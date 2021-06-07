35% украинцев вообще не употребляют алкоголь, 9% - пьют от нескольких раз в неделю, - исследование

Треть граждан Украины - 35% вообще не употребляют спиртные напитки, 22% - употребляют их очень редко - не более нескольких раз в год, и 9% - употребляют алкоголь от нескольких раз в неделю.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с New Image Marketing Group, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам исследования, треть граждан Украины (35%) вообще не употребляют спиртные напитки. Также в ходе опроса каждый пятый (22%) заявил, что употребляют их очень редко - не более нескольких раз в год и еще столько же ответили, что не чаще нескольких раз в месяц. О частом употреблении алкоголя - от нескольких раз в неделю - рассказали 9% респондентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, - исследование

Ответы мужчин и женщин относительно употребления алкоголя довольно заметно отличаются. Среди женщин большая доля тех, кто никогда не употребляет алкоголь - 43% до 26% мужчин. Тогда как мужчины вдвое чаще употребляют спиртные напитки хотя бы раз в неделю (16% до 8%) и в шесть раз чаще употребляют алкоголь несколько раз в неделю (13% до 2%). Наибольшая доля тех, кто придерживается трезвости, среди старшего поколения (46%), а наименьшая - среди представителей группы 33-45 лет (28%).

По региональному признаку нет существенных различий между ответами респондентов относительно употребления алкоголя. Кроме того, абсолютное большинство (82%) граждан заявили, что локдауны никак не повлияли на их употребление или неупотребление алкоголя. Лишь 6% ответили, что стали употреблять больше и еще 10% - наоборот, заявили, что стали меньше употреблять.

Также читайте: 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова"