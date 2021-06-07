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"Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает форму сборной Украины по футболу на Евро-2020 русофобской провокацией, которую одобрили в УЕФА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru.

"С моей точки зрения – это абсолютно неправильное решение УЕФА. Есть специальный регламент, в соответствии с которым на игровой форме футболистов может быть только товарный знак и эмблема или государства, или федерации, а на обратной стороне фамилия игрока и номер. К тому же все это должно быть определенных размеров. Не допускаются даже минимальные отклонения от установленных правил. Почему вдруг УЕФА принял такое чисто политическое решение – мне непонятно.

Со стороны кажется, что это русофобские атаки и провокация от Украины. К сожалению, эта провокация прошла, и УЕФА ее допустил. Это какой-то нонсенс. Я, слава богу, в футболе 40 лет, был в оргкомитетах многих чемпионатов мира. Впервые за 40 лет вижу такой казус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА

Я видел объяснение УЕФА, не очень удовлетворен им. Там нет ссылки на параграф регламента или правила игры. Поэтому я недоумеваю по поводу одобрения. По такой логике Россия могла бы тоже для провокации вынести Аляску на форму, раз теперь УЕФА не дает четких объяснений", – сказал Колосков.

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Также читайте: Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+69
Аляску Россия продала, а Крым аннексировала. Крым признан всем миром украинской территорией, а вопрос принадлежности Аляски давно решён. Хромает у пана почётного президента аналогия.
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07.06.2021 22:13
+51
"Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков - Цензор.НЕТ 857 русня горит "Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков - Цензор.НЕТ 701
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07.06.2021 22:10
+48
Аляску выноси на форму. Посмотрим, чем это для вас закончится, козломордые )))
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07.06.2021 22:12
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Не надо путать термины (хотя это ж кацапня, там мозгов как у таракана). Фобия - это страх. А тут ничего кроме брезгливости не осталось.
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07.06.2021 22:59 Ответить
Маскали кирпичами срут)))
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07.06.2021 22:59 Ответить
"Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков - Цензор.НЕТ 6293
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08.06.2021 00:22 Ответить
нехай палають касапські пердаки. Цим вони підвищують вартісність українських футболок.
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07.06.2021 23:00 Ответить
Почему путлеровцы презрительное к ним отношение называют русофобией? Фобия, это боязнь чего-то. А кто боится одичалых? "Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков - Цензор.НЕТ 4094
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07.06.2021 23:02 Ответить
Де сало там і Україна !!!😀😀😀

https://youtu.be/hv1uqn42hLs
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07.06.2021 23:03 Ответить
Задача мирового человечества состоит в том, чтобы отбросы и проходимцы, которые нагло назвали себя русскими (от слова Русь), были загнаны назад на свои мокшанские болота.
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07.06.2021 23:03 Ответить
Пуйло на встрече с Байденом наверное тоже не обойдет тему русофобской футбоки. Придеться признать эту футболку национальным украинским нарядом.
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07.06.2021 23:09 Ответить
"Почему вдруг УЕФА принял такое чисто политическое решение - мне непонятно." Непонятно тебе мокшанский пустоголовый имбицил?!! Объясняю один раз для особо ущербных. Никто в мире не считает Крым российской территорией! кроме россии и ее нескольких преданнейших вассалов. Непонятно ему. Все тебе хорошо понятно. Дурака тока включаешь, как и все ваша кремлядьская пистобратия
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07.06.2021 23:10 Ответить
По такой логике Россия могла бы тоже для провокации вынести Аляску на форму, Япония- Курилы.Украина - Кубань ,фрицы - Калининград.Грузины- Осетию и Абхазию и т.д ,и все были бы абсолютно правы
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07.06.2021 23:12 Ответить
все кроме кацапья! аляску они продали бобровольно. ее у них никто не отнимал
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07.06.2021 23:12 Ответить
добровольно, пардон
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07.06.2021 23:13 Ответить
"Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков - Цензор.НЕТ 8868
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07.06.2021 23:12 Ответить
А что это вообще за рашочорт и зачем его цитировать?
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07.06.2021 23:17 Ответить
Аляска и Крым? Почётный през перепутал бараньи яйца с северным сиянием "Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков - Цензор.НЕТ 7857
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07.06.2021 23:20 Ответить
потому что он д-**
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08.06.2021 00:05 Ответить
"Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков - Цензор.НЕТ 1931
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07.06.2021 23:27 Ответить
А по какому праву сборная россии выступает под флагом аквофреша,флага под которым воевали армии власова?Вы пособники фашизма!
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07.06.2021 23:30 Ответить
Колосков оказывается полный идиот.. Если ты что то заявляешь, так хотя бы поинтересовался историей. Россия добровольно продала США в 1867 году Аляску и Алеутские острова за 7 миллионов 200 тысяч долларов США., при чем США не очень то и хотели в то время все это покупать, в Конгрессе и Сенате была полемика , споры и даже негодование. Зачем покупать этот медвежий угол, ледяную пустыню.. ( о том что там есть золото, узнали позже) Так что Раша могла бы с такой же легкостью нанести на свои футболки Австралию. Хотя о чем можно говорить когда Раша превратилась в изгоя которым нельзя использовать свой флаг, гимн и т.д они ж теперь под музыку Чайковского собираются выступать ( по их лексикону " пи--раса") ну в общем какая страна, такой и "гимн".
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07.06.2021 23:40 Ответить
Желать возврата своего имущества это явная и неприкрытая ворофобия… Ну ви таке чули? Гопник впал в полную несознанку, куражиться и кидает понты из последнего, прям как перед самым приездом воронка.
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07.06.2021 23:58 Ответить
Пока что все спортсмены и сборные команды россии выступают без гимна и флага своей страны. Неужели дизайн формы Украинской сборной для них единственная проблема?
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08.06.2021 00:06 Ответить
Яка шикарна русофобія вийшла з формою для нашої збірної. "Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков - Цензор.НЕТ 8647
На московських болотах зарево від палаючих пердаків. "Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков - Цензор.НЕТ 1393
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08.06.2021 00:09 Ответить
Ещё один кремлёский клоун Уже забыли что признали Крым в составе Украины согласно договору о дружбе и... Кто признал Аляску в составе расеи ? Никто Руцке шапито гастролирует...
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08.06.2021 00:15 Ответить
Я навіть подумати не міг, що від простої футболки в "навеличніших" так підгорить.
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08.06.2021 00:25 Ответить
Какие же вы кацапы жалкие,со своей придуманной недоимперией и комплексами неполноценности. Буээ́
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08.06.2021 01:58 Ответить
Це Колосков, мабудь, з'їв щось. Нехай терміново звернется до практолога.
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08.06.2021 04:31 Ответить
"Россия могла бы вынести на форму Аляску. - кацапе, шо ты мне жалуешься в своей неполноценности., бо ключевое слово -МОГЛА... кацап, поезд ушел...Давай, досвидос.
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08.06.2021 05:34 Ответить
Аляска каким сюда боком вообще?Она никогда не принадлежала россии.Была совместная торговая компания.после чего индейцы просто выгнали жууликоватых русских нахрен.
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08.06.2021 06:37 Ответить
лапти продали Аляску Штатам, а Крым никто никому не продавал и не передавал, об был оккупирован, хватит уже ныть!
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08.06.2021 08:04 Ответить
хорошие сапоги - надо брать.....
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08.06.2021 08:06 Ответить
В залесье так пердаки пылают, что даже у нас на улице потеплело ))))
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08.06.2021 09:54 Ответить
А Колосков эта та тварь и ворюга , который обокрал весь спортивный бюджет россии и приватизировал все зимние спорткомплексы Москвы, при супер- ворюге Лужкове???
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08.06.2021 13:29 Ответить
Аляска на форме,в чем провокация?
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08.06.2021 17:04 Ответить
Колоскову дали взятку в $100 тысяч

https://www.eg.ru/sport/2631/

"За делом о неуплаченных налогах стоит президент РФС Вячеслав Колосков"

http://www.compromat.ru/page_12993.htm

Колосков об обвинениях Минюста США: Ко мне это не имеет отношения

https://www.sportmk.ru/sports/2020/04/07/viceprezident-fifa-koloskov-prokommentiroval-obvineniya-minyusta.html
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20.06.2021 20:38 Ответить
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