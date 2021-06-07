"Россия могла бы вынести на форму Аляску. Украинская форма - это русофобская провокация", - экс-глава РФС Колосков
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает форму сборной Украины по футболу на Евро-2020 русофобской провокацией, которую одобрили в УЕФА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru.
"С моей точки зрения – это абсолютно неправильное решение УЕФА. Есть специальный регламент, в соответствии с которым на игровой форме футболистов может быть только товарный знак и эмблема или государства, или федерации, а на обратной стороне фамилия игрока и номер. К тому же все это должно быть определенных размеров. Не допускаются даже минимальные отклонения от установленных правил. Почему вдруг УЕФА принял такое чисто политическое решение – мне непонятно.
Со стороны кажется, что это русофобские атаки и провокация от Украины. К сожалению, эта провокация прошла, и УЕФА ее допустил. Это какой-то нонсенс. Я, слава богу, в футболе 40 лет, был в оргкомитетах многих чемпионатов мира. Впервые за 40 лет вижу такой казус.
Я видел объяснение УЕФА, не очень удовлетворен им. Там нет ссылки на параграф регламента или правила игры. Поэтому я недоумеваю по поводу одобрения. По такой логике Россия могла бы тоже для провокации вынести Аляску на форму, раз теперь УЕФА не дает четких объяснений", – сказал Колосков.
Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами"
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/hv1uqn42hLs
На московських болотах зарево від палаючих пердаків.
https://www.eg.ru/sport/2631/
"За делом о неуплаченных налогах стоит президент РФС Вячеслав Колосков"
http://www.compromat.ru/page_12993.htm
Колосков об обвинениях Минюста США: Ко мне это не имеет отношения
https://www.sportmk.ru/sports/2020/04/07/viceprezident-fifa-koloskov-prokommentiroval-obvineniya-minyusta.html