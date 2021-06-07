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Новости Политика Украины
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Порошенко (19365) Европейская Солидарность (998)

Наша задача - спасти Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, - Порошенко на съезде "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Наша задача - спасти Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, - Порошенко на съезде

"Европейская Солидарность" имеет четкий план развития успешной, европейской демократической Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.

Лидер "ЕС" подчеркнул, что пора думать о том, кто, когда и как сможет реализовать потенциал Украины на все сто процентов.

"Нам нужно реальное движение вперед, которое мы продемонстрировали в течение 5 лет нашей каденции. Наша с вами задача - не таща одеяло на себя, объединившись с нашими партнерами по демократическому кругу, сформировать мощную коалицию оппозиционных проевропейских сил, которая вернет стране профессиональную власть, спасет Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, который строится на нашей программе, на нашей стратегии, - четкой, прогнозируемой и предсказуемой", - отметил Порошенко.

"Европейская солидарность" предлагает как минимум трехлетний мораторий на новые налоги, за исключением налога на выведенный капитал как драйвера для экономического роста

"У нас есть еще одно предложение для малых и средних предприятий - снизить ставку единого социального взноса для тех компаний, у которых расходы на зарплату составляют более 50%", - добавил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса

По словам лидера "ЕС", почти двойное сокращение единого социального взноса в 2016 году дало положительный эффект для детенизации занятости.

Низкие налоги, их простое администрирование, дальнейшее уменьшение регуляторного давления на бизнес, компактная бюрократия, гарантия прав собственности и честный суд - рецепт развития современной креативной свободной экономики и социального государства, считает Порошенко.

"Демократия в Украине под угрозой, и наша с вами обязанность ее защитить. Демократия это не просто естественное состояние украинцев. Это - наш путь к благосостоянию и безопасности. Только демократическая Украина может быть европейской, а только европейская - богатой, независимой, защищенной от России. Евросоюз - это гарантии благосостояния и достойного уровня жизни для каждого украинца. А НАТО - это гарантии безопасности на фоне постоянной военной угрозы со стороны России", - убежден Порошенко.

В первую очередь, по словам лидера "ЕС", необходимо возобновить усилия с целью принятия "дорожной карты" Минска, который остается основой для урегулирования ситуации на Донбассе.

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"Во-вторых, это вопрос о миротворцах ООН на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса", - добавил Порошенко.

"2021 - первый из четырнадцатого года, когда расходы на армию не увеличили. Просто необходимо продолжать политику постепенного роста оборонного бюджета в привязке к его доли в ВВП. Это наше ключевое требование уже к бюджету 2022. Денежное обеспечение военным в последний раз раз поднимали два года назад еще моим решением. Разве не понятно, что давно пора его увеличить? И это тоже часть нашего плана и наше требование к власти - должным образом оценивать ратный труд, в котором воины ежедневно рискуют своей жизнью", - сказал лидер "ЕС".

Пятый президент отметил, что даже находясь в оппозиции, "ЕС" чувствует ответственность за страну.

"Когда мы объединяемся - мы можем все. Наша партия отличатся тем, что она является открытой. Все, кто связывает с нами надежды на движение Украины в Европейский Союз, на движение Украины в НАТО, надежды на европейские реформы, противодействие некомпетентности власти должны иметь возможность присоединиться к нашей партии", - отметил Порошенко. 

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+45
Наша задача - спасти Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, - Порошенко на съезде "ЕС" - Цензор.НЕТ 4285
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07.06.2021 16:00
+42
Бо нарід захтів шари і обрав собі кловуна.
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07.06.2021 15:57
+40
Як там зарплатня вчителям?
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07.06.2021 15:57
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Шо никак обтечь не можешь после пердежа твоего зекретина?)))ну тебе не привыкать...
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07.06.2021 17:14 Ответить
Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 124
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07.06.2021 16:35 Ответить
Главная проблема Украины - это тотальная коррупция всего и вся. Но Порошенко хорошо освоил азы популизма и знает, что нельзя озвучивать то, с чем он никогда не боролся, не борется и не будет бороться! Поэтому все в его стиле: "Наши корабли бороздят просторы вселенной ... "
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07.06.2021 16:36 Ответить
Я так хохотаюсь!!🤣🤣
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07.06.2021 16:36 Ответить
Не лопни.
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07.06.2021 16:37 Ответить
Вы еще нужны.
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07.06.2021 16:38 Ответить
обісцялась від сміху, дурносмішка.
ти ж так, обісцяною, до людей не йди...
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07.06.2021 16:39 Ответить
хорошо, что не махаюсь
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07.06.2021 16:54 Ответить
Баятцп Меня...))
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07.06.2021 16:59 Ответить
мама мила раму тобі миліше?
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07.06.2021 16:41 Ответить
Быдло не хочет хорошо жить, оно хочет хлеба и зрелищ. Зеленский видосики штампует постоянно, а хлеб обещает. 73% больше ничего не нужно
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07.06.2021 16:41 Ответить
Нервишки лечи, а то не доживешь до светлого будущего, который петя тебе обещал,
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07.06.2021 16:44 Ответить
Я доживу, не переживай. Только из-за наркомана придется на 15 лет больше работать, ликвидировать последствия зелёных коммунистов.
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07.06.2021 19:44 Ответить
Если это так, то у Порошенко нет ни одного шанса.
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07.06.2021 16:45 Ответить
Сейчас грабят Украину клоуны и некомпетентные люди.
То ли дело прежняя команда профессионалов: Порошенко, Гонтарева, Демчишин, Аваков, Шокин...
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07.06.2021 16:43 Ответить
Клоуни грабують так, як не снилось нікому.
На армію грошей немає.
На зарплати військовим грошей немає.
На виплату лікарняних грошей немає.
Тепер ще й мінімалку передумали піднімати, як планували-обіцяли.

"Минимальная зарплата в 2022-2024 годах будет расти гораздо медленнее, чем в предыдущие годы.


Об этом свидетельствует одобренная Кабмином Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, передает Finbalance."

Источник: https://biz.censor.net/n3269922
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07.06.2021 16:51 Ответить
Я то думал, что вы расскажите, что прежняя команда не воровала ни копейки, а даже наоборот, отдавала все, кровно заработанное.
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07.06.2021 16:56 Ответить
Помилились. Схоже, не вперше.
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07.06.2021 17:11 Ответить
Демократия. Каждый волен верить в свои заблуждения. Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 5882
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07.06.2021 17:13 Ответить
Ви так і робите.
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07.06.2021 17:17 Ответить
Збільшення мінімалки провокує шалену інфляцію. Може і добре, що не підвищують. Після обрання Зе мудрий нарід заслуговуе мінімалку 10 баксів.
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08.06.2021 08:32 Ответить
План у мішку.
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07.06.2021 16:44 Ответить
...не,Сашо,пробач,але геть знову,прокручуючи ситуацію,що склалася в Україні-то я тобі кажу,що зедєбобскиї просто НЕ ДАДУТь розвиватися Україні!!!,і це тобі мій головний мессенж...Я,Сашо надіюсь тільки на хунту...Все інше,лиш похідна.
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07.06.2021 16:44 Ответить
Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 4608
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07.06.2021 16:48 Ответить
Всё-таки Петя - дипломат!
Как блестяще сформулировано:
"В первую очередь, по словам лидера "ЕС", необходимо возобновить усилия с целью принятия "дорожной карты" Минска, который остается основой для урегулирования ситуации на Донбассе. "Во-вторых, это вопрос о миротворцах ООН на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса", - добавил Порошенко."
Одновременно и поклялся выполнять любезный сердцу Запада Минск, и потребовал миротворцев на всей территории ОРДЛО, на что Масква никогда не согласится.
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07.06.2021 16:50 Ответить
Петя - збитий льотчик
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07.06.2021 18:34 Ответить
Петро занадто телерантна людина. Зєшобло не влада, а аналог звичойного ОЗУ януковоща, тому протидія повинна бути аднкватною - заяви по кожному злочину, щодня висвітлення на патриотичних змі, щоденне нагадування для вати і байдужих про зашквари, ретельно з використанням доказової бази знищувати вьісерьі представників зє43💩 а не поверхово, як от "прямий" або "4". Така послідовна, методична робота є важкою, але ж є приклади щоденної невтомної контрпропагандистьської діяльності - команди братів Гаврищаків, Щура, Баткевича та багато інших. Головне не зупинятися до перемоги над бандитським промоскальстким зєкодлом, а віри в нас вистачить.
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07.06.2021 16:50 Ответить
Что сделал Порошенко за годы своего президентства

Безвиз
Ассоциация с ЕС
Автокефалия
Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
Введение Европой и США санкций против РФ
Создание антипутинской коалиции
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Экономика Украины растет от 2015 года
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
Электронные декларации чиновников
Прозорро
Децентрализация
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Реформирование ЗСУ
Возобновление ВПК
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Освобождение 2/3 Донбасса
Стабизизация ситуации на фронте
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07.06.2021 16:52 Ответить
все брехня
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07.06.2021 17:24 Ответить
Что именно? Прошу пана ответить
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07.06.2021 17:57 Ответить
столько сделал, а народ выбрал другого...парадокс))) что то здесь не так...или народ-дебил...или такой президент, что даже "клоуну" ухитрился проиграть)))
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07.06.2021 20:20 Ответить
Наріду Зюзя много наобещал, вот и повелись.
А получили, как и понятно было с самого начала, дырку от бублика.
Кушай-те, моральные уроды
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07.06.2021 21:08 Ответить
Никакого парадокса в избирателях зеленского нет--нарид-дебил ,кроме халявы ничего не желающий.
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07.06.2021 22:18 Ответить
Досі не розумію чому якщо Європейський вибір - то це обов'язково Порошенко. Чому Свободу не обирають? Порох монополізував цю нішу. Європейський вибір це пилити бабло з труби з Медвечуком і кожні вихідні з ним спілкуватися?
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07.06.2021 17:01 Ответить
вот потому что вы "свободовцы" внизу тупые ("пилити бабло з труби з Медвечуком і кожні вихідні з ним спілкуватися") а наверху продажные - вот поэтому и ЕС
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07.06.2021 17:08 Ответить
уточняй: тупі вони, тому що фейкам вірять. І подвійно тупі, тому що не хочуть бачити, як їхню продажну верхушку рижа мразь підгодовує.
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07.06.2021 17:45 Ответить
потому что новое - давно забытое старое
https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE
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07.06.2021 17:24 Ответить
Чому Свободу не обирають? Это к кому вопрос?
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07.06.2021 18:10 Ответить
самое смешное, что ему ведь никто не запрещает строить европу например в рошене, дать людям европейские зарплаты, оплачивать праздничные дни и т д, а то в литве и венгрии платит нормальные зарплаты, а за украинцев переживает чтоб жопа не слиплась от сладкой жизни)))
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07.06.2021 20:27 Ответить
спаситель та наш, шоколадный !!!
явись
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07.06.2021 17:04 Ответить
Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 1155 Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 1155 Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 1155 Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 1155 Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 3202 Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 1155
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07.06.2021 17:11 Ответить
аминь
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07.06.2021 17:11 Ответить
Та авус тобі блювати попід вориннєв, слудване п'єний! З якими лецтими торбеями ти отік нахарчував-єс-си, осоруго?
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07.06.2021 17:34 Ответить
Тримайте дебіла-наркомана!😀😂
Зеленський у наркоманському брєду заявив, що за три роки посадить МІЛЬЯРД дерев.
«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», - сказав ЗЕлений дебіл.

Це получається майже по 1 мільйону дерев щодня - без вихідних і святкових днів !!!
Хто цього полудурка в школі вчив?
Воно хоч уявляє масштаби цифр?
Але що тут дивуватися - 2 роки тому, такі самі "знавці" математики з команди преЗЕдента, "порахували" що за нєфіг дєлать, зможуть підняти зарплату вчителям до 4000 доларів.
Правда, помилилися в розрахунках того, скільки потрібно в бюджеті грошей для цього - у 21 раз! )
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07.06.2021 17:20 Ответить
Протупили! Надо было всех участников того сборища выслать из страны, чтоб не баламутили!
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07.06.2021 17:24 Ответить
или самый богатый президент самой нищей страны в Европе
или клоун Зеленский, которого нанял этот бывший президент имея нулевой рейтинг к концу правления
для чего?
чтобы на фоне этого клоуна сейчас вернуться "спасителем"
если из 45 млн. украинцев выбирать больше некого - это полная жопа
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07.06.2021 17:30 Ответить
Демократия, Евросоюз, НАТО. Как хорошо быть политиком в Украине. Это все равно что рассказывать про райскую жизнь в загробном мире.

Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 7248
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07.06.2021 17:34 Ответить
Я голосовал за ПП до последнего. Но несмотря на все призывы его почитателей ,я голосовал не за личность ,а за страну. Презираю до глубины души нынешний выбор народа Украины ,но и Порошенко президентом снова не хочу от слова -АБСОЛЮТНО!Я не знаю ,кто может представить лучшие силы Украины в будущем ,этим должны заняться лидеры мнений проукраинского направления. И такие люди у нас есть.Это я их слабо вижу из своего Задрищенска,а те кто в теме -те все понимают. И если ПП -нормальный чел,он первый это должен понять!(это не Гончаренко!)Не надо молиться на личность ,ребята. У нас есть -ИДЕЯ!Как у тех же израильтян! Это построение страны основанной на морали и нравственности. ЧЕстности и справедливости. Уважении и понимании......
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07.06.2021 17:36 Ответить
в тебе, дебіл, апріорі не може бути розуміння справжньої цивілізованої моральності, честі і чесності, а також справедливості. Особливо, коли це стосується такої брудної справи, як політика.
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07.06.2021 17:42 Ответить
когда был президентом план был один - обогатится...
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07.06.2021 17:44 Ответить
Чтобы выжить ,мы должны стать морально выше евреев,а нравственно- намного чище израильтян. Иного выхода у нас нет,как это видно из летописи украинского мировоззрения. Мы или как свиньи смотрим только в землю, или как аисты- парим кругами в поднебесье. Поэтому все окружающие народы нами пользуются веками !как туалетной бумагой.
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07.06.2021 17:47 Ответить
Как народ и будущая ВЕЛИКАЯ нация для нас должны быть важными связи и отношения внутри страны, а затем ,тоже во внешнем мире. Диалог внутри страны пока слабо налажен из за обрушения всех известных идеологических теорий.ВСЕХ! до единой.
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07.06.2021 17:51 Ответить
А ти собака жіночого роду що робив 5 років президентом?
Мішечки баблом набивав.
А тепер влада хоче щоб ти ссс… чара поділився?
Так це ж Зрада!!!
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07.06.2021 18:04 Ответить
На жаль Порошенко ніяк не хоче визнати свої помилки ,а він їх наробив більше чим треба ,це і кадрові прихначення ,це корупція , імітація боротьби з корупцією ,це відсутність рефрорм, договорняки і жодної боротьби з п'ятою колоною ітп. Я не захищаю клоуна ,але Поршенко сам відкрив йому дорогу.
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07.06.2021 18:05 Ответить
Это вы, голосуя за клоуна, открыли дорогу к развалу и оккупации Украины.
Не перекладывайте на Пороха. Порох больше всех сделал для Украины.
И кадровые призначення не были такими ужасными как сейчас и была надежда на лучшее.
А сейчас одно уныние... Выбрали худшее из того,что можно было. Весь мир уже крутит у виска и не хочет с таким презом общаться.
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07.06.2021 18:16 Ответить
В Украине 45 миллионов. есть более достойные люди. хватит врать
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07.06.2021 18:38 Ответить
Уже в который раз украинцы узнают, что " у нас есть ПЛАН!!!!". Правда, его никто никогда не видел. И звучали подобные заверения из уст всех ,без исключения, политиков. Дали-бы хоть на черновик ПЛАНА посмотреть...
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07.06.2021 18:21 Ответить
Гайда до Скрипіна або на юа сру, критиканів їй бо вистачає,хіба то якась суто твоя особиста "політ"-фантазія .
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07.06.2021 18:51 Ответить
у олігархів з журналу Форбс завжди є якийсь план.
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07.06.2021 18:40 Ответить
ЕС нужны изменения и в первую очередь искать замену патрону, с его антирейтингом он опять проиграет любому сопернику, за исключением Медведчука - Бойко, И кроме этого консолидировать все проукраинские силы без исключения ( под нынешнего ни кто объединяться не будет). Как не обидно слышать это его прихильникам, но это факт, хоть и обидный. Жаль что он не понял это к середине своей каденции и не стал готовить себе замену. ( впрочем в подобную ловушку своей исключительности в свое время попал и Ябупович, но это другая история) В Украине такой менталитет, она больше одного срока ни кого не выдерживает.. ( как несвойственный случай это Кучма, тому много причин.).
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07.06.2021 19:52 Ответить
Пшл на @ уй бенєботяра зелена !!
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07.06.2021 21:59 Ответить
ITON.TV
Военный эксперт из Израиля Яков Кедми резко высказался о президенте Украине Украины Владимире Зеленском. Кедми заявил, что украинский президент - это позор всего еврейского народа. По его словам, он даже не может комментировать последние решения Зеленского, и считает этого человека шутом и человеком без совести и стыда.
«Лучше бы его еврейская мама аборт сделала», - эмоционально выкрикнул израильский эксперт. Также Кедми подчеркнул, что Зеленскому давно пора посмотреть в глаза своим избирателям, которым 2 года назад он давал очень много разных обещаний. Бывший сотрудник израильских спецслужб также отметил, что ни одного обещания президент так и не выполнил, а продолжает поступать с точностью до наоборот. В итоге Украина превратилась в избитую и поруганную страну, поскольку Зеленский добавил в неё еще много всего плохого, чего раньше не было.

По мнению израильского специалиста, президент относится к обычным украинцам с наглостью и презрением, что абсолютно недопустимо.
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07.06.2021 21:47 Ответить
Плохой вам был Порох? Экономика, зарплаты, пенсии росли, армия создавалась, Украину уважали в мире " ни слова об Украине без Украины", децентрализация, безвиз,самоидентификация нации, Томос, инвестиции,200 новых заводов построено и запущено в Украине и многое другое!
Но мудрый нарид не любит напрягаться и "расти над собой"---выбрали урода с "простыми решениями" сложных вопросов...
2 года Зеленского .Только цифры.
Социальная политика

Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%

Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография

Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология

Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

Здравоохранение

По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

Экономика

Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы

Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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07.06.2021 21:54 Ответить
Браво блискучому дипломату , політику і Людині з великої літери , для якого Украіна і Украінці - понад усе !!
Петру Олексійовичу подяка і респект !! 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.06.2021 22:05 Ответить
За скiльки така повага? Бо дуже активно стали «поважати та цiнувати «
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08.06.2021 15:17 Ответить
Гигант мысли, отец демократии. Чмок-чмок в иконку святого Петра (Алексеича)
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08.06.2021 01:40 Ответить
Целуй своего Зюзю, мини Бонапартика. Его ожидает святая Елена.
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08.06.2021 10:33 Ответить
Кацапам тут не місце , а на срюнеті 😀
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08.06.2021 16:13 Ответить
ГУБАРЕВ ПОДДЕРЖАЛ ЗЕЛЕНСКОГО: "ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ"
Бывший "народный губернатор" Донетчины, одиозный Павел Губарев выразил надежду на победу "Зе" в президентской гонке.
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины и нахваливает Владимира Зеленского.
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.
Губарев считает, что для достижения мира необходим компромисс.
"МЫ НА УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕМ, ПРОДОЛЖИМ СТРОИТЬ В ДОНЕЦКЕ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НА УСТУПКИ ДОЛЖНА ПОЙТИ УКРАИНА - ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРОПИСАТЬ В КОНСТИТУЦИИ НАШИ ПРАВА", - УВЕРЕН СЕПАРАТИСТ.
И в заключение заявляет, что уверен в существовании "существенных сил", которые стоят за Зеленским и готовы "защитить" его победу на выборах. - Украина станет конфедерацией", - мечтает Павел Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
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08.06.2021 10:59 Ответить
Боже, и у этого есть план!!!
А когда был у власти, то был только один план - обогащатся и обогащатся.
Думаю у него в голове до сих пор тот же самый план.
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08.06.2021 12:10 Ответить
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