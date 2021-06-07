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Кулеба: "Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Слава Україні! Разом до перемоги!"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Кулеба:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему очень нравится новая форма сборной Украины по футболу на Чемпионате Европы по футболу-2020.

Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 7 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Україні! Разом до перемоги!", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Также читайте: Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами"
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Топ комментарии
+7
Я дивлюсь, що вище відмітились коментарями нев.....ні майстри своєї справи, причому кожен в своїй галузі. Тому так і живемо. Мені, особисто, на цьому етапі, коли у всього кацапстану сраки палають, вже достатньо.
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07.06.2021 15:17
+3
ИЛИ в продолжении темы:

Меня и центр беспокоит.

Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху

и понизить низ снизу?

Два ряда выточек слева, два справа.

Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?

Я не разрешу опускать линию талии на бедра.

В конце концов, мы - центр Европы.

Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.

Хотите отрезной рукав - пожалуйста.

Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.

Но опускать линию талии не дам... (к-ф "Тот самый Мюнхаузен")
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07.06.2021 14:56
+3
Враховуючи як бомбануло у рашистів, слід визнати: добра форма, треба брати 😅
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07.06.2021 18:05
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Правила форума Совет форумчан
Дело не в форме , а на кого она одета . Ждём результат , надеемся , болеем .
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07.06.2021 14:43 Ответить
Типа был выбор ляпнуть что то другое, а что там Сонцесяйний скажет что то или язык не поворачивается?
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07.06.2021 14:51 Ответить
Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?
На уровне груди.
― Гениально!
― Ваше высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.... Кулеба: "Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Слава Україні! Разом до перемоги!" - Цензор.НЕТ 3238
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07.06.2021 14:52 Ответить
ИЛИ в продолжении темы:

Меня и центр беспокоит.

Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху

и понизить низ снизу?

Два ряда выточек слева, два справа.

Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?

Я не разрешу опускать линию талии на бедра.

В конце концов, мы - центр Европы.

Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.

Хотите отрезной рукав - пожалуйста.

Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.

Но опускать линию талии не дам... (к-ф "Тот самый Мюнхаузен")
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07.06.2021 14:56 Ответить
Кулеба: "Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Слава Україні! Разом до перемоги!" - Цензор.НЕТ 6103
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07.06.2021 14:59 Ответить
Ржут они. Тупо ржут.
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07.06.2021 15:11 Ответить
Главное результат, а не маскировка... Если будет как в прошлый раз, то какие из вас герои?
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07.06.2021 15:02 Ответить
Я дивлюсь, що вище відмітились коментарями нев.....ні майстри своєї справи, причому кожен в своїй галузі. Тому так і живемо. Мені, особисто, на цьому етапі, коли у всього кацапстану сраки палають, вже достатньо.
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07.06.2021 15:17 Ответить
А як би било красівше в чоколядном цвєтє з надпіссю ТОРТ...
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07.06.2021 15:31 Ответить
Київський торт,який в Москві коштує дешевше ніж в Києві...І підпис - з"їмо його разом!..
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07.06.2021 17:01 Ответить
Враховуючи як бомбануло у рашистів, слід визнати: добра форма, треба брати 😅
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07.06.2021 18:05 Ответить
 
 