США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине, если РФ начнет шантаж после запуска "Северного потока-2", - Блинкен
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США и Германия в связи фактическим завершением строительства газопровода "Северный поток-2" обсуждают возможные компенсации Украине в связи с возможными финансовыми потерями из-за транзита газа из России в Европу.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.
Он отметил, что сейчас идут активные переговоры с Германией об интересах Украины.
"Чтобы изучить, что может и, по моему мнению, должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять в силу того, что этот "Северный поток-2″ идет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как оружие против Украины или кого-то еще", - сказал госсекретарь США.
Напомним, проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95 процентов газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода".
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Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/03/06/2021/60b884659a7947f631304be6
нашЗЕ против СП2?"
Пы сы а нынешний приЗЕдент избавил тебя от мозгов 😏
Пы сы хотя кто там интересовался интересами Украины за всю ее независимость , любой гос актив использовали в личных целях для обогащения заганяя в долги гос компании , хотя последние годы положение стало меняться , но тут к власти пришли зебилы ....
дадут КРЕДИТ сопле на дороги всего лишь под 10% и на этом все закончится.
_А, да? Мюнхенский меморандум... Вы бы продумали насчёт "компенсации" странам Балтии в случае оккупации путлеровцами. Так, на всякий случай...
___________
Ну це захід. Їхнє за них ніхто вирішувати не буде. Там теж вистачає проблем. Але і наше за нас теж не буде ніхто вирішувати. Поперше терпимість до корупції. З корупції росте відверта зрада. Українці тільки скиглять про тарифи, ФОПи, євробляхи... Тепер починається скиглення про землю. Але це теж скиглення, хоч вже перед входом до шкуродерні. Щоб будти здоровою державою нам треба здорова влада. Тільки божевільний назве владу Зєлі здоровою. Тільки рішення нема. Ніхто не закликає до відставки Зє і дострокових. "Вбити-повісити", - ось на такий заклик в мережах здатний українець, але це має робити якийсь хлоп з фронту, не він. Ну хто захоче пускати таких в цивілізовані, західні структури? Тільки в Рашу. Під загальне дуже і дуже велике занепокоєння.
Лаштунки.
Он, собака, маленький такой и везде пролазит!