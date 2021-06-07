Порошенко о разговоре Байдена с Зеленским: Важно, что США подтвердили поддержку Украины перед саммитом в Женеве
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал хорошей новостью телефонный разговор Владимира Зеленского с Джозефом Байденом
Об этом информирует Цензор.НЕТ на страницу в Фейсбук политика.
"Важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и непоколебимую поддержку. Формально принцип "ничего об Украине без Украины" - соблюден. И еще одна позитивная новость - анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", - написал Порошенко.
"Каким бы ни было наше отношение к власти, "Европейская Солидарность" как проукраинская демократическая оппозиция готова действовать единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и отпора российской агрессии. Это - наш принципиальный подход", - подчеркивает Порошенко.
"Поэтому и сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами", - напомнил лидер "ЕС".
"Желаю успеха власти. Когда речь идет о наших интересах в мире, мы одна национальная сборная, а не политические оппоненты", - отметил Порошенко.
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P.S. Баригу - на нари!
так погань ?
Сергей Дорожный@angelys667
Гебня рулит Ермаком и компанией, а те дружно рулят шмарклей...
Идет спецоперация по тотальной международной изоляции Украины.
Чаус - это тоже одно из звеньев. Кольчуга-2,0.
Токо тогда послы с послыцями работали,а сейчас гебня...
Доречі, про цього брехуна: нагадай, коли вчителям зробили зарплатню по $4000?...
А ЗЕ=ПЕ... така ж падлюка...