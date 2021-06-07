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Экс-чиновник Киевского облсовета украл 2 млн грн адресной помощи инвалидам и участникам боевых действий: ему грозит до 8 лет тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-чиновник Киевского облсовета украл 2 млн грн адресной помощи инвалидам и участникам боевых действий: ему грозит до 8 лет тюрьмы

Печерской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника Киевского областного совета, который мошенническим путем по предварительному сговору со своим непосредственным руководителем завладел бюджетными средствами в крупном размере.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, руководитель одного из отделов Киевского областного совета, привлекая подчиненного ему служащего, организовал незаконную схему завладения бюджетными средствами, предусмотренными для помощи отдельным категориям граждан, а именно: инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий и др., согласно программе "Турбота".

Так, указанные работники Киевского областного совета путем подделки соответствующих распоряжений о выделении материальной помощи, вносили в списки лиц без законных на то оснований, и таким образом в течение 2018-2019 годов завладели бюджетными средствами на сумму более 2 миллионов гривен.

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Обвинительный акт в отношении экс-чиновника направлен в суд для рассмотрения по существу. Досудебное расследование в отношении начальника отдела, который был организатором этой схемы, в настоящее время продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Лол, тут за 1.5 к 10 лет, а за два ляма 8 лет, мухахахах 🤣🤣🤣🤣.
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07.06.2021 17:00 Ответить
дорога підлога. із сотні от таких казлів, реально карають сроком та конфіскаціею тільки 7-8 ШТУК. так що не розкатуй губу і подумай, чому ти не суддя.
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07.06.2021 18:43 Ответить
Досудебное расследование в отношении начальника отдела, который был организатором этой схемы, в настоящее время продолжается.
Источник: https://censor.net/ru/n3269928 - будет смешно, если служащий будет сидеть, а у организатора найдется нужная сумма, чтобы остаться ни при чем...
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07.06.2021 17:09 Ответить
Ну и законы у вас, за 2 миллиона грн. всего лишь от 3-х до 8-ми лет. Это для них просто ерунда, надо минимум не от 3-х, а от 8-ми и выше. А то такими сроками, вы только лишь способствуете таким мразям.
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07.06.2021 17:21 Ответить
Для таких мразей нужны законы Китая-расстрел.
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07.06.2021 17:31 Ответить
а конфискация?
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07.06.2021 18:01 Ответить
Из БЮТ кадр? Там все такие...
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07.06.2021 18:19 Ответить
а на передовую, не хочет?
искупить, так сказать.
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07.06.2021 18:38 Ответить
На бабле для реабилитации воинов АТО, при порохе, столько бабла намутили, мама дорогая. Эта турбота продолжалась 6 лет во всех городах.
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07.06.2021 20:18 Ответить
 
 