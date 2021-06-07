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Новости Происшествия
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Запорожье (2340) минирование (1409) Нацполиция (15749)

Требовал $1 млн и вертолет: В Запорожье задержали нетрезвого "минера" торгового центра

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Молодой парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании торгового центра в Запорожье и вымогал $1 млн и вертолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

5 июня в полицию поступило сообщение от мужчины, что торговый центр "Украина", расположенный на центральном проспекте города, заминирован. За не осуществление взрыва, гражданин требовал один миллион долларов США и вертолет.

Сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области безотлагательно прибыли к торговому заведению, где провели эвакуацию около 400 граждан, а также проверку помещений и прилегающей территории. Информация о минировании не подтвердилась.

Между тем, сотрудники сектора криминальной полиции установили место проживания лжеминера, который, в ходе переговоров, был уже согласен только на 15 тыс. долларов. Полицейские задержали жителя Запорожья 2000 года рождения в квартире, где он проживает.  Парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

Лжеминеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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Требовал $1 млн и вертолет: В Запорожье задержали нетрезвого минера торгового центра 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Биомусор
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07.06.2021 15:49
+5
еще чуток поторговались сошлись бы за 2л. Мицного=)
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07.06.2021 16:08
+4
Требовал $1 млн и вертолет: В Запорожье задержали нетрезвого "минера" торгового центра - Цензор.НЕТ 21
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07.06.2021 15:46
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Требовал $1 млн и вертолет: В Запорожье задержали нетрезвого "минера" торгового центра - Цензор.НЕТ 21
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07.06.2021 15:46 Ответить
Биомусор
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07.06.2021 15:49 Ответить
Поцавейло...
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07.06.2021 15:50 Ответить
Беспощадный вымогатель перепутал....ему нужно было : один доллар и миллион вертолетов ! Справедливый суд отпустит убогого.
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07.06.2021 15:54 Ответить
А бутылку водки не требовал?
Что за террористы пошли...
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07.06.2021 15:56 Ответить
Дебил.
Этот ТЦ минируют чуть ли не через день.
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07.06.2021 15:56 Ответить
І півторашку пива "Славутич" )))
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07.06.2021 15:56 Ответить
Требовал $1 млн и вертолет, но уже был уже согласен только на 15 тыс. долларов=)
Хорошая смена у зеленского. Железный такой парниша=))
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07.06.2021 15:56 Ответить
еще чуток поторговались сошлись бы за 2л. Мицного=)
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07.06.2021 16:08 Ответить
шашлику не вистачило )
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07.06.2021 16:34 Ответить
Кубинские проститутки хотят 300$ за ночь, но соглашаются за 2$
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07.06.2021 17:16 Ответить
Шо, точно 1 лям і голікоптер? Дебіл.
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07.06.2021 17:20 Ответить
Да надо было ему выделить хоть один вертолёт, чтоб потом сбросить его с этого самого вертолёта...
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07.06.2021 17:53 Ответить
 
 