Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope
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Украина решила воспользоваться преимуществами высокого спроса на свой экспорт на мировых рынках и повышать налоги на отечественных производителей.
Об этом говорится в материале издания Neweurope, перевод которого опубликован на сайте Цензор.НЕТ.
Как отмечает автор, Украина сейчас в положении, которое демонстрирует, что экономика не протянет остаток года без гораздо более надежной финансовой помощи из Европы.
В то же время, отмечает издание, несмотря на обещание Зеленского предоставить "инвестиционную няню" - конкретного чиновника, ответственного за определенное инвестирование - беззаконие, рейдерство и коррупция продолжается в стране. Как результат, случаи иностранных инвестиций остаются немногочисленными и часто заканчиваются неудачей.
По данным автора, в то время как европейские страны поддерживают свои постковидные экономики с массовыми инфраструктурными проектами и помощью местным предприятиям, Украина решила воспользоваться преимуществами высокого спроса на свой экспорт на мировых рынках и повышать налоги на отечественных производителей.
Издание отмечает что дальнейшая сложная экономическая ситуация в стране является токсичной: "А токсичная среда коррумпированных чиновников, и непрозрачная фискальная система приведет к одному - выводу капитала из страны и потере десятков тысяч рабочих мест".
"Конечно, налоговая реформа могла бы стать еще одним сигналом, что Киев приложил усилия по дальнейшему пути Украины к ключевым стандартам ЕС для финансовой ответственности, если бы она не стоила народу сотни тысяч рабочих мест. Власти еще больше раздраконили население после того, как они не смогли помочь ни крупному или среднему бизнесу во время пандемии. Эти безответственные шаги уже привлекли некоторое внимание. Некоторые политики в Европе уже начали озвучивать свое мнение по этому вопросу, говоря, что они боятся, что экономический крах Украины и новая волна агрессии из России создаст новую Сирию на восточном фланге ЕС", - говорится в материале.
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оно способно только ОБДИРАТЬ народ... как и его хозяева и "слуги урода"..
зеленой шмаркле НЕ нужна крепкая экономика и прозрачные условия ведения бизнеса...
Для зеленского главное - мутная вода и договорняки, чтобы можно было барыжить на бюджетных деньгах - и вывозить их потом в офшоры Омана, Катара и тп...
Серед найбагатших депутатів, які отримують бюджетні кошти (субсідії) на оренду житла:
Олег Воронько, «Слуга Народу», задекларував 129 млн грн;
Сергій Магера, позафракційний, 25,5 млн грн;
Остап Шипайшло, «Слуга Народу», 22,5 млн;
Олександр Трухін, «Слуга Народу», 20,9 млн;
Анатолій Урбанський, «За майбутнє», 19,8 млн;
Олександр Пономарьов, ОПЗЖ, 19,3 млн;
Олег Мейдич, «Батьківщина», 14 млн;
Валерій Лунченко, «Довіра», 12,8 млн;
Степан Чернявський, «Слуга Народу», 11,5 млн;
Павло Павліш, «Слуга Народу», 10,8 млн.
Заслужили.
нефть выше 70 за бочку
транспорт подорожал так пойди водителем на маршрут и вози за копейки людей
100 квт гарантированных тоже убрали из-за мировых цен) разбогатевшие в разы беня с ахметовым - все вранье)
привет подоляку, убогое
продуктьі питания 45% за два года
электричество от 30 до 50% в зависимости от потребителя, минимальньіе 100квт убрали
и т.д.
забыл что лук при Пете был по 40 грн
твои экономические познания ясны, как мозг моники
Шутить не могите с Князьями!
И долго Дружина топтала Волхвов
Своими гнедыми конями... (с)
все написано в стиле шоколадного скавчеза .
даже если бы никаких налогов не было олигархи не стали бы платить рабочим больше
Петя сам олигарх и благоприятствовал олигархам,
Как пЕСики обсырали и теперь обсырают при Пете и Юлю и Зеленского забыл
пошел в будку сабака
от стада отбилась, бедолага?
или здесь поскулишь, зелебоб?
http://ekonomika.ko.net.ua/?p=22998
Фейк чи правда?
сейчас он уничтожает весь малый и средний бизнес, ФОПы массово закрываются, соответсвенно падает уровень дохода самозанятого населения и меньше поступает налогов в бюджет, но зеленского это устраивает