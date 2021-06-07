Подозреваемая по делу о рекордной взятке в $6 млн Мазурова пошла на сделку со следствием и дает показания, - агент НАБУ Шевченко

Елена Мазурова - бывшая чиновница ГФС и доверенное лицо министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Она заключила сделку со следствием под угрозой сесть в тюрьму на 12 лет.

Об этом пишет в Фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, который участвовал в задержании взяточников, информирует Цензор.НЕТ.

"Мазурова могла получить 12 лет тюремного заключения. Но ей повезло - пока другие подозреваемые думали, колебались и пытались торговаться с прокурорами, она первой дала обличительные показания на всех соучастников преступления, а значит, получит максимально мягкий приговор, в то время как ситуация для Ильяшенко, Кичи и Злочевского сегодняшнего дня выглядит очень беспомощно", - написал Шевченко.

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Напомним, 12 июня 2020 года первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.