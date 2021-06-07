Быстрое снятие карантинных ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован, - ВОЗ

С учетом распространения новых штаммов COVID-19 быстрое снятие ограничения может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован.

Об этом на брифинге заявил генеральных директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в странах с наибольшим доступом к вакцинам от COVID-19 наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. На сегодня в этих страна ограничения ослабевают, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов.

"С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность вариантов, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован", - пояснил Гебрейсус.

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Напомним, ранее ВОЗ начала присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации коронавируса. "Дельтой" называют так называемый индийский штамм.