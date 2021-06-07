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Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику

На саммите НАТО 14 июня лидеры Альянса подтвердят политику открытых дверей для Украины и Грузии.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Политика открытых дверей является прочной и настоящей, и наши лидеры на саммите через неделю подтвердят политику открытых дверей", - сказал Джоане на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" в понедельник.

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В то же время он отметил, что НАТО является организацией 30 наций, которые принимают решение консенсусом. "Так что перед тем, как прийти к одному решению, нам нужно иметь консенсус. Сегодня у нас нет консенсуса по этому вопросу", - подчеркнул Джоане.

Кроме того, он указал на необходимость продолжения реформ в Украине. "Если вы придерживаетесь курса, делаете домашние реформы не ради вступления в ту или иную организацию, а ради своего народа, и вы действительно продолжаете инвестировать в свое Западное будущее… это единственный способ двигаться вперед, это то, что принесет результаты", - добавил Джоане.

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Топ комментарии
+10
Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане - Цензор.НЕТ 6377
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07.06.2021 16:43
+7
Вся ця мулька з вступом більш схожа на якийсь разводняк. Поляків,словаків,літов,схотіли і відразу прийняли,а тут явно ***** мозок,ну дуже на це схоже.
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07.06.2021 16:41
+6
Яким ще членам НАТО ти розповідав оці байки?Жодному.Зато всім кого не хочете приймати оце і чешете.
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07.06.2021 16:35
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Ага, через 15лет опять подтвердят, когда и стран то уже этих не будет, да и самого НАТО с такой политикой тоже
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07.06.2021 16:34 Ответить
Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане - Цензор.НЕТ 6377
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07.06.2021 16:43 Ответить
но на порог не пустят
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07.06.2021 16:34 Ответить
как бы это зайти туда? ...очень не хочеца своё накопленное имучиство потерять..
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07.06.2021 16:46 Ответить
Не верим !!!
Сколько раз украинцев обманывали .
Пора в НАТО рассказать как уничтожили кацапы народность ЛЕМКИВ .
Может им архивы отправить ?

https://youtu.be/xmCvfWu7hDI
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07.06.2021 16:35 Ответить
Гамерицкий Край ( про отъезд лемкив в США)

https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
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07.06.2021 16:37 Ответить
Это ты про русинов?
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07.06.2021 16:51 Ответить
Яким ще членам НАТО ти розповідав оці байки?Жодному.Зато всім кого не хочете приймати оце і чешете.
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07.06.2021 16:35 Ответить
Двери открыты сквозные,мол пролетайте и не задерживайтесь. Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане - Цензор.НЕТ 4804
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07.06.2021 16:37 Ответить
Про домашнии реформы интересно. Кто то, когда то озвучит что это такое?
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07.06.2021 16:38 Ответить
Ну допустим у нас у власти сейчас зебилы,которые не умеют в реформы и в международную политику.Но почему все-таки не дают ПДЧ суперреформированной и антикоррупционной Грузии?
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07.06.2021 16:39 Ответить
Субъективно конечно так считаю. Но причина одна. Общая граница с братами северными. Давно было---но правда. Ещё при Мыкыте совдепия поставила условие США убрать ракеты с Турции. И убрали. И совок тогда ракеты с Кубы вывез. Называлось то событие--Карибский кризис. Потом Кеннеди убили. А потом и лысого стукача ботинком сплавили на пенсию и быстро. Ну а кому нужны военные базы в 50 км от своих границ? Пора это понять всем. А браты наши по Варшавскому договору что, были приняты в НАТО почти все хором, потому что с точки зрения военной были на уровне зольдата Швейка. Пока в РФ не произойдут сильные перемены---никто никого не примет в НАТО.
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07.06.2021 18:19 Ответить
Базы у нас и без НАТО могут появиться,если немцы и французы дальше будут быковать и мутить с русней всякие потоки.Но это возможно,когда президентом Америки выберут республиканца с яйцами,а не старое маразматическое Байдно.
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07.06.2021 19:49 Ответить
Могут и базы конечно. Но как вспомогательные, ремонт, совместно, учебные тид. Это уже почти есть как бы. Но речь то о вступлении в блок. Ждать долго при любых вариантах. Задним числом все всё знают. Но конечно стоило тогда отдать ЯО, оно было совковое и содержать было не реально, да и не нужно. А вот статус ядерной страны можно было как либо отстоять. Мозги у нас тут были великолепные---кое где ещё остались. тогда бы можно было востановить всегда как тактическое. Но правили тогда комуняшки---Москвы боялись и верили конечно им. Теперь долго хлебать.
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07.06.2021 21:01 Ответить
Нужно было менять статус ЯО на членство в НАТО.Но Кравчук и Кучма оказались недальновидными болванами
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07.06.2021 23:23 Ответить
Та ещё Польша тогда там не Была. По всей стране обкомы партии с горкомами куролесили. Хотя в РФ шла чеченская---великолепный был шанс и позже тоже. В Раде комуняки бесновались и долго потом ещё. Фантастика. Выборы шапкокрада страну отбросили на много лет назад. Нам с того момента цивилизованный мир перестал верить---и до этих времён. Вот взять концовку 19 и весь 20 год с весной 21 с 3 каналов что несли утырки!? Так и сегодня продолжают. Сложная предстоит дорожка---длинная.
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07.06.2021 23:38 Ответить
Ну так с условием что ядерное оружие(тактическое) будет отдано или уничтожено только после вступления в НАТО.Если бы так поставили вопрос,то в НАТО мы могли попасть параллельно с поляками или прибалтами.Рашка тогда действительно была занята внутренними проблемами и ещё не ожирела нефтедолларами,чтобы качать понты на мировой арене.
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08.06.2021 01:14 Ответить
Дай Бог...
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07.06.2021 16:40 Ответить
двери открыты, а косенсуса нету
согласен, на порог не пустят......
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07.06.2021 16:41 Ответить
Вся ця мулька з вступом більш схожа на якийсь разводняк. Поляків,словаків,літов,схотіли і відразу прийняли,а тут явно ***** мозок,ну дуже на це схоже.
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07.06.2021 16:41 Ответить
Перед Украиной стена из понимания и сочувсивия.
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07.06.2021 16:43 Ответить
Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане - Цензор.НЕТ 9955
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07.06.2021 16:46 Ответить
Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане - Цензор.НЕТ 5500
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07.06.2021 16:48 Ответить
НАТО имеет огромные проблемы с Турцией, президент которой всё больше мечтает рулить вопреки. Пока его текущая позиция по Крыму отвечает интересам демократии. Надолго ли? Потому что его закидоны на дружбу с Рашкой, и даже многомиллиардные закупки военного рашкинского металлолома пока просто перечеркнули планы НАТО на поставки Турции самолётов F-35, а завтра могут поставить вопрос о пребывании в НАТО. Это реальная угроза, исходящая от любого от авторитарных режимов. Например, из Китая, которому весь демократический мир помогал, не требуя развития демократии. И просчитался. То же дерьмо с Рашкой, которую изо всех сил интегрировали в демократическую мировую экономику., А теперь что?
Вот почему Запад меняет подходы... Сначала законность и демократия, права человека и сильная открытая экономика - а потом членства в НАТО, Евросоюзе и т.п.
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07.06.2021 16:51 Ответить
Та ні. Це називається хухри-мухри. Вимог формальних не має. Країни набагато більш слабкіші, з корупцією і т.д. приєднались до НАТО. НАТО боїться росію, то так і треба сказати, що ссикуни і боїмось запропонувати Україні членство в НАТО. Треба бути чесними з самими собою
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07.06.2021 16:55 Ответить
Цікаво узнати, яка держава(и) виступає проти надання ПДЧ Україні і Грузії. Без Німеччини і Франції, тут не обійшлося. Потоки газу і нафти важливіші за традиційні гуманітарні Європейські цінності. Потоки крові - не перешкода співпраці з агресором. "Демократи" надають перевагу силі і нахабству.
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07.06.2021 17:45 Ответить
Так і думаю ще Угорщина. Можливо Італія... У нас там багато "друзів". Думаю головна проблема в США. Ми не отримали статус головних партнерів поза НАТО, і при бажанні США я думаю могли б умовити інші країни. Не мають такого бажання от і все
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07.06.2021 18:23 Ответить
у Грузии может и есть шанс. наши пети и мони так обсираються перед всем миром что если нас пригласят, то только из за своих, то есть ихних интересов и безопасности. им такие обье.....оси не нужнs
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07.06.2021 18:48 Ответить
Лідери НАТО на саміті 14 червня підтвердять політику "відкритих дверей" для України і Грузії, - заступник генсека Джоане - Цензор.НЕТ 2319
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07.06.2021 19:00 Ответить
дверь открыта а на ручке двери табличка - "заминировано"
фрау & месье
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07.06.2021 21:12 Ответить
Рік тому монобільшість називала непотрібною постанову щодо ПДЧ в НАТО, а тепер в них «крайні» Байден, Меркель і Макрон. Дворічна політика умиротворення Путіна, які сповідував Зеленський, миру Україні не принесла, натомість влада втратила підтримку міжнародних партнерів. Про це під час виступу на з'їзді "Європейської Солідарності" заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.
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07.06.2021 21:59 Ответить
 
 