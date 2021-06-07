Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали

В Кремле следят за проходящим в Нидерландах судом по делу о катастрофе "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года и принимают во внимание информацию о рассмотрении дела, в том числе "альтернативную".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, по делу могут рассматриваться "разные версии", но Россия не является частью расследования и повлиять на происходящее в суде не может. Что он имеет в виду под альтернативной информацией, Песков не пояснил.

Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос о том, видели ли в Кремле обращение родственников жертв катастрофы с призывом признать ответственность и сотрудничать с судом. Песков сказал, что письмо в Кремле видели. По его словам, Россия не является участником "механизма расследования", и "те, кто писал письмо, должны просто это понимать".

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Открытое письмо, которое подписали родственники более 20 жертв катастрофы, опубликовало накануне российское издание "Новая газета". Оно адресовано президенту России Владимиру Путину.

"Мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве. Суду все еще необходимо определить ответственность. Однако мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к этому", - говорится в письме. Родственники жертв также пишут, что отрицание властями России её причастности к катастрофе "бросает вызов доказанным фактам". "Мы искренне считаем, что эта политика отрицания наносит ущерб наследию вашей Родины... Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет", - пишут авторы обращения.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.