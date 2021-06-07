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Новости Политика Украины
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Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Богатые украинцы могут избавиться от

Министр юстиции Денис Малюська считает ключевым риском имплементации закона о деолигархизации после его принятия вероятность того, что олигархи попытаются переписать свои активы на других лиц.

Об этом он сказал в эфире "1+1", видео которого опубликовано на странице Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Ключевой риск - это то, что олигархи на каком-то этапе попытаются переписать какие-то свои активы на подставных или дружественных людей. Это является ключевым риском, который может заблокировать имплементацию закона, но опять же в законе уже прописаны меры предосторожности", - рассказал он.

При этом, по мнению министра юстиции, принятия президентского законопроекта приведет к ряду положительных результатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах будет вынесен на всеукраинский референдум, если не найдет поддержки в парламенте, - Зеленский

"Первое - это то, что общество будет лишено манипулирования сознанием, которое часто происходит с помощью медиа, когда олигарх заинтересован в результатах определенных выборов, или в судьбе той или инициативы", - отметил Малюська.

Также, по словам министра, закон должен улучшить управление государством, поскольку чиновники будут отчитываться о контактах с олигархами.

"До того, как закон вступит в силу, олигархи могут самостоятельно избавляться от "признаков олигарха", например передать медиа независимым владельцам, и после этого спокойно работать дальше, не вмешиваясь в политику", - отметил глава Минюста.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

Также читайте: Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас в Украине в перечень олигархов можно отнести 13 человек.

По данным списка журнала Forbes, тройку самых богатых украинцев продолжает возглавлять олигарх Ринат Ахметов. Далее в десятке идут Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр и Галина Гереги, Петр Порошенко, Вадим Новинский, Александр Ярославский и Юрий Костюк.

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Это для тех кто ещё сомневается что зелёная плесень проталкивает этот закон исключительно для зачистки поляны для себя перед следующими выборами
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07.06.2021 17:03
+24
Ты бы малюська сначала от признаков олигофрена исбавился бы Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська - Цензор.НЕТ 6363
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07.06.2021 17:01
+19
основная цель - подконтрольные лояльные сми. все остальное - шелуха
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07.06.2021 17:03
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Ты бы малюська сначала от признаков олигофрена исбавился бы Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська - Цензор.НЕТ 6363
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07.06.2021 17:01 Ответить
Він же для цього окуляри вдягнув. Чи вам замало?
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07.06.2021 17:28 Ответить
Любишь олигархов?
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07.06.2021 18:40 Ответить
Ему ,от этого,уже никогда не избавиться!
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07.06.2021 22:24 Ответить
Политикой заниматься должны только клоуны и сепары!
Это текст "закона про алигархов"!
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08.06.2021 13:29 Ответить
Это для тех кто ещё сомневается что зелёная плесень проталкивает этот закон исключительно для зачистки поляны для себя перед следующими выборами
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07.06.2021 17:03 Ответить
основная цель - подконтрольные лояльные сми. все остальное - шелуха
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07.06.2021 17:03 Ответить
Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська - Цензор.НЕТ 1372
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07.06.2021 17:03 Ответить
Не завидуй тому, кто силен и богат,
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.
Омар Хайам
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07.06.2021 17:03 Ответить
Господи избавь Украину от этих идиотов.
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07.06.2021 17:03 Ответить
Закон пустышка. Впрочем как и Зеля Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська - Цензор.НЕТ 7128
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07.06.2021 17:03 Ответить
Повторю. Казочка для дурників

"Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет."
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07.06.2021 17:04 Ответить
Обложите олигархов по налоговой шкале как в США и им тогда будет не до политики, а также политиканам и судьям ужесточите статьи законов про коррупцию.
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07.06.2021 17:04 Ответить
Эти твари занимаются подменой понятий. Называют миллионеров олигархами. Олигархи -- это те, кто поимели свой капитал благодаря приватизации, а так же те, кто богатеют от наших коммунальных платежей.
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07.06.2021 17:13 Ответить
А остальное просто игра с крепостным украинским народом. Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська - Цензор.НЕТ 7057, которому тоже не чуждо жить в привычной среде коррупции и всё это называется московско ордынское КУМОВСТВО, которое идет веками от РПЦ Московии
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07.06.2021 17:15 Ответить
Та выгоните вы этого дебила. Он всю вашу контору зеслуг палит.
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07.06.2021 17:09 Ответить
Это уже " отнять и поделить" или еще нет?
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07.06.2021 17:14 Ответить
Вы знаете что такое налогообложение по американски? , вот если выиграл по лотерее 200 млн долларов то на руки получишь очень мало, но достаточно и к эти деньгам никто не придерётся ,можете покупать всё что угодно и не прятаться.
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07.06.2021 17:19 Ответить
Уже не хватает слов что-бы охарактеризовать эту власть, даже матерных!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.06.2021 17:15 Ответить
в смысле "избавиться" ? )))) все раздарить или таки вывести в офшоры...а СМИ оставить зельцу для квартала???
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07.06.2021 17:18 Ответить
Знает министр тему: у самого сотня ФОПов с участием его и родственников.
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07.06.2021 17:26 Ответить
Бєня вже показав фак Зєлі та Малюськам.

"На запитання про те, чи не хотів би Коломойський скористатися можливістю позбутись своїх бізнес- чи медіаактивів, щоб не потрапити до цього реєстру, Коломойський зауважив, що «нічого продавати під дулом пістолета не збирається»."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kolomoyskyi-oligarh-zakon/31289143.html
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07.06.2021 17:35 Ответить
натепер головний олігарх України - це єфрейтор Зеля Гітлер.. і тільки упороті зебіли не бачить цього..
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07.06.2021 18:06 Ответить
Сказки будешь рассказывать под столом бени, может тому понравится
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07.06.2021 18:09 Ответить
Два дебила- это сила!
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07.06.2021 18:32 Ответить
Слушать какого-то малюска - себя не уважать!
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07.06.2021 18:34 Ответить
головне не крисятнічати і своєчасно атстьогівать зебабуїну на гору певні суми
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07.06.2021 18:46 Ответить
А ********** багатий чи ні? Тоді чого він лізе в політику?
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07.06.2021 19:03 Ответить
Також, за словами міністра, закон має поліпшитися керування державою, оскільки чиновники матимуть звітувати про контакти з олігархами - це як????? Мають писати доноси в стилі 1937 року ????? А кому вони ті держ службовці мають ті доноси носити????? Прямо в кабінет до Зеленського носити ?????

"До того, як закон набуде чинності олігархи можуть самостійно позбуватися "ознак олігарха" наприклад передати медіа незалежним власникам і після цього спокійно працювати далі, не втручаючись у політику -це як???? Оця Малюська Конституцію України читала????
Cn 38 Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
По поводу відчуження телеканалів Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Якщо коротко, то той кого Зеленський в олігархи запише, я так розумію перестає бути громадянином України, і користуватись всіма правами громадянина України?????
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07.06.2021 19:17 Ответить
А БОГАТЫЕ украинцы это во сколько оценивается. Это понятие очень раплывчато и не одинаково трактуется. Кому то наличие у человека 30 - 50 тысяч баксов ( включая стоимость квартиры и Жигулей) ощущается как сокровища Креза. Поэтому предлагаю огласить сумму ( движимого и недвижимого, всех видов доходов и счетов, при чем на всех членов семьи и подставных лиц), с которой считать украинца БОГАТЫМ. ( ну тем кому нельзя заниматься политикой) Как я сегодня прочитал в составе "слуг" порядка 90 человек только официальных миллионеров.. это богатые или нет...
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07.06.2021 19:36 Ответить
Вічний закон Державотворення категорично забороняє допускати до влади будь- кого з представників олігархічного клану , особливо тих, хто коли-небудь працював на самого олігарха за його гроші! Бізнесмен повинен займатися бізнесом і виконувати Закони Країни, а писати самі Закони повинні лише ДЕРЖАВТВОЦІ ! Інакше-конфлікт інтересів і знищення самої Держави !
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07.06.2021 20:59 Ответить
А, как быть с олигархом Зеленским ? Он уже давно переписал свои миллиарды на жену. Свою часть телевизионного канал в России переписал на кого-то из знакомых россиян, но миллионы за свои видосики на этом канале исправно получает на счета в офшорах, которые оформленны на жену. Вот с "головы" и надо начинать. Хватит уже попрыгунчиком притворяться и из себя "дурачка" строить, что "я не я и хата не моя". И,да. Про своего посажённого отца олигарха Беню, пусть тоже не забудет. Багаті українці можуть позбутися "ознак олігарха" і спокійно працювати, не втручаючись у політику, - Малюська - Цензор.НЕТ 4459
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07.06.2021 21:01 Ответить
Единственный неоспоримый признак олигарха---это коррупционное доение бюджета , недр и владение монополиями!
А то что написали вы ---профанация и зачистка поля,как делал лука и ***** 20 лет назад. Изобретатели зеленого велосипеда!
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07.06.2021 21:26 Ответить
Тоді богатий зеленський повинен самоліквідуватись з поста президента...
бажано на ростов,..
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07.06.2021 23:39 Ответить
 
 