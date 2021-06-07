Байден в разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент США Джо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", - сообщили в ОП.
"Лидеры обменялись мнениями о стратегическом взаимодействии Украины и США перед важными саммитами "группы Большой семерки" и североатлантического альянса, а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Европейского Союза и президента России", - говорится в сообщении.
Зеленский рассказал Байдену о ситуации на Донбассе и вдоль украинских границ.
"Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения", - говорится в сообщении. По мнению Зеленского, "так называемый отвод российских войск является имитацией".
Байден поддержал инициативу Зеленского о создании "Крымской платформы" и заверил, что США будут представлены на саммите инициативы на самом высоком политическом уровне, подчеркнули в ОП.
Президент США сообщил, что является противником реализации строительства "Северного потока-2". Со своей стороны, Зеленский акцентировал внимание Байдена, что "Северный поток-2" не является экономическим проектом, а создает серьезную угрозу и является вызовом в сфере безопасности".
"Лидер США заверил президента Украины в гарантиях безопасности со стороны США", - говорится в сообщении.
Президент Украины также поблагодарил за решение США предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины против COVID-19.
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Ну да, в сравнении с нашим президентом ихнего можно просто по имени называть.
Гарною новиною назвав телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку. Формально принцип «нічого про Україну без України» - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні», - пише Порошенко у Facebook.
«Яким би не було наше ставлення до влади, «Європейська Солідарність» як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід», - вкотре наголошує Петро Порошенко.
«Тому і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами», - нагадав лідер «Європейської Солідарності».
«Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти», - резюмує п'ятий Президент.
ОПа была ни раз и ни два поймана на откровенном вранье про встречи и переговоры
И все время повторял, что ЗЕ величайший политик мирового масштаба.
Ну и конечно обещал, что поможет ЗЕ посадить миллиард деревьев и построить космодром к межгалактической олимпиаде в Украине.
Киев неверно истолковал слова президента США об идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает портал Axios.
Как отмечает издание, изначально правительства США и Украины опубликовали «противоречивые» заявления по итогам телефонного разговора между Джо Байденом и его украинским коллегой Зеленским. В версии Киева говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что президент США поддержал такую позицию, и назвал толкование Киевом слов Байдена неверным. «Украина неверно охарактеризовала заявление и исправила запись [о разговоре]», - сообщили в СНБ.
Как отмечает издание, изначально правительства США и Украины опубликовали «противоречивые» заявления по итогам телефонного разговора между Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. В версии Киева говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что президент США поддержал такую позицию, и назвал толкование Киевом слов Байдена неверным. «Украина неверно охарактеризовала заявление и исправила запись [о разговоре]», - сообщили в СНБ.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президенты обсудили возможное членство Украины в альянсе «как ключевой инструмент резкого усиления своих возможностей по безопасности». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак также рассказал, что Байден поддержал евроатлантическую интеграцию страны