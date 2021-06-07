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Беларусь могла запретить въезд на свою территорию украинцам, воевавшим на Донбассе, – СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь могла запретить въезд на свою территорию украинцам, воевавшим на Донбассе, – СМИ

Как минимум одного гражданина Украины отказались пустить на территорию Беларуси, аргументировав это тем, что он проходил военную службу в зоне проведения ООС.

Об этом редакция "Радыё Свабода" сообщает со ссылкой на решение, вынесенное судом в Волынской области, информирует Цензор.НЕТ.

Судили украинца, который пытался нелегально доставить на территорию Беларуси своего товарища, ранее получившего отказ во въезде.

В решении суда говорится, что бывший военнослужащий пытался въехать в Беларусь за пределами блокпоста, поскольку белорусские пограничники предупредили его, что "он представляет угрозу национальной безопасности Республики Беларусь в связи с прохождением военной службы в Вооруженных силах Украины, в частности в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины".

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Сейчас "Радыё Свабода" пытается получить официальный комментарий белорусских властей о том, запрещен ли украинским военнослужащим въезд на территорию Беларуси.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Краще нехай не пускають ніж пускають а потім крадуть і переправляють до ***** під арешт. Не буваємо на північній кореї і не померли, не помремо і не буваючи на бульбонії. Беларусь могла запретить въезд на свою территорию украинцам, воевавшим на Донбассе, – СМИ - Цензор.НЕТ 5341
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07.06.2021 17:27
+6
а какого хрена туда украинцам переться ? что бы фсб захватило ?
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07.06.2021 17:25
+6
С Белоруссией вообще надо порвать дип.отношения, пока президеном не признают Тихановскую.
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07.06.2021 17:28
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Краще нехай не пускають ніж пускають а потім крадуть і переправляють до ***** під арешт. Не буваємо на північній кореї і не померли, не помремо і не буваючи на бульбонії. Беларусь могла запретить въезд на свою территорию украинцам, воевавшим на Донбассе, – СМИ - Цензор.НЕТ 5341
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07.06.2021 17:27 Ответить
Та всё ж просто! Запретить пускать людей! И ВСЁ! Беларусь могла запретить въезд на свою территорию украинцам, воевавшим на Донбассе, – СМИ - Цензор.НЕТ 2505
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07.06.2021 17:21 Ответить
Главное, не выпускать. Что б гадючник изнутри распирало.
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07.06.2021 17:25 Ответить
Людей таки лучше выпускать. А гадючник оставить.
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07.06.2021 17:26 Ответить
А вы забыли что Беларусь это отстойный огрызок роиси и не более. Остальное- это цветочки своим палачам. Дебилы патамушта...
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07.06.2021 17:25 Ответить
а какого хрена туда украинцам переться ? что бы фсб захватило ?
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07.06.2021 17:25 Ответить
Развернули, а могли принять и обвинить в убийстве мирного народа Донбабве! На хер так отчаянно ломиться?
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07.06.2021 17:26 Ответить
С Белоруссией вообще надо порвать дип.отношения, пока президеном не признают Тихановскую.
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07.06.2021 17:28 Ответить
На біса вона тобі здалася, у нас вже є один.
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07.06.2021 21:01 Ответить
Сатрудникав лугандонского МГБ ще курва підтягнить на той кордон що б одразу допит і вирок…
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07.06.2021 17:32 Ответить
Все ОК,гнидник самоізолюється !!!))))
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07.06.2021 17:34 Ответить
"...проходил службу на востоке Украины..." и какое собачье-колхозное дело той белоруси??? где проходят службу граждане Украины в Украине.
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07.06.2021 17:39 Ответить
украинци должны требовать от власти разорвать дипломатические отношения с антиукраинским режимом Лукашенко
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07.06.2021 18:08 Ответить
Хай їде в Магадан.
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07.06.2021 18:14 Ответить
А что им делать в Беларуси? Что вообще человеку там делать?
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07.06.2021 18:54 Ответить
Одного не впустили -- і вже караул.
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07.06.2021 21:04 Ответить
И правильно делают, что не пускают. Ведь в Беларуси ФСБ РФ свободно может арестовать любого - так что лучше пусть наших защитников вообще туда не пустят, чем пустят и возьмут в заложники, как уже бывало не раз.
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07.06.2021 19:34 Ответить
Если дебилы, то пускай сразу едут в ОРДЛО, Крым, Рашу. ( ну что б наверняка). или не поняли что Беларуси по сути уже нет, есть Минский протекторат РФ.
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07.06.2021 19:41 Ответить


Зãступ бараболі@Hlopak_





Провідний швейцарський виробник вагонів та локомотивів Stadler терміново переносить виробництво з Білорусі в Україну https://afn.by/news/i/289408
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07.06.2021 20:15 Ответить
А что украинцам делать в Беларуси, как и в РФ?
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08.06.2021 02:13 Ответить
Белорусь - недореспублика.
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08.06.2021 15:02 Ответить
 
 