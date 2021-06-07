Наша задача - спасти Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, - Порошенко на съезде "ЕС"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Европейская Солидарность" имеет четкий план развития успешной, европейской демократической Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.
Лидер "ЕС" подчеркнул, что пора думать о том, кто, когда и как сможет реализовать потенциал Украины на все сто процентов.
"Нам нужно реальное движение вперед, которое мы продемонстрировали в течение 5 лет нашей каденции. Наша с вами задача - не таща одеяло на себя, объединившись с нашими партнерами по демократическому кругу, сформировать мощную коалицию оппозиционных проевропейских сил, которая вернет стране профессиональную власть, спасет Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, который строится на нашей программе, на нашей стратегии, - четкой, прогнозируемой и предсказуемой", - отметил Порошенко.
"Европейская солидарность" предлагает как минимум трехлетний мораторий на новые налоги, за исключением налога на выведенный капитал как драйвера для экономического роста
"У нас есть еще одно предложение для малых и средних предприятий - снизить ставку единого социального взноса для тех компаний, у которых расходы на зарплату составляют более 50%", - добавил Порошенко.
По словам лидера "ЕС", почти двойное сокращение единого социального взноса в 2016 году дало положительный эффект для детенизации занятости.
Низкие налоги, их простое администрирование, дальнейшее уменьшение регуляторного давления на бизнес, компактная бюрократия, гарантия прав собственности и честный суд - рецепт развития современной креативной свободной экономики и социального государства, считает Порошенко.
"Демократия в Украине под угрозой, и наша с вами обязанность ее защитить. Демократия это не просто естественное состояние украинцев. Это - наш путь к благосостоянию и безопасности. Только демократическая Украина может быть европейской, а только европейская - богатой, независимой, защищенной от России. Евросоюз - это гарантии благосостояния и достойного уровня жизни для каждого украинца. А НАТО - это гарантии безопасности на фоне постоянной военной угрозы со стороны России", - убежден Порошенко.
В первую очередь, по словам лидера "ЕС", необходимо возобновить усилия с целью принятия "дорожной карты" Минска, который остается основой для урегулирования ситуации на Донбассе.
"Во-вторых, это вопрос о миротворцах ООН на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса", - добавил Порошенко.
"2021 - первый из четырнадцатого года, когда расходы на армию не увеличили. Просто необходимо продолжать политику постепенного роста оборонного бюджета в привязке к его доли в ВВП. Это наше ключевое требование уже к бюджету 2022. Денежное обеспечение военным в последний раз раз поднимали два года назад еще моим решением. Разве не понятно, что давно пора его увеличить? И это тоже часть нашего плана и наше требование к власти - должным образом оценивать ратный труд, в котором воины ежедневно рискуют своей жизнью", - сказал лидер "ЕС".
Пятый президент отметил, что даже находясь в оппозиции, "ЕС" чувствует ответственность за страну.
"Когда мы объединяемся - мы можем все. Наша партия отличатся тем, что она является открытой. Все, кто связывает с нами надежды на движение Украины в Европейский Союз, на движение Украины в НАТО, надежды на европейские реформы, противодействие некомпетентности власти должны иметь возможность присоединиться к нашей партии", - отметил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
ти ж так, обісцяною, до людей не йди...
То ли дело прежняя команда профессионалов: Порошенко, Гонтарева, Демчишин, Аваков, Шокин...
На армію грошей немає.
На зарплати військовим грошей немає.
На виплату лікарняних грошей немає.
Тепер ще й мінімалку передумали піднімати, як планували-обіцяли.
"Минимальная зарплата в 2022-2024 годах будет расти гораздо медленнее, чем в предыдущие годы.
Об этом свидетельствует одобренная Кабмином Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, передает Finbalance."
Источник: https://biz.censor.net/n3269922
Как блестяще сформулировано:
"В первую очередь, по словам лидера "ЕС", необходимо возобновить усилия с целью принятия "дорожной карты" Минска, который остается основой для урегулирования ситуации на Донбассе. "Во-вторых, это вопрос о миротворцах ООН на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса", - добавил Порошенко."
Одновременно и поклялся выполнять любезный сердцу Запада Минск, и потребовал миротворцев на всей территории ОРДЛО, на что Масква никогда не согласится.
Безвиз
Ассоциация с ЕС
Автокефалия
Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
Введение Европой и США санкций против РФ
Создание антипутинской коалиции
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Экономика Украины растет от 2015 года
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
Электронные декларации чиновников
Прозорро
Децентрализация
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Реформирование ЗСУ
Возобновление ВПК
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Освобождение 2/3 Донбасса
Стабизизация ситуации на фронте
А получили, как и понятно было с самого начала, дырку от бублика.
Кушай-те, моральные уроды
https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE
явись
Зеленський у наркоманському брєду заявив, що за три роки посадить МІЛЬЯРД дерев.
«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», - сказав ЗЕлений дебіл.
Це получається майже по 1 мільйону дерев щодня - без вихідних і святкових днів !!!
Хто цього полудурка в школі вчив?
Воно хоч уявляє масштаби цифр?
Але що тут дивуватися - 2 роки тому, такі самі "знавці" математики з команди преЗЕдента, "порахували" що за нєфіг дєлать, зможуть підняти зарплату вчителям до 4000 доларів.
Правда, помилилися в розрахунках того, скільки потрібно в бюджеті грошей для цього - у 21 раз! )
или клоун Зеленский, которого нанял этот бывший президент имея нулевой рейтинг к концу правления
для чего?
чтобы на фоне этого клоуна сейчас вернуться "спасителем"
если из 45 млн. украинцев выбирать больше некого - это полная жопа
Мішечки баблом набивав.
А тепер влада хоче щоб ти ссс… чара поділився?
Так це ж Зрада!!!
Не перекладывайте на Пороха. Порох больше всех сделал для Украины.
И кадровые призначення не были такими ужасными как сейчас и была надежда на лучшее.
А сейчас одно уныние... Выбрали худшее из того,что можно было. Весь мир уже крутит у виска и не хочет с таким презом общаться.
Военный эксперт из Израиля Яков Кедми резко высказался о президенте Украине Украины Владимире Зеленском. Кедми заявил, что украинский президент - это позор всего еврейского народа. По его словам, он даже не может комментировать последние решения Зеленского, и считает этого человека шутом и человеком без совести и стыда.
«Лучше бы его еврейская мама аборт сделала», - эмоционально выкрикнул израильский эксперт. Также Кедми подчеркнул, что Зеленскому давно пора посмотреть в глаза своим избирателям, которым 2 года назад он давал очень много разных обещаний. Бывший сотрудник израильских спецслужб также отметил, что ни одного обещания президент так и не выполнил, а продолжает поступать с точностью до наоборот. В итоге Украина превратилась в избитую и поруганную страну, поскольку Зеленский добавил в неё еще много всего плохого, чего раньше не было.
По мнению израильского специалиста, президент относится к обычным украинцам с наглостью и презрением, что абсолютно недопустимо.
Но мудрый нарид не любит напрягаться и "расти над собой"---выбрали урода с "простыми решениями" сложных вопросов...
2 года Зеленского .Только цифры.
Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Петру Олексійовичу подяка і респект !! 👍🏼👍🏼👍🏼
Бывший "народный губернатор" Донетчины, одиозный Павел Губарев выразил надежду на победу "Зе" в президентской гонке.
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины и нахваливает Владимира Зеленского.
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.
Губарев считает, что для достижения мира необходим компромисс.
"МЫ НА УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕМ, ПРОДОЛЖИМ СТРОИТЬ В ДОНЕЦКЕ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НА УСТУПКИ ДОЛЖНА ПОЙТИ УКРАИНА - ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРОПИСАТЬ В КОНСТИТУЦИИ НАШИ ПРАВА", - УВЕРЕН СЕПАРАТИСТ.
И в заключение заявляет, что уверен в существовании "существенных сил", которые стоят за Зеленским и готовы "защитить" его победу на выборах. - Украина станет конфедерацией", - мечтает Павел Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
А когда был у власти, то был только один план - обогащатся и обогащатся.
Думаю у него в голове до сих пор тот же самый план.