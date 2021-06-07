Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене. ДОКУМЕНТ

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий опубликовал документ, согласно которому СБУ приостановила расследование против него по делу о государственной измене из-за того, что он находится в розыске.

Документ Шарий опубликовал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Бумага за подписью следователя СБУ Савенко датирована 22-м апреля. В ней сообщается, что прокуратура 20 апреля выделила из одного уголовного производства против Шария два других - по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности).

"Досудебное расследование... остановлено в связи с розыском подозреваемого", - сказано в документе.

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Напомним, Анатолия Шария внесли в базу розыска МВД 2 марта.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.