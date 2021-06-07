Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська считает ключевым риском имплементации закона о деолигархизации после его принятия вероятность того, что олигархи попытаются переписать свои активы на других лиц.

Об этом он сказал в эфире "1+1", видео которого опубликовано на странице Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Ключевой риск - это то, что олигархи на каком-то этапе попытаются переписать какие-то свои активы на подставных или дружественных людей. Это является ключевым риском, который может заблокировать имплементацию закона, но опять же в законе уже прописаны меры предосторожности", - рассказал он.

При этом, по мнению министра юстиции, принятия президентского законопроекта приведет к ряду положительных результатов.

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"Первое - это то, что общество будет лишено манипулирования сознанием, которое часто происходит с помощью медиа, когда олигарх заинтересован в результатах определенных выборов, или в судьбе той или инициативы", - отметил Малюська.

Также, по словам министра, закон должен улучшить управление государством, поскольку чиновники будут отчитываться о контактах с олигархами.

"До того, как закон вступит в силу, олигархи могут самостоятельно избавляться от "признаков олигарха", например передать медиа независимым владельцам, и после этого спокойно работать дальше, не вмешиваясь в политику", - отметил глава Минюста.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

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В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас в Украине в перечень олигархов можно отнести 13 человек.

По данным списка журнала Forbes, тройку самых богатых украинцев продолжает возглавлять олигарх Ринат Ахметов. Далее в десятке идут Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр и Галина Гереги, Петр Порошенко, Вадим Новинский, Александр Ярославский и Юрий Костюк.

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.