Быстрое снятие карантинных ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован, - ВОЗ
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С учетом распространения новых штаммов COVID-19 быстрое снятие ограничения может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован.
Об этом на брифинге заявил генеральных директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в странах с наибольшим доступом к вакцинам от COVID-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих страна ограничения ослабевают, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов.
"С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность вариантов, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован", - пояснил Гебрейсус.
Напомним, ранее ВОЗ начала присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации коронавируса. "Дельтой" называют так называемый индийский штамм.
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А не кололи хрен-знает-что.
Зãступ бараболі@Hlopak_4 июн.
Уряд США вирішив передати країнам-партнерам 25 млн. доз вакцини Astra Zeneca.
Це пов'язано з тим, що регулятор FDA до сих пір не дав дозвіл на її використання, а термін придатності спливає.
В Європі американську Astra Zeneca отримають Косово, Грузія та Україна.
Білл Гейтс вже вакцинував африканців до масового безпліддя.
И думает, что уже не похож на Гебрейшу.