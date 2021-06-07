Экс-чиновник Киевского облсовета украл 2 млн грн адресной помощи инвалидам и участникам боевых действий: ему грозит до 8 лет тюрьмы
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Печерской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника Киевского областного совета, который мошенническим путем по предварительному сговору со своим непосредственным руководителем завладел бюджетными средствами в крупном размере.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Согласно материалам следствия, руководитель одного из отделов Киевского областного совета, привлекая подчиненного ему служащего, организовал незаконную схему завладения бюджетными средствами, предусмотренными для помощи отдельным категориям граждан, а именно: инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий и др., согласно программе "Турбота".
Так, указанные работники Киевского областного совета путем подделки соответствующих распоряжений о выделении материальной помощи, вносили в списки лиц без законных на то оснований, и таким образом в течение 2018-2019 годов завладели бюджетными средствами на сумму более 2 миллионов гривен.
Обвинительный акт в отношении экс-чиновника направлен в суд для рассмотрения по существу. Досудебное расследование в отношении начальника отдела, который был организатором этой схемы, в настоящее время продолжается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Пожалуйста, подождите...
Заместитель военкома вымогал $1,5 тыс. у призывника за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине
Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Лол, тут за 1.5 к 10 лет, а за два ляма 8 лет, мухахахах 🤣🤣🤣🤣.
Источник: https://censor.net/ru/n3269928 - будет смешно, если служащий будет сидеть, а у организатора найдется нужная сумма, чтобы остаться ни при чем...
искупить, так сказать.