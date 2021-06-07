РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12458 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Задержание Протасевича
1 351 15
Трехсторонняя контактная группа (842) Протасевич Роман (309)

Украинская сторона пока не выносила на обсуждение ТКГ судьбу Протасевича, - член делегации Иванова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинская сторона пока не выносила на обсуждение ТКГ судьбу Протасевича, - член делегации Иванова

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу пока не планирует обсуждать судьбу арестованного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которого в ОРЛО обвиняют в участии в войне на Донбассе.

Об этом сообщила в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"Будут ли что-то предлагать по поводу Протасевича - увидим. Я не думаю, что это будет вынесено на обсуждение в ТКГ, по крайней мере сейчас. Возможно, в будущем такое может быть, сейчас я не вижу, чтобы этот вопрос был вынесен", - сообщила она.

На вопрос, может ли украинская делегация в ТКГ повлиять на позицию России, Иванова ответила: "Украинская делегация готова к любым изменениям позиции России. Но мы не ожидаем, что они изменят позицию. Последняя их позиция была, что они не откроют КПВВ из-за отсутствия гарантий безопасности. Украина несколько раз предоставляла такие письменные гарантии. С неподконтрольных территорий постоянно идут обстрелы, а затем Украину обвиняют в том, что нет безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции состоится 9 июня

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Также читайте: Террористы из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Вы слабо знакомы с системой. Ну и с организацией революционных процессов.
показать весь комментарий
07.06.2021 21:31
+2
Протасевич теперь свидетель в международном трибунале. Оно таракану надо?
показать весь комментарий
07.06.2021 21:31
+2
Ошибаешься. Если его отпустить, он таки свидетель и потерпевший в международном трибунале. Все это понимают, в т.ч. и таракан.
показать весь комментарий
07.06.2021 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо ее решать? Она уже решена. Можно попробовать изменить.
показать весь комментарий
07.06.2021 21:16 Ответить
Спасать надо однозначно...но мое мнение -он не должен был стать революционером...он сдал всех -надо было рассчитывать свои силы...
показать весь комментарий
07.06.2021 21:19 Ответить
Вы слабо знакомы с системой. Ну и с организацией революционных процессов.
показать весь комментарий
07.06.2021 21:31 Ответить
Да,слабо...но в конце концов так -мальчик,который ,изначально думал ,что неуязвим,попал под пытки и шантаж -это ещё в 21веке-это ужасно..но если он был не готов...
показать весь комментарий
07.06.2021 21:37 Ответить
Любой человек уязвим. Любой человек расскажет всё, если правильно спрашивать. В организации процессов это всё учитывается.
показать весь комментарий
07.06.2021 21:47 Ответить
Самым правильным решением для Лукашенко будет отпустить Протасевича на все четыре стороны.
Протасевич теперь никто.
показать весь комментарий
07.06.2021 21:25 Ответить
Протасевич теперь свидетель в международном трибунале. Оно таракану надо?
показать весь комментарий
07.06.2021 21:31 Ответить
Он уже рассказал всё, что нужно таракану. Украинская сторона пока не выносила на обсуждение ТКГ судьбу Протасевича, - член делегации Иванова - Цензор.НЕТ 7096
показать весь комментарий
07.06.2021 21:32 Ответить
В международном трибунале? Шо я пропустил?
показать весь комментарий
07.06.2021 21:33 Ответить
Уже не важно.
Протасевич - изгой и 0.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
показать весь комментарий
07.06.2021 21:36 Ответить
Ошибаешься. Если его отпустить, он таки свидетель и потерпевший в международном трибунале. Все это понимают, в т.ч. и таракан.
показать весь комментарий
07.06.2021 21:39 Ответить
А кто вам ,свинособакам ,верит в международном трибунале?)
показать весь комментарий
07.06.2021 21:39 Ответить
Судьба так себе.
показать весь комментарий
07.06.2021 21:35 Ответить
Дайош свабоду Луизе Корвалолу и Андрюхе Девис,
Альенде наш герой( пароход даже назвали)!
Так барролись за права афроамеркосов, шо даже не заметили..шо сами стали "нєграмі" та заробітчанами.
А з 01.07.2021 ще й кріпаками..
Земля нє Наш!!
показать весь комментарий
07.06.2021 21:48 Ответить
а у українці на тгк найближчі до протасевича.
показать весь комментарий
07.06.2021 23:49 Ответить
 
 