РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5100 посетителей онлайн
Новости Общество
5 687 13
Великобритания (4267) суд (24703) фармрынок (44)

$6,8 млн по решению Высокого суда Великобритании должна заплатить акционерам БХФЗ компания Metabay

Новости Цензор.НЕТ Общество

Суд увеличил сумму средств компании, на которые наложен арест, с 4,2 до 6, 8 млн долларов США.

Арест счетов британской компании Metabay, принадлежащий Ирине Ржепецкой, директору по развитию бизнеса "Борщаговского химико-фармацевтического завода" (БХФЗ), был подтвержден 28 мая Высоким судом справедливости в Лондоне . 

Ирина Ржепецкая - дочь главы Наблюдательного совета БХФЗ Николая Безпалько и генерального директора БХФЗ до 2018 года Людмилы Безпалько.

Решение британского суда базируется на вероятной причастности топ-менеджеров к мошеннической схеме, по которой Metabay выступает посредником в закупке БХФЗ фармацевтического сырья у немецкой компании Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH по ценам, значительно превышающим рыночные.

$6,8 млн по решению Высокого суда Великобритании должна заплатить акционерам БХФЗ компания Metabay 01

Но, прежде всего, британский суд ждет решения дела в Хозяйственном суде Украины, которая рассматривается в настоящее время.

По делу № 910/4707/21 Хозяйственного суда Киева компания Metabay была привлечена в качестве ответчика по иску фарм-компании "Дарница", которая является главным акционером БХФЗ (ей принадлежит 30% акций). "Дарница" судится с топ-менеджерами и миноритарными акционерами БХФЗ.

Ответчиками в суде Киева являются восемь топ-менеджеров БХФЗ:

  • гендиректор до 2018 года Л. Безпалько,
  • гендиректор до 2021 года Ю. Здаревская,
  • гендиректор с 2021 года Н. Пасечник,
  • глава Наблюдательного совета Н. Безпалько,
  • член Наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько,
  • член Наблюдательного совета и коммерческий директор Е. Сова,
  • член Наблюдательного совета и финдиректорка Т. Артеменко,
  • директор по развитию бизнеса И.Ржепецька.

"Дарница" имеет доказательства того, что с 2014 года топ-менеджеры Борщаговского ХФЗ закупали фармсырье у немецкой компании Farmaplant по завышенной цене, а разницу немецкая компания перечисляла на счет Metabay якобы в качестве комиссионных за содействие в заключении договоров. Таким образом, ответчики нанесли существенный материальный ущерб акционерам предприятия.

Напомним также, что 19 марта этого года Высокий суд справедливости арестовал счета компании Metabay на сумму 4,2 млн долл. 26 марта аналогичное решение об аресте такой же суммы на счетах Metabay принял суд в Швейцарии.

После получения дополнительных данных аудита, проведенных международной компанией "Крестон", Хозяйственный суд Киева согласился рассмотреть увеличение исковых требований до 6,8 млн долл.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Мама - генеральный директор.
Дочка - директор по развитию, где мама генеральный директор.
Папа - глава Наблюдательного совета над фирмой, где мама генеральный директор, а дочка директор по развитию.
Хорошая семья.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:23
+6
Паразиты
показать весь комментарий
07.06.2021 15:27
+2
ну и что, может это их семейный бизнес...
показать весь комментарий
07.06.2021 15:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мама - генеральный директор.
Дочка - директор по развитию, где мама генеральный директор.
Папа - глава Наблюдательного совета над фирмой, где мама генеральный директор, а дочка директор по развитию.
Хорошая семья.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:23 Ответить
Паразиты
показать весь комментарий
07.06.2021 15:27 Ответить
ну и что, может это их семейный бизнес...
показать весь комментарий
07.06.2021 15:29 Ответить
а стартанули они ...копилку разбили..))))))))
показать весь комментарий
07.06.2021 15:34 Ответить
Главное - честный бизнес. $6,8 млн по решению Высокого суда Великобритании должна заплатить акционерам БХФЗ компания Metabay - Цензор.НЕТ 6623
показать весь комментарий
07.06.2021 15:34 Ответить
Мама - бывший гендиректор.
Но это сути не меняет.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:40 Ответить
Коррупция? Не, не слыхали ...
показать весь комментарий
07.06.2021 16:43 Ответить
Крук крукові око не виклюне!
...почитав я про їхню діяльність ...за 1964 року...рядовою працівницею...потім у 70-х директор...
подивіться пару фільмів про звикання до медпрепаратів (опівного чи іншого гатунку)...
NO comment
показать весь комментарий
07.06.2021 15:33 Ответить
Такой номер в Украине прошёл бы на ура. К счастью в Великобритании с корупцией борются.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:44 Ответить
Позов до британської фірми... На неї німці перераховували різнцю в ціні...Впевнений, що німнці робили це не за "дякую". дане порушення не підлягає під визначення корупції..
показать весь комментарий
07.06.2021 16:22 Ответить
З боку української компанії порушення довести досить складно. А ось німецька компанія мене вразила, адже саме вона перераховувала відкат на рахунок британської фірми..
показать весь комментарий
07.06.2021 16:20 Ответить
зареєстрували фірмочку у Британії от вам і британська. Так само і німецька.
показать весь комментарий
07.06.2021 22:32 Ответить
член Наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько, Источник: https://censor.net/ru/n3269898 $6,8 млн за рішенням Високого суду Великої Британії має заплатити акціонерам БХФЗ компанія Metabay - Цензор.НЕТ 408

Голобородько тоже в теме!!! $6,8 млн за рішенням Високого суду Великої Британії має заплатити акціонерам БХФЗ компанія Metabay - Цензор.НЕТ 408
показать весь комментарий
07.06.2021 16:57 Ответить
 
 