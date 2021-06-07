Кулеба: "Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Слава Україні! Разом до перемоги!"
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему очень нравится новая форма сборной Украины по футболу на Чемпионате Европы по футболу-2020.
Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 7 июня, передает Цензор.НЕТ.
"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Україні! Разом до перемоги!", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
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Пожалуйста, подождите...
На уровне груди.
― Гениально!
― Ваше высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить....
Меня и центр беспокоит.
Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху
и понизить низ снизу?
Два ряда выточек слева, два справа.
Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?
Я не разрешу опускать линию талии на бедра.
В конце концов, мы - центр Европы.
Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.
Хотите отрезной рукав - пожалуйста.
Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.
Но опускать линию талии не дам... (к-ф "Тот самый Мюнхаузен")