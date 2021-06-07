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СБУ (18699) ФСБ (1864) фейк (615)

ФСБ РФ заявила о выдворении якобы "агента украинских спецслужб". СБУ призвала не верить таким сообщениям и не забывать о гибридной войне

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ФСБ РФ заявила о выдворении якобы

Служба безопасности Украины опровергла заявление ФСБ о задержании в России и выдворении якобы "агента украинских спецслужб". СБУ призвала СМИ скептически относиться к подобной информации.

В комментарии LIGA.net пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что любые заявления вражеской спецслужбы о неких "разоблачениях агентов СБУ" следует рассматривать "исключительно через призму ведения гибридной войны", часть которой – распространение фейков, передает Цензор.НЕТ.

В СБУ также подчеркнули, что спецслужба осуществляет деятельность и обеспечивает госбезопасность "исключительно на территории Украины". "И одна из наших задач – выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", – добавили в СБУ.

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В понедельник, 7 июня, на сайте ФСБ РФ появилось сообщение о задержании и выдворении из страны Алексея Семеняки, которого силовики страны-оккупанта назвали "агентом СБУ". В российском ведомстве заявили, что выдворили его и запретили въезд в РФ на 25 лет.

ФСБ также заявляет, что Семеняка "не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ". При этом у него были изъяты гаджеты с сообщениями, якобы, от сотрудников СБУ, предлагающих помочь в решении рабочих вопросов, "имеющих конечной целью нанесение ущерба" безопасности и интересам РФ.
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да чтоб кацапы просто отпустили агента СБУ?!
Раньше рак свистнет...
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07.06.2021 14:51 Ответить
Не в том месте и не в то время оказался заробитчанин. Скорее всего прибухнул, поймали, придумали сказку, выкинули с Рашки. Кто-то получит от жены п.здюлей а кто-то очередную лычку и премию. И пускай радуется дурень что выкинули, могли подготовку к покушению на Путинга припаять.
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07.06.2021 14:52 Ответить
срана гебня знову обісралась
якби то був справжній агент, то вони б його відпустили, еге ж
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07.06.2021 14:57 Ответить
скільки ще раз гебня має вхопити наших громадян, щоб вони перестали їздити до мордору?
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07.06.2021 15:06 Ответить
Видно этот чел -редкое дерьмо , что даже на зону рашисты не берут , чтоб он там проблем не создавал , таких точно принимать не надо !
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07.06.2021 15:20 Ответить
что не поделили филиал фсб со своим кремлевским руководством
- очередной миллион
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07.06.2021 15:32 Ответить
 
 