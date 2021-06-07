Кулеба: "Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Слава Україні! Разом до перемоги!"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему очень нравится новая форма сборной Украины по футболу на Чемпионате Европы по футболу-2020.

Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 7 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Україні! Разом до перемоги!", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Также читайте: Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами"