Подозреваемая по делу о рекордной взятке в $6 млн Мазурова пошла на сделку со следствием и дает показания, - агент НАБУ Шевченко
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Елена Мазурова - бывшая чиновница ГФС и доверенное лицо министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Она заключила сделку со следствием под угрозой сесть в тюрьму на 12 лет.
Об этом пишет в Фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, который участвовал в задержании взяточников, информирует Цензор.НЕТ.
"Мазурова могла получить 12 лет тюремного заключения. Но ей повезло - пока другие подозреваемые думали, колебались и пытались торговаться с прокурорами, она первой дала обличительные показания на всех соучастников преступления, а значит, получит максимально мягкий приговор, в то время как ситуация для Ильяшенко, Кичи и Злочевского сегодняшнего дня выглядит очень беспомощно", - написал Шевченко.
Напомним, 12 июня 2020 года первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).
Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.
В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.
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Как говорил один мой знакомый… покойник… "Я слишком много знал"
Кича заедет на кичу, лол )))0))0)))
ПУК в калюжу та відволікання уваги..
Вже декілька разів...
https://www.youtube.com/watch?v=Qg8wav00Qz0
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018
Опера вкрутили ее на полове, мол лучшие годы не по бутикам
А на промке строчить робы, да пайку тюремную жрать)))
Вот она и решила статейку легкую поднять с пола
Вот только сделка с лягавыми - это колода крапленая
Прокурорские еще могут довесить на полный срок))
Шайка фраеров... бабу в дела посвящать - всеравно что сразу под статью