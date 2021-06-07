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Новости ПроисшествияЗа рубежом Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран (1558) катастрофа (424) компенсации (469) МАУ (327)

Иран утверждает, что выплатил компенсации родственникам некоторых жертв катастрофы лайнера МАУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Иран утверждает, что выплатил компенсации родственникам некоторых жертв катастрофы лайнера МАУ

Власти Ирана говорят, что выплатили некоторым родственникам жертв катастрофы лайнера МАУ компенсацию в 150 тыс. долларов.

Об этом говорится в заявлении замминистра иностранных дел Ирана Мохсена Мабарванда, опубликованном на странице дипломатического ведомства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило постановление, согласно которому за каждого погибшего, должно быть выплачено 150 тыс. долларов семьям - как иностранным, так и иранским гражданам, согласно нормам относительно права наследования. К этому времени некоторые из родственников погибших уже прибыл и получил компенсации", - говорится в сообщении.

Читайте: Украина не согласилась на предложение Ирана получить по $150 тыс. за каждого погибшего в сбитом самолете МАУ

Иран раскритиковал Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы МАУ за то, что она, якобы, пытается политизировать вопрос выплаты компенсаций, а также позицию властей Канады.

"Политизация специализированных вопросов нанесет ущерб всем, не только Ирана, Украины и др. Есть определенные авиационные стандарты. Если захотите воспользоваться этими проблемами в политических целях, будет нанесен ущерб всему международному сообществу. Политизация этого вопроса приведет сопротивление в процессе рассмотрения этого дела, производстве по ней и установлении истины, установлении справедливости, поскольку этот вопрос станет политическим, если какая-либо страна, например, Канада, начнет торговать горем семей жертв", - говорится в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Иран пообещал Украине доступ к делу о сбитом самолете МАУ, - замгенпрокурора Мамедов

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

Автор: Ольга Лузан
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...через нигерийских адвокатов. Они прям по электронной почте счета рассылали.
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07.06.2021 23:08 Ответить
С такими адвокатами потерпевшие и 150тыс. не получат. Для наших же керманычей это не деньги, а люди --мусор....
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08.06.2021 00:03 Ответить
Мене більше дивує позиція нашого МЗС. Зам'яти по тихому і усьо, якась терпільна позиція з перших днів катастрофи. Сподіваюсь канадці дадуть просратися Ірану.
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08.06.2021 02:20 Ответить
 
 