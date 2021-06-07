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Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали

В Кремле следят за проходящим в Нидерландах судом по делу о катастрофе "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года и принимают во внимание информацию о рассмотрении дела, в том числе "альтернативную".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, по делу могут рассматриваться "разные версии", но Россия не является частью расследования и повлиять на происходящее в суде не может. Что он имеет в виду под альтернативной информацией, Песков не пояснил.

Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос о том, видели ли в Кремле обращение родственников жертв катастрофы с призывом признать ответственность и сотрудничать с судом. Песков сказал, что письмо в Кремле видели. По его словам, Россия не является участником "механизма расследования", и "те, кто писал письмо, должны просто это понимать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемые по делу МН17 проигнорировали заседание суда в Гааге

Открытое письмо, которое подписали родственники более 20 жертв катастрофы, опубликовало накануне российское издание "Новая газета". Оно адресовано президенту России Владимиру Путину.

"Мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве. Суду все еще необходимо определить ответственность. Однако мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к этому", - говорится в письме. Родственники жертв также пишут, что отрицание властями России её причастности к катастрофе "бросает вызов доказанным фактам". "Мы искренне считаем, что эта политика отрицания наносит ущерб наследию вашей Родины... Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет", - пишут авторы обращения.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.  

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Гопникам" нема чим крить
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07.06.2021 20:27
+11
***** оно и есть *****
Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 7254
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07.06.2021 20:48
+7
"...обращение родственников жертв катастрофы с призывом признать ответственность и сотрудничать с судом."
_Блаженные... просто ощущение что это какие-то шизики, настолько они далеки от осознания реальности. Трудно даже точные слова подобрать.
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07.06.2021 20:31
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Гопникам" нема чим крить
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07.06.2021 20:27 Ответить
Родичі загиблих вважають населення Х**лостана нацією ?!
"Сумно бачити президента, який не прагне істинної величі для нації, яку він очолює", - пишуть автори звернення".
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07.06.2021 23:21 Ответить
Родственники катастрофы MH17
Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 5784
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07.06.2021 20:29 Ответить
"...обращение родственников жертв катастрофы с призывом признать ответственность и сотрудничать с судом."
_Блаженные... просто ощущение что это какие-то шизики, настолько они далеки от осознания реальности. Трудно даже точные слова подобрать.
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07.06.2021 20:31 Ответить
Так оно и есть, этих людей нужно попытаться понять и отнестись к ним как к запредельно наивным 😁😁😁
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07.06.2021 20:38 Ответить
_В силу перехода количества сверх некой меры в иное качество это уже не наивность. Такое простительно детям, а когда такое дитё взрослый - это уже что-то из разряда умственной отсталости вроде дебилизма или синдрома Дауна.
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07.06.2021 20:47 Ответить
экий вы дипломатичный Я согласен с NonCFist - они просто дебилы.
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07.06.2021 22:31 Ответить
NonCFist

они просто живут в своем мире и не ведают насколько коварны эрэфийцы и как эрэфийцы могут петлять с целью ухода от ответственности.

"Умом Россию не понять!
Не стоит, братцы, утруждаться.
Ей главное везде наср@ть
И ни за что не признаваться." Русский поэт Виктор Островский
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07.06.2021 21:14 Ответить
"они просто живут в своем мире и не ведают насколько коварны эрэфийцы и как эрэфийцы могут петлять с целью ухода от ответственности."
_Если до них не дошло что такое расия - хотябы уже на их собственной шкуре, на сбитом Боинге с их же роднёй и последующем вызывающем поведении людоедов - то они необучаемые дебилы. В клиническом значении термина.
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07.06.2021 21:23 Ответить
похоже они не могут это понять в силу единичного случая.
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07.06.2021 21:34 Ответить
Единичного?! Просто слов нет... А ещё интересно: эти хоббиты ведь историю в школе учили?
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07.06.2021 21:36 Ответить
Да эти люди,родственники погибших,просто не могут знать насколько кацапокремляди подлый и ссыкливый народ. У них нет ни чести,ни совести,ни храбрости. Эти твари даже не понимают,насколько они омерзительные. Для них есть только одни награды в этом мире-виселиа и кнут. Вот язык этих изобретений человечества для них весьма понятен. Хочется верить,что в скором времени это поймут все народы Мира,а не только Украина,Грузия,Сирия,Молдова и т.д.,и отгородятся от них непроницаемым забором,как от дикого,злобного и весьма опасного зверя.Пускай,твари, сдыхают в своей эрэфовской клетке
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07.06.2021 22:27 Ответить
"Да эти люди,родственники погибших,просто не могут знать..."
_Могут знать! И в эпоху интернета имеют для этого невиданные ранее возможности. Другое дело что не хотят, отказываются знать. И это - очень на руку людоедам вроде путлера. На руку злу.
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07.06.2021 22:58 Ответить
Обращать к РФ всё равно, что писать в "Спортлото" и стучать по столбу.....
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07.06.2021 20:36 Ответить
Пришёл муж домой. А у жены - любовник! Она его под кровать спрятала. Лежит он - чихнуть боится. Пацан малой подошёл к кровати, заглядывает:
- Сто, не дысыс? А как дысал,т как дысал!!!"
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07.06.2021 20:36 Ответить
***** оно и есть *****
Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 7254
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07.06.2021 20:48 Ответить
Щось схоже на свастику.
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07.06.2021 22:42 Ответить
Какое величие вы спрашиваете у крысы и моли
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07.06.2021 20:52 Ответить
"Ну пока! Пишите письма!" (с)

Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 793
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07.06.2021 21:03 Ответить
...
Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 303 Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 303 Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 5061

Срань гейРопейская - денех просют...

Как челобитную царЪу подаёте, холопы?
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07.06.2021 21:04 Ответить
"Мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве. Суду все еще необходимо определить ответственность. Однако мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к этому", - говорится в письме. Родственники жертв также пишут, что отрицание властями России её причастности к катастрофе "бросает вызов доказанным фактам". "Мы искренне считаем, что эта политика отрицания наносит ущерб наследию вашей Родины... Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет", - пишут авторы обращения."

_Боже мой, да они же неадекватны... Это же какие-то живущие в сказочном мире с белыми единорогами хоббиты! Такую Европу людоедская расия просто растопчет и сожрёт на завтрак.
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07.06.2021 21:05 Ответить
А они в курсе ,что путин ***** ??? Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 4893
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07.06.2021 21:06 Ответить
Пишите. На деревню дедушке Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 4677
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07.06.2021 21:07 Ответить
"По его словам, Россия не является участником "механизма расследования" - млять, этот все пургу несет, типа "настамнет". родственники прекрасно понимают, что эрэфия не "механизм расследования", а виновник расследования и призывают вас признать это.Источник: https://censor.net/ru/n3269983
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07.06.2021 21:10 Ответить
"...и призывают вас признать это"

?! Расписались в собственном дебелизме.
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07.06.2021 21:26 Ответить
Було б не погано, якби в цій катастрофі був брат макрона і й..барь ангели меркель. Щоб ці у.оди після цього заспівали?
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07.06.2021 22:02 Ответить
_Ну президента и верхушку Польши они демонстративно убили. А ведь это нападение на НАТО! И никто ни гу-гу, усрались и непреклонно молчат.
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07.06.2021 22:11 Ответить
Интересно, сколько писем написали Брейвику родственники убитых им жертв?
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07.06.2021 22:22 Ответить
А что с Брейвика взять?

А эти выторговать хоть каких нибудь денег нужно.

Уже, животные, унизились что на жалость давить начали.

Клянчить за убитых родственников деньги - гнилые дешёвки.
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07.06.2021 22:47 Ответить
Параша попала в рогатку. Пуйло бубнит , что их там нет, стоит признаться , что самолёт их работа , значит они там есть, а это уже другая ответствиность с хутшими последствиями чем самолёт. Так что хрен раша презнает сбитый самолет.
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07.06.2021 22:45 Ответить
А, да? А если не признаются то их нет?
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07.06.2021 23:01 Ответить
"Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет" - ну это уже перебор, печалиться в отношении гэбэшного урки, который пропагандой оскотинил своих соотечественников .... они бы еще на колени попробовали встать с призывами к его "совести"
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08.06.2021 01:01 Ответить
Потешные иностранцы...А.Солженицын
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08.06.2021 09:41 Ответить
 
 