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Новости Общество
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алкоголь (1656) исследование (566) опрос (2620)

35% украинцев вообще не употребляют алкоголь, 9% - пьют от нескольких раз в неделю, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество

35% украинцев вообще не употребляют алкоголь, 9% - пьют от нескольких раз в неделю, - исследование

Треть граждан Украины - 35% вообще не употребляют спиртные напитки, 22% - употребляют их очень редко - не более нескольких раз в год, и 9% - употребляют алкоголь от нескольких раз в неделю.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с New Image Marketing Group, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам исследования, треть граждан Украины (35%) вообще не употребляют спиртные напитки. Также в ходе опроса каждый пятый (22%) заявил, что употребляют их очень редко - не более нескольких раз в год и еще столько же ответили, что не чаще нескольких раз в месяц. О частом употреблении алкоголя - от нескольких раз в неделю - рассказали 9% респондентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование

Ответы мужчин и женщин относительно употребления алкоголя довольно заметно отличаются. Среди женщин большая доля тех, кто никогда не употребляет алкоголь - 43% до 26% мужчин. Тогда как мужчины вдвое чаще употребляют спиртные напитки хотя бы раз в неделю (16% до 8%) и в шесть раз чаще употребляют алкоголь несколько раз в неделю (13% до 2%). Наибольшая доля тех, кто придерживается трезвости, среди старшего поколения (46%), а наименьшая - среди представителей группы 33-45 лет (28%).

По региональному признаку нет существенных различий между ответами респондентов относительно употребления алкоголя. Кроме того, абсолютное большинство (82%) граждан заявили, что локдауны никак не повлияли на их употребление или неупотребление алкоголя. Лишь 6% ответили, что стали употреблять больше и еще 10% - наоборот, заявили, что стали меньше употреблять.

35% украинцев вообще не употребляют алкоголь, 9% - пьют от нескольких раз в неделю, - исследование 01

Также читайте: 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова"
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Топ комментарии
+26
Бред
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07.06.2021 18:47
+22
я не пью алкоголь уже лет десять и даже на праздники. мне не нравится алкогольное опьянение. гадость!
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07.06.2021 18:50
+19
или больной или падлюка
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07.06.2021 18:55
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Страница 2 из 2
Краще їх пропить?
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07.06.2021 19:06 Ответить
Нет, краще за них купить то, что Порох для АРМИИ покупает за волонтерские и личные средства!!! А не заниматься закапыванием денег в асфальт и дебильными исследованиями!!!
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07.06.2021 19:24 Ответить
Купить і покласти на склад, хай лежить.
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07.06.2021 19:29 Ответить
Хоча б купити, для початку
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08.06.2021 00:58 Ответить
я 22%
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07.06.2021 19:05 Ответить
головне, що не 73 35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 700
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08.06.2021 16:33 Ответить
Как для меня, даже с учетом очень редко употребляющего, это выглядит удивительным. Ну как говорится " вашу бы статистику Богу в уши", может я чего и не знаю и у нас в стране 40% трезвенников.
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07.06.2021 19:05 Ответить
Вероятно есть какой-то странный город, затерянный в Карпатах, где и провели опрос.
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07.06.2021 19:08 Ответить
Я каждый день употребляю алкоголь , лет 40 . Мне это нравится. Если употреблять в разумных пределах то от алкоголя только польза для здоровья , как физического так и душевного
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07.06.2021 19:09 Ответить
35% украинцев вообще не употребляют алкоголь, 9% - пьют от нескольких раз в неделю, - исследование - Цензор.НЕТ 9149
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07.06.2021 19:39 Ответить
похметолог самый лучший психолог. В Китае даже профессия такая есть - собутыльник. По заказу. Правда больше месяца не выдерживают.
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07.06.2021 19:48 Ответить
Те, кто спаивает население, мечтают сделать всех Васьками.
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07.06.2021 20:37 Ответить
Польза от алкоголя, это миф, распространяемый алкоголиками)
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08.06.2021 01:02 Ответить
а як порівняно з касапами і з білорусами?
А як по регіонам: де більше п'ють? На заході чи на сході? На півдні чи в центрі?
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07.06.2021 19:09 Ответить
92% совсем не пьет - они что-то такое курят и голосуют за зеленку
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07.06.2021 19:10 Ответить
По моей статистике, что я наблюдаю, то все наоборот, где-то 9% не пьет совсем, а 35% хоть в малых дозах, но каждый день употребляют.
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07.06.2021 19:11 Ответить
Алкоголь это злой яд пейте соки разные.
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07.06.2021 19:11 Ответить
Сыроедение , соки , трава, ростки пшеницы ...так и до мочи уже недалеко осталось .Я вот лучше сейчас пойду открою холодильник , достану оттуда доброго вискаря и забуду про этот идиотский опрос поскорее .Дело идет к ужину , а ужин с соком или ужин из сока и травы ?? (( Ну это пусть те 35% про которых опрос говорит так ужинают себе на радость и тешат себя мыслями что умрут в 120 лет в постели с 25 летней 7 или 8 по счету женой. В общем жизнь коротка и не стоит себе отказывать в маленьких удовольствиях
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07.06.2021 19:24 Ответить
Идиоты, что сказать, только зря деньги на исследование потратили: 73% в этой стране в состоянии опьянения, это всем известный факт.
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07.06.2021 19:16 Ответить
Есть 3 стадии опьянения/алкоголя в организме.
1. Совсем трезвый
2. Совсем пьяный
3. Среднее состояние - простыми словами: пару рюмочек, слегка поддатый.
Так, вот, если у вас первая стадия длится по времени дольше, чем вторая, то вы - не алкоголик.
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07.06.2021 19:16 Ответить
Спасибо, немного утешил..)
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07.06.2021 19:24 Ответить
второй и третий пункт это одно и тоже. Сильно хорошее настроение.
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07.06.2021 19:39 Ответить
Нет.
Если человек не чувствует разницы, то он - алкоголик.
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07.06.2021 19:55 Ответить
алкоголик это тот, кто не может отказаться от алкоголя
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08.06.2021 01:04 Ответить
Брехня.
Як і рейтинг Зеленського.
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07.06.2021 19:18 Ответить
ви б краще не на рейтинг Зе дивились, а коли вас з Петею опзж обгонять. 35% украинцев вообще не употребляют алкоголь, 9% - пьют от нескольких раз в неделю, - исследование - Цензор.НЕТ 3447
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07.06.2021 19:32 Ответить
С утра не тяпнул - день пропал.
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07.06.2021 19:24 Ответить
Самые опасные трезвенники - алкоголики в завязке.
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07.06.2021 19:26 Ответить
"Три непьющих мужика собирали ходока -ты спроси у депутата зачем трезвому зарплата?". (С)
Алкоголь, это как зимняя рыбалка на мартовском льду - для одних отдых, а для других шанс утонуть.
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07.06.2021 19:35 Ответить
Вопрос не в том сколько раз в неделю пьют , а какое количество .Если посчитать сколько раз я пью в год и поделить на количество недель , окажется что раз в неделю я точно пью , но в основном это 100-200 грамм вина или бутылка пива , или 50 грамм коньяка.Водку не пью .Большее количество спиртного употребляю редко , в основном дни рождения и новый год .И то в оснозном за счет шампанского больше выходит. Много это или мало?Считаю что это очень умеренное употребление .
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07.06.2021 19:38 Ответить
употребление любого кол-ва алкоголя от 2-х раз в месяц уже есть алкоголизм.. 35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 3797
а вы как думали? 35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 3196
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07.06.2021 21:17 Ответить
Тогда французы повально алкоголики!
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07.06.2021 21:38 Ответить
И сосут у путина.
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07.06.2021 21:54 Ответить
Не надо путать мухи с котлетами , випивка отдельно , ху*ло отдельно.
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07.06.2021 22:07 Ответить
***** легче рулить деградировавшими гламурными неженками.
Если кто-то активно подливает, то чтобы потом поиметь.
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07.06.2021 22:29 Ответить
Мы не ведем спор относительно ***** , тут и так все ясно , мы не ведем спор относительно конченых алкоголиков ,которгые дня без выпивки прожить не могут. Мы говорим о употреблении малых доз и не настолько часто. Является ли это алкоголизмом. У меня в баре стоит вино, коньяк иногда наяатая бутылка коньяка может простоять год. Вино в холодильнике открытое неделю или две , иногда могу просто под мясо выпить немного вина , могу коньяка 50 грамм. И вот мне говорят что это алкоголизм. Я с этим абсолютно не согласен. Если бы это было так , то я давным давно бы спился , а так уже шестой десяток давно идет и никто на может сказать что я выпиваю, все говорят - трезвеник .
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07.06.2021 22:56 Ответить
Мы ведём спор о том, что алкоголь снижает силу воли.
Французы и гитлеровцам поддались, и привычка выпивать сыграла не последнюю роль.
Французы - это вам не афганцы.
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07.06.2021 23:15 Ответить
====Я=====
===ПЬЮ====
====ЗА====
===ЭТИХ==
====35%===
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07.06.2021 19:46 Ответить
А що говорять нам продажи алкоголю загалом ?
Він же зметається з полиць.
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07.06.2021 19:48 Ответить
Вроде стоит себе спокойно на полках
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08.06.2021 00:47 Ответить
Правда?
А шо ж это за организмы каждый день в новостях и по улицам ходят постоянно бухие?
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07.06.2021 19:56 Ответить
а тебе мало 65%?
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08.06.2021 01:05 Ответить
Я пью, но так что бы не быть пьяным.
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07.06.2021 19:57 Ответить
Данные из серии:
75% людей, когда включают воду в душе - начинают писять, а 25% - стесняются об этом сказать..... 35% украинцев вообще не употребляют алкоголь, 9% - пьют от нескольких раз в неделю, - исследование - Цензор.НЕТ 3196
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07.06.2021 19:58 Ответить
Алкоголь никого не сделал ни умнее, ни здоровее.
Алкоголь любят быкующие хамы, психологические садисты - энергетические вампиры.
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07.06.2021 20:07 Ответить
полное вранье.
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07.06.2021 20:25 Ответить
А чего так кипятиться ?
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07.06.2021 20:44 Ответить
Что можете казать, про любившего алкоголь, Сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля ???
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07.06.2021 20:26 Ответить
Алкоголь довёл сэра Уинстона Черчилля до того,
что он выглядел как обрюзгшая жирная свинья.
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07.06.2021 20:46 Ответить
Но прожил 90 лет !!!
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07.06.2021 20:53 Ответить
А мог прожить 100 и большей пользой.
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07.06.2021 20:56 Ответить
а мог умереть от депрессии.
история не терпит сослагательного наклонения.
а жить вообще вредно, поэтому все хорошо в меру
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07.06.2021 21:53 Ответить
Черчилль выглядел как жирная свинья - это факт. Без сослагательных.
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07.06.2021 22:31 Ответить
Хорошая отмазка потакать своему свинству.
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07.06.2021 20:49 Ответить
А ще рускіє і зебіли .
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07.06.2021 21:48 Ответить
Чтобы пить надо быть культурным человеком. Это даётся не просто. Можно пить каждый день и никогда в жизни не быть пьяным. Знаю многих из таких кто и садится при этом даже за руль. Видел... но я не делал замечания, потому что действительно неуместно. Почти что все дипломаты с таким отношением.
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07.06.2021 20:14 Ответить
Пейте только для здоровья.
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07.06.2021 20:28 Ответить
Для здоровья, это витамины. Алкоголь вреден для здоровья в любых количествах, просто в меньших пропорционально меньше
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08.06.2021 00:45 Ответить
насчет алкоголя согласен
Насчет витаминов нет
От того, что пьют витамины, бывает только очень дорогая моча.
Они почти все там , эти витамины
А те, что не в моче- те в почках в виде камней, особенно витамин С.
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08.06.2021 04:54 Ответить
35% убежденные трезвенники? может, они курят, судя по тому, что я вижу на улицах вечером? 35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 5682
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07.06.2021 20:31 Ответить
косяками может забрасываются? 35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 7117
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07.06.2021 20:32 Ответить
на улицах вечером обычно алкота, что там можно еще увидеть?
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08.06.2021 00:46 Ответить
а может, они пиво алкоголем не считают? большинство сортов нашего пива вызывают зависимость. Говорят, в него подмешивают спирт, чтобы подольше не портилось как бы. 35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 6759
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07.06.2021 20:33 Ответить
Я пиво пью фактично кожен день 35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 1907 їжа без пива - не смачна !!!
Та хто рахував - скільки пива (мах.4,8%- міцне не смакує) треба випити , щоб оп"яніти - це не один літр за вечір 35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 6357
А міцний алкоголь - має бути повід ! Іноді - 1-2 раза на місяць і то - не кожен місяць ...
А толк у пиві - треба знати !!!
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07.06.2021 21:49 Ответить
А детки не дебилы ?
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07.06.2021 23:24 Ответить
я тоже знаю именно пивных алкашей, кроме пива ничего не пьют, за вечер каждый выпивает минимум по пять банок пива.
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08.06.2021 09:56 Ответить
35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 8079
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07.06.2021 20:40 Ответить
А где Маша Захарова ?
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07.06.2021 20:42 Ответить
Женский алкоголизм страшная штука😁😁😁
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07.06.2021 20:45 Ответить
Стесняюсь спросить...а когда уже зесрань от алкоголя сдохнет?ну "сметуны" они явно никакие....
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07.06.2021 20:54 Ответить
Индейцы могут рассказать, как быстро вырождаться
и отдавать свои земли при помощи алкоголя.
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07.06.2021 20:55 Ответить
лучший пример это народы севера.
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08.06.2021 09:57 Ответить
Живой квас - это тот, что ещё бродит в бутылке, даёт опьянение на полчаса. Какие 35%. Бред.
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07.06.2021 21:02 Ответить
Лопнуть можно, столько кваса за раз выдудлить)
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08.06.2021 00:48 Ответить
охотно верю...я мало знаю тех кто вообще не пьет
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07.06.2021 21:19 Ответить
Брехня ! Зебіли бухають всі ! Як можна тверезим дивитися сватів , слугу або квартал ? От і на вибори теж п"яними пішли .
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07.06.2021 21:44 Ответить
а як можна дивитись ПЕС , Битву Екстрасенсів та іншу шнягу ? ))
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07.06.2021 22:52 Ответить
Просто статистика: прошу посчитать количество спортивных секций (или что-то подобное) с количеством питейных заведений в каждом населённом пункте, т.е. ЗОЖ против ALC. Я думаю, результат будет не в пользу ЗОШ. Вот это будет реальная статистика. Да, и ещё... На корпоративных мероприятиях от силы не пьют 5%, и то по причине употребления антибиотиков. При этом корпоратив посещает 90% сотрудников. И где взялось 35% вообще не употребляющих?
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07.06.2021 22:04 Ответить
Люди живут как на пороховой бочке: то война, то кризис, то распродажа земли,
то опять новые налоги, то истерия с ковидом - не до расслабонов.
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07.06.2021 22:24 Ответить
причем тут распродажа земли?)) тебя никто даже не пытается уговаривать свою землю продать, чего ты очкуешь-то)
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08.06.2021 00:50 Ответить
При чём тут распродажа ?
Без поллитры не разберешься ...
Ты не очкуй - накати без закуси !
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08.06.2021 05:43 Ответить
шмурдяк пити себе не любити ))))
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07.06.2021 22:49 Ответить
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. (с) )))
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07.06.2021 23:06 Ответить
Когда своего ума маловато, приходится жить чужими цитатами.
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07.06.2021 23:29 Ответить
Ну-ка, ну-ка, блесни красноречием, умный ты наш
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08.06.2021 09:35 Ответить
Ты реагируешь на блеск пивной пробки - что с тобой говорить ?
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08.06.2021 10:41 Ответить
Ну, тогда проходи мимо и не умничай
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08.06.2021 11:03 Ответить
«Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве». (с) Мих Мих Жванецкий. 35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 4880

Жінкам взагалі краще не вживати алкоголь, він вбиває красу та перетворює молоду жінку на стару. Спостерігаю вже давно за тими знайомими, хто ******** випити бокал вина майже що дня, їхня шкіра дуже швидко старіє та вкривається зморшками. Але ж вони звинувачують у цьому погану екологію, а не свій латентний алкоголізм.
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07.06.2021 23:31 Ответить
Гаряча тема, особливо для руцькоязичних. До речі "...від декілька разів на тиждень..." -- це від десяти, бо до десяти -- це "кілька".
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08.06.2021 07:14 Ответить
В деревне Вилларибо средняя длина члена 15 см, а в Виллабаджо - 25 см. А все потому что в Виллабаджо проводились опросы, а в Вилларибо - замеры
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08.06.2021 10:09 Ответить
В начале замера было 15, но к концу манипуляции стало 25 ... 35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 9694
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08.06.2021 10:42 Ответить
Брехня! Я родился и жил в Украине и еще пока помню как там пьют!
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08.06.2021 14:04 Ответить
Та ну, звідки ж тоді взялись 73%? Скотів і прочу квартальну фігню на трезву голову взагалі нереально дивитись 35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження - Цензор.НЕТ 1358
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08.06.2021 14:10 Ответить
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