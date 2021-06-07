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Быстрое снятие карантинных ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Быстрое снятие карантинных ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован, - ВОЗ

С учетом распространения новых штаммов COVID-19 быстрое снятие ограничения может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован.

Об этом на брифинге заявил генеральных директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в странах с наибольшим доступом к вакцинам от COVID-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих страна ограничения ослабевают, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов.

"С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность вариантов, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован", - пояснил Гебрейсус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX

Напомним, ранее ВОЗ начала присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации коронавируса. "Дельтой" называют так называемый индийский штамм.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Летом страдает туристический бизнес и попутные с ним сферы, транспорта,, снабжения, комплекса услуг. Поэтому все страны забивают на опасность вируса и открывают границы, ну а потом.. да что потом.. как говорится " хоть трава не расти", все то уже будет когда то ПОТОММММ... Это повсеместное явление, тем более что ковид на лето несколько сбавил обороты , ну или нам специально показывают подобную статистику..( тоже вариант).
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07.06.2021 19:26
+2
Осенью наберет обороты, когда начнут массово болеть уколотые.
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07.06.2021 23:05
+1
тупой негр
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07.06.2021 22:33
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Летом страдает туристический бизнес и попутные с ним сферы, транспорта,, снабжения, комплекса услуг. Поэтому все страны забивают на опасность вируса и открывают границы, ну а потом.. да что потом.. как говорится " хоть трава не расти", все то уже будет когда то ПОТОММММ... Это повсеместное явление, тем более что ковид на лето несколько сбавил обороты , ну или нам специально показывают подобную статистику..( тоже вариант).
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07.06.2021 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=D62_Tbb0vLs
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07.06.2021 23:03 Ответить
Осенью наберет обороты, когда начнут массово болеть уколотые.
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07.06.2021 23:05 Ответить
Нюнюню.
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07.06.2021 19:30 Ответить
Если бы они заботились о людях, то отменили бы налоги.
А не кололи хрен-знает-что.
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07.06.2021 23:57 Ответить


Зãступ бараболі@Hlopak_4 июн.

Уряд США вирішив передати країнам-партнерам 25 млн. доз вакцини Astra Zeneca.
Це пов'язано з тим, що регулятор FDA до сих пір не дав дозвіл на її використання, а термін придатності спливає.
В Європі американську Astra Zeneca отримають Косово, Грузія та Україна.
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07.06.2021 20:34 Ответить
Нічого, я у Польщі яко освітянин отримав дві давки Астризенеки і живий досі. Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3144
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07.06.2021 22:28 Ответить
Треба бути уважним до здоров'я діток.
Білл Гейтс вже вакцинував африканців до масового безпліддя.
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07.06.2021 23:54 Ответить
тупой негр
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07.06.2021 22:33 Ответить
На шальные бабки сделал подтяжку, осветлил кожу и купил новые очки.
И думает, что уже не похож на Гебрейшу.
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07.06.2021 23:55 Ответить
 
 