонке 85 проц быдла . а у нас только 73 . но у нас не бензоколонка с бронзовым ****** . у нас народ быстро соображает -- вон ..проффесор.. янукович только три года ..поруководил.. --- ну зельцман больше немного протянет с таким ..правлением..
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08.06.2021 06:25 Ответить
тільки беню? не занадто великі апетити у гамериканців...а інші білі та пухнасті? США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 2911
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07.06.2021 19:21 Ответить
"США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер"

"Товарищ" Рикер, Украина демократическое государство . Президент отдать под суд никого не может . Это решают органы прокуратуры . Вы то сами чего не отдаете под суд полицейского незаконно застрелившего ветерана военно-воздушных сил Ашли Баббит ?
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07.06.2021 19:21 Ответить
Якщо Зеленській покриває фігуранта кримінальної справи, відкритої у США, він сам стає співучасником злочинів по цій кримінальній справі.
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07.06.2021 19:37 Ответить
Це троллінг, чи в США ще дивлять на Україну в "рожевих окулярах"?
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07.06.2021 19:54 Ответить
США рассчитывают, что Зеленский(с)
Зря рассчитываете, ибо на любую хитрость ваших спец служб Зе отреагирует очередным своим тупым поступком США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 710
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07.06.2021 19:56 Ответить
Кукла может отдать под суд кукловода?
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07.06.2021 20:23 Ответить
шо вова, ты думал, что вопрос с каломыйским уже заболтали и затёрли??? ан нет вовик, придётся шо то таки решать- или изю на кичу или самому в отставку и в кривой рог.... а шо делать, тяжела папаха и булава гетьмана (на яух ты полез на эти галеры?).
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07.06.2021 20:57 Ответить
Шах і Мат! США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 8917 Зєля тепер Мурку на роялі - пліз!
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07.06.2021 21:05 Ответить
...з виходом із-за рояля
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07.06.2021 23:07 Ответить
беда пришла откуда не ждали..... пришла беда открывай ворота.... беда одна не ходит (дальше вагнеровцы) и прочая куйня! вова как я вам завидую, у вас такая богатая и интересная жизнь!
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07.06.2021 21:16 Ответить
как вы думаете, если перед гнусавым клоуном встанет вопрос кто ему дороже - его хозяин Беня или Украина, то в чью пользу склонится чаша весов???
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07.06.2021 21:19 Ответить
Зе-чмо, придурку, пояснюю чого вiд тебе вже давно чекають в США -

- реальний розгром прорашистськоi колаборантськоi п'ятої колони(ЗажОпп та iншi)

- приборкання та вiдсунення вiд впливу на владу олiгархiв

- реформа суду
- реформа та очищення вiд рашистських консерв СБУ
- змiцнення армii
- дєрьмака та татарова геть
- бородату бабу каломойшу на цугундер.


i все потрiбно робити паралельно i негайно. дивись, недолуге, нiчого не забудь.
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07.06.2021 21:19 Ответить
США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, -"В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в Соединенные Штаты в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию" Источник: https://censor.net/ru/n3269881 помощник госсекретаря Рикер

США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 128
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07.06.2021 21:24 Ответить
США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 8273

Щас усусь!
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07.06.2021 21:52 Ответить
Ага, паскакал........
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07.06.2021 23:04 Ответить
Беніто пакуй валізи , бо скоро поідеш у турне до США 😚😂😜
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07.06.2021 22:26 Ответить
За КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ нікого з громадян України не видають іншим державам. навіть злочинців. Судить можуть в Україні за злочин в інших державах по законах України.
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07.06.2021 23:03 Ответить


Чудо-ВаЩе@compdemon

"Вечірній квартал" від самої своєї появи у 2009-му на "Інтері" був засобом медіа-мочилова через **********. Звідси їхня спеціалізація саме на "політичному гуморі", в т.ч. спеціалізація окремих акторів на конкретних політичних діячах, і робота за класичним 60/40. Де до 60% - це замануха з традиційних і стереотипних сюжетів на побутові теми (в т.ч. й інтимну), а інше - політичне медіа-мочилово і просування наративів про "єтіх смєшних хахлов", в точності за методичками ще царської доби, коли українців можна зображати лише як недалеких рагулів.

Причому ця спеціалізація в них залишається і понині. Якщо в їхній медіа-продукції є якийсь натяк на позитив чи нейтрального героя історії, то що герої, що місце дії буде максимально безликим, нейтральним і без особливих розпізнавальних знаків і образів. Зате на всьому смішному і рагульному будуть яскраві розпізнавальні знаки, максимальний яскраві і часто стереотипні. Вишиванки, Закарпаття чи Полтава; якщо поліцеський рагуль - обов'язкові всі знаки, якщо натяк на геройство - максимум форма без ознак, або щось вигадане...
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07.06.2021 23:18 Ответить
зекоманда може посадити українських військових чи добровольців, але ніколи олігарха! В олігархів все по закону: самі закон написали, по якому можна обікрасти, самі й обікрали.
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08.06.2021 02:55 Ответить
Так і українці на це розраховують .
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08.06.2021 06:50 Ответить
Влада Зеленського набагато гірша влади Януковича. Мене дивує, що активісти не виходять і не виводять народ, з вимогою відставки президента, парламента й призначення нових виборів. Але що тут дивуватись. Схоже всі активісти вже на зарплаті в Коломойського.
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08.06.2021 07:16 Ответить
Песиголовець міг би найняти розумних і мудреців,що б навчили як розвинути країну,як зробити захищеними наших воїнів (що б не гинули, взагалі),як підняти економіку (в нього є вдосталь коштів і важелів)....та жадібність і тупість і помста- заполонила мізки (свого роду маніяк і "плюшкін")....ця особа заточена красти,красти,красти і брехати,брехати,брехати і мститись,мститись,мститись.....Песиголовець вміє все плюндрувати і розоряти-розвинути йому не дано.....Хай Бог, береже і милує Україну від песиголовця і його "одоробала".
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08.06.2021 08:24 Ответить
Зеленский скорее удавится,чем отдаст Коломойского и Боголюбова под суд!
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08.06.2021 08:25 Ответить
Ой как неудобно вышло США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 3777
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08.06.2021 08:33 Ответить
Ахметова не хотят посадить США? Он всегда всех устраивает
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08.06.2021 09:03 Ответить
и как они себе это представляют?? чтобы кукла уволила своего кукловода?? США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 3570
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08.06.2021 09:55 Ответить
кто ж его посадит? он же памятник! (с)
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08.06.2021 10:08 Ответить
А нельзя их в паре сдать? Оне же одним делом занимались.
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08.06.2021 10:36 Ответить
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