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Новости За рубежом
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Байден (2385) НАТО (8951) Путин (29870) Юрова (16)

Байден на встрече с Путиным будет прямолинейным и попытается призвать РФ к конструктиву, - замгенсека НАТО Джоане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден на встрече с Путиным будет прямолинейным и попытается призвать РФ к конструктиву, - замгенсека НАТО Джоане

Президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет очень прямолинейным и попытается призвать РФ к большему конструктиву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"Я уверен, что президент Байден будет очень прямолинейным в назывании дестабилизирующих и агрессивных действий России во многих направлениях, территориях и сферах", - отметил Джоане.

Заместитель генсека указал, что для стратегической стабильности было бы хорошо обсудить взаимодействие с Россией в контроле над вооружениями, стратегический ядерный баланс, изменения климата.

"Я считаю, что встреча будет прямолинейная, в то же время будут попытки найти пути, как мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно, если они хотят сотрудничать с нами более конструктивно", - добавил он.

В то же время вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова отметила, что не имеет больших ожиданий по поводу встречи Байдена и Путина.

"Это важно, что они поговорят, но, я скажу собственное мнение: у меня нет больших ожиданий", - сказала Юрова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Меркель в 2014 встречалась с куйлом. Сказала, что куйло в иной реальности. Но по прошествии лет Меркель приняла эту реальность - ишь как вцыпилась в СП-2. Байден у рф ищет конструктивность и может найти ее как меркель.
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07.06.2021 17:09
+5
Всё это похоже на бессилие или безволие. Печально.
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07.06.2021 17:01
+4
Тяжело призвать к вменяемости бункерное чмо, живущее в параллельном придуманном мире.
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07.06.2021 16:58
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Тяжело призвать к вменяемости бункерное чмо, живущее в параллельном придуманном мире.
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07.06.2021 16:58 Ответить
Смешной заголовок😁😁😁
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07.06.2021 16:58 Ответить
Кого закликати? Х...ЙЛО?
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07.06.2021 16:59 Ответить
Всё это похоже на бессилие или безволие. Печально.
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07.06.2021 17:01 Ответить
А пацаны из питерской подворотни не любят, когда их призывают к конструктиву.
Пацаны на районе одумываются лишь тогда, когда беспределом ответить на их беспредел...
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07.06.2021 17:01 Ответить
«в то же время будут попытки найти пути, как мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно, если они хотят сотрудничать с нами более конструктивно", - добавил он.Источник: https://censor.net/ru/n3269927»

конструктивно развалить рашку !!!!
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07.06.2021 17:01 Ответить
Меркель в 2014 встречалась с куйлом. Сказала, что куйло в иной реальности. Но по прошествии лет Меркель приняла эту реальность - ишь как вцыпилась в СП-2. Байден у рф ищет конструктивность и может найти ее как меркель.
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07.06.2021 17:09 Ответить
Байден на встрече с Путиным будет прямолинейным и попытается призвать РФ к конструктиву. І рузькіє скажуть:"Такі да, но нет".
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07.06.2021 17:13 Ответить
Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане - Цензор.НЕТ 1302 .... прямолинейность это сильный козырь!!!
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07.06.2021 17:19 Ответить
В политике - особенно. ))
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07.06.2021 19:58 Ответить
Нічого хорошого для України не буде.
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07.06.2021 17:24 Ответить
"Байден на встрече с Путиным будет прямолинейным и попытается призвать РФ к конструктиву"
_Вместе с обамой уже допризывался, больной ублюдок. В общем ясно, противодействовать фашисткой расие байден не намерен совершенно.
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07.06.2021 17:24 Ответить
***** поставте тазік для тушения пожара, а то сконфузиться салютом ненароком.
Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане - Цензор.НЕТ 2929"
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07.06.2021 17:24 Ответить
Вспоминается анекдот из 90-х:
Встречаются два брокера на бирже
- У тебя КАМАЗы есть?
- Конечно есть. А у тебя сахар есть?
- Конечно есть.
- Давай менять сахар на КАМАЗы?
- Договорились!
И пошли ... Один - искать сахар, другой - КАМАЗы
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07.06.2021 17:26 Ответить
"...в то же время будут попытки найти пути, как мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно, если они хотят сотрудничать с нами более конструктивно"

_Они не намерены, долбаный ты шизик! Разве что только в разделе Европы планеты готовы с вами "конструктивно сотрудничать"! И вот такие рахиты - главари НАТО... Боже, храни человечество.
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07.06.2021 17:28 Ответить
Неужели у них нет нормального консультанта по рашке?
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07.06.2021 17:35 Ответить
_Длббми они по большей части прикидываются. Чтобы не принимать решений и ответственности за них, чтобы не предпринимать активных действий. Такова суть бюрократов. Бумажные душонки...
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07.06.2021 17:40 Ответить
какие консультанты ? ты посмотри кого набрал Байден в свою администрацию ? хотябы на министра обороны .
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07.06.2021 19:13 Ответить
У него есть такой джимм керри. Тот ещё паразит. Он воду мутит не слабо.
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07.06.2021 19:19 Ответить
Так пишешь будто обайден и керри не одно и тоже.
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07.06.2021 20:04 Ответить
Этот прямолинейный уже одобрил северный поток2 . больше он ничем не интересен .
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07.06.2021 19:11 Ответить
плиннн! Где ***** и где конструктив? Хоть думаете, когда такое говорите?
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07.06.2021 19:17 Ответить
Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане - Цензор.НЕТ 8635 Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане - Цензор.НЕТ 2785
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07.06.2021 19:40 Ответить
Трамп пипо друг пуйла, но делал нехорошие вещи для него. Байден типо друг Украины, но делает нехорошие вещи для нее. Не находите?
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07.06.2021 19:59 Ответить
Думаю Байден слабкуватий як політик і як людина, може і помиляюсь, хоча наврядши...Багато від нього на користь України краще не очікувати. Північний поток 2 цьому найкращий доказ Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане - Цензор.НЕТ 7606
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07.06.2021 23:06 Ответить
...і мало також.
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08.06.2021 09:29 Ответить
 
 