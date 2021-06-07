Кабмин разрешил при въезде в Украину кроме ПЦР-тестов предоставлять экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Иностранцы при въезде на территорию Украины могут помимо ПЦР-тестов могут предоставить тест на антиген.
Это закреплено постановлением Кабинета Министров №583 от 02.06.21., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Также разрешено при въезде предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.
Помимо этого, правительство разрешило гражданам Украины при наличии ПЦР-теста или экспресс-теста не уходить на самоизоляцию.
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patriotukrainy
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Лариса fb3d953c
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