Главные новости 7 июня: разговор Зеленского и Байдена, Украине пока не предложат ПДЧ

Байден пригласил Зеленского в июле посетить Белый дом, Украине на ближайшем саммите НАТО не предложат ПДЧ, все обсуждают форму украинских футболистов, - главные новости 7 июня.

Телефонный разговор Зеленского и Байдена

Президенты Украины и США провели беседу по телефону: Байден пообещал отстаивать территориальную целостность Украины во время встречи с Путиным и пригласил Зеленского посетить в июле Белый дом. Ранее американское издание Axios сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что президента Украины хотели пригласить в Вашингтон ещё до того, как Байден отправится в европейское турне, но передумали из-за перестановок в менеджменте "Нафтогаза". Исполнительным вице-президентом издания является Эван Райен – глава White House Cabinet secretary и жена Госсекретаря США Энтони Блинкена.

НАТО пока не готово предложить Украине ПДЧ

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, говоря о предоставлении ПДЧ, заявил, что НАТО является организацией 30 наций, которые принимают решение консенсусом. "Так что перед тем, как прийти к одному решению, нам нужно иметь консенсус. Сегодня у нас нет консенсуса по этому вопросу", - сказал он. Так что на ближайшем саммите НАТО ПДЧ не будет. Но Альянс собирается подтвердить "политику открытых дверей" для Украины и Грузии.

Зеленский при этом призывает решить вопрос со вступлением Украины как можно скорее, ведь наша страна находится в опасности уже сейчас.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорит, что Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО уже в декабре.

Агент ФСБ готовил покушение на украинского разведчика, в АП засел шпион

Контрразведчики СБУ задержали в Северодонецке Луганской области бывшего боевика "ЛНР" — он как раз закладывал взрывчатку под автомобиль военного специалиста.

А в СНБО и Администрации Президента времён Порошенко нашли российского шпиона: по версии следствия, он собирал и передавал кураторам закрытую информацию о деталях функционирования органов государственной власти Украины. Сейчас он находится под домашним арестом. Фамилию и должность подозреваемого не называют.

Притула вышел из "Голоса"

"Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", - пояснил он свое решение.

В "Голосе" считают, что всё дело в личных амбициях Притулы и его желание получить руководящие должности любой ценой.

Кравчук говорит, что у него не было ядерного чемоданчика

По словам первого президента Украины, ядерное оружие нашей страны контролировали из Москвы. "У меня не было черного чемоданчика: он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армией (в Москве. - Ред.), а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручениях: это нереально было. У Украины не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие", – утверждает Кравчук.

Суд по делу МН17

Суд в Нидерландах начал рассматривать по сути дело о сбитом над Донбассом "Боинге" малазийских авиалиний. Подозреваемые Гиркин, Харченко и Дубинский заседание проигнорировали. Родственники погибших тем временем написали письмо Путину: в Кремле его прочитали, но отвечать не стали.

Новые правила карантина и въезда в страну

Карантин смягчили: заведением общепита и развлекательным заведениям теперь можно работать круглосуточно и проводить массовые мероприятия. Кинотеатры и другие учреждения культуры могут принимать посетителей. А для въезда на территорию страны иностранцы могут теперь вместо ПЦР-теста предъявлять тест на антиген или справку о вакцинации.

Новая форма украинских футболистов

Украина представила форму сборной на Евро-2020. На футболках изображена карта Украины. Всей Украины, в том числе с оккупированным Крымом. На спине - надпись "Слава Україні!". Россия возмущена и требует форму запретить. Но это невозможно – форма утверждена УЕФА в соответствии с правилами.

Американское посольство заявило, что форма ему понравилась.