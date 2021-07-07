США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер
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США надеются на дальнейшие шаги Украины, в том числе в судах, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров, заявил и.о. помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.
"Мы приветствуем шаги украинского правительства, предпринятые ранее в этом году, чтобы ввести санкции против коррупционеров, и мы приветствуем работу украинского гражданского общества для разоблачения коррупции. Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь этих коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы", - сказал Рикер в видеообращении к участникам конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что Соединенные Штаты предприняли шаги для того, чтобы применить санкции или ввести визовые ограничения для коррупционеров, которые подрывали демократические процессы.
"В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в Соединенные Штаты в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию", - отметил и.о. помощника госсекретаря.
Рикер добавил, что США надеются увидеть дальнейшие шаги по обеспечению независимости и целостности институций судебной системы Украины, чтобы обеспечить международные стандарты прозрачности в корпоративном управлении и принять законы, необходимые для реформирования правоохранительных органов.
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Зеленське подарувати кунсткамері Санкт Петербургу - чудовий екземпляр дурня, та й в очі пуйла зможе подивитись (з банки формаліну).
А що робити з 73???
Є ідеї?
https://www.youtube.com/watch?v=UcyWPRgGmrU
_Херовые вы арифметики, раз такое высчитали. Или калькулятор паламатый.
"Товарищ" Рикер, Украина демократическое государство . Президент отдать под суд никого не может . Это решают органы прокуратуры . Вы то сами чего не отдаете под суд полицейского незаконно застрелившего ветерана военно-воздушных сил Ашли Баббит ?
Зря рассчитываете, ибо на любую хитрость ваших спец служб Зе отреагирует очередным своим тупым поступком
- реальний розгром прорашистськоi колаборантськоi п'ятої колони(ЗажОпп та iншi)
- приборкання та вiдсунення вiд впливу на владу олiгархiв
- реформа суду
- реформа та очищення вiд рашистських консерв СБУ
- змiцнення армii
- дєрьмака та татарова геть
- бородату бабу каломойшу на цугундер.
i все потрiбно робити паралельно i негайно. дивись, недолуге, нiчого не забудь.
Щас усусь!
Чудо-ВаЩе@compdemon
"Вечірній квартал" від самої своєї появи у 2009-му на "Інтері" був засобом медіа-мочилова через **********. Звідси їхня спеціалізація саме на "політичному гуморі", в т.ч. спеціалізація окремих акторів на конкретних політичних діячах, і робота за класичним 60/40. Де до 60% - це замануха з традиційних і стереотипних сюжетів на побутові теми (в т.ч. й інтимну), а інше - політичне медіа-мочилово і просування наративів про "єтіх смєшних хахлов", в точності за методичками ще царської доби, коли українців можна зображати лише як недалеких рагулів.
Причому ця спеціалізація в них залишається і понині. Якщо в їхній медіа-продукції є якийсь натяк на позитив чи нейтрального героя історії, то що герої, що місце дії буде максимально безликим, нейтральним і без особливих розпізнавальних знаків і образів. Зате на всьому смішному і рагульному будуть яскраві розпізнавальні знаки, максимальний яскраві і часто стереотипні. Вишиванки, Закарпаття чи Полтава; якщо поліцеський рагуль - обов'язкові всі знаки, якщо натяк на геройство - максимум форма без ознак, або щось вигадане...