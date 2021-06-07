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Беларусь вводит регулирование цен на продукты

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь вводит регулирование цен на продукты

Правительство Беларуси ввело государственное регулирование цен на основные продукты.

Такое решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Вводится регулирование цен на ряд продуктов питания: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую", - сказано в сообщении.

Читайте: Цены на продукты питания во всем мире выросли до максимума за последние 10 лет, - ООН

Ещё на ряд продуктов надбавка должна составлять не более 25%. В эту категорию попали сыр, мука пшеничную, макароны, консервы, рис, манная и пшенная крупы, овсяные хлопья, картофель и свежие овощи, яблоки.

В правительстве Беларуси решение поясняют ростом мировых цен на продовольствие.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+39
Все это заканчивается как-то так

Беларусь вводит регулирование цен на продукты - Цензор.НЕТ 6011
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07.06.2021 17:10
+31
Белорусам надо запастись сахаром , солью и спичками ,
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07.06.2021 17:07
+30
А как же белорусские креветки??? На них тоже цена поднялась???
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07.06.2021 17:11
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Правила форума Совет форумчан
на картофель на 25% ? 🤣🤣🤣🤣.
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07.06.2021 17:06 Ответить
А как же белорусские креветки??? На них тоже цена поднялась???
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07.06.2021 17:11 Ответить
с креветками проблем не будет. литвин выкопал в прошлом году на даче копанку и уже в этом обещает навалять на столы соотечественников и братских ***************, море таких продуктов. "великий почин" и "литвиновское движение", скоро по всей белорашландии )
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07.06.2021 18:21 Ответить
Білорусь вводить регулювання цін на продукти - Цензор.НЕТ 5245 Білорусь вводить регулювання цін на продукти - Цензор.НЕТ 3424 Білорусь вводить регулювання цін на продукти - Цензор.НЕТ 1959
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07.06.2021 20:10 Ответить
Белорусам надо запастись сахаром , солью и спичками ,
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07.06.2021 17:07 Ответить
засахарєнниє сальониє спічькі...смакота...
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07.06.2021 17:09 Ответить
А почему, ты всё решаешь?
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07.06.2021 17:09 Ответить
А Вам в Германии какое дело - идите с Меркель целуйтесь 😜😜😜
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07.06.2021 17:15 Ответить
Ну ты же за иностранцев решаешь, изволь мне тоже решать Чего тебе не хватает, София-Мария?
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07.06.2021 17:23 Ответить
будет дешево и сердито..
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07.06.2021 17:08 Ответить
Будет ппц сябрам.
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07.06.2021 17:36 Ответить
не варто засмічувати сайт. вату в спам, а не рекламувати купою коментів.
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07.06.2021 19:07 Ответить
Все это заканчивается как-то так

Беларусь вводит регулирование цен на продукты - Цензор.НЕТ 6011
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07.06.2021 17:10 Ответить
Come back to the USSR!
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07.06.2021 17:10 Ответить
А те были по пять, но вчера, но очень большие,
то есть, те были вчера по пять и очень большие,
а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай

------------
совок
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07.06.2021 17:12 Ответить
Когда начнут расстреливать за спекуляцию сахаром , белорусы сами проголосуют за губернию Беларуссия в составе РФ
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07.06.2021 17:13 Ответить
СКОРО, - солдат НАТО НАКОРМИ!
Еще одни "кормильцы" будут ждать гуманитарку от клятого Запада и так ненавистных им пиндосов. 😀😄🤣
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07.06.2021 17:14 Ответить
По многочисленным просьбам трудовых коллективов и общественности, во исполнение решений Пленума ЦК БНР от 11.02.21 г., решением правительства БССР, вводятся с 08.06.21 г. новые государственные розничные цены на следующие виды продуктов (далее список из 100 наименований). Эта вынужденная мера направлена на улучшение обеспечения граждан республики основными видами продуктов питания и хозяйственно-бытовыми товарами.

Выдача талонов будет производится профкомитетами предприятий и учреждений согласно установленным нормам. Ура товарищи! Народ и партия как никогда едины в своем стремлению к миру и благосостоянию человечества.
Прим.1. Больше трех в очереди не собираться. Во избежание ситуаций, требующих вмешательства сотрудников народной милиции.
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07.06.2021 17:14 Ответить
Для меня самое главное - это пиво. А пиво в данный момент дешевле колы.
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07.06.2021 17:14 Ответить
Иного нет у нас пути! (с)
Они, когда начали бунтовать -- я там пытался доказать, шо всё закончится талонами на продукты питания, предметы первой необходимости и перебои в работе водоснабжения и канализации... -- согласились, но рискнули!
Риск -- дело благородное! -- но голодное...
-- мне токо забот лишних добавилось...
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07.06.2021 17:14 Ответить
Точно, лучше стабильно недоедать чем неделю голодать.
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07.06.2021 17:26 Ответить
Лучше быть сытым и спокойным, чем голодным и счастливым...*)
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07.06.2021 17:32 Ответить
Росососію таке також очікує.
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07.06.2021 17:15 Ответить
-- тебе от этого не полехчает... -- ...а там и щас, пожрать реально нечего -- как на мой вкус...*)
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07.06.2021 17:34 Ответить
Паламарчук это тот дебил, который пускал енота, когда погибли украинские моряки?
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07.06.2021 17:41 Ответить
-- оч. многие болезни поддаются излечению... -- я ж медик -- я знаю...*)
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07.06.2021 17:47 Ответить
Таких следует изолировать, они приносят только вред человечеству
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07.06.2021 18:12 Ответить
...меня не интересует Человечество! ... а токо вечная иголка от личного примуса...*)
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07.06.2021 18:18 Ответить
А я талоны жду на жратву, привык в СССРе водку пить и закусывать по талонам, свобода была, а теперь ГУЛАГ под управлением Моли и Таракана.
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07.06.2021 17:15 Ответить
Млин у меня столько талонов на жратву осталось... Ведь мы последние пол года дома работали
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07.06.2021 17:19 Ответить
Хуже будет, когда по талонам получите туалетную бумагу, а срать будет нечем)
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07.06.2021 17:20 Ответить
А где вы во времена СССР видели в свободной продаже пипифакс? Жрать было не чего и жо...у подтирали помятой газетой ПРАВДА или Комсомольская правда. В СА хорошо шла Красная Звезда.
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07.06.2021 17:26 Ответить
-- надеюсь, домашние закрома готовы к твоим повышенным запросам ? *)
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07.06.2021 17:36 Ответить
Ну що, Лука, допомогли тобі таої москалі? 😂😂😂 Швидко одначе! І показово! Для Зєлжнского. Щоб навіть думки про щось подібне з голови викинув. 😊
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07.06.2021 17:17 Ответить
санкции ударят по тупому пиплу, которое хотело свободы....от чего не знаю...Хотело как у нас в Украине, бесправие и кинець зубожиння...
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07.06.2021 20:40 Ответить
Таке саме і нас чекає...
КарКар...
Прожитковий "мінімум"-та "середня жартплатня" це щось..
))
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07.06.2021 17:17 Ответить
Беларусь вводит регулирование цен на продукты - Цензор.НЕТ 6188
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07.06.2021 17:18 Ответить
Это всё фигня, видать тебя на шашлык не приглашали
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07.06.2021 17:20 Ответить
да как то привык сам мясо выбирать,сам мариновать,сам жарить...и кормить гостей...
а тебе халява больше довподобы?
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07.06.2021 17:31 Ответить
Ну как там цветочки и обнимашки с ментами?! CCCР 2.0 мчится на полных порах! Встречайте!
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07.06.2021 17:20 Ответить
То ли еще будет. Для того чтобы Лука был посговорчивее, Путя пересмотрит шаровые цены на газ и нефть и в Белоруси доллар по карточкам продавать будут.
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07.06.2021 17:21 Ответить
Правильной дорогой идёте товарищи!
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07.06.2021 17:23 Ответить
Беларусь вводит регулирование цен на продукты - Цензор.НЕТ 4185
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07.06.2021 17:23 Ответить
Хм....Если Белорусь вводит фиксацию цены, то что же тогда делается в России?????? Там должно быть в разы хуже!!! И так было всегда....и во все времена....
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07.06.2021 17:26 Ответить
так а где же продуктовый рай? качественные "совдеповские продукты" и прочее...
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07.06.2021 17:40 Ответить
мадуро подсказал?
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07.06.2021 17:43 Ответить
Не, тот посмеялся и сказал, что слабаки. Но скоро введут талоны на туалетную бумагу, и вот тогда они попадут в один клуб с Венесуэлой. Клуб любителей кредитов от *****.
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07.06.2021 17:53 Ответить
Совки по іншому не вміють. Ну, хіба ще обікрасти або ограбити сусіда...
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07.06.2021 17:48 Ответить
Білорусь вводить регулювання цін на продукти - Цензор.НЕТ 6402
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07.06.2021 17:50 Ответить
Бутерброд з гречкою - ммм, смакота. )
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07.06.2021 17:51 Ответить
Так у нас тоже есть госрегулирование - ввели в связи с ковидом!
Мы еще и на ГСМ ввели .......
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07.06.2021 17:59 Ответить
Все, это завал. Апологетам батьки посвящается…
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07.06.2021 18:04 Ответить
скучали за Совком? - так их есть у вас.. совкодрочеры, вам всем дорога скатертью в БелАрусию к картофельному Бармалею
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07.06.2021 18:10 Ответить
ну это уже даже не теплее. главное пока нет регулировавания на океаническую и морскую рыбу, а также морефрукты )) значит все океанические рыбоперабатывающие базы белопарашии пашут на полную мочу, валя продукцию на столы народу ))
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07.06.2021 18:16 Ответить
Бенесуєла
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07.06.2021 18:19 Ответить
мдаа.. теперь в банк будут на депозит принимать мешок бульбы.. довыёживались!
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07.06.2021 18:23 Ответить
Вот и конец близок. Х.уйло войдёт без вазелина.
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07.06.2021 18:28 Ответить
Перевожу для ватников и придурочных из параши: это обозначает введение карточек на жратву. Не сразу, но ОБЯЗАТЕЛЬНО в конечном итоге. Пример на иллюстрации
Карточка на хлеб
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07.06.2021 18:52 Ответить
спасибо ЕС, санкциями помогли народу!
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07.06.2021 20:43 Ответить
Точно, освободили от еврогейства! Кстати, что тебе не нравится? Білорусь вводить регулювання цін на продукти - Цензор.НЕТ 1495
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08.06.2021 12:44 Ответить
У 1931 році за рішенням політбюро цк вкп (б) наркомат постачання кривавої в'язниці народів срср ввів карткову систему розподілу основних продуктів харчування і непродовольчих товарів. Картки видавалися тільки тим, хто працював в державному секторі економіки (промислові підприємства, державні, військові організації, та комуно-фашистські установи), а також їх утриманцям. Поза державної системи постачання виявилися всі селяни і позбавлені політичних прав (лішенци), які разом складали понад 80% населення колоній урср і брср і які були в 1932 - 1933 р. (голодомор) поголовно мільонами знищені кремлем. Сябри, ретельно готуємося до повернення військового комунізму.-
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07.06.2021 19:41 Ответить
Бульбулятор зробив перший крок до камунізьму.
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07.06.2021 19:55 Ответить
А, карточки на отдых в ГДР, когда введут?)))
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07.06.2021 20:15 Ответить
Только не в ГДР, там ведь уже ненавистньій Запад, а в лучшие санатории Абхазии и Магадана.
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07.06.2021 20:30 Ответить
ніхто нє атмєнял завідавать бєларуссам!!
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07.06.2021 20:44 Ответить
Шо , вже сіль і яюлука по карточках в Лукашенка ? Я ж казав , що все до чого торкається росія , одразу ж перетворюється в гімно і срузьке мір .
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07.06.2021 22:20 Ответить
 
 