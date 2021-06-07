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СБУ (18699) государственная измена (950) Шарий Анатолий (220)

Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене. ДОКУМЕНТ

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий опубликовал документ, согласно которому СБУ приостановила расследование против него по делу о государственной измене из-за того, что он находится в розыске.

Документ Шарий опубликовал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Бумага за подписью следователя СБУ Савенко датирована 22-м апреля. В ней сообщается, что прокуратура 20 апреля выделила из одного уголовного производства против Шария два других - по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности).

"Досудебное расследование... остановлено в связи с розыском подозреваемого", - сказано в документе.

Читайте: Бутусов: Печерский суд арестовал имущество пропагандиста Шария

Напомним, Анатолия Шария внесли в базу розыска МВД 2 марта.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.

Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Что и следовало доказать. Портнов, Левченко, Шарий -- они свои для Зели.
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07.06.2021 19:31
+13
Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене - Цензор.НЕТ 7190

....
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07.06.2021 20:25
+10
Унылая показуха для Зе-стада. Местожительство Шария в Испании прекрасно известно, никаких розыскных мероприятий проводить не надо. А если испанские менты вытирают жопу обращениями СБУ о задержании и экстрадиции, то это вопрос уже к самим сбушникам, что они не могут пришить Шарию ничего убедительного, чтоб испанцы поверили.
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07.06.2021 20:01
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Что и следовало доказать. Портнов, Левченко, Шарий -- они свои для Зели.
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07.06.2021 19:31 Ответить
Семен Семенченко

1 ч ·

Це - руки білоруського опозиціонера Протасевича. Набряклі, зі слідами тортур. Коли людину піддають тортурам, він інстинктивно намагається вирватись і наручники впиваються в шкіру та м'ясо. На другому фото - затриманий по справі «Терориста Семенченка» доброволець батальйону «Донбас» - Олександр Новіков. Він виріс в Макіївці, Донецької області, але коли почалася війна він одразу пішов добровольцем в батальйон «Донбас». Під час затримання його по-звірячому били та катували. Катували і в Донецькій області, в місті, яке ми звільнили в травні 2014, одним з перших від так званих ДНР. Що об'єднує цих двох людей? У них один «хрещений батько» - білоруський диктатор Лукашенко. Тому що вся наша справа чітко пов'язана з обвинуваченнями режиму Лукашенко в наданні допомоги білоруським патріотам, які боролися з ним в Білорусі.

8 та 9 лютого 2021 державний канал Білорусі «ОНТ» випустив фільм «Тротил Протесту» (https://www.youtube.com/watch?v=dDdx4csUkhw). В ньому група відомого білоруського дисидента Миколи Автуховича була звинувачена в тероризмі (підпал машини катів, які били мирних людей на мітингах в Мінську в 2020 році). А я був звинувачений в поставках зброї з території України, організації переходу кордону та створенні баз для білоруських патріотів в Україні.
ФСБ РФ також об'явило, що в організації так званого «перевороту» в Білорусі брали участь «українські націоналісти».
15 лютого 2021 КГБ Білорусі додало в список терористів 17 людей.
24 лютого 2021 КГБ Білорусі відправило в СБУ «Доручення про надання правової допомоги №489» і ВИМАГАЛО від СБУ встановити на території України місце знаходження Семенченка С. І. та допитати за матеріалами кримінальної справи, яку веде КГБ Білорусі проти «терориста» Автуховича.
Рівно через місяць, 24 лютого 2021 року, СБУ проводить «спецоперацію з ліквідації НЗФ Семенченка». Затримані ветерани батальйону «Донбас», мене арештували без права внесення застави та помістили в одиночну камеру ізолятора СБУ. Того ж дня виходять сюжети, в яких нас звинувачують в «зв'язках з олігархами».
Рівно через місяць, 26 квітня 2021 року, виходить пост редактора censor.net Юрія Бутусова, в якому йдеться про проведення журналістського розслідування та нашій співпраці з ГУР МОУ, називають прізвища замовників нашої справи і головну «зацікавлену особу» - Лукашенко.
На протязі двох днів від мене вимагають дати спростування на пост Бутусова.
29 квітня 2021 року заступником генерального прокурора кримінальна справа за вистріл по каналу «112», який належить куму Путіна. передається з Нацполіції до СБУ. Та перекваліфіковується зі статті «***********» на статтю «тероризм».
14 травня 2021 року мені висувають підозру за статтею «терористичний акт». Тепер у мене ті ж самі статті, по яким обвинувачується Автухович в Білорусі.
На протязі 2 місяців мене допитують лише за дорученням КГБ РБ. За дорученням, яке цей філіал ФСБ РФ, надає СБУ на 7 році війни за незалежність.
Фактично, від мене вимагають дати КГБ РБ додаткові «докази» для засудження білоруських патріотів. Вимагають ідентифікувати себе для ФСБ РФ, в якості представників тих самих «українських націоналістів», яких згадував Путін в своїй промові. Дати пояснення по контактним телефонам осіб, які співпрацюють з ГУР МОУ, структурам прикриття та деталям операцій!
Підіграючи Путіну та Лукашенко, мені, першому комбату батальйону «Донбас» вішають статтю «тероризм» по телеканалу кума Путіна!
Того самого, на який РНБО наклала санкції за … фінансування тероризму!
У вигляді закупок Козаком вугілля з ОРДЛО, торгівлю яким ми перекривали на блокаді в 2017 році! Медведчук - під домашнім арештом. «Терористи» Семенченко та Автухович в ізоляторах СБУ та КГБ. Обидва допитуються або на пряму КГБ, або за його «дорученням». Були б ми «солдатами олігархів» - були б на кожному телеканалі. Мали б впливового «кума-вбивцю» - СБУ стояла б і чекала на дозвіл для обшуку, як у Медведчука…
9 червня об 11:00, за адресою: Солом'янська 2А, наші сім'ї проводять акцію під апеляційним судом. Так як більшість ветеранів під арештом ( з забороною на спілкування) акцію організовує моя дружина, мати моїх трьох дітей - Наталка Музика. Приходьте! Навіть не заради мене, чи моїх побратимів. А щоб ми остаточно не стали Білорусcю.
Слава Україні! Живе Беларусь!
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07.06.2021 21:13 Ответить
Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене - Цензор.НЕТ 8227
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07.06.2021 21:14 Ответить
Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене - Цензор.НЕТ 5742Доброволець батальону "Донбас" після затримання... Спротиву не чинив.
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07.06.2021 21:17 Ответить
Все это то так. Только вот никто не мешал нашим органам объявить его в международный розыск если у них есть веские основания. И потребовать его экстрадиции. Местонахождение его -- далеко не тайна за семью печатями. А так типа "искать" можно бесконечно. Шоу для лохов.
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07.06.2021 21:58 Ответить
"остановлено в связи с розыском подозреваемого"
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07.06.2021 19:39 Ответить
это приговор для Шария срока давности по таким статьям нет внесены изменения в УК...проводится розыск.. ну да срок перебига процесссуальных сроков-после истечения которых нельзя посадить не применяется....
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07.06.2021 19:43 Ответить
Унылая показуха для Зе-стада. Местожительство Шария в Испании прекрасно известно, никаких розыскных мероприятий проводить не надо. А если испанские менты вытирают жопу обращениями СБУ о задержании и экстрадиции, то это вопрос уже к самим сбушникам, что они не могут пришить Шарию ничего убедительного, чтоб испанцы поверили.
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07.06.2021 20:01 Ответить
Відволікання уваги, only..
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07.06.2021 19:40 Ответить
Это не Шарий. это Шара Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене - Цензор.НЕТ 4849
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07.06.2021 19:41 Ответить
петуШарий - опущенный петух
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07.06.2021 20:28 Ответить
А почему же его не объявили в международный розыск? Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене - Цензор.НЕТ 7362
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07.06.2021 19:46 Ответить
Вот в этом и есть весь вопрос вопросов. Типа его месторасположение неизвестно. Или у Литвы невозможно попросить о выдаче. А так типа "искать" можно бесконечно. Шоу для лохов.
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07.06.2021 19:50 Ответить
По такой статье его интерпол даже в розыск не объявит.
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07.06.2021 19:56 Ответить
Просто у левочкина и дерьмака совместный бизнес, поэтому рыгу левочкину было легко отмазать петушария.
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07.06.2021 19:46 Ответить
Когда уже этого Швондера посадит Международный суд??? У нас ведь судов нет... И при шмаркле вряд ли будут.
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07.06.2021 19:47 Ответить
Риг левченко ж повернувся...
Може і шмарій приїхати.
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07.06.2021 19:47 Ответить
Впевнений що скоро й приїде.
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07.06.2021 20:27 Ответить
Сдохни,петушарий.
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07.06.2021 19:48 Ответить
тётя роза
@Anakoyher
- Изя, а что будет, если ДНР и ЛНР таки выйдут
из состава Украины и войдут в состав России?
- Что будет? Средний IQ в России вырастет.
- А в Украине?
- А в Украине тем более!
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07.06.2021 19:51 Ответить
Это не спроста, надо чистку делать.
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07.06.2021 19:53 Ответить
Зовсім недавно цей пітух глузував зі Стерненка, але бумеранг полетів по малій траекторії. Толік, готуй вазелін.))))
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07.06.2021 19:57 Ответить
В поведении кацапов, есть одна примечательная черта.
Когда наши крысы из различных государственных структур, за деньги или другие "милости", прогибаются перед кацапами, то кацапы сразу же выкладывают эти факты!
По дурости, или из высокомерия, они мгновенно "засвечивают" предателей.
Поэтому, главное преимущество Украины состоит в том, что в парашке, у власти такое же тупое быдло, как и у нас...
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07.06.2021 19:58 Ответить
Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене - Цензор.НЕТ 7190

....
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07.06.2021 20:25 Ответить
100% !!!
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07.06.2021 20:29 Ответить
Пора вже вiдтяти голову цьому гiбридному павлино петуху!
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07.06.2021 21:06 Ответить
Прєостановіть можна потяг, но не слідство.
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07.06.2021 20:35 Ответить
Ясный хрен. Баканов демонстративно ходит в московскую "церковь".
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07.06.2021 21:08 Ответить
НЕОБХОДИМО ЭТО ПРОВЕРИТЬ !!! ПУСТЬ ВЫЙДЕТ НА МАЙДАН !!!
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07.06.2021 21:13 Ответить
И КРИЧИТ, ЧТО ОН ШАРИЙ !)
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07.06.2021 21:15 Ответить
Путин своих врагов уже перемочил не взирая ни на что. А тут дела закрывают уголовные против ярых врагов Украины. Вот что костюм клоуна животворящий делает.
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07.06.2021 21:37 Ответить
от куда вещает этот прокремлевский содержанец и передаст - сдувшийся шарик? размечтался про прекращение следства... найдем гниду и продолжим...
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07.06.2021 21:47 Ответить
Шарий утверждает, что СБУ приостановила расследование против него по делу о госизмене - Цензор.НЕТ 8480
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07.06.2021 22:36 Ответить
это нормальная практика. сроки ребята. процесуальные сроки....
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08.06.2021 06:31 Ответить
 
 