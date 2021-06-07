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Порошенко о разговоре Байдена с Зеленским: Важно, что США подтвердили поддержку Украины перед саммитом в Женеве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко о разговоре Байдена с Зеленским: Важно, что США подтвердили поддержку Украины перед саммитом в Женеве

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал хорошей новостью телефонный разговор Владимира Зеленского с Джозефом Байденом

Об этом информирует Цензор.НЕТ на страницу в Фейсбук политика.

"Важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и непоколебимую поддержку. Формально принцип "ничего об Украине без Украины" - соблюден. И еще одна позитивная новость - анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", - написал Порошенко.

"Каким бы ни было наше отношение к власти, "Европейская Солидарность" как проукраинская демократическая оппозиция готова действовать единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и отпора российской агрессии. Это - наш принципиальный подход", - подчеркивает Порошенко.

"Поэтому и сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами", - напомнил лидер "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ничего об Украине без Украины": Порошенко предложил сенаторам США организовать встречу Байдена и Зеленского до переговоров с Путиным

"Желаю успеха власти. Когда речь идет о наших интересах в мире, мы одна национальная сборная, а не политические оппоненты", - отметил Порошенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Важно, что природная брезгливость сильно осложняет поддержку Украины, когда ее приходится поддерживать через потерпевшего вiслюка...
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07.06.2021 23:01
+11
А не по тебе ?когда ПАП ещё две недели назад сказал,что об этом с Байденом договорится?жалко вас,зесрань))))
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07.06.2021 23:06
+8
Зеля скоріше своє відсидить. Але не через те, що він не самий тупий преЗЕдент за історію України. А розчарування, що він з собою приніс. Який сенс влаштовувати Майдани, якщо через 5 років оберуть ТАКЕ? І ті хто кричали "тільки не Порох" зараз теж сидять тихо-тихо, бо вони своїми криками привели до влади ТАКЕ. От і виходить, що зупини стрімке наближення прірви, в котру вганяють 73%, вже й нікому
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07.06.2021 23:16
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Самий розумний в Україні,це "мудрий нарід" ,славнозвісний лохторат ,споживач зеленої локшини !!!)))
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07.06.2021 23:16 Ответить
Зеля скоріше своє відсидить. Але не через те, що він не самий тупий преЗЕдент за історію України. А розчарування, що він з собою приніс. Який сенс влаштовувати Майдани, якщо через 5 років оберуть ТАКЕ? І ті хто кричали "тільки не Порох" зараз теж сидять тихо-тихо, бо вони своїми криками привели до влади ТАКЕ. От і виходить, що зупини стрімке наближення прірви, в котру вганяють 73%, вже й нікому
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07.06.2021 23:16 Ответить
Ті, хто кричали "тільки не Порох" мусили б це робити ще в 2014-му. Можливо, якби ми ще тоді позбулися Шоколадної Гниди, ми б не мали сьогодні ОРДЛО.

P.S. Баригу - на нари!
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07.06.2021 23:44 Ответить
ти - дебіл, чи просто на зарплаті в подляка?
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08.06.2021 00:11 Ответить
На зарплаті! До речі: "мартопляс" - один з синонімів слів "блазень" "скоморох".
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08.06.2021 00:15 Ответить
Без знаку запитання , цей ватний свимтопляс, дебіл і косоголовий ви@лядок , якому Порох поперек горлянки стоїть ,
так погань ?
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08.06.2021 01:02 Ответить
А не по тебе ?когда ПАП ещё две недели назад сказал,что об этом с Байденом договорится?жалко вас,зесрань))))
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07.06.2021 23:06 Ответить
Кремль не вербует наркоманов, ты прав.
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07.06.2021 23:08 Ответить
ага, хрємль іх іспользуєт в хвост і в гриву



Сергей Дорожный@angelys667

Гебня рулит Ермаком и компанией, а те дружно рулят шмарклей...
Идет спецоперация по тотальной международной изоляции Украины.
Чаус - это тоже одно из звеньев. Кольчуга-2,0.
Токо тогда послы с послыцями работали,а сейчас гебня...
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07.06.2021 23:11 Ответить
Україна не Іран, ізолювати не вдасться.
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08.06.2021 06:57 Ответить
Важно, что природная брезгливость сильно осложняет поддержку Украины, когда ее приходится поддерживать через потерпевшего вiслюка...
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07.06.2021 23:01 Ответить
Петро геній вмовив такі ...
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07.06.2021 23:09 Ответить
Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами")))...скажу без ложной скромности я лично просил байдена позвонить зеленскому)))
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07.06.2021 23:12 Ответить
_Не "подтвердили", а быстренько (8мин. - половина перевод) навешали на уши кастрюлю лапши. А на деле - резко сократили поддержку ВСУ, зато поддержали достройку СП-2 чтобы у фашистов расиянских не было дефицита денег на текущие и новые войны.
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07.06.2021 23:15 Ответить
Жмун, обнімун та бреХун..
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07.06.2021 23:18 Ответить
Так, у ішака багато "талантів"
Доречі, про цього брехуна: нагадай, коли вчителям зробили зарплатню по $4000?...
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07.06.2021 23:27 Ответить
Я за Землю Неньки кров проливав...
А ЗЕ=ПЕ... така ж падлюка...
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07.06.2021 23:33 Ответить
Политика зла, приходится выслушивать и оманского осла! 🎹🎹
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07.06.2021 23:19 Ответить
"Так закалялась мразь" Наші гроші, Бігус, 4 частина. Дивіться та "насолоджуйтеся"...
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08.06.2021 01:15 Ответить
 
 