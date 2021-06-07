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США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине, если РФ начнет шантаж после запуска "Северного потока-2", - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине, если РФ начнет шантаж после запуска

США и Германия в связи фактическим завершением строительства газопровода "Северный поток-2" обсуждают возможные компенсации Украине в связи с возможными финансовыми потерями из-за транзита газа из России в Европу.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

Он отметил, что сейчас идут активные переговоры с Германией об интересах Украины.

"Чтобы изучить, что может и, по моему мнению, должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять в силу того, что этот "Северный поток-2″ идет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как оружие против Украины или кого-то еще", - сказал госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы были очень неприятно удивлены решением Байдена не мешать "Северному потоку-2". Это точно не направлено на поддержку Украины, - Зеленский

Напомним, проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95 процентов газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
Базы, военные базы, это и только это единственным действенным компенсатором
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07.06.2021 22:38
+11
Блинкин , Украину уже кинули с будапештским договором. Крым оторвали и ни одна страна не заступилась , только озаботились
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07.06.2021 23:08
+10
Фразу можно сократить: "А что сделал наш ЗЕ против СП2?"
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07.06.2021 22:45
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Шо там придумывать! Транзитировать через Украину не меньше, чем через "северные потоки" по формуле - "качай или плати".
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07.06.2021 22:38 Ответить
через 3 года они будут не обязаны это делать.
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07.06.2021 22:52 Ответить
Через три года в ЕС произойдет много интересных событий. Например, будет введен экологический стандарт "Евро-7"...
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07.06.2021 22:54 Ответить
«То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», - сказал Чубайс США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине, если РФ начнет шантаж после запуска "Северного потока-2", - Блинкен - Цензор.НЕТ 4166
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/03/06/2021/60b884659a7947f631304be6
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07.06.2021 23:01 Ответить
У них с добычей углеводородов проблемы растут как снежный ком, а с водородом оно с проблем просто начинается.
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07.06.2021 23:03 Ответить
Проблемы это фишка русни, но и решать их они к сожалению умеют.
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07.06.2021 23:07 Ответить
Зато умеют ими щедро делиться с соседями.
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07.06.2021 23:08 Ответить
Да - сильно держат. Сколько договоров они нарушили, оккупируя Украинские территории и убивая Украинцев? А это тоже, вроде как слово давали...
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08.06.2021 09:06 Ответить
А сколько тебе будет достаточно убитых Украинцев?
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08.06.2021 09:15 Ответить
В Крыму в процессе оккупации кацапами были убиты Украинцы, как военнослужащие, так и гражданские, как этнические Украинцы, так и граждане Украины других национальностей. Если тебя это устраивает, то ты мерзавец и подлец.
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08.06.2021 09:55 Ответить
18 марта 2014 года, российскими военными был убит прапорщик украинской военной части в Крыму Сергей Кокурин. Мурло с погонялом Емец, этот убитый, он мальчик в трусиках?
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08.06.2021 11:47 Ответить
Ну так я ж и предлагаю развить эту идею.
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07.06.2021 23:05 Ответить
Базы, военные базы, это и только это единственным действенным компенсатором
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07.06.2021 22:38 Ответить
Это не компенсаторы, а обязательное обстоятельство вне всяких условий.
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07.06.2021 22:39 Ответить
Ну тут без мєморандума ніяк. Треба кучму їм прислати, він знається на "гарантіях".
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07.06.2021 22:43 Ответить
А что сделал наш ЗЕ против СП2?
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07.06.2021 22:44 Ответить
Фразу можно сократить: "А что сделал наш ЗЕ против СП2?"
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07.06.2021 22:45 Ответить
дед-бидон проститутка кинул Украину а теперь баки забивает хуцпой от блинкина
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07.06.2021 22:47 Ответить
А президент Украины и его окружение тогда как назвать? Что они делали 2 года при власти?
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07.06.2021 22:54 Ответить
А президент Украины и его окружение -жиды воровитые продажные кацапские твари и мрази
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07.06.2021 22:56 Ответить
но бидон -это предатель
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07.06.2021 22:57 Ответить
Какой шантаж? Предыдущий президент же избавил нас от кацапского газа.
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07.06.2021 22:48 Ответить
От газа то избавил , но кацапам то приходилось качать газ через нашу трубу в Европу
Пы сы а нынешний приЗЕдент избавил тебя от мозгов 😏
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07.06.2021 22:52 Ответить
То есть мы участвовали в финансировании агрессора?
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07.06.2021 22:53 Ответить
Мы по своей бедности не могли отказать европейцам
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07.06.2021 22:55 Ответить
Хорошо хоть теперь не придётся идти против своей совести и брать эти кровавые деньги за транзит.
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07.06.2021 22:57 Ответить
Откуда совесть у большинства , лишь бы не стреляли
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07.06.2021 22:58 Ответить
Давно уже надо было продать эту трубу нормальным странам , а то получится как с Укртелекомом
Пы сы хотя кто там интересовался интересами Украины за всю ее независимость , любой гос актив использовали в личных целях для обогащения заганяя в долги гос компании , хотя последние годы положение стало меняться , но тут к власти пришли зебилы ....
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07.06.2021 22:50 Ответить
В Турцию продадим. Металлолом сейчас дорожает.
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07.06.2021 22:51 Ответить
Как вариант 🤔
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07.06.2021 22:53 Ответить
Одеса поддержит присоединеие в качестве штата к США.
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07.06.2021 22:51 Ответить
Она уже значительной частью присоединилась в Бруклине.
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07.06.2021 22:51 Ответить
Брайтон Бич - наш!
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07.06.2021 22:54 Ответить
Пора расширить Бруклин до Дерибасовской.
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07.06.2021 22:55 Ответить
Ну в Очакове уже начали...
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07.06.2021 22:56 Ответить
независимость от Техаса хотите ?
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07.06.2021 23:02 Ответить
какие компенсации у нас под боком два старых сумасшедших пердуна - бульбазавр и крысогном - соревнуются у кого альцгеймер "длиннее".... нам нужен особый статус союзника США в оборонной сфере или пдч в НАТО........
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07.06.2021 22:52 Ответить
Цирк со стороны Германии и США.
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07.06.2021 22:53 Ответить
И дебилизм со стороны нашего президента
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07.06.2021 22:56 Ответить
Не могу себе представить, чтобы Миша Жванецкий отказался от Нью-Йорка в пользу Москвы.
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07.06.2021 22:57 Ответить
слова и лапша на уши. Просто подумайте, зачем Германии платить нам разницу между ценой газа в СП2 и нашей трубе, если они и затевали все это чтобы как раз на эту разницу покупать газ дешевле? Я уже молчу о какой полной компенсации транзита тогда может идти речь?)) они даже те копейки разницы не заплатят- удавятся.
дадут КРЕДИТ сопле на дороги всего лишь под 10% и на этом все закончится.
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07.06.2021 23:04 Ответить
"США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине, если РФ начнет шантаж после запуска "Северного потока-2", - Блинкен"
_А, да? Мюнхенский меморандум... Вы бы продумали насчёт "компенсации" странам Балтии в случае оккупации путлеровцами. Так, на всякий случай...
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07.06.2021 23:06 Ответить
Я уже наперед выражаю озабоченность
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07.06.2021 23:07 Ответить
Блинкин , Украину уже кинули с будапештским договором. Крым оторвали и ни одна страна не заступилась , только озаботились
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07.06.2021 23:08 Ответить
Переезжай к нам, тут о тебе будут заботиться
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07.06.2021 23:12 Ответить
Puma IFV, Marder IFV, Leopard 2A6, LUH SAR, NH-90, Tiger, KZO (Kleinfluggerät für Zielortung), ************** 2000
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07.06.2021 23:09 Ответить
Viktor Turchanikov Это ты Витек, а Жванецкий - Михаил Михайлович, и ему Нью-Йорк был пофиг. играл он а Питере и МСК, где жил, и где и похоронен
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07.06.2021 23:10 Ответить
Справа в тому, що без транзиту фєдєрастового газу Україна зможе прожити. Буде складніше, але не смертельно. Але справа в іншому - транзит був запобіжником від диверсій та авіаударів фєдєрашки. Коли в путєна буде чим діверсифікувати транзит - ніщо йому не завадить підірвати трубу в Україні, тим паче з теперішнім СБУ і звинуватити в тому Україну, де «громадянська війна»...
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07.06.2021 23:10 Ответить
А зачем Раше, взывать тот металлолом? От еще года три прослужит, и сам накроется
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08.06.2021 02:53 Ответить
Яка вже різниця, що там Раша буде робити? Власність вже все одно не наша, українці все продали і їдуть під конвоєм до Сибіру. Хто буде жити і працювати в Україні? А яка вам різниця? Невже нові хозяї України не вирішать це питання? Українці все своє продали. За білет до Сибіру у комфортабельних "столипінах"))
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08.06.2021 05:45 Ответить
Нужно подписать ещё один фейковый меморандум))))))
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07.06.2021 23:41 Ответить
Одна надежда, что черти в Аду будут топить смолу для немецких шлюх на роSSийском газу, это было бы справедливо.
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07.06.2021 23:43 Ответить
Сергей Угнивенко А чем отличается российский газ в украинской трубе, и СП-2, ну ценой, а еще чем?
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08.06.2021 00:05 Ответить
Пусть строят под Одессой терминалы для сжиженного газа как гарантию от Пуйла.
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07.06.2021 23:47 Ответить
Польща ладна допомогти нам звільнитись від залежності по газу. Чорне море зараз майже все під контролем Раші. Не факт, що Одеса не втратить своє значення, як морські ворота для України. Починаються нові реальності для нас, і це треба визнавати.
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08.06.2021 05:26 Ответить
Нужно четко прописать в меморандуме, что за каждый потерянный кубометр транзитного газа Германия обязана предоставить Украине один кубометр глубокой озабоченности.
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07.06.2021 23:54 Ответить
Справедливою буде така компенсація: фріцланд і кацапстан відшкодовують Україні втрати, кратні вартості транзиту газу по пп-2. Потужна спроможність пп-2 начебто 55 млрд куб газу. Значить вартість транзиту 55 млрд куб газу відшкодовують Україні кожного року, безстроково до тих під поки пп-2 не накриється мідним тазом.
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08.06.2021 02:02 Ответить
Все в СП-2 все равно не поместится, но объемы газа для украинской ГТС сильно уменьшаться.
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08.06.2021 03:01 Ответить
це будуть такі ж "компенсації", як і від будапештського меморандуму: ні про що і ні в кут, ні в двері!
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08.06.2021 03:42 Ответить
То, что эта труба станет объектом повышенной опасности для Украины, к бабке не ходи. Они всю промышленность здесь, уничтожают; все к чему дотянулись, сумели вывести со строя. Тем более, что агентуры здесь у них, немерено. В каждой поре общества. На каждом производстве. СБУ (филиал ФСБ) украинцам не помощник. Так, что... просто надо создавать все заново.
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08.06.2021 04:48 Ответить
Почнеться не шантаж, а поглинання України Рашою. І захід це добре розуміє. Інша справа, що заходу набридла українська невизначеність, коли регіони тягнуть країну в різні боки, а саму країну за цих умов поглинула корупція. Захід боїться, що інфекція корупції перейде і до них. От вони і вирішили злити Україну в Рашу. Під загальне дуже і дуже велике занепокоєння.
___________
Ну це захід. Їхнє за них ніхто вирішувати не буде. Там теж вистачає проблем. Але і наше за нас теж не буде ніхто вирішувати. Поперше терпимість до корупції. З корупції росте відверта зрада. Українці тільки скиглять про тарифи, ФОПи, євробляхи... Тепер починається скиглення про землю. Але це теж скиглення, хоч вже перед входом до шкуродерні. Щоб будти здоровою державою нам треба здорова влада. Тільки божевільний назве владу Зєлі здоровою. Тільки рішення нема. Ніхто не закликає до відставки Зє і дострокових. "Вбити-повісити", - ось на такий заклик в мережах здатний українець, але це має робити якийсь хлоп з фронту, не він. Ну хто захоче пускати таких в цивілізовані, західні структури? Тільки в Рашу. Під загальне дуже і дуже велике занепокоєння.
Лаштунки.
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08.06.2021 05:18 Ответить
Не уверен что труба, по которой качают газ, сгодится для прокачки водорода.
Он, собака, маленький такой и везде пролазит!
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08.06.2021 11:56 Ответить
Те,що Україну кинули по Будмеморандуму ,зброї, по Криму, по окупацїі сходу України, то цю аксиому вже і діти в школі знають. Оон х..є..р на вторгнення росії в Україну положила конкретний, прицільний, двусторонній, підлий. Вони могли через Асамблею росію блоконути по всім звязкам,але не зробили. Тварі брехливі і підкупні!
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19.09.2021 10:05 Ответить
 
 