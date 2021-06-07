$6,8 млн по решению Высокого суда Великобритании должна заплатить акционерам БХФЗ компания Metabay

Суд увеличил сумму средств компании, на которые наложен арест, с 4,2 до 6, 8 млн долларов США.

Арест счетов британской компании Metabay, принадлежащий Ирине Ржепецкой, директору по развитию бизнеса "Борщаговского химико-фармацевтического завода" (БХФЗ), был подтвержден 28 мая Высоким судом справедливости в Лондоне .

Ирина Ржепецкая - дочь главы Наблюдательного совета БХФЗ Николая Безпалько и генерального директора БХФЗ до 2018 года Людмилы Безпалько.

Решение британского суда базируется на вероятной причастности топ-менеджеров к мошеннической схеме, по которой Metabay выступает посредником в закупке БХФЗ фармацевтического сырья у немецкой компании Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH по ценам, значительно превышающим рыночные.

Но, прежде всего, британский суд ждет решения дела в Хозяйственном суде Украины, которая рассматривается в настоящее время.

По делу № 910/4707/21 Хозяйственного суда Киева компания Metabay была привлечена в качестве ответчика по иску фарм-компании "Дарница", которая является главным акционером БХФЗ (ей принадлежит 30% акций). "Дарница" судится с топ-менеджерами и миноритарными акционерами БХФЗ.

Ответчиками в суде Киева являются восемь топ-менеджеров БХФЗ:

гендиректор до 2018 года Л. Безпалько,

гендиректор до 2021 года Ю. Здаревская,

гендиректор с 2021 года Н. Пасечник,

глава Наблюдательного совета Н. Безпалько,

член Наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько,

член Наблюдательного совета и коммерческий директор Е. Сова,

член Наблюдательного совета и финдиректорка Т. Артеменко,

директор по развитию бизнеса И.Ржепецька.

"Дарница" имеет доказательства того, что с 2014 года топ-менеджеры Борщаговского ХФЗ закупали фармсырье у немецкой компании Farmaplant по завышенной цене, а разницу немецкая компания перечисляла на счет Metabay якобы в качестве комиссионных за содействие в заключении договоров. Таким образом, ответчики нанесли существенный материальный ущерб акционерам предприятия.

Напомним также, что 19 марта этого года Высокий суд справедливости арестовал счета компании Metabay на сумму 4,2 млн долл. 26 марта аналогичное решение об аресте такой же суммы на счетах Metabay принял суд в Швейцарии.

После получения дополнительных данных аудита, проведенных международной компанией "Крестон", Хозяйственный суд Киева согласился рассмотреть увеличение исковых требований до 6,8 млн долл.