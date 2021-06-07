Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий опубликовал документ, согласно которому СБУ приостановила расследование против него по делу о государственной измене из-за того, что он находится в розыске.
Документ Шарий опубликовал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Бумага за подписью следователя СБУ Савенко датирована 22-м апреля. В ней сообщается, что прокуратура 20 апреля выделила из одного уголовного производства против Шария два других - по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности).
"Досудебное расследование... остановлено в связи с розыском подозреваемого", - сказано в документе.
Напомним, Анатолия Шария внесли в базу розыска МВД 2 марта.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.
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1 ч ·
Це - руки білоруського опозиціонера Протасевича. Набряклі, зі слідами тортур. Коли людину піддають тортурам, він інстинктивно намагається вирватись і наручники впиваються в шкіру та м'ясо. На другому фото - затриманий по справі «Терориста Семенченка» доброволець батальйону «Донбас» - Олександр Новіков. Він виріс в Макіївці, Донецької області, але коли почалася війна він одразу пішов добровольцем в батальйон «Донбас». Під час затримання його по-звірячому били та катували. Катували і в Донецькій області, в місті, яке ми звільнили в травні 2014, одним з перших від так званих ДНР. Що об'єднує цих двох людей? У них один «хрещений батько» - білоруський диктатор Лукашенко. Тому що вся наша справа чітко пов'язана з обвинуваченнями режиму Лукашенко в наданні допомоги білоруським патріотам, які боролися з ним в Білорусі.
8 та 9 лютого 2021 державний канал Білорусі «ОНТ» випустив фільм «Тротил Протесту» (https://www.youtube.com/watch?v=dDdx4csUkhw). В ньому група відомого білоруського дисидента Миколи Автуховича була звинувачена в тероризмі (підпал машини катів, які били мирних людей на мітингах в Мінську в 2020 році). А я був звинувачений в поставках зброї з території України, організації переходу кордону та створенні баз для білоруських патріотів в Україні.
ФСБ РФ також об'явило, що в організації так званого «перевороту» в Білорусі брали участь «українські націоналісти».
15 лютого 2021 КГБ Білорусі додало в список терористів 17 людей.
24 лютого 2021 КГБ Білорусі відправило в СБУ «Доручення про надання правової допомоги №489» і ВИМАГАЛО від СБУ встановити на території України місце знаходження Семенченка С. І. та допитати за матеріалами кримінальної справи, яку веде КГБ Білорусі проти «терориста» Автуховича.
Рівно через місяць, 24 лютого 2021 року, СБУ проводить «спецоперацію з ліквідації НЗФ Семенченка». Затримані ветерани батальйону «Донбас», мене арештували без права внесення застави та помістили в одиночну камеру ізолятора СБУ. Того ж дня виходять сюжети, в яких нас звинувачують в «зв'язках з олігархами».
Рівно через місяць, 26 квітня 2021 року, виходить пост редактора censor.net Юрія Бутусова, в якому йдеться про проведення журналістського розслідування та нашій співпраці з ГУР МОУ, називають прізвища замовників нашої справи і головну «зацікавлену особу» - Лукашенко.
На протязі двох днів від мене вимагають дати спростування на пост Бутусова.
29 квітня 2021 року заступником генерального прокурора кримінальна справа за вистріл по каналу «112», який належить куму Путіна. передається з Нацполіції до СБУ. Та перекваліфіковується зі статті «***********» на статтю «тероризм».
14 травня 2021 року мені висувають підозру за статтею «терористичний акт». Тепер у мене ті ж самі статті, по яким обвинувачується Автухович в Білорусі.
На протязі 2 місяців мене допитують лише за дорученням КГБ РБ. За дорученням, яке цей філіал ФСБ РФ, надає СБУ на 7 році війни за незалежність.
Фактично, від мене вимагають дати КГБ РБ додаткові «докази» для засудження білоруських патріотів. Вимагають ідентифікувати себе для ФСБ РФ, в якості представників тих самих «українських націоналістів», яких згадував Путін в своїй промові. Дати пояснення по контактним телефонам осіб, які співпрацюють з ГУР МОУ, структурам прикриття та деталям операцій!
Підіграючи Путіну та Лукашенко, мені, першому комбату батальйону «Донбас» вішають статтю «тероризм» по телеканалу кума Путіна!
Того самого, на який РНБО наклала санкції за … фінансування тероризму!
У вигляді закупок Козаком вугілля з ОРДЛО, торгівлю яким ми перекривали на блокаді в 2017 році! Медведчук - під домашнім арештом. «Терористи» Семенченко та Автухович в ізоляторах СБУ та КГБ. Обидва допитуються або на пряму КГБ, або за його «дорученням». Були б ми «солдатами олігархів» - були б на кожному телеканалі. Мали б впливового «кума-вбивцю» - СБУ стояла б і чекала на дозвіл для обшуку, як у Медведчука…
9 червня об 11:00, за адресою: Солом'янська 2А, наші сім'ї проводять акцію під апеляційним судом. Так як більшість ветеранів під арештом ( з забороною на спілкування) акцію організовує моя дружина, мати моїх трьох дітей - Наталка Музика. Приходьте! Навіть не заради мене, чи моїх побратимів. А щоб ми остаточно не стали Білорусcю.
Слава Україні! Живе Беларусь!
Може і шмарій приїхати.
@Anakoyher
- Изя, а что будет, если ДНР и ЛНР таки выйдут
из состава Украины и войдут в состав России?
- Что будет? Средний IQ в России вырастет.
- А в Украине?
- А в Украине тем более!
Когда наши крысы из различных государственных структур, за деньги или другие "милости", прогибаются перед кацапами, то кацапы сразу же выкладывают эти факты!
По дурости, или из высокомерия, они мгновенно "засвечивают" предателей.
Поэтому, главное преимущество Украины состоит в том, что в парашке, у власти такое же тупое быдло, как и у нас...
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