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Санкции США против Nord Stream 2 AG не помешали бы России достроить газопровод, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Санкции США против Nord Stream 2 AG не помешали бы России достроить газопровод, - Блинкен

Администрация США считает "фундаментально плохой идеей" строительство российского газопровода в Германию и может в любой момент отменить освобождение от санкций для компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора.

Об этом заявил в понедельник во время слушаний в Комитете по международным делам Палаты представителей госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несколько недель тому назад, 19 мая, мы на самом деле ввели санкции против 13 судов и четырех компаний, а это больше, чем мы когда-либо вводили по акту PEESA (Акт в поддержку энергетической безопасности Европы. - Ред.)", - отметил глава госдепартамента США, комментируя вопрос конгрессмена Брайана Фитцпатрика о позиции правительства в отношении "Северного потока-2".

Кроме того, Блинкен напомнил, что было выдано освобождение от санкций для компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. "Это освобождение может быть отменено", - подчеркнул госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине, если РФ начнет шантаж после запуска "Северного потока-2", - Блинкен

Он пояснил, что причина, почему Вашингтон вывел из-под санкций оператора "Северного потока-2", имеет "практическое значение". Он напомнил, что строительство газопровода началось в 2010 году, и на момент, когда новая администрация США получила полномочия, проект был завершен на 90%. То есть, по словам Блинкена, учитывая почти завершенное строительство проекта, в Госдепартаменте США пришли к выводу, что санкции против Nord Stream 2 AG не помешали бы России достроить трубопровод.

В то же время он подчеркнул, что "Северный поток-2" - "фундаментально плохая идея", однако решение было принято с учетом необходимости дальнейшего диалога с Германией по широкому кругу вопросов. "Сейчас Германия садится за стол (переговоров. - Ред.), и мы активно с ними взаимодействуем, чтобы посмотреть, что можно, нужно, и я считаю, что мы должны сделать", - отметил Блинкен.

Напомним, в мае администрация США по требованию законодательных актов PEESA, PEESCA и CAATSA ввела санкции против четырех организаций и 13 судов из России, которые продолжают принимать участие в строительстве проекта "Северного потока-2". В то же время в Госдепартаменте отметили, что не будут вводить ограничения против Nord Stream 2 AG, ее корпоративных сотрудников, а также ее гендиректора Маттиаса Варнига, мотивировав это "интересами национальной безопасности" США.

Также читайте: Германия ожидает продления договора о транзите российского газа через Украину до 2034 года, - спикер правительства Зайберт

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Здулася США.Така країна повинна говорити тільки з позиції сили.Колись так там робили.
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07.06.2021 23:28
+6
Ціль Москви - не газ, а Київ, - Фейгін про сценарії "Північного потоку-2" ...оно и понятно ,что Германия помогает Московии вернуть бывшую колонию Украину в московское стойло.
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07.06.2021 23:59
+5
Неубедительно. Как и вся ваша предыдущая риторика. Нелепые оправдания нелепым поступкам...
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07.06.2021 23:23
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Пусть Германия в ответку запретит какой-нить газопровод Канада-США и квиты.
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07.06.2021 23:15 Ответить
Пусть кремлёвская крыса достраивает свой газопровод.....Чтобы было, что взрывать....
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07.06.2021 23:15 Ответить
Та ладно. Не брешить. Ввели бы санкции на тех кто его эксплуатирует и все. Трубе крышка. Но тут пострадают бюргеры Меркели. И Осел не особо интересы Украины защищает.
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07.06.2021 23:16 Ответить
Узко мыслите. Немцы не скажут этого прямо, но от поучений "стран-победителей" их уже тошнит. При запрете СП-2 они конечно сглотнут обиду, но это будет как раз на руку *****.
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07.06.2021 23:24 Ответить
Дивно, коли Трамп запровадив санкції, то будівництво припинилося. Схоже, в долі не лише дєдушка жо, а й товагіщь блінкінд.
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08.06.2021 08:57 Ответить
Врёт, подлец! Путлеровский лакей вяло оправдаться пытается.
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07.06.2021 23:18 Ответить
А точно Байден с Зеленским разговаривал? Судя по этой ссанине в очи Зеленский говорил как раз с блинкеным.
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07.06.2021 23:18 Ответить
Неубедительно. Как и вся ваша предыдущая риторика. Нелепые оправдания нелепым поступкам...
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07.06.2021 23:23 Ответить
Главное нам выгодно, бюргерам
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07.06.2021 23:25 Ответить
Бюргеры пересаживаются на e-Golf.
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07.06.2021 23:37 Ответить
Здулася США.Така країна повинна говорити тільки з позиції сили.Колись так там робили.
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07.06.2021 23:28 Ответить
Здулася не країна, здулися більшовички-глобалісти, які шахрайським способом захопили там владу.
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08.06.2021 08:58 Ответить
Ого, ДержСекретар США повинен відчитуватися Україні? Уявна гордість може дуже легко перерости у валянні в канаві. Просто багато дописувачів в комментах доста борзі. Це швидко лікується
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07.06.2021 23:30 Ответить
Достроить трубопровод - не значит что-то продавать.
С Ирана снято торговое эмбарго - иранские углеводороды и ближе, и дешевле.
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07.06.2021 23:34 Ответить
Нам то какая разница кто нас кинет на бабки?
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07.06.2021 23:36 Ответить
Нам важно оставить без бабок Россию.
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07.06.2021 23:38 Ответить
Ну Иран здесь не быстрый помощник. Ему надо трубы и СПГ-заводы строить, это годы, а то и десятилетия работы.
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07.06.2021 23:40 Ответить
Зачем строить, если Иран давний поставщик углеводородов ?
Он не торговал, потому что запретили США.
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07.06.2021 23:43 Ответить
Он торговал. Чуть меньше чем мог бы, но там рынок огромный от Индии до Китая и главное всем пофиг что там запретили США и ЕС.
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07.06.2021 23:54 Ответить
Значит, ничего Ирану строить не надо, всё готово. В этом и суть.
Россия вложилась в трубопровод по полной, а сколько будет по нему продавать - будет видно.
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08.06.2021 10:31 Ответить
и ближе, и дешевле

Дальше и дороже пока Иран не имеет возможности гнать газ по трубе.

Все так верят что РФ потеснят поставки СПГ. Но как то не обращают внимание что сама Россия вкладывает колоссальные средства в развитие отрасли поставок СПГ. Строит несколько огромных ГПЗ. Достраивает верфь для танкеров - газовозов (и уже начала строить на ней корабли). Достраивает верфь для буровых платформ и плавучих терминалов по сжижению газа. Суммарные инвестиции в 10 самых дорогих обьектов - за 100 млрд$ (более 8 трлн р).

А по итогу, за 2020 год Россия поставила СПГ в Европу больше всех.
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08.06.2021 00:59 Ответить
Блинок просто мелкий вафлик на подхвате у высокого статного красивого ***** Керри. Но линию *************** держит четко. Ни на шаг не съезжает в сторону. А старый дурень Бидон делает, что ему говорят. Ну, в общем, п*здец приближается. На корабле трезвых нет.
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07.06.2021 23:36 Ответить
Есть вице-президент. Есть много других. И Байден не дал оснований считать себя дурнем.
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07.06.2021 23:40 Ответить
А тобі шо, повилазило? Не бачиш очевидного? Втім, стосовно своєї кишені дєдушка жо ніколи дурнем не був.
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08.06.2021 09:00 Ответить
Очевидним є те, що Америка підтримує Україну по максимуму, попри дії Зеленського.
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08.06.2021 10:33 Ответить
Если не помешали бы, то зачем их сняли?
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07.06.2021 23:37 Ответить
Для дружбы с немцами.
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07.06.2021 23:41 Ответить
Вооот. Санкції США проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати газопровід, - Блінкен - Цензор.НЕТ 7258
А они просто соврали!
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08.06.2021 00:17 Ответить
Когда газопровод построен почти на 98% и в этой трубе заинтересован бизнес самой мощной экономики континентальной Европы ( ФРГ), с этим трудно бороться новой американской администрации, и не испортить отношения с Европой в которой и так достаточно антиамериканизма ( чего скрывать) и это есть факт.
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07.06.2021 23:46 Ответить
_Антиамериканизм у подлецов неблагодарных - это за помощь в освобождении от фашистов, за защиту от СССР и восстановление Европы после Второй всемирной?
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08.06.2021 00:21 Ответить
Ну благодарность не есть свойственной чертой человека ( или людей) и это факт.
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08.06.2021 00:25 Ответить
Ага, освобождєніє от фошиздов - "стратегічними бомбардуваннями" стерли з лиця землі 64 німецьких міста й убили мільйони людей. Оце так осло-бождєніє! А якби не Холодна війна і потреба в сильному європейському союзнику, то заморили б голодом згідно з планом морген-тау.
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08.06.2021 09:03 Ответить
Ціль Москви - не газ, а Київ, - Фейгін про сценарії "Північного потоку-2" ...оно и понятно ,что Германия помогает Московии вернуть бывшую колонию Украину в московское стойло.
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07.06.2021 23:59 Ответить
Ну разумеется.
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08.06.2021 00:22 Ответить
Почему-то при Трампе этот "поток" был фактически заморожен и висел на волоске.
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08.06.2021 00:00 Ответить
95% готовности.. это "заморозка". Да Трамп в рот Путину смотрел как кролик на удава. "Боролся" то он с потоком больше для вида, разрушая союз с Европой. Ну и попутно добивался поддержки бизнеса ряда американских компаний которые занимаются газом ( на выборах то нужна была поддержка))
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08.06.2021 00:28 Ответить
Не фактічєскі, а стояв, як вкопаний.
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08.06.2021 09:03 Ответить
Можливо ні...
Але душок всеодно неприємний...
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08.06.2021 00:54 Ответить
Байден легитимизировал Северный поток. Если Америка разрешила ЕС не будет сильно докучать этой трубе.
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08.06.2021 02:54 Ответить

Ще раніше до паРаші кривавий срср був змушений укладати довгострокові угоди про постачання зокрема і зерна, брати величезні кредити щоб обов'язково щорічно закуповувати його 9 млн т. В США, 5 млн т. В Канаді, 4 млн т. В Аргентини .... і в інших країнах, навіть не дивлячись на гігантські врожаї в поневоленій державі УНР яка стала колонією урср. І щоб як то зводити кінці з кінцями і не допустити голод, головна ставка була зроблена на вивезенні просто величезного обсягу палива, драгметалів і різних корисних копалин. А ось нечувані доходи від них тут же моментально проїдалися, розкрадалися або йшли для збройних сил мілітаристського - поліцейського, кривавого коммуно-фашистського срср.
І як тільки на срср були накладені санкції а світові цінні на енергетичні викопні види палива сильно під впали так відразу і назавжди розвалилася ця жахлива кривава в'язниця народів. Ось точно така доля чекали б і нашого лютого ворога окупанта правонаступницю срср криваву мілітаристську паРашу. Але ворожі нам країни такі як немеччина і які дуже ласі до кривавих кремлівських срібняків для Юд. Вони своїми мільярдними проектами повністю будуть фінансувати криваві загарбницькі війни паРаші по всьому світу. І які не дозволять розвалиться і згинути цій найстрашнішій у світі кривавій імперії зла. паРаші яка завдяки цьому ще дуже довго буде злочинно захоплювати суверенні країни і масово вбивати їх громадян.-
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08.06.2021 07:33 Ответить
дали "заднюю"
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08.06.2021 08:08 Ответить
...за толіку малую. Куди ж розбіглися хористи-глобалісти, які співали оди неповносправному корупціонеру чжоу бай-дену?
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08.06.2021 09:05 Ответить
Иран в основном по нефти. По газу у него более скромные показатели. Экспорт иранского газа ни сейчас, ни в скорой перспективе не способен вытеснить российский газ с европейского рынка, только в более дальней перспективе после серьезных инвестиций в строительство газопроводов, разработку новых месторождений и при благоприятной политической атмосфере. Россияне продают Европе около 200 млрд кубов газа в год, а весь экспорт иранского газа за прошлый год - 18 млрд кубов.
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08.06.2021 10:16 Ответить
В прошлом году действовало эмбарго на торговлю с Ираном.
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08.06.2021 10:35 Ответить
У Ирана нет инфраструктуры для резкого роста экспорта газа. Иран никогда не был топовым экспортером газа, поэтому нет инфраструктуры - нет достаточного количества СПГ, нет крупных газопроводов. Газ у Ирана есть, и его много, но нет возможностей много продавать. Газопровод в Турцию имеет мощность 14 млрд кубов в год, и на сегодня в целом он загружен. Других каналов для поставок газа в Европу по трубе у Ирана нет. Нужно много времени и много денег, нужно чтобы ничего политически не менялось, а еще риски терактов - год назад труба в Турцию уже простаивала из-за подрыва.

Так что Иран в какой-то перспективе способен стать крупным экспортером газа, но точно не сейчас и даже не в скором будущем.
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08.06.2021 11:20 Ответить
 
 