Байден на встрече с Путиным будет прямолинейным и попытается призвать РФ к конструктиву, - замгенсека НАТО Джоане
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Президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет очень прямолинейным и попытается призвать РФ к большему конструктиву.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.
"Я уверен, что президент Байден будет очень прямолинейным в назывании дестабилизирующих и агрессивных действий России во многих направлениях, территориях и сферах", - отметил Джоане.
Заместитель генсека указал, что для стратегической стабильности было бы хорошо обсудить взаимодействие с Россией в контроле над вооружениями, стратегический ядерный баланс, изменения климата.
"Я считаю, что встреча будет прямолинейная, в то же время будут попытки найти пути, как мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно, если они хотят сотрудничать с нами более конструктивно", - добавил он.
В то же время вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова отметила, что не имеет больших ожиданий по поводу встречи Байдена и Путина.
"Это важно, что они поговорят, но, я скажу собственное мнение: у меня нет больших ожиданий", - сказала Юрова.
Пожалуйста, подождите...
Пацаны на районе одумываются лишь тогда, когда беспределом ответить на их беспредел...
конструктивно развалить рашку !!!!
_Вместе с обамой уже допризывался, больной ублюдок. В общем ясно, противодействовать фашисткой расие байден не намерен совершенно.
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Встречаются два брокера на бирже
- У тебя КАМАЗы есть?
- Конечно есть. А у тебя сахар есть?
- Конечно есть.
- Давай менять сахар на КАМАЗы?
- Договорились!
И пошли ... Один - искать сахар, другой - КАМАЗы
_Они не намерены, долбаный ты шизик! Разве что только в разделе
Европыпланеты готовы с вами "конструктивно сотрудничать"! И вот такие рахиты - главари НАТО... Боже, храни человечество.