Мишель - Путину: Отношения между ЕС и Россией на низком уровне. Эта ситуация не отвечает интересам ни одной из сторон

Президент Европейского Совета Шарль Мишель провел сегодня телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого довел критическую оценку Европейским Советом состояния отношений между ЕС и Россией.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Мишель довел позицию Европейского совета относительно отношений между ЕС и Россией, а также то, что во время дискуссии в мае лидеры ЕС осудили незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и других (государств). ЕС сохраняет единство и солидарность перед такими действиями. Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", - говорится в сообщении.

В телефонном разговоре с российским руководителем Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз продолжает придерживаться пяти руководящих принципов в отношениях с Россией.

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"Во время разговора президент Европейского совета подтвердил непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, и подчеркнул, что Россия разделяет ответственность за полную имплементацию Минских соглашений", - отмечается в информации.

Еще одной темой для разговора, по сообщению, была ситуация в Беларуси. Президент Европейского совета довел до российской стороны оценку со стороны ЕС принудительного приземления белорусскими властями самолета Ryanair и проинформировал о санкциях, которые были введены Евросоюзом после этого инцидента. Мишель подчеркнул, что для белорусских властей важно освободить политических заключенных, прекратить репрессии и начать инклюзивный национальный диалог.

"Россия может играть важную роль в поддержке мирного урегулирования этого кризиса", - отмечается в документе.

Как говорится в сообщении, стороны также обменялись взглядами на ситуацию в Ливии, вокруг конфликта между Арменией и Азербайджаном, обсудили борьбу с пандемией COVID-19, вакцинацию и другие глобальные вопросы.

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Напомним, в 2016 году лидеры стран и правительств ЕС согласовали пять главных принципов в отношениях между ЕС и Российской Федерацией, первый из которых касается полной имплементации Минских соглашений. Еще четыре принципа касаются укрепления отношений с партнерами и соседями на Востоке и в Центральной Азии; устойчивости ЕС к угрозам в сфере энергетики и киберпространства; продолжения целенаправленного взаимодействия с РФ по избранным направлениям внешней политики, в частности на Ближнем Востоке, и в борьбе с терроризмом; и, наконец, поддержки Евросоюзом российского гражданского общества, в частности развития контактов между людьми в ЕС и Российской Федерации.

24 мая во время саммита ЕС в Брюсселе лидеры ЕС провели дискуссию о состоянии отношений между ЕС и Российской Федерацией, и поручили Высокому представителю ЕС подготовить детальный "широкий" доклад о возможных направлениях дальнейших отношений с Российской Федерацией, для продолжения обсуждения этой темы во время следующего саммита ЕС, который должен состояться 24-25 июня текущего года.