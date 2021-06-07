Санкции США против Nord Stream 2 AG не помешали бы России достроить газопровод, - Блинкен
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Администрация США считает "фундаментально плохой идеей" строительство российского газопровода в Германию и может в любой момент отменить освобождение от санкций для компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора.
Об этом заявил в понедельник во время слушаний в Комитете по международным делам Палаты представителей госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Несколько недель тому назад, 19 мая, мы на самом деле ввели санкции против 13 судов и четырех компаний, а это больше, чем мы когда-либо вводили по акту PEESA (Акт в поддержку энергетической безопасности Европы. - Ред.)", - отметил глава госдепартамента США, комментируя вопрос конгрессмена Брайана Фитцпатрика о позиции правительства в отношении "Северного потока-2".
Кроме того, Блинкен напомнил, что было выдано освобождение от санкций для компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. "Это освобождение может быть отменено", - подчеркнул госсекретарь США.
Он пояснил, что причина, почему Вашингтон вывел из-под санкций оператора "Северного потока-2", имеет "практическое значение". Он напомнил, что строительство газопровода началось в 2010 году, и на момент, когда новая администрация США получила полномочия, проект был завершен на 90%. То есть, по словам Блинкена, учитывая почти завершенное строительство проекта, в Госдепартаменте США пришли к выводу, что санкции против Nord Stream 2 AG не помешали бы России достроить трубопровод.
В то же время он подчеркнул, что "Северный поток-2" - "фундаментально плохая идея", однако решение было принято с учетом необходимости дальнейшего диалога с Германией по широкому кругу вопросов. "Сейчас Германия садится за стол (переговоров. - Ред.), и мы активно с ними взаимодействуем, чтобы посмотреть, что можно, нужно, и я считаю, что мы должны сделать", - отметил Блинкен.
Напомним, в мае администрация США по требованию законодательных актов PEESA, PEESCA и CAATSA ввела санкции против четырех организаций и 13 судов из России, которые продолжают принимать участие в строительстве проекта "Северного потока-2". В то же время в Госдепартаменте отметили, что не будут вводить ограничения против Nord Stream 2 AG, ее корпоративных сотрудников, а также ее гендиректора Маттиаса Варнига, мотивировав это "интересами национальной безопасности" США.
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С Ирана снято торговое эмбарго - иранские углеводороды и ближе, и дешевле.
Он не торговал, потому что запретили США.
Россия вложилась в трубопровод по полной, а сколько будет по нему продавать - будет видно.
Дальше и дороже пока Иран не имеет возможности гнать газ по трубе.
Все так верят что РФ потеснят поставки СПГ. Но как то не обращают внимание что сама Россия вкладывает колоссальные средства в развитие отрасли поставок СПГ. Строит несколько огромных ГПЗ. Достраивает верфь для танкеров - газовозов (и уже начала строить на ней корабли). Достраивает верфь для буровых платформ и плавучих терминалов по сжижению газа. Суммарные инвестиции в 10 самых дорогих обьектов - за 100 млрд$ (более 8 трлн р).
А по итогу, за 2020 год Россия поставила СПГ в Европу больше всех.
А они просто соврали!
Але душок всеодно неприємний...
Ще раніше до паРаші кривавий срср був змушений укладати довгострокові угоди про постачання зокрема і зерна, брати величезні кредити щоб обов'язково щорічно закуповувати його 9 млн т. В США, 5 млн т. В Канаді, 4 млн т. В Аргентини .... і в інших країнах, навіть не дивлячись на гігантські врожаї в поневоленій державі УНР яка стала колонією урср. І щоб як то зводити кінці з кінцями і не допустити голод, головна ставка була зроблена на вивезенні просто величезного обсягу палива, драгметалів і різних корисних копалин. А ось нечувані доходи від них тут же моментально проїдалися, розкрадалися або йшли для збройних сил мілітаристського - поліцейського, кривавого коммуно-фашистського срср.
І як тільки на срср були накладені санкції а світові цінні на енергетичні викопні види палива сильно під впали так відразу і назавжди розвалилася ця жахлива кривава в'язниця народів. Ось точно така доля чекали б і нашого лютого ворога окупанта правонаступницю срср криваву мілітаристську паРашу. Але ворожі нам країни такі як немеччина і які дуже ласі до кривавих кремлівських срібняків для Юд. Вони своїми мільярдними проектами повністю будуть фінансувати криваві загарбницькі війни паРаші по всьому світу. І які не дозволять розвалиться і згинути цій найстрашнішій у світі кривавій імперії зла. паРаші яка завдяки цьому ще дуже довго буде злочинно захоплювати суверенні країни і масово вбивати їх громадян.-
Так что Иран в какой-то перспективе способен стать крупным экспортером газа, но точно не сейчас и даже не в скором будущем.