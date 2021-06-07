35% украинцев вообще не употребляют алкоголь, 9% - пьют от нескольких раз в неделю, - исследование
Новости Цензор.НЕТ Общество
Треть граждан Украины - 35% вообще не употребляют спиртные напитки, 22% - употребляют их очень редко - не более нескольких раз в год, и 9% - употребляют алкоголь от нескольких раз в неделю.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с New Image Marketing Group, передает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам исследования, треть граждан Украины (35%) вообще не употребляют спиртные напитки. Также в ходе опроса каждый пятый (22%) заявил, что употребляют их очень редко - не более нескольких раз в год и еще столько же ответили, что не чаще нескольких раз в месяц. О частом употреблении алкоголя - от нескольких раз в неделю - рассказали 9% респондентов.
Ответы мужчин и женщин относительно употребления алкоголя довольно заметно отличаются. Среди женщин большая доля тех, кто никогда не употребляет алкоголь - 43% до 26% мужчин. Тогда как мужчины вдвое чаще употребляют спиртные напитки хотя бы раз в неделю (16% до 8%) и в шесть раз чаще употребляют алкоголь несколько раз в неделю (13% до 2%). Наибольшая доля тех, кто придерживается трезвости, среди старшего поколения (46%), а наименьшая - среди представителей группы 33-45 лет (28%).
По региональному признаку нет существенных различий между ответами респондентов относительно употребления алкоголя. Кроме того, абсолютное большинство (82%) граждан заявили, что локдауны никак не повлияли на их употребление или неупотребление алкоголя. Лишь 6% ответили, что стали употреблять больше и еще 10% - наоборот, заявили, что стали меньше употреблять.
Пожалуйста, подождите...
А як по регіонам: де більше п'ють? На заході чи на сході? На півдні чи в центрі?
1. Совсем трезвый
2. Совсем пьяный
3. Среднее состояние - простыми словами: пару рюмочек, слегка поддатый.
Так, вот, если у вас первая стадия длится по времени дольше, чем вторая, то вы - не алкоголик.
Если человек не чувствует разницы, то он - алкоголик.
Як і рейтинг Зеленського.
Алкоголь, это как зимняя рыбалка на мартовском льду - для одних отдых, а для других шанс утонуть.
а вы как думали?
Если кто-то активно подливает, то чтобы потом поиметь.
Французы и гитлеровцам поддались, и привычка выпивать сыграла не последнюю роль.
Французы - это вам не афганцы.
===ПЬЮ====
====ЗА====
===ЭТИХ==
====35%===
Він же зметається з полиць.
А шо ж это за организмы каждый день в новостях и по улицам ходят постоянно бухие?
75% людей, когда включают воду в душе - начинают писять, а 25% - стесняются об этом сказать.....
Алкоголь любят быкующие хамы, психологические садисты - энергетические вампиры.
что он выглядел как обрюзгшая жирная свинья.
история не терпит сослагательного наклонения.
а жить вообще вредно, поэтому все хорошо в меру
Насчет витаминов нет
От того, что пьют витамины, бывает только очень дорогая моча.
Они почти все там , эти витамины
А те, что не в моче- те в почках в виде камней, особенно витамин С.
Та хто рахував - скільки пива (мах.4,8%- міцне не смакує) треба випити , щоб оп"яніти - це не один літр за вечір
А міцний алкоголь - має бути повід ! Іноді - 1-2 раза на місяць і то - не кожен місяць ...
А толк у пиві - треба знати !!!
и отдавать свои земли при помощи алкоголя.
то опять новые налоги, то истерия с ковидом - не до расслабонов.
Без поллитры не разберешься ...
Ты не очкуй - накати без закуси !
Жінкам взагалі краще не вживати алкоголь, він вбиває красу та перетворює молоду жінку на стару. Спостерігаю вже давно за тими знайомими, хто ******** випити бокал вина майже що дня, їхня шкіра дуже швидко старіє та вкривається зморшками. Але ж вони звинувачують у цьому погану екологію, а не свій латентний алкоголізм.