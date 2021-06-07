Санкции США против Nord Stream 2 AG не помешали бы России достроить газопровод, - Блинкен

Администрация США считает "фундаментально плохой идеей" строительство российского газопровода в Германию и может в любой момент отменить освобождение от санкций для компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора.

Об этом заявил в понедельник во время слушаний в Комитете по международным делам Палаты представителей госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несколько недель тому назад, 19 мая, мы на самом деле ввели санкции против 13 судов и четырех компаний, а это больше, чем мы когда-либо вводили по акту PEESA (Акт в поддержку энергетической безопасности Европы. - Ред.)", - отметил глава госдепартамента США, комментируя вопрос конгрессмена Брайана Фитцпатрика о позиции правительства в отношении "Северного потока-2".

Кроме того, Блинкен напомнил, что было выдано освобождение от санкций для компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. "Это освобождение может быть отменено", - подчеркнул госсекретарь США.

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Он пояснил, что причина, почему Вашингтон вывел из-под санкций оператора "Северного потока-2", имеет "практическое значение". Он напомнил, что строительство газопровода началось в 2010 году, и на момент, когда новая администрация США получила полномочия, проект был завершен на 90%. То есть, по словам Блинкена, учитывая почти завершенное строительство проекта, в Госдепартаменте США пришли к выводу, что санкции против Nord Stream 2 AG не помешали бы России достроить трубопровод.

В то же время он подчеркнул, что "Северный поток-2" - "фундаментально плохая идея", однако решение было принято с учетом необходимости дальнейшего диалога с Германией по широкому кругу вопросов. "Сейчас Германия садится за стол (переговоров. - Ред.), и мы активно с ними взаимодействуем, чтобы посмотреть, что можно, нужно, и я считаю, что мы должны сделать", - отметил Блинкен.

Напомним, в мае администрация США по требованию законодательных актов PEESA, PEESCA и CAATSA ввела санкции против четырех организаций и 13 судов из России, которые продолжают принимать участие в строительстве проекта "Северного потока-2". В то же время в Госдепартаменте отметили, что не будут вводить ограничения против Nord Stream 2 AG, ее корпоративных сотрудников, а также ее гендиректора Маттиаса Варнига, мотивировав это "интересами национальной безопасности" США.

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