Российский оппозиционер Гудков не собирается оставаться в Украине и хочет уехать в Болгарию
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Российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гудков не считает свой выезд из РФ эмиграцией и намерен из Украины поехать в Болгарию.
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я взял своего брата, мы сели в машину и спокойно поехали (из РФ. - Ред.) в Киев. Поедем потом в Болгарию, куда я вывез два года назад своих родителей", - сказал Гудков.
Он сообщил, что хочет возвратиться в Россию, но когда это произойдет, "сказать сейчас сложно".
"Я сейчас хочу серьезно обдумать, как быть эффективным для достижения тех целей, которые я ставил, находясь в России. Там, к сожалению, я не могу быть эффективным", - отметил экс-депутат.
Как сообщалось, Гудков из-за угрозы возможного ареста с целью недопущения к участию в выборах покинул РФ и приехал в Киев.
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Что у бубочки в голове не знает никто. В том числе и бубочка.
Вот вы бы в Расии, так сразу на Красную площадь, да с плакатом ПТН ПНХ и горящей шиной, и стоять насмерть!
Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії.. Поїде в Болгарію звичайно. Так як в даний момент в Україні утвердилася прокремлівська влада ЗЕбілів капітулянтів (слуг кремля) .. І всі проукраїнські опозиціонери так і мігранти вони для неї край небажані. На відміну від лютих ворогів України: портнова, левченко, татарова, аксьонова і інших виродків... які стали у великій пошані для цієї антиукраїнської влади, в пошані через їх ненависть до України ..