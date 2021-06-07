РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5100 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 035 19
ВР (28732) закон (3090) Зеленский (16565) коррупция (8390)

Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховной Раде следует как можно скорее принять внесенный на рассмотрение правительством проект закона об основах государственной антикоррупционной политики.

Об этом он сообщил во время выступления на открытии международной конференции "Democracy in Action: Zero Corruption Conference", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Парламенту следует сосредоточиться на том, что последние 4 года в Украине отсутствует программный документ – а это антикоррупционная стратегия. Депутатам следует как можно скорее принять внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики до 2024 года и утвердить эту стратегию", - заявил Зеленский.

Также читайте: США ожидают от Украины привлечения коррупционеров к ответственности: надеемся увидеть дальнейшие шаги, в том числе в судах, - Госдеп

По его словам, такая стратегия должна содержать несколько главных принципов, а именно оптимизацию функций государственных органов и недопущение их дублирования, цифровую трансформацию реализации полномочий органов государственной и региональной власти, полное открытие данных, комфортные и законные сервисы, невозможность избавиться от ответственности за коррупционные правонарушения, общественная нетерпимость к коррупции, а также внедрение культуры добропорядочности и верховенства права.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
насвистел быдлу в уши, про "закончу войну, перестану стрелять, загляну путину". обосрался. мастера спорта по вирусу19. обосрался. шо делать? придумали для лохов фуфло про контрабандистов, воров в законе, олигархов, и антикоррупцию.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:15
+7
це отой "антикорупціонер", що медіаповій шашличком пригощав?
показать весь комментарий
07.06.2021 15:18
+6
Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3661
показать весь комментарий
07.06.2021 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо! И посадить вiслюка? Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1129
показать весь комментарий
07.06.2021 15:12 Ответить
Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6933
показать весь комментарий
07.06.2021 15:13 Ответить
Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было (с)
показать весь комментарий
07.06.2021 15:13 Ответить
Закон об основах государственной антикоррупционной политики
1. Беню на нары.
2. Ермака на нары.
3. Зеленского -- на второй срок Президенства.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:15 Ответить
по кацапско-гебельсовскому методу?если 2/3 информации схавают,то и оставшуюся 1/3 проглотят? Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8280
пересолил...
показать весь комментарий
07.06.2021 15:19 Ответить
-- типа "твоей" воздушной карты... *)
показать весь комментарий
07.06.2021 15:28 Ответить
насвистел быдлу в уши, про "закончу войну, перестану стрелять, загляну путину". обосрался. мастера спорта по вирусу19. обосрался. шо делать? придумали для лохов фуфло про контрабандистов, воров в законе, олигархов, и антикоррупцию.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:15 Ответить
це отой "антикорупціонер", що медіаповій шашличком пригощав?
показать весь комментарий
07.06.2021 15:18 Ответить
Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3661
показать весь комментарий
07.06.2021 15:18 Ответить
якщо нині " в Украине отсутствует программный документ - антикоррупционная стратегия", зате присутня стратегія корупції з охвістя преЗЕдента в особах д'єрмака, татарова, тимошенко. Де корупційним шляхом продаються посади в держслужбі, прикривається корупція великого крадівництва, корупційної торгівлі дефіцитним медобладнанням, нецільового використання виділених коштів на медичний захист лікарів та пацієнтів, тощо.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:21 Ответить
як так можна, сьогодні прикормлюєш шлюхетну журналятину, а буквально через день - закликаєш до боротьби із копупцією?
це не сцанина в очі?
показать весь комментарий
07.06.2021 15:27 Ответить
Я реально шото не пойму , уже все это было , суд , прокуратура , Сытник , шо еще не хватает , при Порошенко уже все создали , только дайте работать Раді потрібно якомога швидше ухвалити внесений урядом проєкт закону про основи державної антикорупційної політики, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1836
показать весь комментарий
07.06.2021 15:33 Ответить
кодекс строителя коммунизма
показать весь комментарий
07.06.2021 15:38 Ответить
Кокс строителя олигархизма. Кто ещё не сделал свою взнос?
показать весь комментарий
07.06.2021 15:55 Ответить
Сначала импичмент, а потом уже законы от вислюка.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:53 Ответить
А де та баночка з сечей що віслюк на стадіоні дзюрив ?
показать весь комментарий
07.06.2021 16:00 Ответить
Цинизм Зе зашкаливает, уже переплюнул своего попередника, значит талант, у шлемы под носом набитый коррупционерами и фээсбэшниками ОП, а он ведет борьбу с виртуальными коррупционерами, дешевый, расчитанный на совка и хохла популизм.
показать весь комментарий
07.06.2021 16:02 Ответить
тобто наявність НАБУ, САП, антикорупційного суду, не кажучи вже про МВС, СБУ та звичайну прокуратуру не врятують нас від корупції?!
показать весь комментарий
07.06.2021 16:14 Ответить
Хриплосик, а в втого кабміну є програма, затверджена парламентом???
показать весь комментарий
07.06.2021 16:23 Ответить
 
 