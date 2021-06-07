Беларусь вводит регулирование цен на продукты
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Правительство Беларуси ввело государственное регулирование цен на основные продукты.
Такое решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики Беларусь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"Вводится регулирование цен на ряд продуктов питания: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую", - сказано в сообщении.
Ещё на ряд продуктов надбавка должна составлять не более 25%. В эту категорию попали сыр, мука пшеничную, макароны, консервы, рис, манная и пшенная крупы, овсяные хлопья, картофель и свежие овощи, яблоки.
В правительстве Беларуси решение поясняют ростом мировых цен на продовольствие.
Пожалуйста, подождите...
то есть, те были вчера по пять и очень большие,
а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай
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совок
Еще одни "кормильцы" будут ждать гуманитарку от клятого Запада и так ненавистных им пиндосов. 😀😄🤣
Выдача талонов будет производится профкомитетами предприятий и учреждений согласно установленным нормам. Ура товарищи! Народ и партия как никогда едины в своем стремлению к миру и благосостоянию человечества.
Прим.1. Больше трех в очереди не собираться. Во избежание ситуаций, требующих вмешательства сотрудников народной милиции.
Они, когда начали бунтовать -- я там пытался доказать, шо всё закончится талонами на продукты питания, предметы первой необходимости и перебои в работе водоснабжения и канализации... -- согласились, но рискнули!
Риск -- дело благородное! -- но голодное...
-- мне токо забот лишних добавилось...
КарКар...
Прожитковий "мінімум"-та "середня жартплатня" це щось..
))
а тебе халява больше довподобы?
Мы еще и на ГСМ ввели .......
Карточка на хлеб