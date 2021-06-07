На съезде "ЕС" ветераны создали общественную организацию "Братья по оружию"

Ветераны войны против российской агрессии создали общественную организацию "Братья по оружию", цель которой - защита украинской государственности и построение развитой европейской Украины.

Об этом заявил ветеран, депутат Киевского горсовета от "Европейской Солидарности" Александр Погребыський во время съезда партии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Дежавю 2014 года - это то, что чаще всего чувствуешь сейчас, когда экономика страны была разрушена, когда от ВСУ осталась только название. А на пороге стоял сильный враг. Сегодня я рад представить новую общественную ветеранскую организации под названием "Братья по оружию". Мы не создаем альтернативную военную партию. Мы будем поддерживать выбранный в 2014 году нашим Верховным Главнокомандующим курс на построение сильной, развитой, богатой национально сознательной Украины ", - сказал Погребыський.

"Украина превыше всего. Для нас это не лозунг - это модель государства, уважающего себя, свой язык, историю, культуру, которое способно защищать себя. И создать благоприятные условия для защиты своих граждан и соблюдать прежде всего собственные интересы и никому не позволять указывать как нам жить с позиции мифического "старшего брата", - добавил депутат.

Также ветеран отметил, что каждый украинец должен сделать максимум для своей страны. "Для нас - это национальная идея. И в этом мы несомненные националисты, как и любой сознательный гражданин Украины. Был такой настоящий ветеран Джон Кеннеди. Он сказал во время своей президентской инаугурации "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей страны. Он был абсолютно прав ", - отметил Погребыський.

"Пора объединить силы людей, которые доказали свою верность стране в бою и спасали страну от некомпетентности, измены и разочарования. Именно эти люди не позволят отдать, продать и зачеркнуть то за что они воевали. Хватит прятаться за навязанную нам аполитичность и бесконечно чистить пулемет. Пора объединять тех, кто умеет правильно действовать, а не только правильно говорить. И идти к цели. К победе. Вместе шаг за шагом не отступая ", - акцентировал Погребыський.

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил новую общественную организацию и пожелал активистам сил в отстаивании украинского национального интереса.

"Я хочу пригласить на сцену всех ветеранов антитеррористической операции, ветеранов войны против агрессии России. Пожалуйста, все, кто воевал, кто защищал и защищает нашу страну, кто сейчас в военной форме и без нее. Слава волонтерам и добровольцам. Слава Украине. Мы приветствуем новую общественную организацию, которая сегодня задекларировала свое создание, и будет мощной и сильной ", - подчеркнул Порошенко.

Как рассказал ветеран 10-й ОГШБр, председатель правления ОО Глеб Бабич, добровольцы защитили государство в 2014 году и продолжат защищать украинскую государственность от любых посягательств.

"Мы участвовали в главной политике государства - защите самого государства и своих сограждан. Наш влияние было огромным. Именно мы - добровольцы, военные, Нацгвардия и другие силовые структуры - остановили агрессию, и дали всем остальным, включая государственный и политический аппарат - мобилизоваться, нарастить силы, и вместе противостоять врагу. Именно добровольцы, военные и волонтеры показали другим пример - чего можно добиться за счет мужества, самоотверженности и мотивации. Именно мы были острием политики государства ", - отметил он.

"Людей, которые прошли войну нельзя напугать - они уже видели самое страшное. Большинство из них - нельзя купить. Они защищали ценности, которые выше денег. Они знакомы с ситуациями, в которых деньги не решают ничего. У них есть принципы, которые значительно честнее "понятий" по которым живет полстраны. Пришло время настоящих элит. И ветераны, или "люди войны" - должны в них войти. Только тогда государство будет жизнеспособным ", - резюмировал Бабич.