Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма

Подконтрольные России "власти Крыма" заявили о готовности обращаться в международный суд по правам человека из-за "геноцида по отношению к крымчанам".

Об этом журналистам 7 июня сказал первый вице-спикер "крымского парламента" Ефим Фикс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, российские следователи назначили ряд экспертиз в ходе рассмотрения заявления властей Крыма о возбуждении уголовного дела в отношении "организаторов энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад полуострова".

"Мы идем по своему направлению, направили обращение в Следком России, уже назначены следователи, которые занимаются этим делом, уже есть поручения по проведению экспертиз. Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека из-за геноцида по отношению к крымчанам", - цитирует Фикса провластное крымское агентство "Крыминформ".

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