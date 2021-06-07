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Байден в разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Байден в разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, - ОП

Президент США Джо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", - сообщили в ОП.

"Лидеры обменялись мнениями о стратегическом взаимодействии Украины и США перед важными саммитами "группы Большой семерки" и североатлантического альянса, а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Европейского Союза и президента России", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал Байдену о ситуации на Донбассе и вдоль украинских границ.

"Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения", - говорится в сообщении. По мнению Зеленского, "так называемый отвод российских войск является имитацией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден провели телефонный разговор, - Белый дом

Байден поддержал инициативу Зеленского о создании "Крымской платформы" и заверил, что США будут представлены на саммите инициативы на самом высоком политическом уровне, подчеркнули в ОП.

Президент США сообщил, что является противником реализации строительства "Северного потока-2". Со своей стороны, Зеленский акцентировал внимание Байдена, что "Северный поток-2" не является экономическим проектом, а создает серьезную угрозу и является вызовом в сфере безопасности".

"Лидер США заверил президента Украины в гарантиях безопасности со стороны США", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский: Благодарю Байдена за приглашение посетить Вашингтон в июле

Президент Украины также поблагодарил за решение США предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины против COVID-19.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Зеленський розповів!! Лялька напхана тирсою неспроможна на самостійне мислення та діяльність !!!)))
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07.06.2021 22:35
+5
Чергова порція локшини на вуха лохтората !! Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищить все набуте Україною ,на шляху евроатлантичної інтеграціі !!!)))
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07.06.2021 22:33
+5
Для Пороха вже би і ПДЧ був готовий, а з шутом тільки загальні фрази...
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07.06.2021 22:34
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Чергова порція локшини на вуха лохтората !! Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищить все набуте Україною ,на шляху евроатлантичної інтеграціі !!!)))
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07.06.2021 22:33 Ответить
Очередная ссанина зелёная в очи народа. Как они поддерживают мы видели в случае с оговоркой прессекретаря президента США недавней
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07.06.2021 22:34 Ответить
Байден в разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 4960
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07.06.2021 22:34 Ответить
шикарное фото все же.
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07.06.2021 22:52 Ответить
Передаёт, извините, ссуть...
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07.06.2021 22:53 Ответить
Для Пороха вже би і ПДЧ був готовий, а з шутом тільки загальні фрази...
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07.06.2021 22:34 Ответить
Зеленський розповів!! Лялька напхана тирсою неспроможна на самостійне мислення та діяльність !!!)))
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07.06.2021 22:35 Ответить
Президент США Джо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул Источник: https://censor.net/ru/n3269996

Ну да, в сравнении с нашим президентом ихнего можно просто по имени называть.
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07.06.2021 22:37 Ответить
Может кто от Байдена что то скажет?)
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07.06.2021 22:37 Ответить
Можно неофициально?
Байден в разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 5223
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07.06.2021 22:44 Ответить
А вже сказали: коли якась особина з держдепу на питання про майбутнє членство України в НАТО відповіла з ентузіазмом, що неодмінно приймемо, через пару годин формуліровочку на сайті швидко змінили на розмиту тіпа, приймемо, але... І крошка псакі також скоригувала попереднє висловлювання в такому ж невизначено-розмитому дусі. От і все, що треба знати про позицію жо байдена. Все інше - слововиперди й страсання повітря. І не треба (за методичкою) котити діжку на вувузєлу. Коли треба було, в НАТО прийняли Болгарію, де корупція не менша, ніж у нас.
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08.06.2021 09:21 Ответить
Порошенко привітав телефонну розмову Києва та Вашингтона: "коли йдеться про наші інтереси у світі, ми - одна національна збірна"!
Гарною новиною назвав телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку. Формально принцип «нічого про Україну без України» - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні», - пише Порошенко у Facebook.
«Яким би не було наше ставлення до влади, «Європейська Солідарність» як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід», - вкотре наголошує Петро Порошенко.
«Тому і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами», - нагадав лідер «Європейської Солідарності».
«Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти», - резюмує п'ятий Президент.
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07.06.2021 22:39 Ответить
Президент США со значком флага США...и ********** Украины без ничего - фигляр - зеленский.
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07.06.2021 22:43 Ответить
Як це Зеля ще відгукнувся на дзвінок. Коли 2 рази телефонувала Санду, то слухавку не взяв. Чомусь. Странна, аднака. Байден в разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 4857
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07.06.2021 22:44 Ответить
он ******** деревьєв саділ Байден в разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 5246

Байден в разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 4783
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07.06.2021 22:47 Ответить
Президент США Джо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал ему: ПНХ, отказав во встрече, ну а пожелать удачи.... Та тяжело что-ли))) Напомню, ФРГ, Франция, Испания, Италия, и друзi мадьяры, сказали, что не видят Украину в НАТО. Ну Данилов "под суетился", и назвал немцев и французов, ВИНОВНИКАМИ ЗАХВАТА КРЫМА, т. к. они являются гарантами Будапештского меморандума (на самом деле не являются)! Где этих дебилов берут, с каких дубов они вниз головой упали? Забываем про НАТО, а о ЕС и вспоминать не надо.
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07.06.2021 22:49 Ответить
не. я лучше подожду сообщения от госдепа и администрации байдена
ОПа была ни раз и ни два поймана на откровенном вранье про встречи и переговоры
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07.06.2021 22:50 Ответить
Байден по телефону полностью поддержал шашлыччинг ослика с продажными журнашлюхами. Это победа!
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07.06.2021 22:52 Ответить
А Віслючок і в Вашингтоні шашличок організує з виступом квартала !!!)))
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07.06.2021 23:41 Ответить
А что, зеленского кто-то спрашивал?
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07.06.2021 23:17 Ответить
Байден целых 7 минут решительно поддерживал.
И все время повторял, что ЗЕ величайший политик мирового масштаба. Байден у розмові із Зеленським повністю підтримав євроатлантичну інтеграцію України, - ОП - Цензор.НЕТ 824

Ну и конечно обещал, что поможет ЗЕ посадить миллиард деревьев и построить космодром к межгалактической олимпиаде в Украине.
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08.06.2021 02:18 Ответить
В Белом доме назвали неверными толкование Киевом слов Байдена об Украине и НАТО-
Киев неверно истолковал слова президента США об идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает портал Axios.
Как отмечает издание, изначально правительства США и Украины опубликовали «противоречивые» заявления по итогам телефонного разговора между Джо Байденом и его украинским коллегой Зеленским. В версии Киева говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что президент США поддержал такую позицию, и назвал толкование Киевом слов Байдена неверным. «Украина неверно охарактеризовала заявление и исправила запись [о разговоре]», - сообщили в СНБ.
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08.06.2021 07:18 Ответить
Ось вам, корисні ідіоти глобалістів, іще одне підтвердження того, що "друх України козак байден" нашу країну в НАТО не бачить впритул. Навіщо ви знову дурите людей? Я розумію, робота така, але тонкіше треба працювати, рєб'ята, тщатєльнєє. А то у фонді "виродження" грошей більше не дадуть.
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08.06.2021 09:24 Ответить
сопле это приснилось.....
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08.06.2021 08:06 Ответить
Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает портал Axios.

Как отмечает издание, изначально правительства США и Украины опубликовали «противоречивые» заявления по итогам телефонного разговора между Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. В версии Киева говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО».

Белый дом отрицает, что президент США поддержал такую позицию, и назвал толкование Киевом слов Байдена неверным. «Украина неверно охарактеризовала заявление и исправила запись [о разговоре]», - сообщили в СНБ.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президенты обсудили возможное членство Украины в альянсе «как ключевой инструмент резкого усиления своих возможностей по безопасности». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак также рассказал, что Байден поддержал евроатлантическую интеграцию страны
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08.06.2021 08:19 Ответить
хорошо. правильно.
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08.06.2021 23:59 Ответить
 
 