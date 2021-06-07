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Россия из-за санкций не может запустить в космос спутники, - глава "Роскосмоса" Рогозин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

Россия из-за санкций не может запустить в космос спутники, - глава

Из-за санкций стран Запада Россия не может вывести на орбиту ряд спутников - не хватает микросхемы, которую нельзя поставить на территорию РФ.

Об этом он заявил во время выступления на парламентских слушаниях в Госдуме РФ по теме санкций стран Запада, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

По словам Рогозина, Роскосмос не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ из-за санкций. "У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего", - пояснил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" пояснил, что на предприятиях находятся спутники, но у них не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не может быть поставлена в РФ.

Читайте: Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин

Он также назвал глупыми заявления, что санкции помогают развивать отечественную экономику. "Это глупые заявления, потому что национальную экономику надо развивать вне зависимости от санкций", - сказал Рогозин.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+63
А БАТУТ?
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07.06.2021 17:28
+44
Санкції вам дебілам тільки на користь! Користуйтесь убогі свінособаки
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07.06.2021 17:28
+40
а кацапы могут создать батут ? сначала черчежи нужно где то списдить !
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07.06.2021 17:29
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А как же,"рассея обогнала Запад на 50 лет в электронике"?И где же аналоГОВНЕТ?
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07.06.2021 18:54 Ответить
рассея обогнала Запад на 50 лет в электронике

Сон рассказываете?
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07.06.2021 19:01 Ответить
Какая жаль.... и чтобы ещё лет 200 так же.
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07.06.2021 19:06 Ответить
Лол.
Это же почти так же как знаменитое:

Крым мог бы обеспечить шпротами половину России, но нет сырья и кадров
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07.06.2021 19:09 Ответить
Могли бы за одну микросхему отдать двадцать вагонов леса кругляка и две бочки чёрной икры Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 2051
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07.06.2021 19:20 Ответить
А Китай мы уже не догоним.Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 1987.
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07.06.2021 19:22 Ответить
а как же лампы, теплые савецкие...
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07.06.2021 19:25 Ответить
Про Спортлото уже было?
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07.06.2021 19:35 Ответить
ради понтов запускайте хоть кал плешивого куйла ))))
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07.06.2021 19:41 Ответить
песня на тему "роскосмоса".. Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 9488
https://www.youtube.com/watch?v=AAEHdn37VzU

Николай Гринько - "Протон М"
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07.06.2021 19:44 Ответить
Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 5343 Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 2460 Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 8931
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07.06.2021 20:33 Ответить
з лайна зліпіть, у вас спеціалісти найдуться.
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07.06.2021 20:40 Ответить
На Митинский радиорынок смотайся...
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07.06.2021 20:59 Ответить
Кацапы просрали даже ракеты,на которых украинец Королев запускал ватособак
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07.06.2021 21:09 Ответить
роскосмосу надо принять в штат якутского скульптора Михаил Боппосова, который сваяет "благоухающие" мелкосхемы из доступного материала
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07.06.2021 21:32 Ответить
Свершилось ЧУДО! Рогозин прозрів. Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 1511
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07.06.2021 21:49 Ответить
Смехдержава имперские понты производить может а микросхемы нет? Какая ирония
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07.06.2021 21:50 Ответить
Нема мікросхеми, проте є "хромосома"! Налаштувались воювати із Заходом і чекають від нього "запчасті"?
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08.06.2021 00:18 Ответить
Похоже там не только этой микросхемы не хватает. Там,вообще полная ж оп а!
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08.06.2021 00:25 Ответить
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