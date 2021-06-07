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Новости За рубежом
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Болгария (618) Россия (91316) Гудков Дмитрий (8)

Российский оппозиционер Гудков не собирается оставаться в Украине и хочет уехать в Болгарию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российский оппозиционер Гудков не собирается оставаться в Украине и хочет уехать в Болгарию

Российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гудков не считает свой выезд из РФ эмиграцией и намерен из Украины поехать в Болгарию.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я взял своего брата, мы сели в машину и спокойно поехали (из РФ. - Ред.) в Киев. Поедем потом в Болгарию, куда я вывез два года назад своих родителей", - сказал Гудков.

Он сообщил, что хочет возвратиться в Россию, но когда это произойдет, "сказать сейчас сложно".

"Я сейчас хочу серьезно обдумать, как быть эффективным для достижения тех целей, которые я ставил, находясь в России. Там, к сожалению, я не могу быть эффективным", - отметил экс-депутат.

Читайте: Оппозиционер Гудков заявил, что уезжает из России на фоне уголовного преследования: "Подъезжаю к Киеву"

Как сообщалось, Гудков из-за угрозы возможного ареста с целью недопущения к участию в выборах покинул РФ и приехал в Киев.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Ну їде транзітом і Бог з ним ,нехай щастить !!!))))
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07.06.2021 17:35
+15
Поскреби лаптеного демократа и отскребешь имперца так что нехай счастить!
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07.06.2021 17:39
+10
Хороших кацапав не бывает...так что в перед и с песТней..
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07.06.2021 17:40
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Ну їде транзітом і Бог з ним ,нехай щастить !!!))))
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07.06.2021 17:35 Ответить
Ну и славненько!
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07.06.2021 17:36 Ответить
Нехай езжает, а то как хлынут...
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07.06.2021 17:38 Ответить
У них там недвига
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07.06.2021 17:38 Ответить
Хочешь в Болгарию а попадешь в Боливию и будешь на пролетарских плечах тягать коку в тюках для родной роиси
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07.06.2021 17:38 Ответить
Поскреби лаптеного демократа и отскребешь имперца так что нехай счастить!
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07.06.2021 17:39 Ответить
Он абсолютно прав.
Могут грохнуть
Могут вернуть назад (выдать или обменять)
Что у бубочки в голове не знает никто. В том числе и бубочка.
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07.06.2021 17:40 Ответить
Захотят грохнуть..грохнут и в Болгарии...и это хорошо ..Украине лишние проблемы из за какого то кацапа не нужны..
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07.06.2021 17:41 Ответить
Хороших кацапав не бывает...так что в перед и с песТней..
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07.06.2021 17:40 Ответить
Ну почему же не бывают? А как же дохлые?
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07.06.2021 17:48 Ответить
воняют не лучше живых, но проблем с ними поменьше.
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07.06.2021 18:41 Ответить
кожен 200й кацап хороший.
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07.06.2021 20:40 Ответить
Краще - в Білорусь! (Там "браття", а ми - "хвашисти")
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07.06.2021 17:46 Ответить
отлично, чем меньше тут кацапни тем лучше для Украины
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07.06.2021 17:48 Ответить
Ну і добренько. Ці ліберальні рашисти навіть схожі на людей доки не запитаєш чий Крим. 😤
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07.06.2021 17:49 Ответить
Если тут участников АТО из кавказских выдают в Московию, то и его Ермак выдаст с потрохами.
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07.06.2021 17:50 Ответить
Ну и правильно, а то не ровен час, поменяет его зеля на какую-нибудь даунецкую шалаву, которая потом в Украину не захочет въезжать. А с этого кадра, может, еще польза какая будет для россии без *****. Хотя в перемены в том болоте я категорически не верю.
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07.06.2021 17:54 Ответить
Его богатый папа, бывший кгбешник и единорос, живет в элитном районе Лондона. Так что в Болгарии он тоже вряд ли задержится.
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07.06.2021 17:55 Ответить
у них есть квартира в Лондоне, но живут они в Болгарии. А папа из КГБ, да.
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07.06.2021 18:32 Ответить
... и перо в жопу.
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07.06.2021 17:59 Ответить
Правильно,не рискуй-выдадут накуй,после очередного"омана". Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії - Цензор.НЕТ 6624
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07.06.2021 18:03 Ответить
Да пох.
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07.06.2021 18:09 Ответить
Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії - Цензор.НЕТ 9683
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07.06.2021 18:15 Ответить
Хай з собою ватніка візьме, в якого він в студії лайно розбрасував.
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07.06.2021 18:25 Ответить
Точно!
Вот вы бы в Расии, так сразу на Красную площадь, да с плакатом ПТН ПНХ и горящей шиной, и стоять насмерть!
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07.06.2021 18:33 Ответить

Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії.. Поїде в Болгарію звичайно. Так як в даний момент в Україні утвердилася прокремлівська влада ЗЕбілів капітулянтів (слуг кремля) .. І всі проукраїнські опозиціонери так і мігранти вони для неї край небажані. На відміну від лютих ворогів України: портнова, левченко, татарова, аксьонова і інших виродків... які стали у великій пошані для цієї антиукраїнської влади, в пошані через їх ненависть до України ..
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07.06.2021 18:34 Ответить
Накупили расеяне подешёвке квартир на побережье Черного моря. Думали сдавать будем разбогатеем, а получилось сезон короткий, а коммуналка большая.
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07.06.2021 18:57 Ответить
скатертью дорога, тут своего ватного лайна по уши ...
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07.06.2021 19:10 Ответить
Да вся российская оппозиция заканчивается на принципиальньіх вопросах. "Главньій оппозиционер" Навальньій обосрался после "крьімского бутерброда". Поймите и примите как факт: население РФ - дети своего времени. 350 лет формирования их культурьі и мировозрения может изменить только катастрофа в их государственнности и социальном состоянии. Не стоит рассчитьівать на их псевдооппозицию. Це як боротьба з вітряними млинами, боротьба Ляшка з Ахметовим, бджоли проти меду. Дистанціонізм до РФ єдиний вихід. Найкращий приклад Південна Корея до КНДР.
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07.06.2021 19:46 Ответить
їдь собі далі, українське повітря для вільних людей.
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07.06.2021 20:38 Ответить
Надеюсь даже чая пе попьет. Нахайщастить.
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07.06.2021 21:05 Ответить
Бо можуть видати пацакам, як при Петрусі видали Тумгоєва.
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08.06.2021 10:58 Ответить
 
 