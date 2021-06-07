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Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope

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Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope

Украина решила воспользоваться преимуществами высокого спроса на свой экспорт на мировых рынках и повышать налоги на отечественных производителей.

Об этом говорится в материале издания Neweurope, перевод которого опубликован на сайте Цензор.НЕТ.

Как отмечает автор, Украина сейчас в положении, которое демонстрирует, что экономика не протянет остаток года без гораздо более надежной финансовой помощи из Европы.

В то же время, отмечает издание, несмотря на обещание Зеленского предоставить "инвестиционную няню" - конкретного чиновника, ответственного за определенное инвестирование - беззаконие, рейдерство и коррупция продолжается в стране. Как результат, случаи иностранных инвестиций остаются немногочисленными и часто заканчиваются неудачей.

По данным автора, в то время как европейские страны поддерживают свои постковидные экономики с массовыми инфраструктурными проектами и помощью местным предприятиям, Украина решила воспользоваться преимуществами высокого спроса на свой экспорт на мировых рынках и повышать налоги на отечественных производителей.

Издание отмечает что дальнейшая сложная экономическая ситуация в стране является токсичной: "А токсичная среда коррумпированных чиновников, и непрозрачная фискальная система приведет к одному - выводу капитала из страны и потере десятков тысяч рабочих мест".

"Конечно, налоговая реформа могла бы стать еще одним сигналом, что Киев приложил усилия по дальнейшему пути Украины к ключевым стандартам ЕС для финансовой ответственности, если бы она не стоила народу сотни тысяч рабочих мест. Власти еще больше раздраконили население после того, как они не смогли помочь ни крупному или среднему бизнесу во время пандемии. Эти безответственные шаги уже привлекли некоторое внимание. Некоторые политики в Европе уже начали озвучивать свое мнение по этому вопросу, говоря, что они боятся, что экономический крах Украины и новая волна агрессии из России создаст новую Сирию на восточном фланге ЕС", - говорится в материале.

Также читайте: Инструментом защиты Европы от пропаганды мог бы стать общеевропейский русскоязычный телеканал с базой в Украине, - Резников

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
а что еще может бесноватый вовка-шут?
оно способно только ОБДИРАТЬ народ... как и его хозяева и "слуги урода"..
зеленой шмаркле НЕ нужна крепкая экономика и прозрачные условия ведения бизнеса...
Для зеленского главное - мутная вода и договорняки, чтобы можно было барыжить на бюджетных деньгах - и вывозить их потом в офшоры Омана, Катара и тп...
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07.06.2021 18:01
+8
Эпоха бидности закончилась настолько успешно что многим скоро будет нечего жрать. Но не зелёной плесени, конечно.
Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 4884
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07.06.2021 18:04
+8
Я еще добавлю от ВВС.

Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 1214
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07.06.2021 18:17
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Правила форума Совет форумчан
а что еще может бесноватый вовка-шут?
оно способно только ОБДИРАТЬ народ... как и его хозяева и "слуги урода"..
зеленой шмаркле НЕ нужна крепкая экономика и прозрачные условия ведения бизнеса...
Для зеленского главное - мутная вода и договорняки, чтобы можно было барыжить на бюджетных деньгах - и вывозить их потом в офшоры Омана, Катара и тп...
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07.06.2021 18:01 Ответить
помощь на "развитие экономики":
Серед найбагатших депутатів, які отримують бюджетні кошти (субсідії) на оренду житла:
Олег Воронько, «Слуга Народу», задекларував 129 млн грн;
Сергій Магера, позафракційний, 25,5 млн грн;
Остап Шипайшло, «Слуга Народу», 22,5 млн;
Олександр Трухін, «Слуга Народу», 20,9 млн;
Анатолій Урбанський, «За майбутнє», 19,8 млн;
Олександр Пономарьов, ОПЗЖ, 19,3 млн;
Олег Мейдич, «Батьківщина», 14 млн;
Валерій Лунченко, «Довіра», 12,8 млн;
Степан Чернявський, «Слуга Народу», 11,5 млн;
Павло Павліш, «Слуга Народу», 10,8 млн.
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07.06.2021 18:12 Ответить
Який нарід такий і президент (парламент).
Заслужили.
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07.06.2021 20:09 Ответить
так 73%зеублюдков просто счастливы по этому поводу
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07.06.2021 18:01 Ответить
На самом деле мало подняли, нужно ещё.
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07.06.2021 18:02 Ответить
а что подняли?
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07.06.2021 18:17 Ответить
Подняли цены, и серьезно. Для пересычного - это ежедневный налог на продовольствие, транспорт, лекарства. Я об этом. Наверное не очень правильно высказался . Но не грусти, налоги тоже поднимут, добавят, увеличат. На все и всех. Опять же все скажется на ценах и опять же пересычному оплачивать всю эту радость.
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07.06.2021 18:26 Ответить
цены поднялись во всем мире, газ и тот летом уже 350 баксов стоит в на хабе в Европе,
нефть выше 70 за бочку
транспорт подорожал так пойди водителем на маршрут и вози за копейки людей
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07.06.2021 18:31 Ответить
клоунский балабол))))
100 квт гарантированных тоже убрали из-за мировых цен) разбогатевшие в разы беня с ахметовым - все вранье)
привет подоляку, убогое
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07.06.2021 18:33 Ответить
Бена и Ахмет на яхту копят, так что не мешай. Все по делу
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07.06.2021 19:33 Ответить
газ в полтора раза.
продуктьі питания 45% за два года
электричество от 30 до 50% в зависимости от потребителя, минимальньіе 100квт убрали
и т.д.
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07.06.2021 18:31 Ответить
газ подняли еще при Пете, забыл что 8000 грн уже в 2018 году стоил газ
забыл что лук при Пете был по 40 грн
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07.06.2021 18:37 Ответить
не мямли, клоун. где стадо тебя спросили.
твои экономические познания ясны, как мозг моники
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07.06.2021 18:39 Ответить
Подняли акцизы и ренту, автоматом подняли все налоги, завязанные на минималку и т.д.
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07.06.2021 18:32 Ответить
А что может вместо этого придумать клоун?
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07.06.2021 18:03 Ответить
Он умеет думать?
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07.06.2021 18:31 Ответить
Да,оно знает клавиатуру на рояле)...
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07.06.2021 18:43 Ответить
Еще бы. Там только черные и белые клавиши. И что характерно: по какой ни ударь - везде звук есть.
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07.06.2021 18:45 Ответить
Эпоха бидности закончилась настолько успешно что многим скоро будет нечего жрать. Но не зелёной плесени, конечно.
Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 4884
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07.06.2021 18:04 Ответить
То всьо мандель і степашка.Їх вже вигнали і їм соромно.
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07.06.2021 18:04 Ответить
Но только они не сносили голов.
Шутить не могите с Князьями!
И долго Дружина топтала Волхвов
Своими гнедыми конями... (с)
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07.06.2021 18:15 Ответить
а какие налоги повышают?
все написано в стиле шоколадного скавчеза .
даже если бы никаких налогов не было олигархи не стали бы платить рабочим больше
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07.06.2021 18:15 Ответить
Я еще добавлю от ВВС.

Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 1214
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07.06.2021 18:17 Ответить
а Петя выполнил хоть одно обещание, посадил хоть одного коррупционера
Петя сам олигарх и благоприятствовал олигархам,
Как пЕСики обсырали и теперь обсырают при Пете и Юлю и Зеленского забыл
пошел в будку сабака
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07.06.2021 18:25 Ответить
Все, высралось хворе? Это у тебя до сих пор Петя президент? Меньше пей и попустит.
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07.06.2021 18:28 Ответить
И еще от WSJ

Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 7487
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07.06.2021 18:19 Ответить
Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 1191
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07.06.2021 18:27 Ответить
Ну и что? А бзднуть то что хотело, одноклеточное?
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07.06.2021 18:29 Ответить
Піарщик Єрмака в пості про шашлики журиться, що їх не чують, бо простіше жити в світі фантазій і пропаганди. І щоб підкріпити свою думку, нагнав собі півтори тисячі ботів"

от стада отбилась, бедолага?
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07.06.2021 18:35 Ответить
Да уж. Я понимал, что ты тупое, но чтобы настолько. Давай, жги дальше, одноклеточное. Посмотрим на длительность твоего бана.
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07.06.2021 18:41 Ответить
пошли, подоляка почитаем. там уже е-коммунизм наступил и буба всех победил.
или здесь поскулишь, зелебоб?
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07.06.2021 18:20 Ответить
И еще немного

Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 3177
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07.06.2021 18:25 Ответить
Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios
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07.06.2021 18:28 Ответить
И еще чуток

Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 9503
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07.06.2021 18:30 Ответить
Є такий об'єктивний економічний закон - податки вверх = економіка вниз.
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07.06.2021 18:20 Ответить
Он все время врет...
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07.06.2021 18:20 Ответить
ВТОРАЯ новость на ту же тему - страдание от налогов Косюка и Ахмета.
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07.06.2021 18:31 Ответить
В оПЄ нема грошей, тому займаються рекетом від уряду!!!! А як інакше??????!!!!!!!
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07.06.2021 18:32 Ответить
це так по маланські - наіпать і кинути...
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07.06.2021 18:42 Ответить
полный чес.
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07.06.2021 18:42 Ответить
В странах ЕС бизмесмены платят налоги, у нас стараются не платить.. Поэтому всё логично
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07.06.2021 18:49 Ответить
Потому как в ЕС платишь налоги и знаешь куда они идут и видно это и даже спросить можно и ответят конкретно, и защитят в случае проблем и помогут. А у нас куда идут налоги, в бюждет? хорошо, а дальше? а дальше не ваше дело. Люди платят налоги и не видят результата, а если результата нет и только у чинов з.п. в сотни тысяч, то смысл???
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07.06.2021 19:09 Ответить
Так самый лучший способ грабить - это налоги. Ну и монополии тоже рулят.
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07.06.2021 19:06 Ответить
Уже за місяць в українців з'явиться нова платіжка, котра стосується газопостачання: тепер доведеться оплачувати ще й обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Законодавець зобов'язав кожного клієнта укласти договір із фірмою-підрядником, котра буде проводити ремонт та перевіряти справність мереж і приладів у будинках. Останні 3 роки цим ніхто не займається.

http://ekonomika.ko.net.ua/?p=22998

Фейк чи правда?
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07.06.2021 19:45 Ответить
Наговаривают на команду молодых и перспективных рЭформаторов, однозначно!😁😁
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07.06.2021 20:50 Ответить
"Надо шота делать"- подумали молодые экономисты и повысили налоги.
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07.06.2021 21:25 Ответить
да-да, чтобы корова больше давала молока, надо побольше доить и поменьше кормить, это не только при Зеле, при "папередниках" тоже так было...
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07.06.2021 22:41 Ответить
Так в Україні влада окупаційна-звідсіля й логіка дій!
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07.06.2021 22:26 Ответить
Последнее время в Украине сводится к одному - затягивать пояса и побольше доить, а развивать, вкладывать - это не умеют, или не хотят. куда мы катимся?
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07.06.2021 22:39 Ответить
может это и есть цель зеленского, по указке путина создать хаос в стране..
сейчас он уничтожает весь малый и средний бизнес, ФОПы массово закрываются, соответсвенно падает уровень дохода самозанятого населения и меньше поступает налогов в бюджет, но зеленского это устраивает
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08.06.2021 07:45 Ответить
 
 