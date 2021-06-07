Подходит к завершению ремонт одного из участков трассы Н-07 на Сумщине, - ОГА

Работы по восстановлению участка трассы Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка находятся на завершающем этапе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.

В ходе капитального ремонта на участке км 232+360 - 244+000 сейчас проходит укладка финишного мелкозернистого асфальтового покрытия толщиной 6 см. Одновременно продолжаются работы по обустройству обочин, установке бордюров и лотков для отвода воды.

Трасса Н-07 ведет к важным туристическим объектам региона - к историко-мемориальному комплексу Петра Калнышевского и заповеднику "Михайловская целина", а также является основной для сообщения со столицей. Общая протяженность трассы составляет 340 км.

В рамках президентской программы "Большая стройка" в прошлом году был восстановлен 71,9 км, а также проведен капитальный ремонт мостового перехода на км 244 + 475. В этом году капремонт трассы продолжается.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируют полностью восстановить всю сеть дорог государственного значения.

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