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Украина не выделяла миллиарды долларов на поддержку бизнеса в коронакризис, поэтому повышение налогов вызывает вопросы, - Neweurope

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина не выделяла миллиарды долларов на поддержку бизнеса в коронакризис, поэтому повышение налогов вызывает вопросы, - Neweurope

Итальянский представитель Комитета Европейского парламента по развитию и подкомитета по налоговым вопросам Гиньна Ганния в письме к Кабмину заявила, что опечалена тем, что правительство Украины стремится увеличить доходы за счет увеличения налогов, именно во время кризиса пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Neweurope

"Ганния указывала на то, что "в отличие от правительств Соединенных Штатов, Великобритании и членов ЕС, Украина не смогла выделить миллиарды долларов на поддержку бизнеса, не покрывала зарплату людей, которые были вынуждены уволиться в карантин, и не оказали помощь безработным, студентам и школьникам. Кроме того, у правительства не хватает средств, отложенных для покупки вакцин, поскольку кампания вакцинации даже не полностью началась ... отсюда, главные налоговые реформы вызывают большие вопросы о своей целесообразности", - говорится в материале.

Издание отмечает, что перспектива вступления в Европейский союз и/или НАТО является долгосрочной целью, которая может занять годы, если не десятилетия. Поэтому очень важно, чтобы нынешнее и любое будущее украинское правительство было сосредоточено на поддержке крупных, средних и малых предприятий.

"Это, несомненно, приведет к экономическому росту и в течение 7-10 лет значительно может улучшить экономику. Это также принесет пользу стране, когда полная интеграция Украины с Западом сможет стать реальностью", - подытожил автор.

Как сообщалось ранее в статье "Фискальная пандемия на восточной границе ЕС может в конечном итоге ударить по сердцу Европы", Украина сейчас в положении, демонстрирующем, что экономика не протянет остаток года без гораздо более надежной финансовой помощи из Европы.

Читайте: Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков - 72,4 млрд грн. СПИСОК

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Зеле некогда думать и решать, он шашлыки ест.
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08.06.2021 09:39
+8
Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю. Вот поэтому, за последние два года в стране все прибыльные госпредприятия стали убыточными, вот поэтому в Украине сегодня самая высокая смертность от короновируса по европе, сейчас почти все евространы вакцинировали своих граждан нормальной вакциной, а в Украине даже нормальную вакцину не завезли...
Лох сходивший на выборы по-приколу должен страдать, потому что избрание идиотом президента - имеет свои логические последствия.
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08.06.2021 10:04
+6
Для зебилоидов, которые верещат про небывалый прессинг на Медведчука:
объект 1(браслет) находится на расстоянии полтора десятка км. от того, кто этот браслет носить обязан(объект 2). Теперь вопрос для зебобов: что такое объект 2?
ПЫСЫ: зебил, если не сообразил, тогда смотри выше, строка 1
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08.06.2021 09:56
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Зеле некогда думать и решать, он шашлыки ест.
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08.06.2021 09:39 Ответить
причем здесь президент, этим должно заниматься правительство, Кабинет Министров, какие-то министры..., ну а впрочем при нынешнем положении вещей - какая разница, чем и кто там занимается, все-равно - это куча бездарей, которым просто "заносят"...
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08.06.2021 09:45 Ответить
Он не виноват, его заставили!
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08.06.2021 10:35 Ответить
А чьи министры? Не зелины ли? А депутаты чьи сидят в Раде? Не его ли? Там одно кадровое назначение шикарнее другого
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09.06.2021 00:58 Ответить
Ганния следовало бы знать, куда ведет дорога вымощеная благими намерениями.
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08.06.2021 09:47 Ответить
Для зебилоидов, которые верещат про небывалый прессинг на Медведчука:
объект 1(браслет) находится на расстоянии полтора десятка км. от того, кто этот браслет носить обязан(объект 2). Теперь вопрос для зебобов: что такое объект 2?
ПЫСЫ: зебил, если не сообразил, тогда смотри выше, строка 1
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08.06.2021 09:56 Ответить
Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю. Вот поэтому, за последние два года в стране все прибыльные госпредприятия стали убыточными, вот поэтому в Украине сегодня самая высокая смертность от короновируса по европе, сейчас почти все евространы вакцинировали своих граждан нормальной вакциной, а в Украине даже нормальную вакцину не завезли...
Лох сходивший на выборы по-приколу должен страдать, потому что избрание идиотом президента - имеет свои логические последствия.
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08.06.2021 10:04 Ответить
Даже Монголия вакцинировалась Файзером и Модерна.
А у нас ну ни как. Покупаем ту вакцину, где можно дельцам от здравохранения нагреть ручки на прокладках и откатах.
С Файзером это не прокатывает. Вот и нет в Украине Файзера. А то, что привезли - это крохи.
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08.06.2021 10:12 Ответить
Зелебобики так далеки были в жизни от реальной экономики, аж страшно становится. Они и раньше видно взятки собирали.
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08.06.2021 10:12 Ответить
Не взятки, а плату за представление. Нынче ничего и не поменялось, в принципе. Они нынче исполняют, а мы им сами денежки отдаем, только вот билетиков не получаем.))) Да и ходить уже никуда не нужно - все в реале и в действительности.)))
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08.06.2021 18:47 Ответить
Ну,братця,отая Ганька зовсім не теє-того,як його! Літо ж -таки на дворі, улюбленцям від народу України і іже із ними потрібно відпочити десь на Канарах,чи ні?! А зарплати у них які? Куркам на сміх,та й годі! А отих відпускних,лікувальних,оздориовлювальних і прочая,прочая і прочая мєлочовки вистачить хіба-що на молочко і віскарик для їхніх улюблених діточок. А відпочити потрібно ж на всі 100%,набратись сил для подальшої плідної роботи на благоУкраїни.То ж що,шкода українцям за рахунок підняття податків забезпечити любимчикам повноцінний відпочинок? Ми-"за"! Отже нехай Ганька не вболіває за нас,українців,наші улюбленці знають,що роблять.
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08.06.2021 10:18 Ответить
А зебіли радісно верещать : зе дало по 8000 ! По-перше : зе до цих грошей ніякого відношення не має , а по-друге , ще й не далеко не всі працюючі та підприємці отримали .
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08.06.2021 10:20 Ответить
Ну и смысл этих выплат? В Европе деньги на восстановление экономики дают, а у нас это просто разбазаривание бюджета
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09.06.2021 01:02 Ответить
Коли я в тяжкому стані потрапив в ковідне відділення , а потім ще й вдома доліковувався , то завдяки ідіотському закону ще азарова , я вже більше 2 місяців не можу отримати за лікарняний . Так для мене і таких , як я ці 8000 були потрібні . Інша справа , що до зе , його зешобла та бюджету ці виплати ніякого відношення не мають . Хіба що крали вони з цього фонду .
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10.06.2021 06:19 Ответить
Какаяразніца.
Зебіли, в турборежимі, розікрали все, що було. Потрібно свіженьке баблішко, на те ж "велике крадівництво". Вихід один. Диаметрально протилежний лайно- серідалу про галабаротьку. Коли МВФ послало нахрін, потрібно до нитки обібрать "мудрий" нарід.
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08.06.2021 10:32 Ответить
Да, зелебобы успели устроить кризис ещё до коронавируса, а пандемия уже просто добила нашу экономику
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09.06.2021 01:03 Ответить
Зелені холуї олігархату ціленаправлено і планомірно «покращують» матеріальне становище громадян щоб легше було проводити т.з. земельну реформу, вибори, велику прихватизацію. Як відомо, жебраки на проести і протистояння тим, хто при владі, не здатні.
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08.06.2021 10:50 Ответить
Как раз мы убедились в обратном на протяжении всех противостояний.))) Именно нищеброды выходили толпами за плату, сперва от полтинника и дальше выше. Кто выходил за идею, того, в последствии, слили на Востоке страны.
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08.06.2021 18:44 Ответить
Странный вброс. Это же СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, что если не выделять средства на поддержку бизнеса во время форс-мажора, то потом не будет ни средств, ни бизнеса и единственное. что остается - поднимать налоги. Гиньни, очевидно, следовало бы для большего понимания локального контекста читать не финансовые сводки, а психиатрическую литературу по умственной отсталости.
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08.06.2021 10:55 Ответить
це в псих літературі таке написано? Хіба не краще і правильно було б збільшити податкову базу і знизити ставки?
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08.06.2021 13:57 Ответить
Так. Краще и правильно. Но для розумово видсталих це занадто важко. И саме це написано у літературi по психіатрії.
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08.06.2021 15:17 Ответить
це більше схоже на планомірну ціленаправлену діяльність із збільшення подяткового тягаря для власного бізнесу, імпорту енергоносіїв з країни-агресора з одночасним зниження видобутку власних, приватизацією за заниженою у десятки, а то й сотні-мільйони разів вартістю української промисловості прокремлівським олігархатом.
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08.06.2021 17:39 Ответить
МВФ не дал кредит. Откуда возьмутся миллиарды.
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08.06.2021 10:57 Ответить
Дело в том, что кредиты МВФ не предназначены ни для бизнеса страны, ни для народа. Вы ведь видите, что и без кредита мы еще не сдохли? Делайте выводы куда все эти кредиты деваются после их получения.)))
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08.06.2021 18:34 Ответить
О чем там европейские политики пытаются нашептать этой шутовской публике? Шуты не умеют денег зарабатывать - они умеют их только брать за свои приколы. Скорчил рожицу в эфире - бабло капнуло, на сцене покривлялся - зритель принес и отдал за билетики.))) Ноль экономики и понятий о ней.)))
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08.06.2021 18:37 Ответить
Есть две модели - жирная социальная политика+высокие налоги или низкие налоги+развитие бизнеса. У нас ни то, ни другое. У нас просто повышение налогов это ответ на все вопросы.
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09.06.2021 00:42 Ответить
 
 