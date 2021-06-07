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Кабмин разрешил при въезде в Украину кроме ПЦР-тестов предоставлять экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Кабмин разрешил при въезде в Украину кроме ПЦР-тестов предоставлять экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации

Иностранцы при въезде на территорию Украины могут помимо ПЦР-тестов могут предоставить тест на антиген.

Это закреплено постановлением Кабинета Министров №583 от 02.06.21., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также разрешено при въезде предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.

Помимо этого, правительство разрешило гражданам Украины при наличии ПЦР-теста или экспресс-теста не уходить на самоизоляцию.

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Автор: Володимир Янченко
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А что там с пенсионными туристами с ОРДЛО? Зеленая волна и даже никакой самоизоляции? А кто-то верит в действенность "СпутникаV", который на них испытывают?
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07.06.2021 20:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=D62_Tbb0vLs
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07.06.2021 22:59 Ответить
а что с тестами на антиген для переболевших?!
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08.06.2021 00:15 Ответить
 
 