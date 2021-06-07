Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська
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Министр юстиции Денис Малюська считает ключевым риском имплементации закона о деолигархизации после его принятия вероятность того, что олигархи попытаются переписать свои активы на других лиц.
Об этом он сказал в эфире "1+1", видео которого опубликовано на странице Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Ключевой риск - это то, что олигархи на каком-то этапе попытаются переписать какие-то свои активы на подставных или дружественных людей. Это является ключевым риском, который может заблокировать имплементацию закона, но опять же в законе уже прописаны меры предосторожности", - рассказал он.
При этом, по мнению министра юстиции, принятия президентского законопроекта приведет к ряду положительных результатов.
"Первое - это то, что общество будет лишено манипулирования сознанием, которое часто происходит с помощью медиа, когда олигарх заинтересован в результатах определенных выборов, или в судьбе той или инициативы", - отметил Малюська.
Также, по словам министра, закон должен улучшить управление государством, поскольку чиновники будут отчитываться о контактах с олигархами.
"До того, как закон вступит в силу, олигархи могут самостоятельно избавляться от "признаков олигарха", например передать медиа независимым владельцам, и после этого спокойно работать дальше, не вмешиваясь в политику", - отметил глава Минюста.
Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".
В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас в Украине в перечень олигархов можно отнести 13 человек.
По данным списка журнала Forbes, тройку самых богатых украинцев продолжает возглавлять олигарх Ринат Ахметов. Далее в десятке идут Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр и Галина Гереги, Петр Порошенко, Вадим Новинский, Александр Ярославский и Юрий Костюк.
2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
Пожалуйста, подождите...
Это текст "закона про алигархов"!
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.
Омар Хайам
"Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет."
"На запитання про те, чи не хотів би Коломойський скористатися можливістю позбутись своїх бізнес- чи медіаактивів, щоб не потрапити до цього реєстру, Коломойський зауважив, що «нічого продавати під дулом пістолета не збирається»."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kolomoyskyi-oligarh-zakon/31289143.html
"До того, як закон набуде чинності олігархи можуть самостійно позбуватися "ознак олігарха" наприклад передати медіа незалежним власникам і після цього спокійно працювати далі, не втручаючись у політику -це як???? Оця Малюська Конституцію України читала????
Cn 38 Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
По поводу відчуження телеканалів Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Якщо коротко, то той кого Зеленський в олігархи запише, я так розумію перестає бути громадянином України, і користуватись всіма правами громадянина України?????
А то что написали вы ---профанация и зачистка поля,как делал лука и ***** 20 лет назад. Изобретатели зеленого велосипеда!
бажано на ростов,..