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Новости Общество
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дороги (2498) ОГА (2376) Сумская область (1849) Большая стройка (722)

Подходит к завершению ремонт одного из участков трассы Н-07 на Сумщине, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Подходит к завершению ремонт одного из участков трассы Н-07 на Сумщине, - ОГА

Работы по восстановлению участка трассы Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка находятся на завершающем этапе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.

В ходе капитального ремонта на участке км 232+360 - 244+000 сейчас проходит укладка финишного мелкозернистого асфальтового покрытия толщиной 6 см. Одновременно продолжаются работы по обустройству обочин, установке бордюров и лотков для отвода воды.

Трасса Н-07 ведет к важным туристическим объектам региона - к историко-мемориальному комплексу Петра Калнышевского и заповеднику "Михайловская целина", а также является основной для сообщения со столицей. Общая протяженность трассы составляет 340 км.

В рамках президентской программы "Большая стройка" в прошлом году был восстановлен 71,9 км, а также проведен капитальный ремонт мостового перехода на км 244 + 475. В этом году капремонт трассы продолжается.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируют полностью восстановить всю сеть дорог государственного значения.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
отчитайтесь по долгу по зарплатам ВСУ, по срыву гос оборонзаказа. срыву вакцинации. а отчитиваться как уничтожаете (разворовиваете) бютжета по в 2 раза завышенным ценам на стоительство дорог не нужно.все и так знают что вы вори и предатели.
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07.06.2021 14:25
+2
"В рамках президентской программы "Большая стройка" ...звучит как будто он строит за свои, или хотя бы за те 20 млрд$ которые стырил фиКало,мойский из привата
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07.06.2021 14:29
+2
дяденьки ий, ты дурак? в прошло году подняли цену на строительство дорог на 90% просто захотелось им так! не на 20- 30- 50 а именно на 90. обьявили об этом везде, но ты же об этом не знаешь. а с твоим понятием, (главное что строят) в депутаты нужно идти. тебе хоть миллион за ямку на дороге спишут, лишь бы у твоего двора. а что за эту ямку какое то мурло себе особняк построит, тебе пох....й. мозгов, чтоб мыслить, нет...
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07.06.2021 16:09
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До Прилук бетонку будут чинить?
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07.06.2021 14:24 Ответить
вже в процесі. поверх бетонки кладуть 2 досить товстих шари асфальту. є ймовірність, що деякий час нормально постоїть. Але ще дуже багато там роботи, на пару років при постійному фінансуванні. Тож чи вистачить коштів довести до кінця всі роботи - питання...
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07.06.2021 14:58 Ответить
отчитайтесь по долгу по зарплатам ВСУ, по срыву гос оборонзаказа. срыву вакцинации. а отчитиваться как уничтожаете (разворовиваете) бютжета по в 2 раза завышенным ценам на стоительство дорог не нужно.все и так знают что вы вори и предатели.
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07.06.2021 14:25 Ответить
Перед тобой прикажешь отчитаться?Впервые,даже не со времен СССР,а вообще впервые на этой территории всерьез занялись дорогами.Вроде радоваться надо,ан нет,порохоботам не угодить.Ведь пять гривен за комент это все-таки пять гривен.
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07.06.2021 15:00 Ответить
Странно что строят к границе с Россией Юноковка приграничная.Что бы на Киев дорога хорошая была.
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07.06.2021 15:36 Ответить
Киев-Сумы-Юнаковка это название дороги...а строят только участок от Сум в сторону Киева
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07.06.2021 16:08 Ответить
дяденьки ий, ты дурак? в прошло году подняли цену на строительство дорог на 90% просто захотелось им так! не на 20- 30- 50 а именно на 90. обьявили об этом везде, но ты же об этом не знаешь. а с твоим понятием, (главное что строят) в депутаты нужно идти. тебе хоть миллион за ямку на дороге спишут, лишь бы у твоего двора. а что за эту ямку какое то мурло себе особняк построит, тебе пох....й. мозгов, чтоб мыслить, нет...
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07.06.2021 16:09 Ответить
Это хорошо , что будет отличная дорога к туристическим объектам на Сумщине , но нас больше интересует судьба аэропорта в Днепре .
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07.06.2021 14:26 Ответить
Тебя не интересует "судьба аэропорта в Днепре". Тебя интересует:
1. Судьба Коломойского, которому принадлежит старый аэропорт (вкл. всю инфраструктуру) и который не собирается с ним расставаться.
2. Судьба Корбано-Филатовской строительной мафии, которая пока не увидит своего личного участия и интереса в этом проекте, будет его блокировать.
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07.06.2021 14:36 Ответить
232+360 - 244+000 - это даже не 12 км...

аэропорт в днепре не туристический объект
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07.06.2021 14:36 Ответить
За месяц долг Украины выросна 1.5 млрд $ а нам по барабану мы дороги строим в 3 раза дороже попередников при том же качестве.
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07.06.2021 14:28 Ответить
"В рамках президентской программы "Большая стройка" ...звучит как будто он строит за свои, или хотя бы за те 20 млрд$ которые стырил фиКало,мойский из привата
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07.06.2021 14:29 Ответить
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ
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07.06.2021 14:49 Ответить
 
 