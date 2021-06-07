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На съезде "ЕС" ветераны создали общественную организацию "Братья по оружию"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Ветераны войны против российской агрессии создали общественную организацию "Братья по оружию", цель которой - защита украинской государственности и построение развитой европейской Украины.

Об этом заявил ветеран, депутат Киевского горсовета от "Европейской Солидарности" Александр Погребыський во время съезда партии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

На съезде ЕС ветераны создали общественную организацию Братья по оружию 01

"Дежавю 2014 года - это то, что чаще всего чувствуешь сейчас, когда экономика страны была разрушена, когда от ВСУ осталась только название. А на пороге стоял сильный враг. Сегодня я рад представить новую общественную ветеранскую организации под названием "Братья по оружию". Мы не создаем альтернативную военную партию. Мы будем поддерживать выбранный в 2014 году нашим Верховным Главнокомандующим курс на построение сильной, развитой, богатой национально сознательной Украины ", - сказал Погребыський.

"Украина превыше всего. Для нас это не лозунг - это модель государства, уважающего себя, свой язык, историю, культуру, которое способно защищать себя. И создать благоприятные условия для защиты своих граждан и соблюдать прежде всего собственные интересы и никому не позволять указывать как нам жить с позиции мифического "старшего брата", - добавил депутат.

Также ветеран отметил, что каждый украинец должен сделать максимум для своей страны. "Для нас - это национальная идея. И в этом мы несомненные националисты, как и любой сознательный гражданин Украины. Был такой настоящий ветеран Джон Кеннеди. Он сказал во время своей президентской инаугурации "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей страны. Он был абсолютно прав ", - отметил Погребыський.

"Пора объединить силы людей, которые доказали свою верность стране в бою и спасали страну от некомпетентности, измены и разочарования. Именно эти люди не позволят отдать, продать и зачеркнуть то за что они воевали. Хватит прятаться за навязанную нам аполитичность и бесконечно чистить пулемет. Пора объединять тех, кто умеет правильно действовать, а не только правильно говорить. И идти к цели. К победе. Вместе шаг за шагом не отступая ", - акцентировал Погребыський.

На съезде ЕС ветераны создали общественную организацию Братья по оружию 02

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил новую общественную организацию и пожелал активистам сил в отстаивании украинского национального интереса.

"Я хочу пригласить на сцену всех ветеранов антитеррористической операции, ветеранов войны против агрессии России. Пожалуйста, все, кто воевал, кто защищал и защищает нашу страну, кто сейчас в военной форме и без нее. Слава волонтерам и добровольцам. Слава Украине. Мы приветствуем новую общественную организацию, которая сегодня задекларировала свое создание, и будет мощной и сильной ", - подчеркнул Порошенко.

Как рассказал ветеран 10-й ОГШБр, председатель правления ОО Глеб Бабич, добровольцы защитили государство в 2014 году и продолжат защищать украинскую государственность от любых посягательств.

На съезде ЕС ветераны создали общественную организацию Братья по оружию 03

"Мы участвовали в главной политике государства - защите самого государства и своих сограждан. Наш влияние было огромным. Именно мы - добровольцы, военные, Нацгвардия и другие силовые структуры - остановили агрессию, и дали всем остальным, включая государственный и политический аппарат - мобилизоваться, нарастить силы, и вместе противостоять врагу. Именно добровольцы, военные и волонтеры показали другим пример - чего можно добиться за счет мужества, самоотверженности и мотивации. Именно мы были острием политики государства ", - отметил он.

На съезде ЕС ветераны создали общественную организацию Братья по оружию 04

"Людей, которые прошли войну нельзя напугать - они уже видели самое страшное. Большинство из них - нельзя купить. Они защищали ценности, которые выше денег. Они знакомы с ситуациями, в которых деньги не решают ничего. У них есть принципы, которые значительно честнее "понятий" по которым живет полстраны. Пришло время настоящих элит. И ветераны, или "люди войны" - должны в них войти. Только тогда государство будет жизнеспособным ", - резюмировал Бабич.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+42
Порошенко пожартував - стоячи на колінах перед путіним , ти не очі побачиш 😃😄😅😂😁🤣🤣🤣
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07.06.2021 21:47
+33
З Богом !!!
На съезде "ЕС" ветераны создали общественную организацию "Братья по оружию" - Цензор.НЕТ 9391
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07.06.2021 21:49
+24
Дякую, хлопці! Я з вами! На съезде "ЕС" ветераны создали общественную организацию "Братья по оружию" - Цензор.НЕТ 9417
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07.06.2021 21:57
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Порошенко пожартував - стоячи на колінах перед путіним , ти не очі побачиш 😃😄😅😂😁🤣🤣🤣
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07.06.2021 21:47 Ответить
Фігасе жарти....
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07.06.2021 21:57 Ответить
Зате правдиві.
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07.06.2021 21:58 Ответить
Це реальність 😀
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07.06.2021 22:39 Ответить
НАСНАГИ!!!
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07.06.2021 21:47 Ответить
З Богом !!!
На съезде "ЕС" ветераны создали общественную организацию "Братья по оружию" - Цензор.НЕТ 9391
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07.06.2021 21:49 Ответить
На съезде "ЕС" ветераны создали общественную организацию "Братья по оружию" - Цензор.НЕТ 656
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08.06.2021 00:39 Ответить
Так тримати! Нехай зелень тремтинь...
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07.06.2021 21:51 Ответить
На очередном сходняке СН будет создана организация "Братаны и сеструхи по офшорам".
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07.06.2021 21:53 Ответить
Не задались как-то у Зеленского отношения с военными.
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07.06.2021 22:04 Ответить
Зебілів на пляшку.
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07.06.2021 21:54 Ответить
Они уже давно на ней. И пляшка эта ЗЕленого стекла.
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07.06.2021 22:01 Ответить
Это поэтому вокруг Бубочки в радиусе километра людей не бывает?
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07.06.2021 22:02 Ответить
Ветеранам нужно объединятся пока зелень всех по одиночке не передавила.Кривонос это только начало,идет ползучий переворот недоукранцев.
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07.06.2021 21:56 Ответить
Я не ветеран, але я з вами
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08.06.2021 09:30 Ответить
Дякую, хлопці! Я з вами! На съезде "ЕС" ветераны создали общественную организацию "Братья по оружию" - Цензор.НЕТ 9417
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07.06.2021 21:57 Ответить
Пришло время настоящих элит. И ветераны, или "люди войны" - должны в них войти. Только тогда государство будет жизнеспособным ", - резюмировал Бабич.Источник: https://censor.net/ru/n3269991------------------------------гарно сказано.
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07.06.2021 22:00 Ответить
Онлайн трансляція на Прямому з'їзду ЄС.
https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q
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07.06.2021 22:02 Ответить
Виступ Петра Порошенка на з'їзді патріотів партії "Європейська Солідарність".
https://www.youtube.com/watch?v=iK5F0-bZG2s
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07.06.2021 22:39 Ответить
Это супер!Вот где объединились ,а не жалкие потуги сэмэна,с которым ни один уважающий себя человек рядом на протест не встанет -я верю Филину.
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07.06.2021 22:02 Ответить
сегодня на смене ты дежурный дурачок?!
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07.06.2021 22:07 Ответить
Ага зауряд прапорщик из агит обоза ФСБ!
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07.06.2021 22:09 Ответить
Ты прежде чем кукарекнуть слезь с бутылки! На съезде "ЕС" ветераны создали общественную организацию "Братья по оружию" - Цензор.НЕТ 1463
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07.06.2021 22:09 Ответить
А ти хто був...теж чотири просраті повестки?)))
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07.06.2021 22:11 Ответить
На съезде "ЕС" ветераны создали общественную организацию "Братья по оружию" - Цензор.НЕТ 4527
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07.06.2021 22:07 Ответить
Теперь Зе будет клоунов и сепаров обьединять))
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07.06.2021 22:08 Ответить
Чувствую что вмазаный клоун до Растова не добежит! Выбрали мля недоразумение писюниста!
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07.06.2021 22:08 Ответить
Да, наш величайший лидер всей вселенной со своей колхозной самодеятельностью, которую выдают за управление государством, проигрывает Порошенко во всём, даже в пиаре.
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07.06.2021 22:09 Ответить
Давно пора.
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07.06.2021 22:09 Ответить
Нарешті приємна новина. Сил та здоровʼя вам. Ми будемо допомагати нашим патріотам-захисникам, як і раніше допомагали, всім чим зможемо.
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07.06.2021 22:28 Ответить
шо рогопил, болит срака то? отож.. то ли еще будет...
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07.06.2021 22:33 Ответить
ну мент может быть и промолчал бы. но я 20 лет как не мент
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07.06.2021 22:48 Ответить
Цензор.Нет - << На съезде "ЕС" ветераны создали общественную организацию "Братья по оружию.>>
Може це буде альтернатива нацкорпусу та нацдружинам... (привіт авакову). Деяких людей це повинно дуже напрягти.
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07.06.2021 22:33 Ответить
Насправді ЄС потрібне власне силове крило, типу тих яке має ОПЗЖ, але проукраїнське.
По перше це буде сила, з якою доведеться рахуватись, а по-друге можна буде давити на владу більш ефективно.
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07.06.2021 22:56 Ответить
То є знаменна подія. Якщо є такі люди і вони об'єднуються, я починаю вірити, що Україна виживе. Слава Україні! Героям Слава!
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07.06.2021 23:41 Ответить
 
 